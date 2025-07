Kolik stojí zdravotní péče v zahraničí? Čtyřicet milionů hospitalizace v USA, tři miliony letecká ambulance

Hospitalizace kvůli mozkové mrtvici a následná operace v nemocnici v USA nebo žena sražená autem na dovolené v Thajsku. Dva příklady, kdy může pojistné plnění z cestovního pojištění dosahovat horentních částek.

Jednalo se o hospitalizaci kvůli mozkové mrtvici a sraženině v hlavě s následnou operací, dále se klientovi diagnostikovala infekční plíseň na srdci také s operací na kardiologii. Klient byl hospitalizován přes 7 týdnů, náklady se vyšplhaly přes 40 mil. Kč, popisuje historicky nejvyšší plnění pojišťovny Kooperativa tiskový mluvčí Milan Káňa.

Jednu z našich klientek na dovolené v Thajsku srazilo při přecházení silnice auto. Mnohočetné zlomeniny a těžké poranění mozku si vyžádaly měsíční hospitalizaci, následně byla převezená do ČR k další léčbě. Celkové náklady se vyšplhaly na 5,4 mil. Kč, uvedl na dotaz redakce manažer marketingu a komunikace Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. Za samotnou hospitalizaci přitom pojišťovna zaplatila 2,1 mil. Kč, náklady za převoz zpět do ČR dělaly 2,8 mil. Kč.

Výše uvedené příklady jsou ukázkou nejvyšších částek hrazených za velmi vážné onemocnění či úrazy, vedle toho pojišťovny samozřejmě pokrývají také řadu menších léčebných výloh.





Podle odhadů České asociace pojišťoven (ČAP) došlo v roce 2024 k více než 85 tisícům pojistných událostí z cestovního pojištění, za které pojišťovny vyplatily necelých 1,3 mld. Kč, v průměru tedy kolem 15 tis. Kč. Pojistnou událost řeší téměř tři pojištění ze sta. Průměrná výše škody přitom dlouhodobě roste, říká analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.

Proto se s začátkem letní sezóny hodí připomenout několik pravidel, na které je dobré při výběru cestovního pojištění pamatovat.

Evropský průkaz zdravotního pojištění: Kdy nestačí?

Jedna z variant, jak mít v cizině hrazenou lékařskou péči, je Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Jde o modrou průkazku, kterou dostanete od své zdravotní pojišťovny. Právě na náklady vaší zdravotní pojišťovny jde pak úhrada případné lékařské péče. Zároveň má Evropská průkazka několik ale, se kterými je třeba počítat:





Platí pouze v rámci Evropské unie, EHP, Švýcarska a v některých dalších smluvních státech, například v Srbsku a Severní Makedonii.

Nezaručuje zcela bezplatné služby: v zemích, kde se u lékaře platí spoluúčast (takových je v Evropě většina) ji budete muset hradit i vy, například za samotnou návštěvu lékaře, hospitalizaci či předepsání léků.

Nevztahuje se převoz z ciziny zpět domů: případnou repatriaci byste si museli plně hradit ze svého.

Vzhledem k výše uvedenému proto většina tuzemských zdravotních pojišťoven na svých webech radí - uzavřít před zahraniční cestou také komerční cestovní pojištění. Pokud byste se ale přeci jen spolehli na EHIC a došlo na čerpání lékařské péče, bude vás nejspíš zajímat, jak proces vyúčtování proběhne.

Nemocnice či lékař, který váš ošetřil, se obrátí na instituci zdravotního pojištění, s níž má smlouvu. Péči vyfakturuje podle místních pravidel této instituci, která mu náklady uhradí. Následně se náklady přeúčtují instituci, která v daném státě zastřešuje všechny zdravotní pojišťovny a ta předá faktury naší Kanceláři zdravotního pojištění a ta zas vaší zdravotní pojišťovně.

Stejným způsobem, jen opačným směrem, pak putuje úhrada za vaši léčbu. Koloběh trvá většinou 6 až 12 měsíců. Například v rámci českých zdravotních pojišťoven se provádí vyúčtování za ošetření cizinců jednou za 3 měsíce, vysvětluje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Zjednodušeně řečeno: celý proces si zdravotní pojišťovny vyřídí mezi sebou, vy nic – krom případné spoluúčasti – hradit nemusíte.

