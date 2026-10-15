Kolik musíte vydělávat, aby vás hypotéka nezruinovala? Čísla vás možná překvapí

Na dvou modelových příkladech si ukážeme, jak výrazně může hypotéka zatížit rodinný rozpočet. V prvním případě si pořizujete nový rodinný dům za přibližně 14,4 milionu korun. Z vlastních úspor zaplatíte 2,9 milionu korun a zbývajících 11,5 milionu si půjčíte od banky. Při splatnosti 30 let a úrokové sazbě 5,79 % p. a. byste každý měsíc spláceli přibližně 67 400 korun.
Ve druhém případě kupujete běžný panelový byt za 5 milionů korun. Z vlastních prostředků zaplatíte 1,5 milionu a na zbývajících 3,5 milionu korun si vezmete hypotéku. Při stejné úrokové sazbě a splatnosti 30 let byste měsíčně spláceli přibližně 20 500 korun. Hypotéka by tak pokryla 70 % ceny bytu, zatímco u rodinného domu by představovala 80 % jeho hodnoty.
Pro oba příklady používáme sazbu 5,79 % p.a. podle říjnového Swiss Life Hypoindexu. Jde o průměrnou nabídkovou sazbu českých bank, nikoli o úrok, který automaticky získáte i vy. Podle posledních zářijových údajů ČBA Hypomonitoru činila průměrná sazba skutečně sjednaných nových hypoték 5,10 % p.a.
Shrnutí v kostce
- I příjem 120 tisíc korun čistého může být na pořízení nového domu málo. Hypotéka 11,5 milionu korun by spolkla více než polovinu příjmů domácnosti a banka ji nemusí schválit.
- Na běžný panelový byt mohou dosáhnout i domácnosti se středními příjmy. Při hypotéce 3,5 milionu korun by ale domácnost vydělávající 40 tisíc korun čistého dávala na splátku více než polovinu svých příjmů.
- ČNB doporučuje zvýšenou obezřetnost, pokud splátky dluhů překračují 40 % čistých příjmů. Nejde o závazný limit. Banky posuzují také celkovou zadluženost, životní náklady a další okolnosti.
- První roky splácení hypotéky platíte především úroky. Po pěti letech splácení úvěru 11,5 milionu korun budete bance stále dlužit přibližně 10,7 milionu.
- Zvýšení úrokové sazby při refixaci může výrazně zasáhnout rodinný rozpočet. V našem příkladu by hypotéka na dům zdražila o 13 500 korun měsíčně, u panelového bytu o 4100 korun.
- Vlastní úspory na pořízení nemovitosti nestačí. Potřebujete také finanční rezervu na nečekané výdaje a výpadek příjmů, ideálně na tři až šest měsíců nezbytných nákladů.
Kolik vám zbude z výplaty
Nový rodinný dům: hypotéka 11,5 milionu korun
V tomto modelovém příkladu uvažujeme 4 domácnosti. První vydělává měsíčně čistého 60 tisíc korun, druhá 80 tisíc, třetí 100 tisíc a čtvrtá 120 tisíc. Všechny si chtějí půjčit stejných 11,5 milionu korun a jejich měsíční splátka činí 67 400 korun.
|
Čistý příjem domácnosti
|
Kolik z příjmu spolkne splátka
|
Kolik zbude
|
60 000 Kč
|
112 %
|
−7 400 Kč
|
80 000 Kč
|
84 %
|
12 600 Kč
|
100 000 Kč
|
67 %
|
32 600 Kč
|
120 000 Kč
|
56 %
|
52 600 Kč
Pokud vaše domácnost vydělává 60 tisíc korun čistého, samotnou splátku hypotéky nezaplatíte ani z celého příjmu. U příjmu 80 tisíc korun by vám po splátce zůstalo 12 600 korun na jídlo, energie, dopravu, pojištění a všechny ostatní výdaje. Takový rozpočet je nemožné udržet.
Při čistém příjmu 100 tisíc korun vám zbude 32 600 korun. Pokud například potřebujete dalších 30 tisíc měsíčně na běžný provoz domácnosti, zůstane vám jen 2600 korun na spoření, opravy a ostatní nepravidelné výdaje. Ani to není velká rezerva, zvlášť pokud máte děti nebo splácíte další úvěr.
Domácnost s příjmem 120 tisíc korun má situaci výrazně lepší. Po hypotéce jí zůstane 52 600 korun, a pokud její nezbytné výdaje mimo hypotéku činí 30 tisíc, může jí zbývat přibližně 22 600 korun.
