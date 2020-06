Poplatky níže platí od 12. srpna 2020.

Každý měsíc si můžete směnit peníze za poměrně výhodné kurzy. Ale pokud máte většinový tarif Standard, máte nastavený měsíční limit 25 000 Kč. Pokud jej překročíte, účtuje se vám poplatek 0,50 % ze směny.

Ale aby to nebylo tak snadné, poplatky jsou dvojí. Jedny platí v pracovních dnech, další o víkendech a (britských) státních svátcích. Pokud se jim chcete vyhnout, směnu provádějte jen v (britských) pracovních dnech a kartou v cizí měně plaťte rovněž jen v (britských) pracovních dnech.

Kdo má cenový plán Premium a Metal, poplatky za směnu měn neplatí, vyjma víkendových přirážek.

Při směně do více zpoplatněných měn se použije vždy nejvyšší sazba. Např. víkendová směna z USD a UAH bude za 2 % (protože ukrajinská hřivna má vyšší poplatek).

Také platební karty mají své limity. Výběry hotovosti jsou omezeny do ekvivalentu 3000 GBP denně, platba kartou je možná do výše zůstatku účtu.

Cenové plány Premium a Metal mají v ceně cestovní pojištění, uživatelé s tarifem Standard za poplatek. Komunikace probíhá v angličtině.

Pojistitel: Irská pojišťovna White Horse Insurance Ireland dac.

Pojistník: Revolut Travel Ltd.

Pojištěný: Majitel účtu Revolut.

Maximální doba krytí je 40 dnů od překročení hranic. Kryté jsou jen amatérské sporty. Do 8 hodin po překročení hranic si můžete dokoupit pojištění zimních sportů nebo spolucestujících osob, poté se nabídka uzavře. Pojištění kryje i koronavirus, ale za podmínky, že země není označena jako nebezpečná podle britského ministerstva zahraničních věcí nebo podle světové zdravotnické organizace.

Cestovní pojištění Krytí Limit Léčebné výlohy 15 000 000 GBP (cca 441 800 000 mil. Kč, v podstatě neomezené krytí) Zubní ošetření 300 GBP (cca 8800 Kč) Spoluúčast u léčebných výloh a zubů 75 GBP (cca 2200 Kč) Zpoždění zavazadel 320 GBP (cca 9400 Kč) za každé

Zakázané země pro příjem plateb

Z 51 zemí nemůžete přijmout příchozí platbu na svůj účet Revolutu pomocí bankovního převodu. Jde o tyto země:

Afghánistán, Alžírsko, Angola, Bosna a Hercegovina, Burundi, Burkina Faso, Egypt, Eritrea, Etiopie, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Irák, Írán, Jemen, Jižní Súdán, Kambodža, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Kuba, Laos, Libanon, Libérie, Libye, Mozambik, Myanmar, Nigérie, Panama, Palestina, Pákistán, Pobřeží slonoviny, Severní Korea, Sierra Leone, Somálsko, Srbsko, Středoafrická republika, Súdán, Svazijsko, Sýrie, Šrí Lanka, Tádžikistán, Tanzanie, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Ukrajina, Vanuatu, Venezuela, Východní Timor, Zimbabwe.

Zakázané země pro odchozí platby

Do 47 zemí nemůžete odeslat platbu ze svého účtu Revolutu pomocí bankovního převodu. Jde o tyto země:

Afghánistán, Alžírsko, Angola, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, Burundi, Egypt, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Irák, Írán, Jemen, Jižní Súdán, Kambodža, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Kuba, Laos, Libanon, Libérie, Libye, Mosambik, Myanmar, Nigérie, Pákistán, Palestina, Panama, Pobřeží slonoviny, Severní Korea, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svazijsko, Sýrie, Tádžikistán, Tunisko, Uganda, Ukrajina, Vanuatu, Venezuela, Východní Timor, Zimbabwe.

Kromě toho dále nemůžete:

Poslat USD do těchto zemí: Barbados, Curacao, Gibraltar, Georgie, Jersey, Malta, Svatý Martin, Malajsie, Monako.

Poslat EUR do Svatého Martina.

Poslat CHF a NOK do Malty.

Poslat IDR, INR, MYR a PHP do těchto zemí: Filipíny, Indie, Indonésie, Malajsie.

Podporované měny pro zahraniční platby

Revolut nepodporuje všechny měny pro všechny typy transakcí, přesně to ukazuje tato tabulka. Nejvíce měn podporuje pro odchozí platby, o tři méně platby příchozí.

Podporované měny pro různé typy transakcí Forma platby Podporované měny Odchozí platby (převod) 31 měn: AED, AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, CHF, IDR, ILS, INR, JPY, HKD, HUF, CHF, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR. Příchozí platby (převod) 28 měn: AED, AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR Dobíjení účtu přes platební karty a Google Pay 18 měn: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, HKD, HRK, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, USD, ZAR Dobíjení účtu přes Apple Pay 14 měn: AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, USD, ZAR

Jak poslat/přijmout peníze na Revolut?

Máte několik způsobů, jak dostat peníze na Revolut.

1. Dobití debetní nebo kreditní kartou

Nejsnazší cestou pro příjem peněz na Revolut je dobití účtu pomocí debetní nebo kreditní karty Mastercard a Visa. Jiné typy karet nejsou podporované. Pokud pro nabití použijete byznys kartu, nebo obecně kartu mimo EU regulaci, bude nabití zpoplatněno nízkým poplatkem několika desetikorun podle dobíjené částky.

Touto metodou si můžete také nastavit, že při poklesu pod definovaný stav účtu se má Revolut automaticky dobít (nějakou) částkou.

