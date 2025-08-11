Měšec.cz  »  Účty a platby  »  Komerční banka změní od listopadu podmínky a ceny. Přehled změn

Komerční banka změní od listopadu podmínky a ceny. Přehled změn

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
1 nový názor

Sdílet

Ilustrační snímek
Autor: Jan Veselý
Ilustrační snímek
Od listopadu zdraží hotovostní služby na pokladně banky a v nočních trezorech. Banka zpoplatní API služby pro firmy a bude podporovat expresní platbu na platební kartu.

Podrobnější sledovaní sankcí a osob/zemí se sankcemi

Komerční banka přesněji formuluje, co pro ni znamenají sankce ve vztahu k platebním operacím. (Podrobný přehled změn.)

Sankce jsou různá omezení, zákazy nebo finanční postihy, které mohou vydat například OSN, Evropská unie a její členské státy, USA nebo Velká Británie. Mohou zahrnovat třeba zákaz obchodu s určitými zeměmi, zmrazení majetku nebo zákaz finančních transakcí.

Sankcionovaná osoba je kdokoli, na koho se vztahují mezinárodní sankce – ať už je uveden na sankčním seznamu, sídlí v zemi pod sankcemi, patří osobě z těchto seznamů, má v vedení takovou osobu, nebo se na něj sankce vztáhnou v budoucnu.

A v případech popisovaných výše je banka oprávněna odmítnou váš příkaz, mj. i v případě, že by ani při vynaložení přiměřeného úsilí nebyla schopna vyloučit porušení dodržování právních předpisů anebo jiných sankčních opatření.

Platební karty (debetní i kreditní)

Platba na kartu a expresní platba na kartu

Od 1. 11. 2025 Komerční banka nabídne služby Platba na kartu a Expresní platba na kartu, umožňující rychlý příjem peněz přímo na platební účet/kartový účet prostřednictvím platební karty. Standardní platba dorazí v den přijetí, expresní do 30 minut. Převody v cizí měně se řídí kurzy KB. 

KB obecně platbu na kartu umí, ale nyní to přesněji v podmínkách definuje. Stále ale nepůjde platbu na kartu odeslat, jen přijmuot (neumí to žádná česká banka).

Cizí měna vždy přes eura

Cizoměnové transakce kartami se vždy konvertují do EUR, a poté se zaúčtují podle kurzu deviza-prodej podle dne zaúčtování transakc, resp. kurzem platným v předchozí den.

Kreditní karty

World Elite

Komerčka upřesnila, že kreditka World Elite je v ceně nejen pro klienty s tarifem Top Nabídka, ale i pro klienty služby Premium (což byla i předtím). Pro ty ostatní je za 550 Kč měsíčně.

4U karta

Základní kreditka přijde o 1 bezplatný výběr v ČR a vybraných evropských státech a výběry hotovosti s touto kreditkou zdraží. Zásadním rozdílem je účtování procentního poplatku za výběr a zvýšení minimální částky poplatku.

Na rozdíl o jiných bank je ale výběr hotovosti u KB stále součástí bezúročného období. Takže platíte jen poplatek za výběr, ale ne už úroky (u jiných vydavatelů kreditek platíte obojí).

Hotovostní platby

Komerčka už nebude podporovat vklady v hotovosti na účet v jiné bance. Výjimkou zůstane vklad v hotovosti na účty ČNB, služba zůstane, ale poplatek se zvýší.

Bezplatný zůstane vklad na účty dceřiných společností KB, tedy Modré pyramidy a KB Penzijní společnosti.

Vklad hotovosti však zdraží z nuly na 50 Kč. A dražší bude i výběr hotovosti na pokladně banky, vyjde vás na min. 150 Kč.

Stejné poplatky zdražují i podnikatelům a právnickým osobám.

Úrazové pojištění

KB už nenabízí úrazové pojištění Patron (480 Kč, resp. 950 Kč ročně), takže jej ze sazebníku vyřadila.

API pro podnikatele a firmy

KB zavádí nový poplatek pro poskytované API služby. Jde o datový přístup k účtům a transakcím, typicky pro účetní systémy, aplikace 3. stran, eshopy, ERP systémy a další e-commerce řešení.