Pokud byste se s EHIC dostali do situace, kdy by vám péči poskytlo zdravotnické zařízení, které není napojené na veřejný zdravotní systém, takže byste museli celé ošetření platit ze svého, je tu možnost požádat po návratu domů o úhradu svoji zdravotní pojišťovnu. Takto refundovat lze ovšem pouze částku do výše českých cen a jen pokud šlo o péči, kterou u nás veřejné zdravotní pojištění pokrývá.

Cestovní pojištění: Promyslete limity, prostudujte rozsah krytí

U všech typů pojištění, cestovka nevyjímaje, je dobré mít jasno v určitých pojmech. Konkrétně:

Rozsah pojistného krytí : výčet toho v jakých situacích (pojistná rizika) a za jakých podmínek bude pojišťovna platit, typicky léčebné výlohy, ukradené kufry apod.

: výčet toho v jakých situacích (pojistná rizika) a za jakých podmínek bude pojišťovna platit, typicky léčebné výlohy, ukradené kufry apod. Limit pojistného plnění : maximální částky, které pojišťovna zaplatí za vaši léčbu, za ztrátu zavazadel, většinou i odpovědnost za škody na cizím zdraví nebo majetku.

: maximální částky, které pojišťovna zaplatí za vaši léčbu, za ztrátu zavazadel, většinou i odpovědnost za škody na cizím zdraví nebo majetku. Výluky z pojištění: výčet výjimek, při kterých pojišťovna naopak platit nebude.

Výše uvedené najdete na webových stránkách pojišťoven, informace o výlukách bývá většinou nutné dohledat v pojistných podmínkách.

Pojistné limity – tedy částky, na které budete mít pojištěná jednotlivá rizika, je vhodné volit podle vaší cílové destinace. Pojišťovny většinou nabízí určité balíčky rozlišené právě výší pojistných limitů a také rozsahem krytí.

O něco nižší pojistné částky se obecně doporučují pro cesty po Evropě, vyšší pokud cestujete do exotiky nebo například USA či Kanady. Připomeňme účet za hospitalizaci klienta pojišťovny Kooperativa z úvodu článku, obdobnou zkušenost uvádí i další pojišťovny. Například Česká podnikatelská pojišťovna vyplatila historicky nejvyšší sumu – 10 mil. Kč – právě za léčbu akutního onemocnění v USA. Obdobně Generali Česká pojišťovna eviduje případ z Chile, kde hospitalizace kvůli zánětu mozku a následný převoz zpět do Česka přišel na 6,1 mil. Kč.

Pokud jde o výluky, v rámci cestovního pojištění sem často spadají situace, kdy si úraz přivodíte pod vlivem alkoholu či drog. Mnohdy jsou ale ve výlukách i rizikové sporty, které si musíte připojistit zvlášť, nebo jsou až součástí dražších balíčků.

Nemusíte přitom hned skákat padákem, pojišťovny mohou mít ve výlukách i vysokohorskou turistiku, bývá zde i jízda na vodním skútru, wakeboarding či zip line. Ostatně v podcenění rizikové aktivity podle České asociace pojišťoven při sjednání cestovního pojištění chybujeme nejčastěji.

Jestliže se na obdobné sporty během dovolené chystáte, raději tedy dobře prozkoumejte, zda je vaše pojistka kryje. Ostatně právě úrazy v rámci těchto sportů bývají mnohdy jedny z nejvážnějších a z pohledu pojišťoven také nejnákladnějších. Jeden z nejdražších případů se stal při paraglidingu na moři, který skončil mnohačetnými zraněními, včetně poranění páteře. Takže následoval převoz do nemocnice, operace a nakonec převoz do ČR. Celkem jsme z pojištění platili zhruba 4,5 mil Kč, popisuje zkušenosti Direct pojišťovny její tiskový mluvčí Michal Kárný.

Podle průzkumu České asociace pojišťoven ale Češi přistupují k cestovnímu pojištění zodpovědně – před cestou si ho sjednává 98 % dovolenkářů. Z údajů pojišťoven pak vyplývá, že krom nesprávného nastavení často chybují také při samotném sjednávání – ať už jde o špatně vyplněné zahájení či ukončení pojištění nebo nesprávné osobní údaje.