Komu otevřít dveře a koho pustit nemusíte: práva při vstupu do bytu

Podle Listiny základních práv a svobod je obydlí nedotknutelné a není dovolené do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. O tom, koho si pustíte domů, byste tedy v první řadě měli rozhodovat vy – bez ohledu na to, zda nemovitost vlastníte, nebo v ní bydlíte jako nájemci.
Ani toto pravidlo ale neplatí bez výjimky. Listina zároveň připouští, aby zákon umožnil zásah do nedotknutelnosti obydlí, pokud je to nezbytné například pro ochranu života a zdraví nebo odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti.
Policie či hasiči mohou vstoupit bez ohlášení a vašeho souhlasu
Obecně platí, že bez souhlasu a předchozího ohlášení lze do bytu či domu vstupovat jen v situacích, při kterých hrozí ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo škoda na majetku. Týká se to například policistů, kterým zákon umožňuje bez souhlasu vstoupit do bytu, domu, jiného prostoru nebo na pozemek také při závažném ohrožení veřejného pořádku anebo pokud existuje důvodné podezření, že se uvnitř nachází zemřelý. Jestliže se dovnitř nelze dostat jinak, mohou si policisté zjednat přístup i silou.
Trochu jiná pravidla platí pro strážníky obecní či městské policie. Ti mohou byt nebo jiný uzavřený prostor otevřít, pokud mají důvodnou obavu, že je uvnitř ohrožen život nebo zdraví osoby či hrozí větší škoda na majetku. Na rozdíl od Policie ČR ale nemají samostatné oprávnění otevřít byt jen kvůli podezření, že se v něm nachází zemřelý.
Od vstupu kvůli bezprostřednímu nebezpečí je také potřeba odlišit domovní prohlídku v trestním řízení. Ta je možná jen na základě písemného a odůvodněného příkazu soudce. Policie nemusí takovou prohlídku předem nijak ohlašovat a osoba, u které má být prohlídka provedená, je povinná ji strpět.
Bez vašeho souhlasu mohou do nemovitosti vstoupit také hasiči, pokud je to nutné pro zdolání požáru, zabránění jeho šíření nebo pro jiné záchranné práce. O potřebě a rozsahu zásahu rozhoduje velitel zásahu.
Když zasáhne soused nebo kolemjdoucí
Ve výjimečných situacích ale nejsou ke vstupu oprávněné jen složky integrovaného záchranného systému. Vstoupit bez souhlasu může třeba i váš soused, pokud vidí z vašeho bytu vycházet kouř, slyší volání o pomoc nebo se snaží zastavit vodu vytékající do dalších pater.
Musí ale jít o skutečné a bezprostředně hrozící nebezpečí, které není možné rozumně odvrátit jinak. Ne o situaci, která sousedům přijde podezřelá. Současně platí, že škoda způsobená při zásahu nesmí být stejně závažná nebo ještě závažnější než škoda, která by hrozila.
Exekutor si může na pomoc přivolat zámečníka
Vstup do bytu si může vynutit také soudní exekutor. Pokud vám zaklepe na dveře, měli byste mu umožnit přístup na místa, kde máte svoje movité věci. Pokud přístup neumožníte, může si ho exekutor zjednat například za pomoci zámečníka.
Kdo se musí ohlásit předem
V běžném životě se ale častěji dostanete do situace, kdy vám na dveře zazvoní pracovník provádějící odečet vody nebo třeba správce domu. Ani jim byste neměli zabouchnout, taková návštěva by ale měla být předem ohlášená.
Pokud jde o povinnost umožnit přístup k měřidlům kvůli odečtu, kontrole, přezkoušení nebo výměně, ta se netýká jen vlastníků bytů, ale i odběratelů v rodinných domech. Stejně tak mají provozovatelé elektrické a plynárenské distribuční soustavy za zákonných podmínek právo vstupovat a vjíždět na cizí pozemek v souvislosti se zřizováním, obnovou, opravami a provozem sítě. Musí přitom ale co nejvíc šetřit práva vlastníka – vstup mu oznámit a po skončení prací uvést nemovitost do předchozího nebo odpovídajícího stavu.
Do bytu – po předchozím ohlášení – byste měli v určitých situacích vpustit také správce domu, respektive osobu, která takovou správu vykonává za vaše SVJ. Třeba v momentě, kdy provádíte nějakou stavební úpravu, má totiž tento správce právo kontrolovat, zda stavební práce neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.