Ani tak ale nemusí na hypotéku 11,5 milionu korun dosáhnout. Pokud by splátka měla představovat maximálně 40 % čistého příjmu, mohla by tato domácnost splácet 48 tisíc korun měsíčně. Při sazbě 5,79 % a splatnosti 30 let to odpovídá hypotéce přibližně 8,2 milionu korun. Jde však pouze o orientační výpočet, nikoli o závazný limit banky.
Běžný panelový byt: hypotéka 3,5 milionu korun
U běžného bytu za 5 milionů korun budeme počítat s domácnostmi s typickými příjmy. První vydělává 30 tisíc korun čistého měsíčně, druhá 40 tisíc, třetí 50 tisíc a čtvrtá 60 tisíc korun. Všichni si chtějí půjčit 3,5 milionu korun a jejich měsíční splátka činí přibližně 20 500 korun.
|
Čistý příjem domácnosti
|
Kolik z příjmu spolkne splátka
|
Kolik zbude
|
30 000 Kč
|
68 %
|
9 500 Kč
|
40 000 Kč
|
51 %
|
19 500 Kč
|
50 000 Kč
|
41 %
|
29 500 Kč
|
60 000 Kč
|
34 %
|
39 500 Kč
Při čistém příjmu 30 tisíc korun by vám po zaplacení hypotéky zůstalo jen 9500 korun na všechny ostatní výdaje. Pokud vyděláváte 40 tisíc korun, zbude vám 19 500 korun. Z takové částky ještě musíte zaplatit potraviny, energie, dopravu, pojištění a další náklady domácnosti.
Při příjmu 50 tisíc korun byste měli po zaplacení hypotéky k dispozici 29 500 korun. Pokud by vaše ostatní nezbytné výdaje dosahovaly například 25 tisíc korun, zůstalo by vám jen 4500 korun na spoření a nečekané výdaje.
Domácnost s čistým příjmem 60 tisíc korun má situaci příznivější. Po hypotéce jí zůstane 39 500 korun. Při dalších nezbytných výdajích 30 tisíc korun může každý měsíc odložit přibližně 9500 korun.
Kolik musíte vydělávat
Česká národní banka doporučuje bankám, aby žádosti, u kterých splátky všech dluhů přesahují 40 % čistého příjmu, posuzovaly vysoce obezřetně. Tento podíl se označuje zkratkou DSTI. V našem případě počítáme jen s hypotékou. Pokud už splácíte auto, spotřebitelský úvěr nebo jiný závazek, musíte do výpočtu započítat i tyto splátky. Potřebný příjem by proto byl ještě vyšší.
U našeho příkladu koupě rodinného domu se splátkou 67 400 korun je doporučená hranice DSTI 40 %. Potřebný čistý měsíční příjem tedy vychází na přibližně 168 500 korun. Nejde ale o zákonnou podmínku, která by každému s nižším příjmem automaticky zakazovala hypotéku. Banka musí individuálně posoudit, jestli úvěr zvládnete splácet.
U hypotéky 3,5 milionu korun na panelový byt, jejíž měsíční splátka činí přibližně 20 500 korun, vychází potřebný čistý příjem při stejném 40% podílu splátek na zhruba 51 300 korun měsíčně.
ČNB sleduje také ukazatel DTI, který porovnává celkovou výši vašich dluhů s čistým ročním příjmem. Doporučená hranice činí osminásobek ročního příjmu. Pokud máte čistý příjem 120 tisíc korun měsíčně, za rok vyděláte 1,44 milionu korun. Úvěr 11,5 milionu při koupi rodinného domu z příkladu pak odpovídá přibližně osminásobku vašeho ročního příjmu.
Při příjmu 100 tisíc korun by už tento poměr dosahoval zhruba 9,6násobku, při příjmu 80 tisíc téměř dvanáctinásobku a při příjmu 60 tisíc přibližně šestnáctinásobku. To znamená, že domácnostem s nižšími příjmy by doporučenou hranici DTI překračovala i samotná výše úvěru.
U hypotéky 3,5 milionu korun by ukazatel DTI vypadal následovně:
|
Čistý měsíční příjem domácnosti
|
DTI
|
30 000 Kč
|
9,7
|
40 000 Kč
|
7,3
|
50 000 Kč
|
5,8
|
60 000 Kč
|
4,9
Domácnost s čistým příjmem 30 tisíc korun by tedy při koupi panelového bytu překročila doporučenou hranici DTI. Ostatní tři domácnosti by se pod ni vešly. Všechny čtyři domácnosti z našeho modelu nového rodinného domu by překračovaly doporučenou hranici DSTI a u tří domácností s příjmem 60, 80 a 100 tisíc korun by byl nad doporučenou hranicí také ukazatel DTI.
