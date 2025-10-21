Komerční banka rozdává štědré bonusy za založení účtu. Dětem dá platební náramek a všem slevy na platební zařízení

Komerční banka má stále probíhající akci, kdy za založení soukromého platebního účtu dostanete bonus max. 3000 Kč. Všechny akce níže probíhají již od 18. 8. 2025 a do 30. 11. 2025.
Bonus za založení účtu: 3× 1000 Kč
Akce platí pro nové klienty a pro nové účty založené s jedním z těchto tarifů:
- Start (0 Kč)
- Standard (39 Kč měsíčně)
- Komfort (89 Kč měsíčně)
- Exclusive (169 Kč měsíčně, nebo také bez poplatku po splnění podmínek)
Podmínky vyplacení bonusu:
- Min. 15 000 Kč měsíčně bezhotovostní příjem na účtu.
- 5× měsíčně zaplatit kartou.
- V době od 18. 8. 2024 do 17. 8. 2025 jste neměli s KB smluvní vztah v roli spotřebitele (ale mohli jste mít firemní účet).
Podmínky se sledují v následujících 3 kalendářních měsících od založení účtu. Za každý měsíc, kdy podmínky splníte, dostanete 1000 Kč, maximem jsou 3000 Kč za 3 měsíce. Výplata bonusu probíhá vždy do konce následujího kalendářního měsíce po splnění podmínek.
Bonus za převod účtu ke Komerční bance: 1000 Kč
Pokud odejdete od své stávající banky do Komerčky a ve stávající bance zrušíte účet, dostanete další bonus 1000 Kč. Ten vám banka vyplatí do konce ledna 2026.
Opět si v KB musíte založit účet s jedním z cenových tarifů:
- Start
- Standard
- Komfort
- Exclusive
Zároveň na pobočce KB, v její mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví požádáte prostřednictvím Komerční banky o změnu platebního účtu u vaší stávající banky do KB. Celým procesem vás KB sama provede. (§ 203 a násl. zákona o platebním styku)
Podmínky vyplacení bonusu:
- Žádost o změnu musíte zadat nejpozději do konce akce, tj. do 30. 11. 2025.
- Stávající účet v jiné bance musí být uzavřen nejpozději do 17. 12. 2025. (Podrobné podmínky.)
- V době od 18. 8. 2024 do 17. 8. 2025 jste neměli s KB smluvní vztah v roli spotřebitele (ale mohli jste mít firemní účet).
Oba dva bonusy lze sčítat, s novým účtem tak můžete získat celkem 4000 Kč.
Za založení dětského účtu: 500 Kč
Za založení platebního, nebo i spořicího účtu pro děti dostanete 500 Kč (přesněji vy ne, ale to dítě na účet).
Dítěti musíte založit účet s jedním z cenových tarifů:
- Start
- Standard
Nebo založit produkt názvem
- Dětský spořicí účet
Podmínky vyplacení bonusu:
- Dítěti musí být 0 – 17 let včetně.
- Do 2 kalendářních měsíců po založení účtu na něj vložit nebo poslat 500 Kč.
- V době od 18. 8. 2024 do 17. 8. 2025 dítě nemělo s KB smluvní vztah v roli spotřebitele a nemělo ani debetní kartu od KB, např. k účtu rodičů.
Po splnění podmínek do 2 měsíců banka vyplatí bonus 500 Kč (tj. vy vkládáte svých 500 Kč a banka dodá dalších 500 Kč). (Podrobné podmínky.)
Platební náramek pro dítě se 100% slevou
S novým dětským účtem Komerčka vám zašle také voucher pro pořízení platebního náramku. Ten je k dispozici jen pro platební kartu Visa. Voucher banka zašle do konce následujícího měsíce po založení dětského účtu a vydání karty. Akce opět míří jen na nové klienty banky. (Podrobné podmínky.)
Parametry platebního náramku
- Výrobce: LAKS GmbH (Vídeň, Rakousko)
- Poskytovatel tokenizačních služeb: Fidesmo AB (Stockholm, Švédsko)
- Technologie: Bezkontaktní čip. Je uložený pod potištěnou částí náramku.
