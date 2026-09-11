Komerční banka mění ceny a podmínky. Spustí podporu okamžitých SEPA plateb, ale jen pro příjem

Komerční banka od 1. listopadu 2026 mění sazebník odměn pro soukromé osoby a firmy a podnikatele. Zároveň mění podmínky produktů a služeb a pravidla provádění plateb.
Co se dozvíte v článku
- Nižší hranice pro poplatek za velký objem hotovosti
- Neprovedení oznámeného výběru hotovosti
- SEPA okamžité platby budou jen příchozí
- Vklad v cizí měně otevře novou měnovou složku
- Příkazy uložené k autorizaci budou jen v IB
- Příkazy k inkasu pro všechny klienty
- Nové účty pro firemní zákazníky
- Pojištění zneužití i pro firemní zákazníky
- Platební karty jen s příjmením a bez diaktritiky
- Změna PIN nepůjde v době před obnovením karty
- Jednostranné změny karet směrem od banky
- Vrácení platby na kartu v cizí měně
- Chargeback není nárokový
- Cash Back není pro obchodníky povinný
- Money Transfer
Všechny změny jsme prošli a ty zásadní popsali. Vynechali jsme jen drobné úpravy v terminologiích.
Nižší hranice pro poplatek za velký objem hotovosti
Mění se hranice pro příplatek za měsíční objem zpracované hotovosti. Banka nově začne tento příplatek účtovat už od 1 mil. Kč, původně byla hranice 2 mil. Kč. Tato změna se dotkne hlavně firemních klientů banky.
|Služba
Příplatek za měsíční objem zpracované hotovosti
|Poplatek
|nad 1 mil. Kč (nebo ekvivalent v cizí měně)
|0,15 %
Do objemu se započítávají kumulativně vklady a výběry na všech vašich běžných účtech, a to včetně vkladomatů/bankomatů.
Neprovedení oznámeného výběru hotovosti
Novinkou je poplatek za situaci, kdy bance předem oznámíte výběr hotovosti na daný den, ale ten se nezrealizuje. Prostě nepřijdete… Banka s tím ale počítala, tak si za to nechá zaplatit dle tabulky níže.
Poplatek si banka z vašeho účtu stáhne následující měsíc.
|Služba
|Poplatek
|Neuskutečnění oznámeného výběru hotovosti
|0,50 %, min. 1000, max. 5000 Kč
SEPA okamžité platby budou jen příchozí
Komerční banka upravila také přehled služeb zahrnutých v jednotlivých tarifech. Mezi služby v ceně nově výslovně zařazuje také příchozí SEPA okamžité platby (SEPA instant).
Odchozí SEPA platby už součástí cenových plánů jsou, Komerčka tak naznačuje, že sice bude podporovat příchozí SEPA okamžité plaby, ale ne odchozí SEPA okamžité platby. Ty budou nadále standardní SEPA platby.
Vklad v cizí měně otevře novou měnovou složku
Pokud vložíte na svůj účet valuty v měně, kterou Komerčka podporuje, automaticky se vám připíšou na měnovou složku vašeho účtu. Pokud máte jen korunový účet, otevře se vám nová měnová složka (téměř všechny účty u KB+ jsou multiměnové).
KB začala používat slovní spojení „námi určená cizí měna“, což v překladu znamená, že podporuje či bude podporovat hotovostní valutové transakce jen u vybraných měn. Doslovná definice zní:
Je to cizí měna uvedená v kurzovním lístku v části označené Valuty ve sloupci Nakupujeme/Prodáváme s nenulovým kurzem.
Příkazy uložené k autorizaci budou jen v IB
Ukládání k autorizaci nebo autorizace již uložených příkazů k úhradě nebo povolení k inkasu bude možné pouze v internetovém bankovnictví KB+. Jde o ukládání, ne o samotný příkaz.
Nově SIPO nepůjde uložit k pozdější autorizaci (obecné povolení k inkasu ano) a podobně nepůjde uložit k pozdější autorizaci službu Moje Platba (platební služba pro nákup na e-shopech).
Příkazy k inkasu pro všechny klienty
Nově příkaz k inkasu bude moci zadat i soukromý klient. Podle podmínek byla tato služba dostupná jen pro podnikatelské účty, to z podmínek mizí. Jde o službu, kdy vy zadáváte příkaz k inkasu z jiného účtu, tj. vy inkasujete na svůj účet od někoho jiného (samozřejmě pokud to inkasovaný povolil).
Příkaz k inkasu je dostupný jen z prostředí IB KB+, tedy ne přes mobilní aplikaci. Dnes jde o vzácnou, ale stále praktickou službu, hodně retailových bank ji už pro soukromé osoby nenabízí.
Nové účty pro firemní zákazníky
Novinkou bude účet bez multiměnové funkce za 89 Kč nebo 499 Kč měsíčně. Účet bude vedený jen v jedné měně. V době psaní článku totiž právě dochází k migraci firemních zákazníků do prostřední KB+ a tedy k automatické aktivaci multiměnových účtů.
Banka se otevírá dalším skupinám firemních zákazníků a bude jim nabízet speciální účty:
Nové účty půjde založit pro:
- Insolvenčního správce,
- exekutory,
- finanční instituce,
- správce nevýkonných úvěrů, dražebníky,
- obchodníky s kryptoaktivy,
- osoby rizikového kapitálu,
- poskytovatele skupinového financování,
- obchodníky s cennými papíry.
Zajímavostí je výslovná položka obchodníků s kryptoaktivy, protože ti mají poměrně velké potíže s otevíráním účtů u bank, přitom oni jsou také regulovanými subjekty.
Pojištění zneužití i pro firemní zákazníky
Přibyla nová služba s názvem Bezpečí Business za 119 Kč měsíčně. Podrobné informace k ní zatím nejsou, ale analogicky lze usuzovat, že jde o obdobu stávající služby Bezpečí pro soukromé osoby, tj. pojištění karet a osobních věci.
U firemních zákazníků tak půjde o pojištění firemních karet a ještě něčeho dalšího.
Platební karty jen s příjmením a bez diaktritiky
Na platebních kartách Komerčka bude uvádět pouze příjmení, případně i jméno, ale jen v závislosti na počtu znaků, jimiž je omezena. Obojí bude vždy bez diakritiky.
Změna PIN nepůjde v době před obnovením karty
Změnu PIN u karty můžete provést kdykoli v průběhu platnosti karty. Výjimkou je období od 25. dne měsíce předcházejícího měsíci konce platnosti karty.
Jednostranné změny karet směrem od banky
Komerčka bude oprávněna kdykoli bez vašeho souhlasu změnit (rozšířit i zúžit) rozsah služby, zejména
- změnit typy karet, které lze digitalizovat,
- typy transakcí, pro které lze použít digitální kartu,
- počet transakcí, které služba umožňuje,
- počet transakcí zobrazovaných v transakční historii
- a proces aktivace digitální karty.
Jakékoli parametry debetních karet nově bude oprávněna kdykoliv změnit, upravit, nebo zcela odstranit (např. typy transakci, regiony, hazard, obsah pro dospělé, DCC apod.)
Vrácení platby na kartu v cizí měně
Zaplatíte-li v cizí měně a obchodník vám později peníze vrátí, nemusíte dostat přesně stejnou částku v korunách. Je to kvůli změně kurzu a více stranám, které se na platbě podílejí.
Banka také neodpovídá za údaje zobrazované v mobilních peněženkách, protože jsou pouze orientační. A neodpovídá ani za směnný kurz, který při transakci použije kartové schéma.
Nyní to bankovní právničinou přidala i do obchodních podmínek, my jsme to pro vás přeformulovali.
Chargeback není nárokový
To, že Komerčce pošlete podklady k reklamaci karetní platby, ještě neznamená, že automaticky zahájí chargeback neboli proces vrácení platby přes banku obchodníka.
Nejprve posoudí samotnou transakci i vámi dodané dokumenty a teprve potom rozhodne, zda chargeback vůči bance obchodníka uplatní. Zhruba takto to banka nově do podmínek dopsala.
Cash Back není pro obchodníky povinný
Komerčka přidala nový slovníček, co znamená služba Cash Back.
Ta umožňuje výběr hotovosti u obchodníka na území ČR, a to souběžně s provedením
nákupu zboží a služeb. Nově je doplněno, že obchodník je oprávněn poskytnutí odmítnou, a to i bez uvedení důvodu.
Money Transfer
Ze slovníčku banka vyškrtla službu Money Transfer. Jde o převod z karty na kartu. Komerčka jej podporuje jen jednostranně, tj. příjem na kartu, nikoli odeslání ze své karty.