Doba nabití: ihned

Limity pro dobití: jsou individuální, stanovuje a vyhodnocuje je automat (objem i počet transakcí)

2. Převod od známého uživatele Revolutu

Převést peníze vám může i jiný uživatel Revolutu. Pokud aplikaci povolíte nahrát kontakty, uvidíte, kdo Revolut používá a mj. jej můžete požádat o zaslání peněz.

Doba nabití: ihned

Limity pro dobití: bez omezení



Propojením s adresářem získáte informaci, kdo Revolut používá, a můžete mu peníze snadno poslat, nebo je od něj přijmout.

3. Převod od cizího uživatele Revolutu

Pokud dvě osoby mají Revolut a jsou v dosahu bluetooth mobilů, aplikace vám ukáže další uživatele, a ti si mohou mezi sebou převádět peníze, aniž by se znali. Ale pozor, aplikace ukáže příjemci i odesílateli skutečné jméno majitele účtu Revolut, nejsou to anonymní převody.

Doba nabití: ihned

Limity pro dobití: bez omezení



Revolut lze použít i pro platbu mezi dvěma neznámými osobami. Stačí zapnout vyhledávání a být v dosahu Bluetooth.



4. Zahraniční platba na váš IBAN Revolutu

S otevřením Revolutu získáte rovněž normální účet s britským formátem IBAN, na který můžete běžně přijímat platby. Jenže jde o zahraniční platby se všemi nevýhodami, rozumějte výrazně vyššími poplatky pro odesílatele. Posílat takto korunové platby sice lze, ale značně se to odesílateli prodraží (pokud nemá zahraniční platby bez poplatku).

Doba nabití: D+2

Limity pro dobití: bez omezení



Revolut se chová jako normální účet s IBAN, ale jde o britský účet.

5. Tuzemská platba v korunách na sběrný účet v Raiffeisenbank

Novinkou je možnost dobít váš účet pomocí běžné tuzemské platby v CZK. Revolut má sběrný účet v Raiffeisenbank. Je však velmi důležité poslat platbu správně, jinak se odesílateli vrátí. Platba na váš účet Revolutu musí být zadaná takto:

Číslo účtu: 5170013317/5500

Variabilní symbol: nevyplňuje se (případné vyplnění nemá na platbu vliv)

Konstantní symbol: nevyplňuje se (případné vyplnění nemá na platbu vliv)

Specifický symbol: nevyplňuje se (případné vyplnění nemá na platbu vliv)

Poznámka pro příjemce: vaše reference v aplikaci (= vaše číslo v Revolutu). Viz obrázek níže.

Doba nabití: 10 minut až D+1

Limity pro dobití: bez omezení



Pro tuzemskou platbu v CZK musíte použít referenční číslo svého účtu, viz šipku.

Český účet Revolut nenahradí

Tuzemskou platbu jsme vyzkoušeli a máme tyto zpětné vazby.

Nejzazší čas pro zadání platby, aby byla připsaná ve stejný den do Revolutu, je pracovní den do 14:00 hod. Poté se připíše den následující. Oficiálně.

V praxi se při okamžité platbě (z českých bank) během pracovního dopoledne platba na Revolut připsala v rozmezí 10–20 min., bez ohledu na odesílající banku. Pokud jsme (okamžitou) platbu zadali večer, připsala se do aplikace Revolutu druhý den v 06:22 hod. Převody tedy fungují spolehlivě.

Problém nastane v situaci, kdy v poznámce pro příjemce platby není číselná reference nebo kromě reference je ještě další poznámka. Systém platbu nespáruje a vrátí ji odesílateli.

To bude problém zvláště v situaci, kdy odesílatel platby kromě nějakého čísla reference, např. vymyšlené „898901“, si pro sebe zadá poznámku např. „za boty pro děti“, ale ta se propíše i příjemci, protože jeho banka to jinak zpracovat neumí. Ve výsledku platba na sběrný účet Raiffeisenbank přijde s poznámkou např. „898901 za boty pro děti“, systém ji vyhodnotí jako chybu a vrátí zpět.

Proto rovnou zapomeňte na to, že by Revolut dokázal plně nahradit českou banku. Pro soukromý platební styk stačí, když správně instruujete odesílatele, ale firmy vám na něj peníze budou posílat jen s problémy. Jediná chyba v poznámce pro příjemce a platba se vrací. Třeba sociální dávky takto nepřijmete, protože úřad práce v poznámce pro příjemce platby popisuje, za co jsou a pro koho. Referenční číslo Revolutu vám tam nenapíše. A podobně to bude i s dalšími případy.

Pokud potřebujete mít jistotu, že vám dojde nějaká korunová platba, budete muset použít klasický IBAN, a to i s rizikem vyššího poplatku. (Viz 4. možnost výše.)

Exekuce na Revolut nedosáhne, ale…

Revolut je velmi oblíbeným nástrojem pro dlužníky v exekuci. S Revolutem totiž získávají plnohodnotný platební účet s IBAN a platební kartu beze strachu, že o peníze velmi rychle přijdou. Ne, že by účet v Revolutu nešlo exekučně postihnout, ale exekuce z něj se bude řídit britským právem, takže se českému exekutorovi bude vymáhání komplikovat a značně prodražovat. A proto raději zvolí jinou a snazší cestu.

Před Finanční správou se ale neskryjete. Revolut je regulovaným subjektem a je povinen spolupracovat se státními orgány. Pokud tedy dlužíte státní správě daně nebo cla nebo peníze pocházejí z trestné činnosti, „schovat“ peníze na Revolut vám moc nepomůže. Finanční správa se k těmto penězům dostat může, státní složky (nejen) ve věcech daní zcela běžně spolupracují a finanční instituce jsou povinny posílat reporty. Včetně Revolutu.