Konec roku v plusu: Víme, co si ohlídat a ušetřit tak i několik tisíc

S blížícím se koncem roku se hodí promyslet, zda jste vyčerpali všechny benefity, které vám stát a další instituce nabízí. Ušetřit ale můžete i díky změně některých pravidel. Přinášíme proto tipy, co ještě do konce roku udělat a s čím si naopak dát na čas.
Co se dozvíte v článku
- Penzijko, DIP a daňové úlevy
- Daňové úlevy za dobročinnost a darování krve
- Stavební spoření: Co udělat pro maximální státní příspěvek?
- Dálniční známka: Platnost odložíte až o 30 dní
- Zdravotní pojišťovny rozdávají příspěvky
- Jak načasovat odchod do důchodu?
- Podpora v nezaměstnanosti od 2026 vyšší
- Promyslete odchod na mateřskou
Penzijko, DIP a daňové úlevy
Ve snaze motivovat Čechy spořit si na stáří se stát dlouhodobě snaží skrze státní příspěvky a daňové úlevy zatraktivnit některé finanční produkty. Konkrétně jde o penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, DIP, životní pojištění a pojištění dlouhodobé péče.
Právě u produktů zajištění na stáří lze s koncem roku zahýbat tím, na jak vysokou úsporu na dani nakonec dosáhnete. Obecně si lze z daňového základu za daný rok odepsat maximálně 48 tis. Kč. Tento limit platí v souhrnu pro všechny produkty uvedené výš. Pokud toto maximum uplatníte, uspoříte na daních 7200 Kč za rok.
Penzijní spoření: Daňová úleva, jen když spoříte dost
Limit 1700 Kč je nastavený podle částky, od které náleží maximální státní příspěvek. Ten při této úložce činí 340 Kč měsíčně, tedy až 4080 Kč ročně.
U penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření platí, že si od základu daně nemůžete odečíst vše, co na penzijní účet pošlete. Započítává se pouze to, co měsíčně vložíte nad částku 1700 Kč.
Kdo by tedy chtěl maximální odpočet uplatnit jen v rámci penzijka, musel by si na něj posílat měsíčně 5700 Kč. Kdo si ukládá méně, ten musí počítat s menší daňovou úsporou – například při úložce 2000 Kč uspoříte 540 Kč ročně, při úložce 2500 Kč 1400 Kč ročně a při úložce 3000 Kč už 2430 Kč za rok.
Starobní důchodci, kteří mají příjem z výdělečné činnosti, si mohou od penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření odečítat všechny své příspěvky – od první koruny až do limitu 48 tis. Kč.
Pro toho, kdo by si chtěl s koncem roku zajistit vyšší daňový odpočet, nabízí penzijní společnost možnost mimořádných jednorázových vkladů, které také někdy označují jako daňový doplatek. Tedy pokud například spoříte 2000 K měsíčně, máte pouze penzijko a chcete dosáhnout na maximální odpočet, museli byste provést mimořádný vklad ve výši 44 400 Kč.
Prostřednictvím mimořádného vkladu samozřejmě není nutné dorovnat částku do limitu pro maximální odpočet, vždy závisí na vašich možnostech. Pokud pošlete méně, dosáhnete na poměrnou část.
Postup pro zaslání daňového doplatku se liší v závislosti na dané penzijní společnosti. Často přitom bývá podmíněný sjednáním dodatečné služby. Tak například u Penzijní společnosti ČSOB jde o Program daňové optimalizace, Allianz penzijní společnost má Daňový automat, u NN Penzijní společnosti narazíte na Daňové optimum, u České spořitelny na Příspěvek na míru a KB Penzijní společnosti stačí, pokud do poznámky pro příjemce uvedete DANĚ 2025.
Dlouhodobý investiční produkt: Mírnější pravidla pro odpočet i mimořádný vklad
O něco lepší podmínky platí pro toho, kdo úspory na stáří zhodnocuje v Dlouhodobém investičním produktu. U DIPu se totiž do daňového odpočtu započítává každá koruna, kterou sem během roku vložíte. Na daňovou úsporu 7200 Kč přitom dosáhnete už při úložce 4000 Kč měsíčně.
Mimořádný vklad u DIPu pak nebývá nutné nikde oznamovat nebo si kvůli němu sjednávat další služby. Pohlídat byste měli jen to, aby peníze odešly včas a daný vklad se na váš účet skutečně připsal do konce roku.
Daňové úlevy za dobročinnost a darování krve
Základ daně vám vedle spoření na stáří může snížit také dobročinnost. Jako fyzická osoba si můžete od základu daně odečíst dary, jejichž celková souhrnná hodnota činí minimálně 1000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu daně.
Přispět na nejrůznější sbírky dnes zvládnete online na pár kliknutí s tím, že si rovnou necháte poslat potvrzení o daru.
