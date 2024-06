Konec přeposílačů peněz. ČSOB Premium má přísnější podmínky pro bezpoplatkové vedení

ČSOB Premium je komplexní balíček služeb pro prémiové klienty Československé obchodní banky (ČSOB). Byl odpovědí a stále je přímou konkurencí na službu Erste Premier od České spořitelny, která byla postavena na původní službě HSBC Premier.

Prémiové účty bank obsahují kombinaci jinak docela nákladných služeb s významnými finančními benefity, které ocení zvláště cestovatelé. Jednoduchým trikem plnění obratového kritéria je bylo možné získat zcela bez poplatku. V praxi jde o úsporu tisíců korun ročně za služby a k tomu vedení účtu bez poplatku.

Česká spořitelna začala šrouby u Erste Premier utahovat v lednu 2021. Do té doby benevolentní podmínky příjmu se zpřísnily a banka příjmem definuje mzdu, nebo příjem z podnikání. Původ obojího může chtít prokázat, takže (už) nestačí si jen tak posílat peníze z jiného účtu.

A podobná podmínka od 1. 6. 2024 nastala i u ČSOB Premium.





V bodě 6.3. Podmínek služby ČSOB Premium platných od 1. 6. 2024 přibyla tato věta:

Do měsíčního příjmu v příslušném zúčtovacím období se dále nezahrnují peněžní částky, které byly v daném zúčtovacím období odeslány zpět na účet, ze kterého byly poukázány.

Na webu banky je pak toto upozornění:

Jen upozorňujeme, že měsíční příjem nově nebude možné řešit přeposíláním peněz z jiného účtu a jejich vracením zpět, a to ani na účet v jiné bance.

Tyto podmínky platí pro všechny nové klienty od 1. 6. 2024 a pro stávající klienty až od 1. 1. 2025.

Konec přeposílání peněz, ale ne tak docela

V době začátku produktu ČSOB Premium stačilo splnit měsíční obrat 50 000 Kč, což pro tzv. střední třídu nebyl žádný problém.

Nové podmínky ČSOB Premium už vyžadují měsíční příjem min. 60 000 Kč a k tomu dalších 300 000 Kč v ČSOB (depozita a/nebo investice a/nebo úvěry). V opačném případě je poplatek 900 Kč měsíčně.

Otázka vzniká právě u obratového kritéria. Podle podmínek služby se obratové kritérium nepočítá v případě, že si na účet ČSOB Premium pošlete peníze z účtu „A“ a na tento samý účet „A“ peníze vrátíte. Pokud tedy peníze přijdou z účtu „A“, ale odejdou na účet „B“, podmínky jsou splněné.

Informace na webu banky jen vágně upozorňuje, že se peníze nesmí vracet na účet v jiné bance. To by znamenalo, že musejí v ČSOB zůstat nejspíše navěky…

Obratové kritérium sice vyhodnocuje automatický systém banky, takže jej lze dočasně přechytračit tím, že si peníze pro splnění obratu nepošlete zpět na účet „A“, ale na účet „B“, „C“, „D“… Jenže pak může nastoupit lidská kontrola. Osobní bankéř vám zavolá, pozve vás na schůzku a zeptá se vás, jak moc to s ČSOB myslíte vážně, nebo zda ji chcete jen dojit. A pokud jde o to druhé, banka vám vysvětlí, že si tuto službu nezasloužíte, a převede vás na nižší typ účtu bez prémiových služeb. Přesně takto postupuje už pár let Česká spořitelna u Erste Premier, a to i v případě, že obratové kritérium plníte.

Naštěstí je k účtu stále vydávána platební karta a pro výběry hotovosti z bankomatů žádné omezení neplatí. Pokud tedy z účtu „A“ přijdou peníze a vy je vybere z bankomatu, žádné podmínky neporušujete.

Neaktivní klient se bance nevyplatí

Důvod popisovaných změn je logický. Prémiové účty banky chtějí poskytovat jen klientům, kteří s danou bankou pravidelně „bankují“, tedy je to jejich hlavní banka a využívají celý komplex jejích nabízených služeb.

Klient, který od banky jen čerpá výhody a nic jí nevrací v podobě dalších, již placených produktů a služeb, je pro banku ztrátový. U základního segmentu klientů se s tím počítá. U prémiového segmentu však typický „přeposílač“ peněz banku stojí jen náklady a ta se tomu brání zpřísňováním podmínek.

Dlužno dodat, že existuje celá řada lidí, kteří se velmi dobře vyznají ve finančních produktech a v jejich návazných benefitech. Ve spojení s čerpáním leteckých mil lze takto získat velmi atraktivní a při tom kvalitní nástroje pro pohodlné cestování, a to zcela bez poplatků. Svým způsobem je to taková finanční hra klient vs. finanční subjekt. Někdy vyhraje jedna strana (benefity, výhody), jindy druhá (poplatky).