Podobné pravidlo platí také u oprav, údržby nebo jiných změn domu, o kterých bylo řádně rozhodnuto. Pokud mají být práce provedené uvnitř vašeho bytu nebo na společné části, kterou užíváte pouze vy, musíte po předchozí výzvě umožnit přístup pracovníkům, kteří je provádějí. Totéž platí pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení měřících spotřebu vody, plynu, tepla a dalších energií.
Vždy je ale důležité, abyste o podobné kontrole nebo montáži nového měřidla věděli předem. Jak má být taková výzva doručená, zákon nestanovuje. V praxi jde často o informaci vyvěšenou ve společných prostorách domu nebo zaslanou e-mailem. Z oznámení by ale mělo být zřejmé, proč má být byt zpřístupněn a kdy má návštěva proběhnout.
Když k vám chce pronajímatel
Jestliže si bydlení pronajímáte, může vám na dveře zazvonit váš pronajímatel. Ačkoli mu byt fakticky patří, po dobu nájmu slouží jako vaše obydlí. Pronajímatel proto nemůže přicházet bez ohlášení a provádět namátkové kontroly pokaždé, kdy se mu zachce.
Pro vás jako nájemce sice platí povinnost mu v nezbytném rozsahu umožnit prohlídku a přístup do bytu za účelem potřebné opravy nebo údržby, o takové návštěvě ale vždy musíte být informovaní s dostatečným předstihem. Jakým způsobem a jak dlouho dopředu byste měli takové oznámení dostat, zákon opět neurčuje. Obecně se proto doporučuje si toto ošetřit už v nájemní smlouvě.
Výše uvedené má ovšem jednu výjimku z pravidla – předchozí oznámení není potřeba, pokud je nezbytné zabránit škodě nebo hrozí nebezpečí z prodlení. Typickým příkladem může být voda vytékající z bytu k sousedům, zápach plynu nebo kouř, kterého si ostatní obyvatelé domu všimnou v době, kdy nejste doma.
Ani v takové situaci ale nemá pronajímatel automaticky volnou ruku k prohlížení celého bytu. Vstup a provedené zásahy by se měly omezit na to, co je nezbytné pro odstranění havárie nebo odvrácení škody.
Zvláštní pravidla platí také v posledních třech měsících před skončením nájmu. V této době musíte – pokud jste si to v nájemní smlouvě nedohodli jinak – umožnit zájemci o byt prohlídku v nezbytném rozsahu. Opět o ní ale musíte vědět předem. Zákon zároveň počítá s tím, že se jako nájemce můžete prohlídky účastnit.
Otevřít dveře neznamená umožnit cokoli
Ani člověk, kterému musíte vstup umožnit, ale nemá právo pohybovat se po bytě bez omezení. Vstup musí mít zákonný nebo smluvní důvod a jeho rozsah má odpovídat účelu návštěvy. Správce kontrolující rekonstrukci proto nemá důvod prohlížet skříně v ložnici, pracovník provádějící odečet nepotřebuje vstupovat do místností bez měřidel a pronajímatel po oznámení návštěvy nezíská právo kontrolovat vaše soukromí.
Pokud si nejste jistí, kdo před dveřmi skutečně stojí, můžete před vpuštěním požadovat prokázání totožnosti, služební průkaz, pověření nebo vysvětlení důvodu návštěvy. U předem ohlášeného odečtu či opravy si lze návštěvu ověřit také u správce domu, SVJ, pronajímatele nebo provozovatele příslušné sítě.
Koho domů pouštět nemusíte
Žádné zvláštní právo vstoupit do vašeho bytu rozhodně nemají podomní prodejci, obchodní zástupci, ani energetičtí zprostředkovatelé.
Oprávnění ke vstupu nemají ani pracovníci inkasních agentur, kteří po vás nebo po někom z domácnosti požadují zaplacení dluhu. Mohou vás kontaktovat a vyzývat k úhradě, nejsou ale soudními exekutory.
Pokud si nejste jistí, kdo za dveřmi stojí, komunikujte přes zavřené dveře a vyžádejte si jméno, název organizace a důvod návštěvy. Údaje si následně můžete ověřit přímo u společnosti nebo úřadu, který má dotyčný zastupovat. Průkaz s logem firmy ani tvrzení, že jde o povinnou kontrolu, samy o sobě právo vstoupit do bytu nezakládají.