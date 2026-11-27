Komerční banka od 1. 2. 2027 mění ceny a podmínky. Prošli jsme je a tady je přehled změn.
Design karty bezplatně do 26 let a sleva na tarif
Pokud chcete jiný vzhled karty, než jaký máte v ceně svého tarifu, běžně za něj u tarifů Start, Standard a Komfort zaplatíte 19 Kč měsíčně. Výjimku dosud měli děti a studenti od 6 do 18 let u tarifů Start a Standard.
Nově banka zvýhodnění prodlouží až do 26 let a do nabídky přidá také tarif Komfort. U tarifu Exclusive jsou designy v ceně už nyní.
Samotné měsíční ceny tarifů se nemění:
|Cenový tarif
|Poplatek
měsíčně
|Poplatek do 26 let
měsíčně
|Start
|0 Kč
|0 Kč
|Standard
|39 Kč
|0 Kč
|Komfort
|89 Kč
|89 → 44,50 Kč
|Exclusive
|169 Kč
|169 Kč
Sleva podle věku končí dnem následujícím po dovršení příslušného věku. U zvýhodnění do 26 let jde o kalednářní den následující po dovršených 26. narozeninách.
Prémiová Mastercard získá další služby v ceně
Výjimky z některých poplatků budou platit i na debetní kartu World Elite Mastercard poskytovanou v rámci extra služby Premium. Ty zatím oficiálně platily jen pro Visa Infinite (a stále pro ni platí).
Komerčka tím mj. ukazuje, že kromě debetky Visa Infinite začne ke službě KB Premium vydávat i debetku Mastercard World Elite. Tu lze v době publikace článku získat jen jako kreditní kartu.
|Služba
|Běžná cena
|World Elite Mastercard
v rámci služby KB Premium
|Dotaz na zůstatek v ATM jiné banky
|49 Kč
|0 Kč
|Duplikát karty
|200 Kč
|0 Kč
|Cash Advance
|1 %, min. 350 Kč
|0 Kč
|Zaslání karty kurýrem, převzetí na centrále v Praze
|1000 Kč
|0 Kč
|Příchozí expresní platba na kartu
|1 %, min. 29 Kč
|0 Kč
Cizí hotovost objednávejte o den dříve
U výběru hotovosti v cizí měně nebo pro objednání konkrétní skladby cizích bankovek se prodlouží lhůta pro oznámení z 5 na 6 pracovních dnů před požadovaným dnem výplaty.
U korunových výběrů nad 100 000 Kč nebo při objednání konkrétní skladby korunové hotovosti zůstává lhůta min. 3 pracovní dny, tj. beze změn.
Pozor, pokud si službu objednáte a pak se na převzetí peněz vykašlete, poplatek je 0,5 %, min. 1000 Kč a max. 5000 Kč. Strhne si jej z jakéhokoli vašeho účtu a účtuje se za každé porušení. Např. když výběr oznámíte 2x v měsíci a 2x nedorazíte, zaplatíte 2x 1000 Kč.
Za prodlení 500 Kč a navíc po každé výzvě
Položka dosud označená jako zaslání upomínky se přejmenuje na náklady spojené s prodlením. Vztahuje se na nepovolený debet na běžném účtu, překročení sjednaného limitu kreditky nebo neuhrazenou splátku úvěru.
Částka zůstává 500 Kč.
Jenže nové znění už výslovně říká, že ji banka účtuje po každém zaslání výzvy k úhradě dlužné částky u dluhu min. 500 Kč. Každá výzva tak znamená 500 Kč.
Okamžité europlatby půjde také odesílat
Nové podmínky počítají s odesíláním okamžitých europlateb, přijímat je Komerčka už umí.
Komerční banka spouští okamžité platby v eurech. Peníze připíše během sekund. Které další banky to také umí?
Služba pravděpodobně nebude dostupná hned od 1. 2. 2027. Banka výslovně uvádí, že odchozí okamžitou SEPA platbu zadáte, až vám to umožní.
U europlateb ověří příjemce
Do pravidel přibyla služba ověření příjemce. Jakmile ji Komerčka spustí, při zadávání europlatby porovná číslo účtu příjemce, tedy IBAN, se zadaným jménem nebo názvem firmy a s údaji vedenými bankou příjemce. Výsledek uvidíte před potvrzením platby.
Pokud i přes upozornění na částečnou shodu, neshodu nebo chybu při ověření platbu potvrdíte, podle nových podmínek odpovídáte za správnost zadaného čísla účtu. KB uvádí, že v takovém případě nenese odpovědnost za odeslání peněz.
Při výměně karty může zůstat PIN i limity
Možnost změnit druh karty nebo kartové schémea si Komerčka vyhrazovala už dříve. Nově výslovně doplní, že na náhradní kartě může zachovat původní nastavení. Typicky jde o PIN, běžné a individuálně sjednané limity nebo omezení určitých obchodníků či typů transakcí.
Zpřesňuje se také obnova karty uložené v digitální podobě.
Automatický přenos na obnovenou kartu už nebude podmíněn zachováním stejného kartového schématu. Pokud se tedy kartové schéma změní, změní se i číslo digitalizované karty. V překladu: Když máte Visu a při obnově dostanete Mastercard, v digitální peněžence se vám karta může sama změnit na Mastercard (a Visa v ní skončí). A opačně.
Podmínky současně podrobněji popisují možnost banky měnit či omezovat funkce a parametry karet. Může tak postupovat u jednotlivých držitelů karet, skupin nebo typů karet, zejména z bezpečnostních, regulatorních, technických či obchodních důvodů.
Výslovně také nově může omezit používání karty při podezření na podvod související s účtem, kartou nebo propojeným mobilním zařízením. Mezi bezpečnostní povinnosti přidává zákaz zadávat PIN karty jinam než do zařízení určených k platbě nebo výběru hotovosti kartou.
Od online smlouvy odstoupíte tlačítkem
U smluv uzavřených na dálku přibude možnost odstoupit prostřednictvím příslušného tlačítka v bankovnictví.
Podmínky ji výslovně doplňují k rámcové smlouvě, smlouvě o běžném účtu, termínovaném účtu a debetní kartě.
Zákonná lhůta zůstává 14 dnů od účinnosti smlouvy.
Místo profilového obrázku vlastní fotografie
V bankovnictví si budete moci dál nahrát profilovou fotku. Komerčka ale nově výslovně označí za nevhodnou i fotografii, na které nejste vy sami. Dosavadní podmínky zakazovaly například podobu jiné osoby nebo osobní propagaci, takto obecný požadavek na vlastní podobiznu však neobsahovaly.
Nahrát svoji fotografii ale není povinnost. Pokud ji nahrajete, banka ji nejprve zkontroluje a může ji neschválit či později odstranit. Nadále odpovídáte i za dodržení autorských a dalších práv.
Podepisování i certifikátem od jiného poskytovatele
Podmínky nově počítají také s kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na certifikátu od jiného poskytovatele než od KB. Tento externí certifikát musí být u banky zaregistrovaný a banka ho musí za svých podmínek akceptovat. Využít ho půjde k elektronickému podepisování v internetovém bankovnictví, typicky ve firemní verzi.