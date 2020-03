 »   »  Koloběžky, půjčky, sdílená auta. Tipy na netradiční investice

Koloběžky

Pokud vás oslovují témata jako ekologie, udržitelnost a městská doprava, můžete investovat do elektrokoloběžky ostravské společnosti re.volt, která v Praze provozuje služby sdílené dopravy a nyní rozjela akci Kup koloběžku nebo skútr a vydělávej.

Za českým startupem re.volt, který se zabývá sdílenou elektromobilitou, stojí dvojice podnikatelů Pavel Kuchta a Martin Matoušek (od prosince 2019 k nim přidal ještě slovenský investor Tomáš Färber). V Praze se můžete svést jejími elektrickými mini autíčky, elektrickými skútry a právě elektrickými koloběžkami.

Kolik je potřeba investovat

Pro začátek potřebujete alespoň 12 500 Kč. To je cena jedné elektrokoloběžky. Můžete si jich pořídit i víc.

Jak to funguje

Na začátku uzavřete se společností re.volt smlouvu o investici. Na jejím základě zaplatíte firmě částku za počet koloběžek, které si chcete pořídit. Firma pak za vaše peníze koupí elektrokoloběžku, kterou zařadí do své flotily a bude se o ni starat. Od okamžiku zařazení do flotily může koloběžka začít vozit klienty pražskými ulicemi. Vše funguje přes mobilní aplikaci.

Zařazení koloběžky do flotily zabere podle firmy maximálně 4 měsíce, obvykle je stroj k dispozici už za dva. Pokud stroj do čtyř měsíců nedorazí, smlouva se ruší a re.volt vám vrátí peníze (pokud se s firmou nedohodnete jinak).

Čím víc se bude vaše koloběžka používat, tím víc peněz vyděláte. Re.volt vám z celkového výdělku koloběžky pošle 65 %. Vyúčtování probíhá čtvrtletně. Firma na základě statistik uvádí, že jedna koloběžka se v průměru půjčí čtyřikrát denně (v provozu jsou celoročně). V takovém případě podle firmy průměrný měsíční výnos vychází na 1137 Kč, což znamená zhodnocení investice p.a. 59,2 %. Výnosy nejsou zdaněné a spadají do sazby 15% daně.

Smlouva o investici se uzavírá na dobu neurčitou, po 12 měsících se však můžete rozhodnout, jestli chcete v investici pokračovat, nebo ne. Pokud se rozhodnete nepokračovat, firma vám koloběžku fyzicky předá a vy ji budete moci využívat pro vlastní potřebu.



Kolik vám může vydělat koloběžka, si můžete spočítat na stránkách re.volt. (8. 3. 2020)

Nabíjení koloběžky a péče o její stav je na re.voltu. Firma dále platí elektřinu k nabíjení, pojištění odpovědnosti a další náklady spojené s provozem. Denní provozní náklady činí 45 Kč a firma je platí i v případě, že koloběžka nevydělává, vy se do minusu dostat nemůžete.

Případné náklady na opravu koloběžky budou připočteny k provozním nákladům a výnos se o to zmenší. Firma si zřídila vlastní „pojišťovací“ fond, ze kterého bude hrazena část škody, která přesáhne spoluúčast ve výši 15 %. Krytí z fondu se vyplácí do výše škody, maximálně ale do výše zůstatkové hodnoty ponížené o spoluúčast. Re.volt do fondu přispívá měsíčně 150 Kč za každou aktuálně využívanou elektrokoloběžku.

