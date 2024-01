Kolik si můžete v roce 2024 vydělat, když jste uchazečem o zaměstnání na Úřadu práce?

Od 1. ledna 2024 byly s ohledem na nárůst průměrné mzdy v minulém roce zvýšeny maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného dne byl zvýšen, a to na základě valorizace minimální mzdy, i limit povoleného výdělku pro uchazeče o zaměstnání nepobírajícího podporu a činného v tzv. nekolidujícím zaměstnání.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 činila 42 427 Kč. Její výše byla vyhlášena pro účely zákona o zaměstnanosti Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2023 Sb. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 24 608 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla uplatněna po 31. prosinci 2023, tedy již v novém roce 2024. Jestliže však byla žádost o podporu v nezaměstnanosti uplatněna ještě vloni do 31. prosince 2023, pak její maximální možná výše činí a zůstává na úrovni dosavadního maxima 22 798 Kč měsíčně. Kdo již podporu v nezaměstnanosti pobírá, valorizace její maximální částky od 1. 1. 2024 se ho netýká.

Jak se v průběhu nezaměstnanosti a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání podpora snižuje (pro lidi s relativně nižším příjmem), nebo naopak zůstává na stejné úrovni (pro lidi s vyšším příjmem), resp. komu se snižuje a kdo má stále nárok na její maximální výši, jsme vysvětlili v článku Kdo dostane v roce 2024 vyšší podporu v nezaměstnanosti? O kolik se podpora zvýšila oproti roku 2023?

Jakou výši podpory v nezaměstnanosti dostanete?

Po zbývající dobu činí podpora 45 % v případě:

Naproti tomu podpora při rekvalifikaci je stejně vysoká po celou dobu rekvalifikace.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené nově v roce 2024 tak může dosáhnout až 27 578 Kč za měsíc. Pokud uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci již v roce 2023, činí maximální podpora při rekvalifikaci nadále 25 549 Kč.

Uchazeč o zaměstnání,

se podpora v nezaměstnanosti stanoví:

Podpora při rekvalifikaci po celou dobu rekvalifikace činí 14 % průměrné mzdy, takže nově v roce 2024 5940 Kč (dosud v roce 2023 to bylo 5503 Kč).

V jakých situacích se tedy odvozuje podpora v nezaměstnanosti od průměrné mzdy, a ne od skutečného výdělku, který nelze prokázat?

Nemožnost určit vyměřovací základ může nastat v situaci, kdy je samostatná výdělečná činnost zahájena a zároveň ukončena v témže kalendářním roce, přičemž je rovněž v tomto roce podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. S tím, že zbývající potřebná část do doby důchodového pojištění (12 měsíců v posledních 2 letech) je splněna předchozím zaměstnáním nebo započtením náhradní doby z předchozího roku.

Např. zaměstnanci skončí zaměstnání nebo rodiči podpůrčí doba rodičovského příspěvku k 31. prosinci, přičemž od 1. ledna následujícího kalendářního roku začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, avšak tuto činnost ukončí v průběhu roku. Vzhledem k tomu, že vyměřovací základ lze stanovit pouze za ukončené zdaňovací období, jímž je kalendářní rok, nelze vyměřovací základ určit dříve než v dalším následujícím kalendářním roce po podání přehledu příjmů a výdajů za uplynulý kalendářní rok. Je tak nutno postupovat dle ust. § 51 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.

Příklad

Zaměstnanec propuštěný ze zaměstnání k 31. 12. 2023 nebo rodič do té doby pobírající rodičovský příspěvek, aniž by čerpal v zaměstnání rodičovskou dovolenou (a pak se vrátil do zaměstnání a měl skutečný výdělek, nebo aspoň nárok na náhradu mzdy třeba po dobu plynutí výpovědní doby v roce 2024), začne podnikat jako OSVČ od 1. 1. následujícího kalendářního roku (2024) a činnost ukončí k 31. 7. (2024).

Důchodově pojištěná samostatná výdělečná činnost je tak provozována od 1. 1. do 31. 7. 2024 a podmínka 12 měsíců doby důchodového pojištění je splněna onou samostatnou výdělečnou činností ve spojení s předchozím zaměstnáním nebo náhradní dobou předcházející samostatné výdělečné činnosti.

1. 8. 2024 požádá uchazeč o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o přiznání podpory v nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že vyměřovací základ lze stanovit pouze za ukončené zdaňovací období, jímž je kalendářní rok, nemůže ČSSZ vyměřovací základ určit dříve než v následujícím kalendářním roce 2025 po podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok 2024.

V předchozím roce 2023 samostatná výdělečná činnost konána nebyla, a ani za tento rok tak nelze určit vyměřovací základ, přičemž nelze užít ani výdělek z případného zaměstnání, protože by nešlo o poslední ukončenou činnost, zakládající účast na důchodovém pojištěni.