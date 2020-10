Konec moratoria a potíže s úvěrem. Co dělat, když nebudete mít na splátky?

Tuzemské banky očekávají, že nová protiepidemická opatření vlády mohou přinést i zhoršení finanční situace některých jejich klientů, kteří se tak mohou dostat do potíží se splácením svých úvěrů.

Vládní opatření mají dopad hlavně na hotely, restaurace, kavárny, fitness centra a podobně. Přeneseně ale také na jejich dodavatele a na další odvětví, protože lidé v obavě z dalšího vývoje méně utrácejí.

Banky celou situaci svých klientů pečlivě sledují a vyhodnocují, a to v souvislosti s říjnovým ukončením moratoria na splátky, uvedl k tomu hlavní poradce České bankovní asociace (ČBA) Vladimír Staňura. Podle něj ale v současné chvíli není důvod pro plošné obnovení moratoria, protože většina klientů se vrací k řádnému splácení úvěrů.

Až třetina klientů může mít potíže

Úvěrové moratorium pro firmy a fyzické osoby skončí v sobotu 31. října. Podle dostupných dat bank i ČNB banky schválily odklad u téměř 359 tisíc úvěrů, z nichž většinu tvořily fyzické osoby.

Součet odložených půjček podle posledních dat převýšil 445 miliard korun a analytici poradenské společnosti Moore odhadují, že 20 až 30 % dlužníků bude mít problém vrátit se ke splácení svých závazků. Výhled ČBA je naproti tomu i přes očekávané zhoršení situace optimističtější a podíl klientů, kteří nebudou schopni splácet, by podle jejího vyjádření neměl představovat závratná procenta .

Skupina Home Credit, která je největším tuzemským poskytovatelem nebankovních půjček, odhaduje, že 15 % až 20 % jejích klientů bude po skončení moratoria potřebovat individuální řešení , čili bude nutné s nimi další splácení řešit. Možnost odložení splátek využila zhruba čtvrtina klientů a týkalo se to více než 10 tisíc úvěrů.

„Příjem většiny klientů, kteří možnost odkladu využili, byl přímo zasažen koronavirovou krizí. Jednalo se zejména o zaměstnance v oblasti služeb, především v gastronomii. Část našich klientů se chovala oportunisticky a splátky si odkládala i v případě, kdy jejich příjem neklesl,“ uvedl generální ředitel Home Creditu Luděk Jírů.

V případě problémů komunikujte

Pokud vám potíže se splácením hrozí, nejdůležitější je začít s úvěrovou společností nebo bankou komunikovat. A to co nejdřív. Nestrkejte hlavu do písku, a pokud máte problém, přiznejte ho. Pokud s poskytovatelem úvěru komunikovat nebudete, bude mít za to, že situaci řešit nechcete, což může vést až k exekuci.

Pokuste se s bankou či úvěrovou společností domluvit buď splátkový kalendář, nebo refinancování úvěru. Banky mají nástroje, jak v takových případech postupovat. Je ale potřeba počítat s tím, že jednotlivé případy se budou posuzovat individuálně, takže co banka povolí jednomu klientovi, nemusí povolit druhému. Na druhou stranu, banky se na konec moratoria připravují dlouhé měsíce, některé z nich také připravují speciální programy, které mají klientům ve finanční tísni pomoci.

Do konce roku jej chce představit například MONETA Money Bank. Program bude určen pro klienty, kteří se po skončení moratoria dostanou do finanční tísně a nebudou zvládat splácet hypotéky, spotřebitelské úvěry i půjčky na komerční financování malých firem a živnostníků.

S řešením dluhů poradí i neziskovky

Pokud se dostanete do finanční tísně, můžete využít také služeb různých neziskových organizací, kde s vámi bezplatně proberou vaši finanční situaci a pomohou s jejím řešením. Obrátit se můžete například na Poradnu při finanční tísni. Dluhové poradenství poskytuje také třeba nezisková organizace Člověk v tísni nebo Asociace občanských poraden.

Pokud jde o firmy, ty by měly svoji aktuální situaci reflektovat a sestavit realistický byznysový plán. „Vhodný plán by firmy měly v předstihu probrat se svými věřiteli. Mohou také zvážit možnost restrukturalizace, odprodeje některých aktiv, anebo zmenšení rozsahu produktového portfolia. To může přinést nižší úvěrovou zátěž a možnost nadechnutí se pro další období podnikání,“ říká Rakovan Hauk, partner poradenské společnosti Moore.

Jak se odkládaly splátky

Z celkového počtu odložených úvěrů (témě 359 tisíc) se podle údajů bank ke konci září již klienti vrátili ke splácení u 120 tisíců. „Jde o klienty, kteří si splácení svých úvěrů odložili jenom o 3 měsíce, a pak také ty, kteří si své splátky odložili do konce října, ale v průběhu odkladu si to rozmysleli a začali se splácením dříve, než původně zamýšleli. Těch je zhruba 20 tisíc,“ uvádí Staňura.

V současnosti tedy zbývá ještě necelých 239 tisíc úvěrovaných lidí, kteří se vrátí do normálního režimu splátek v listopadu. Podle ČBA jde o 8 % všech úvěrových klientů, protože v Česku je přes 3 miliony lidí, kteří mají nějakou formu úvěru.

Splátky se moratoriem odložily, odpuštěny ale nebyly

Odložení splátek bylo závazné pro všechny banky i nebankovní společnosti, klienti ho mohli využít dobrovolně. Odložit bylo možné splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020.

Splátky úvěrů se moratoriem odložily, nebyly ale odpuštěny. Úrok za dobu odkladu se bude platit až na konci splátkového kalendáře – výše splátky se nezmění, ale splatnost úvěru se prodlouží a navýší o částku úroků z doby moratoria.

Ministerstvo financí zastropovalo smluvní úroky po dobu odložení splátek. Ten tak mohl dosáhnout maximálně výše zákonného úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů.