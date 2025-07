Kolik vám zdravotní pojišťovna přispěje na prázdninový pobyt pro děti?

Vysíláte své potomky o prázdninách na pobytový nebo příměstský tábor či ozdravný pobyt? Na některé typy těchto akcí zdravotní pojišťovny vyplácí příspěvky.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) přispívá na letní tábory pro děti ve věku od 3 do 17 let (vč.). Čerpat můžete maximálně 1500 Kč. Příspěvek se vztahuje na letní tábory, příměstské tábory, letní školy/družiny a sportovní soustředění v průběhu letních prázdnin, vyjmenovala pro server Měšec.cz mluvčí Elenka Mazurová s tím, že potvrzení o účasti (ZP má na webu speciální formulář) musí být vystaveno organizátorem až po ukončení letního tábora, nejpozději ale do 1 měsíce po uskutečnění tábora. Takto vyplněný formulář musí následně splnit tříměsíční lhůtu pro předložení dokladů k čerpání, dodala Mazurová.

ZP si v podmínkách vymiňuje, že letní tábor musí trvat aspoň čtyři po sobě jdoucí dny a měl by proběhnout na území ČR v období letních prázdnin 2025 (podle Mazurové ale pojišťovna akceptuje i letní tábory konané na konci června 2025 a na počátku září 2025).

Informace o příspěvku najdete na webu České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Pojišťovna zároveň poskytuje příspěvek do 500 Kč na školu a školku v přírodě nebo lyžařský výcvik.





Pro děti od 3 do 6 let s doprovodem pojišťovna pořádá také čtrnáctidenní ozdravné pobyty (doprovod doplácí 5 tis. Kč, děti neplatí).

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) nabízí dva systémy čerpání výhod. Buď na tzv. kupony, na něž vzniká nárok automaticky z pozice pojištěnce. U příslušných programů na webu najdete pravidla, kdo může čerpat, na co, do jaké částky a za jakých podmínek.

Druhý způsob je přes „Moje bonusy“ na tzv. Vitakartu. Jde o klientskou aplikaci, přes kterou se na klientském účtu hromadí kredity například za návštěvy preventivních prohlídek, za kontrolu vykázané péče, hodnocení lékařů, ale i na základě novoročního přípisu (ten získají všichni klienti). Kredity je možné mezi členy rodiny i sdílet. Od data připsání mají omezenou platnost. Jejich množství i expiraci vidí klienti v aplikaci Vitakarty, kde najdou i:





popsané způsoby, jak kredity získat,

programy, kde mohou kredity vyměnit za příspěvek,

informaci, v jakém kurzu se kredity přepočítávají (pro některé účely je kurz zvýhodněný oproti standardu),

konkrétní výši dostupného příspěvku v Kč dle stavu kreditů.

Příspěvky za kredity lze tímto způsobem čerpat jen do výše nasbíraných kreditů (max. ale do 10 000 Kč).

Vždy je výhodnější primárně čerpat benefity na tzv. kupony a poté si dočerpat ještě výhody za kredity na Vitakartě. Z kreditů se pak vypočítává nárok na konkrétní výši příspěvku. O příspěvek přes kredity se s účtenkou v tomto případě žádá přímo přes Vitakartu. Kredity si mohou členové rodiny vzájemně sdílet.

U OZP se na pobyt na letním táboře dá čerpat příspěvek na „ozdravné a sportovní pobyty a tábory, včetně škol a školek v přírodě či sportovních soustředění“. Příspěvek pojišťovna poskytuje výměnou za kredity na Vitakartě. Běžný klient může celkem pohodlně s minimální aktivitou za rok nasbírat 800–1200 kreditů, kredity je možné převádět např. mezi členy rodiny, a soustředit je tak na účtu toho klienta, který je využije nejlépe. Maximální možná výše příspěvku je 10 000 Kč. Stejná pravidla platí i pro příspěvek na „sportovní aktivity“, který je použitelný například na permanentky do plaveckého bazénu, posilovny a podobně, řekl nám tiskový mluvčí zdravotní pojišťovny, František Tlapák.

RBP, zdravotní pojišťovna

RBP, zdravotní pojišťovna umožňuje čerpat příspěvek na letní tábory z bonusových programů pro děti a mládež do 18 let. Žádost o úhradu je nutné podat do 3 měsíců po ukončení konání akce.

První příspěvek je určený na letní prázdninový tábor organizovaný školkou, školou či sportovní nebo zájmovou organizací. Můžete na něj získat pro děti od 3 let do ukončení základní školní docházky částku do 1500 Kč. Podmínkou je jeho konání v období od 28. 6. do 31. 8. 2025 na území ČR nebo SR, doba trvání je minimálně 7 dní .

Druhý příspěvek je vyhrazen na příměstský sportovní tábor, opět lze získat částku do 1500 Kč na děti od 3 let do ukončení základní školní docházky. Musí jít vyloženě o příměstský sportovně pohybový tábor (od 28. 6. do 31. 8. 2025), který trvá aspoň pět po sobě jdoucích dnů a je organizovaný školkou, školou, sportovní nebo zájmovou organizací. Příspěvek lze čerpat jen na tábory s přímým sportovním zaměřením, kde tato sportovní činnost je většinovou náplní táborového dne. Jde tedy o pravidelný trénink a zdokonalování specifických technik a výkonů spolu s přestávkami tak, aby byla tělesná námaha vyvážená, upřesňuje zdravotní pojišťovna na svém webu.

Pokud čerpáte příspěvek na příměstský tábor, není možné v tomtéž roce čerpat příspěvek na letní prázdninový pobyt.

Z bonusových programů je dále možné čerpat jeden z příspěvků na ozdravný pobyt pro děti od 6 do 15 let až do částky 10 tis. Kč.

První možností je příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt, trpí-li dítě onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami. Benefit je určen na 14 denní ozdravný lázeňský pobyt, pokud už dítě letos absolvovalo lázeňský pobyt hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Žádost je nutné podat před absolvováním pobytu nejpozději do 31.07.2025. Po návratu pojišťovně potvrzujete, že jste pobyt absolvovali (příspěvek z bonusového programu musíte uplatnit do 15.12.2025, zároveň ale musí být žádost o proplacení doručena do tří měsíců po datu ukončení pobytu).

Za podobných podmínek můžete čerpat příspěvek do 10 000 Kč také na přímořský ozdravný pobyt (15denní přímořský ozdravný pobyt dětí ve věku 6 – 15 let s opakujícím se onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami). Pobyt může být individuální s cestovkou, nebo organizovaný (např. letní tábor či individuální s doprovodem blízkých). Doklad musí být vystaven subjektem s registrací v ČR a vyúčtovaný v českých korunách.

Třetí nabízenou možností je využít tento příspěvek na vysokohorský ozdravný pobyt (opět pro děti ve věku 6–15 let s opakujícími se recidivujícími onemocněními horních cest dýchacích a alergiemi).

Z těchto třech variant lze ale v jednom roce čerpat jen jedna.

V rámci preventivních programů pojišťovna přispívá částkou do 1000 Kč také na pobyty organizované školkou a školou mimo letní prázdniny, pokud trvají aspoň pět dní s noclehem. Žádost o úhradu je nutné podat do 3 měsíců po ukončení konání akce.

Informace o příspěvcích najdete na webu RBP 213.

Vojenská zdravotní pojišťovna

U této zdravotní pojišťovny můžete čerpat jednou ročně na děti od 4 do dovršení 18 let příspěvek do 1000 Kč na:

sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, škola v přírodě, sportovní soustředění), organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě aspoň pět dnů,

(lyžařský kurz, škola v přírodě, sportovní soustředění), organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě aspoň pět dnů, letní pohybově zaměřený pobyt konaný v době od 23. 6. 2025 do 31. 8. 2025, trvající nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Podporované jsou pobyty spojené s aktivním pohybem v přírodě (mimoměstské pobytové tábory) nebo zaměřené specificky na sport (vč. příměstských táborů se sportovním zaměřením).

O příspěvek je nutné požádat do 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení pobytu, který vyplývá z potvrzení, upozornil Jan Mates, vedoucí marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny.

Podrobné informace ke sportovním a ozdravným pobytům najdete na webu.

Pojišťovna také organizuje letní ozdravné čtrnáctidenní pobyty pro děti ve věku od 4 do 14 let na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Dětským pojištěncům s kožními onemocněními ve věku od 7 do 14 let pak nabízí příspěvek na letní individuální pobyt u moře.

Podmínky pro ozdravné pobyty najdete na webu pojišťovny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na dětské letní pobytové a příměstské tábory, školy v přírodě nebo ozdravné pobyty nepřispívá.

Prostředky zde můžete čerpat (do 2000 Kč na děti do jejich plnoletosti) jenom na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru, takže typicky na různé sportovní kroužky či kluby.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

U Zdravotní pojišťony ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) můžete čerpat na děti od 6 do 15 let (stačí dovršit věk během letoška) příspěvek do 500 Kč na letní sportovně pohybový pobyt. Podmínkou je, aby se konal v červenci nebo v srpnu a byl dlouhý aspoň pět po sobě jdoucích dní (nocleh není podmínkou).

Pobyt musí mít sportovní zaměření. Pojišťovna akceptuje aktivity uváděné v Programu podpory zdravého životního stylu, dále můžete prostředky čerpat na tábor, skautský tábor, junák, pionýr a příměstské tábory (osoba potvrzující přiložený formulář garantuje sportovně pohybové zaměření).

Pojišťovna už neumožňuje postupovat základní příspěvky dospělého dítěti. Žádost o tento příspěvek je možné podat do dvou měsíců od ukončení pobytu, ale jen elektronicky přes aplikaci E-komunikace nebo datovou schránkou.

K žádosti o příspěvek je nutné přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem.

Podrobnosti o příspěvcích najdete na webu zdravotní pojišťovny.

Zdravotní pojišťovna letos přispívá dětem i na ozdravné pobyty. Příjem žádostí pro letošek ale už skončil. Částkou do 10 tis. Kč přispívá letos dětem s chronickými respiračními nebo dermatologickými onemocněními do 18 let na ubytování na léčebně ozdravném (ze zdravotního pojištění nehrazeném) pobytu, a to vysokohorském nebo přímořském. Podmínkou je, aby trval alespoň 15 dní (14 nocí).

Částkou do 20 000 Kč na lázeňský pobyt pak letos pojišťovna přispívá dětem do 18 let s chronickými respiračními nebo dermatologickými onemocněními. Podmínkou opět je, že pobytu musí trvat alespoň 15 dní (14 nocí) a není hrazen z veřejného zdravotního pojištění (pobyt dítěte je hrazen přímo lázním).

Informace k ozdravným pobytům najdete na webu.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Na dětské pojištěnce do 18 let je možné na tábory čerpat příspěvek do 800 Kč. Podporovány jsou různé druhy pohybových aktivit tedy tábory se sportovním programem, upřesnil pro Měšec.cz vedoucí marketingu Martin Vaněk.

Příspěvky na sport pojišťovna proplácí do 1. 12. 2025 s tím, že doklady ale nesmí být starší 3 měsíců od data vystavení.

Informace o příspěvku najdete na webu pojišťovny.

Dále pojišťovna přispívá také na ozdravné pobyty. Do 1000 Kč přispívá dětem do 18 let s chronickým onemocněním kůže či dýchacích cest na přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt. Podmínkou je, že bude organizován přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář a na doporučení pediatra nebo specialisty.

Do 5000 Kč přispívá pojišťovna také na ozdravný pobyt pro pojištěnce do 18 let s neurologickým, onkologickým onemocněním či obezitou, pokud je zabezpečen odborným lékařským dohledem (opět na doporučení pediatra nebo specialisty).