- Materiál: Hypoalergenní silikon a spona z nerezové oceli.
- Podporované kartové schéma: pouze Visa.
- Oficiální cena na webu výrobce: 39 € (cca 947 Kč)
Platební náramek si může pořídit jakýkoli klient Komerční banky, ale za plnou cenu 39 €, a to na webu výrobce Laks. Není potřeba takto utrácet, odstavec níže vám ukáže, proč.
Platební zařízení s 50% slevou
Poslední akce je určena pro všechny klienty Komerčky. Přímo na webu výrobce LAKS si můžete zakoupit jakékoli platební zařízení. V nabídce jsou
- prsteny, kroužky (99,83 – 130,08 €, cca 2425 – 3159 Kč),
- náramky (39,33 – 88,73 €, cca 955 – 2155 Kč,
- klíčenky (35,19 – 40,23 €, cca 855 – 977Kč),
- hodinky (79,66 – 146,21 €, cca 1935 – 3551 Kč),
- náplast (33,28 €, cca 808 Kč).
Ceny platí pro zaslání přes GLS do Česka na adresu nebo výdejní místo. Pro Rakousko jsou nižší.
S 50% slevovým kódem vás ceny uvedené výše vyjdou přesně na polovinu. Stačí při placení zadat tento kód: kb-laks50 (nejde o affiliate program, nic z toho nemáme, děláme to pro vás). Zboží lze samozřejmě vrátit do 14 dnů.
- Výhoda: Platební zařízení typu výše se nikdy nevybijí. K placení nepoužívají baterii.
- Nevýhoda: Aktivní může být vždy jen 1 platební karta. Karty však lze měnit.
S produkty LAKS fungují všechny karty Visa od KB, včetně firemních karet. (Podrobné informace.)
K propojení platební karty s nositelnými zařízeními od LAKS potřebujete mobilní aplikaci od LAKS (Android, iOS) nebo Fidesmo (Android, iOS).
Rychlý test
Aplikace LAKS Pay umí předem bez registrace ověřit, zda vaše platební karta bude v jejich zařízeních fungovat.
Při rychlém testu mi aplikace kartu Visa Platinum od Komerční banky odmítla, ale naopak mi povolila kartu Mastercard Business. To je přesný opak…
Zároveň mi aplikace potvrdila funkčnost karet mBank Mastercard a všech karet Mastercard od Raiffeisenbank.
Podle aplikace LAKS Pay jsou podporované karty Mastercard od Komerční banky. Kartu Visa mi aplikace zamítla. (20. 10. 2025)
Parametry platebních zařízení
- Výrobce: LAKS GmbH (Vídeň, Rakousko)
- Poskytovatel tokenizačních služeb: Fidesmo AB (Stockholm, Švédsko)
- Podporované karty: Mastercard, Visa (od Komerční banky jen Visa)
Pokud máte navíc cca 1,59 mil. Kč (65 541,67 €), za tak málo peněz si byt stejně nekoupíte a škoda je utrácet za novou Teslu. Místo toho si můžete koupit kolekci 2 platebních klíčenek s vyobrazením uměleckého mistrovského díla Polibek od rakouského malíře Gustava Klimta. S promo kódem od Komerčky ušetříte fantastických 32 770,84 € (cca 789 495 Kč). A jestě vám zbyde na novou Dacii v plné výbavě.
Ale pokud o tak velkou úsporu nestojíte, máme pro vás tip: kupte si jen jednu, nebo si kupte každou zvlášť. Sice neušetříte více jak tři čtvrtě milionu korun, ale budou vás stát pouze 2× 40,23 €, minus 50% sleva. Tedy zhruba 977 Kč za obě. Jen nebudou v té pěkné kolekci. Není zač.
Poslední tip: Slevový kód lze použít i na dárkový poukaz v e-shopu LAKS. Maximální výše dárkového poukazu je 500 €, pro Čechy se prodává za 504,17 €. Po slevě zaplatíte cca 6122,50 Kč, ale získáte voucher v hodnotě cca 12 244 Kč. To není špatná nabídka na vybavení rodiny platebními zařízeními.