Služba bude stát od 0 Kč, 100 Kč nebo 500 Kč měsíčně podle množství poptávaných dat.

Co znamenají zkratky pro API služby:

BATCHDA – Batch Payment Initiation Service

  • API služba umožňující import hromadných plateb (batch payments) prostřednictvím API.
  • Podle výroční zprávy z roku 2022 tuto službu tehdy využívalo 156 klientů banky.

CARDDA – Direct Access to Card Data API

  • Poskytuje přímý, bezpečně šifrovaný přístup k informacím o aktivních platebních kartách (debetních i kreditních) navázaných na účty KB.
  • Služba je především určená pro firemní správu karet.

STATDA

  • Služba zatím nemá bližší popis.
  • Její hlavní význam lze odvodit v souvislosti s API službami, zatím ale není veřejná dokumentace.

ADAA (Account Direct Access API)

  • Poskytuje bezpečný přístup k transakční historii, zůstatkům na účtech a kartovým transakcím (včetně kreditních karet) klientů KB. Zahrnuje i možnost okamžitých notifikací o pohybech na účtu prostřednictvím API.
  • Informace o zůstatku jsou podrobně strukturovány, tedy účetní zůstatek a disponibilní zůstatek (včetně blokací z karet).

NOTDA

  • Služba je zatím bez bližšího upřesnění. 

Jde stále o pilotní provoz API služeb.

Využití kterékoli z KB API služeb do limitu 50× měsíčně bude bez poplatku. Nad tento rámec bude KB účtovat poplatky dle tabulky níže.

Jedno využití služby znamená 1 stránku odpovědi z banky s maximálně 100 položkami. Měsíční limit využití služeb je stanoven na 10 000 v rámci všech účtů jednoho subjektu. Samotný ceník v této oblasti působí trošku matoucím dojmem, tak jsme se jej pokusili rozluštit do tabulky, jak to podle nás Komerčka s cenotvorbou API balíčků myslela.

Školení pro účetní - podzimní novinky

Nové ceníky pro API služby

Balíček Cena/měsíc ADAA STATDA, BATCHDA, CARDDA NOTDA Měsíční limit využití
Základ 0 Kč max. 50×/měsíc (celkem pro všechny služby) 50
přístupů
Balíček 1 100 Kč max. 1× každých 61 min neomezeně 10 000
přístupů
Balíček 2 500 Kč max. 1× každých 10 min neomezeně v ceně 10 000
přístupů

Přehled dalších změn sazebníku

Služba Původní cena → od 1. 11. 2025
KREDITNÍ KARTY
4U kreditka		 ---------
Výběr hotovosti ve sdílené síti ATM  1 měsíčně v ceně, poté 59 Kč → 1 %, min. 30 Kč 
Výběr hotovosti u v ČR a vybraných evropských státech 1 měsíčně v ceně, poté 59 Kč → 1 %, min. 100 Kč 
Výběr hotovosti v zahraničních ATM 99 Kč -> %, min. 100 Kč 
HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE ---------
Vklad na pobočce
(maximálně 50 ks Kč mincí)		 0 → 50 Kč
Výběr na pobočce 125 → 150 Kč
Vklad/výběr více než 50 ks mincí 5 %, min. 125 → 5 %, min. 150 Kč
Vklad 3. osobou 5 %, min. 125, max. 500 Kč → 5 %, min. 150 Kč, max. 500 Kč
Vklad na účet ČNB 5 %, min. 125 → 5 %, min. 150 Kč
Vklad hotovosti v Kč na účty u ČNB uzavřeným
obalem / nočním trezorem		 1000 → 1500 Kč/vklad
Vklad hotovosti uzavřeným obalem na pobočce a Cash centru KB / nočním trezorem 3 %, min. 125 Kč → 3 %, min. 150 Kč
Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

A to revoluční IB co se zaseklo ve fázi demo verze dodělají prosím kdy? Nezasloužil by si tento bankovní mega fail podrobný investigativní článek na tomto serveru?
Skočdopole

Nejžádanější

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 8. 8. 2025

Dále u nás najdete

Udělal jsem chybu v daňovém přiznání. Musím ji opravit?

Politici slibují startupům kapitál z penzijních fondů

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).