Končí vám letos karta? Přehled bank, u kterých si při výměně vyberete vzhled

Možnost vybrat si vzhled platební karty se mezi bankami výrazně liší. Někde lze volit mezi několika designy, jinde musíte brát, co banka nabízí. Klienti ČSOB si naopak můžou zažádat o kartu s vlastním designem – jen je třeba počítat s poplatkem za vydání. Na informace o konkrétní bance se dostanete jednoduše kliknutím na název banky v následujícím seznamu.
Co se dozvíte v článku
Air Bank
Air Bank standardně nabízí 2 zelené základní designy – s lístky a vlnkami. Pokud je vám víc jak 18 let, můžete si v aplikaci vybrat design, který se vám nabízí.
Třeba i pejska, který byl původně zamýšlený pouze pro děti, ale zájem o něj mají i dospělí, upřesňuje tisková mluvčí banky Alžběta Honsová.
O náhradní kartu můžete žádat kdykoli, není nutné čekat na konec platnosti.
Od roku 2025 pak Air Bank nabízí také speciální kartu pro platby a výběry v zahraničí v tmavě zeleném designu.
Banka Creditas
U Creditas má každý typ karty pevně dané barevné schéma – například Mastercard Standard je světle modrá, karta k eurovému účtu je bílá apod. Individualizovaný design platebních karet banka běžně nenabízí.
Na unikátní design lze dosáhnout pouze v rámci prémiové nabídky.
Vydávali jsme celkem 100 kusů super prémiových karet Real Gold z opravdového zlata ve zlaté a černozlaté variantě, nyní lze mít kovovou či keramickou kartu a Mastercard World Elite, vypočítává tisková mluvčí banky Lucie Brunclíková.
Česká spořitelna
To, na jaký typ karty mají klienti České spořitelny nárok, závisí na zvoleném účtu.
Pokud si vyberete účet Standard, máte automaticky nárok na platební kartu Lagoon.
V kategorii Plus účet je již na výběr mezi designy Lagoon, Ocean, Coral či Indigo, konkrétní design si lze zvolit přímo v Georgi.
Čtyři měsíce před expirací karty klienta začneme oslovovat a umožníme mu vstup do procesu, kde si design následné kartu zvolí, vysvětluje Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny.
Dalšími možnostmi je návštěva pobočky či telefonát na klientské centrum.
Naplno nyní pracujeme na vylepšení celého procesu žádosti o novou kartu, respektive jiný design karty, a v průběhu letošního roku bychom ho rádi rozšířili na všechny segmenty. Klient si kromě jiného designu bude moct upravit doručovací adresu nebo si jako následnou kartu zvolit místo plastové virtuální kartu, dodává Kropík.
ČSOB
Při založení účtu přes aplikaci Smart dostanete bílou kartu Mastercard s nakresleným obrysem chameleona. O ekologickou zelenou kartu (vyrobená je z průmyslového plastového odpadu) lze požádat při osobním sjednání účtu na pobočce. K účtu jsou vždy 2 běžné karty zdarma
ČSOB nadto umožňuje nahrát si vlastní design, tato možnost se týká karet VISA i Mastercard. Za vydání Image karty si banka účtuje poplatek 200 Kč.
Pokud patříte mezi fotbalové či hokejové fanoušky, máte na výběr také z několika karet v barvách těchto sportovních klubů, především z první fotbalové a hokejové ligy. O klubovou kartu lze požádat například v aplikaci ČSOB Smart, na pobočce banky ale i na poště.
O jiný design lze požádat nejpozději 6 týdnů před expirací původní karty, případně 8 týdnů, jestliže žádáte na poště.
Designy klubových karet najdete na webu banky.
Komerční banka
U Komerční banky lze vybírat z několika designů – konkrétní aktuální nabídka by se vám vždy měla zobrazit přímo v aplikaci KB+. Nabízené designy si můžete prohlédnout i na webu Komerční banky.
Možnost změnit design před expirací karty zatím není dostupná, podle tiskové mluvčí banky Šárky Nevoralové se ale aktuálně pracuje na změně.
Níže 4 designy platebních karet, které vznikly ve spolupráci se studenty UMPRUM.
mBank
mBank nabízí karty ve 2 designech, vždy je ovšem jasně dané, k jakému typu účtu daný design dostanete. K osobnímu účtu mKonto a k účtu Konto #navlastnitriko pro mladé od 15 do 18 let jde o kartu s delfínem.
Design karty se sluchátky lze získat pouze v rámci dětského účtu mKonto.
MONETA
Jako klient MONETA Money Bank si můžete v rámci zakládání debetní karty Standard vybrat design buď mezi kartou ve fialové barvě, nebo barevnou variantu s názvem Pride.
Širší paletu designů – fialová, Pride, sportovní motivy a kraje České republiky – nabízí banka při výběru virtuálních karet.
Založení debetních karet lze provést přes Smart Banku, Internet Banku anebo standardně na pobočce.
Oberbank
Oberbank má u všech typů karet jednotný design, tedy si vybírat nelze.
Partners banka
Zvolit si design platební karty při jejím automatickém obnovení není u Partners Banky možné. Obecně má pak banka pro nové klienty s běžným účtem 8 designů – 4 pro dospělé a 4 pro děti.
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank nabízí klientům pouze standardní design karet, individuální design si zvolit nelze.
UniCredit Bank
UniCredit svým klientům výběr z různých designů platebních karet nenabízí.
Fio banka do uzávěrky článku nezaslala potřebné informace, proto ve výčtu prozatím chybí.