Obdobně si lze daňový základ snížit darováním krve. Ve větších městech přitom mnohdy není nutné objednávat se na konkrétní termín. Za každý bezpříspěvkový odběr si můžete ze základu daně odečíst 3000 Kč, za jeden odběr tedy na daních ušetříte 450 Kč.
Stavební spoření: Co udělat pro maximální státní příspěvek?
U stavebního spoření stát neposkytuje daňovou úlevu ale rovnou finanční příspěvek. Státní podpora přitom dělá maximálně 1000 Kč, abyste na tuto sumu dosáhli, musíte uložit 20 tis. za rok.
Obecně pak platí, že stát přispěje 5 % z vámi naspořené sumy. Pokud tedy nemůžete uložit tolik, abyste dosáhli na maximální státní podporu, můžete přesto poslat mimořádný vklad a získat tak alespoň o něco vyšší příspěvek. Na druhou stranu je dobré počítat s tím, že vklady vyšší než 20 000 Kč už státní podporu nijak nezvyšují – horní hranicí je vždy 1000 Kč ročně.
Limit vždy platí pro 1 osobu, nikoli pro 1 smlouvu. Pokud tedy máte na své rodné číslo uzavřených stavebních spoření vícero, stát vám na ně přispěje v souhrnu.
Pokud budete posílat mimořádný vklad, měl by proběhnout do 31. prosince. Rozhodující bývá datum připsání platby, nikoli datum odeslání. Samotná státní podpora se podle Asociace českých stavebních spořitelen připisuje obvykle na jaře následujícího roku.
Dálniční známka: Platnost odložíte až o 30 dní
Úsporu vám vedle daňových úlev může přinést také včasný nákup dálniční známky, která má od příštího roku zdražit. Od letoška se totiž její cena určuje na základě růstu inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu.
Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje také cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních.
Od 1. ledna 2026 přitom vzrostou ceny za dálniční známky následovně:
- roční na 2570 Kč,
- měsíční na 480 Kč,
- 10denní na 300 Kč,
- denní na 230 Kč.
Zároveň je ale možné si při nákupu odložit datum platnosti známky – maximálně o 30 dní. Pokud tedy víte, že budete novou dálniční známku potřebovat hned v lednu nebo na začátku února, můžete ji koupit ještě letos.
Zdravotní pojišťovny rozdávají příspěvky
Až do konce roku je pak také možné požádat vaši pojišťovnu o příspěvek z fondu prevence. Z něho zdravotní pojišťovny přispívají dětem i dospělým na pohybové aktivity, vitamíny, preventivní programy i prohlídky a další.
U většiny pojišťoven ale už v tuto chvíli nelze žádat jinak než online přes jejich klientské portály. Více informací najdete v článku: Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže. Musíte ale požádat včas
Jak načasovat odchod do důchodu?
Ne vše je ale nutné stihnout do konce roku. V některým případech se vám může pomalejší tempo finančně výrazně vyplatit. Tak například to, že dosáhnete důchodového věku nutně neznamená, že musíte o penzi ihned požádat. Obzvlášť pokud jste narození před koncem roku, mohli byste na ukvapeném odchodu do penze tratit i několik stovek měsíčně. Zároveň se ale nemusí vyplatit, ani pokud bude s žádostí o starobní důchod příliš otálet.
Pokud chcete mít v téhle důchodové matematice jasno, doporučujeme článek:
Podpora v nezaměstnanosti od 2026 vyšší
Pokud jste se ocitli bez práce a chystáte se požádat o podporu v nezaměstnanosti, zvažte, zda to nenechat až na příští rok. Od ledna 2026 totiž u podpory v nezaměstnanosti dochází ke změně některých pravidel. Předně dojde ke změně výpočtu podpory, kdy se nově v prvních měsících započítá 80 % předchozích výdělků namísto nynějších 65 %.
Například při průměrné měsíční čisté mzdě 34 044 Kč (odpovídá hrubé mzdě 42 901 Kč, což je podle ČSÚ medián mezd za 3. čtvrtletí 2025) jde měsíčně o rozdíl 5148 Kč.
Uchazečům o zaměstnání starším 52 let navíc budou úřady práce tuto vyšší podporu vyplácet delší část podpůrčí doby.
Promyslete odchod na mateřskou
Nastávající maminky mohou odcházet na mateřskou dovolenou 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu a v ten moment jim také (pokud splní dané podmínky) vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Pokud vám dřívější termín odchodu na mateřskou připadá na konec roku, stojí za úvahu, zda – i vzhledem k vánočním svátkům – neposečkat až na začátek roku 2026. Díky zvýšení redukčních hranic byste totiž mohly dosáhnout na vyšší mateřskou.
Podobně se to má s dávkou otcovské poporodní péče. V praxi ale dost záleží na výši vašich předchozích příjmů: Mateřská 2026: Jak se v příštím roce zvýší dávka čerstvým maminkám
TIP! S Měšcem nebudete v plusu jen na konci roku. Návody a rady, jak mít osobní finance pod kontrolou, najdete nejen v našich článcích ale i v naší podcastové sérii.