U panelového bytu by hranici DSTI překračovaly tři domácnosti s příjmy 30, 40 a 50 tisíc korun. Hranici DTI by překročila pouze domácnost s příjmem 30 tisíc korun.
|Modelová hypotéka
|Příjem při DSTI 40 %
|Příjem při DSTI 40 % a sazbě vyšší o 2 p. b.
|Dům – úvěr 11,5 mil. Kč
|168 500 Kč
|207 000 Kč
|Byt – úvěr 3,5 mil. Kč
|51 300 Kč
|63 000 Kč
Zátěžový scénář počítá s celou původní hypotékou na 30 let, nikoli se zůstatkem po pěti letech.
Jde o orientační příjmy při zvolené úrovni DSTI 40 %, nikoli o závazná minima pro schválení úvěru.
Vyznejte se v pojmech
DTI (Debt to Income) – ukazuje, kolikrát vaše celkové dluhy převyšují váš čistý roční příjem. Například DTI 8 znamená, že dlužíte osminásobek toho, co za rok čistého vyděláte.
DSTI (Debt Service to Income) – ukazuje, jakou část čistého měsíčního příjmu vydáte na splátky všech svých úvěrů. Například DSTI 40 % znamená, že ze 40 tisíc korun čistého měsíčně splácíte 16 tisíc korun.
Co když vám hypotéka při refixaci zdraží
Sazbu, kterou máte sjednanou při uzavření hypotéky, nemusíte mít po celou dobu splácení. Při refixaci, tedy na konci sjednaného období fixace úroku, vám banka nabídne novou sazbu. Pokud bude vyšší, zvýší se vám měsíční splátka. Opět si ukážeme situaci na našich dvou modelových příkladech
Nový rodinný dům: hypotéka 11,5 milionu korun
Znovu použijeme příklad pořízení rodinného domu, na který jsme si půjčili 11,5 milionu korun na 30 let při roční sazbě 5,79 %. Po pěti letech budete mít splacenou jen část jistiny. Z původních 11,5 milionu vám zbude přibližně 10,67 milionu korun a do konce splácení dalších 25 let.
V tomto příkladu se vlivem ekonomické situace v Česku se zvýšily úrokové sazby hypoték. Pokud by se vám při refixaci sazba zvýšila z 5,79 % na 7,79 % p.a., splátka zbývajícího úvěru by se zvýšila přibližně na 80 900 korun (+13 500 Kč) měsíčně.
Při příjmu 80 tisíc korun by vám po nové splátce nezbyly peníze ani na ostatní výdaje. Pokud vyděláváte 100 tisíc, zůstane vám necelých 20 tisíc korun na provoz domácnosti. Při příjmu 120 tisíc korun byste měli k dispozici 39 100 korun, ale i to může být málo, pokud máte děti, další dluhy nebo vysoké náklady na bydlení.
|
Čistý příjem domácnosti
|
Podíl splátky na příjmu
|
Kolik zbude
|
60 000 Kč
|
135 %
|
−20 900 Kč
|
80 000 Kč
|
101 %
|
−900 Kč
|
100 000 Kč
|
81 %
|
19 100 Kč
|
120 000 Kč
|
67 %
|
39 100 Kč
Panelový byt: hypotéka 3,5 milionu korun
Podobně by zdražení hypotéky dopadlo také na domácnosti, které si půjčily 3,5 milionu korun na panelový byt.
Po pěti letech splácení při sazbě 5,79 % p.a. by jim z původního úvěru zbývalo přibližně 3,25 milionu korun. Pokud by se při refixaci sazba zvýšila na 7,79 % p.a., měsíční splátka by vzrostla z přibližně 20 500 korun na 24 600 korun. To je zvýšení o 4100 korun měsíčně.
|
Čistý příjem domácnosti
|
Podíl splátky na příjmu
|
Kolik zbude
|
30 000 Kč
|
82 %
|
5 400 Kč
|
40 000 Kč
|
62 %
|
15 400 Kč
|
50 000 Kč
|
49 %
|
25 400 Kč
|
60 000 Kč
|
41 %
|
35 400 Kč
Při čistém příjmu 30 tisíc korun by vám po zvýšení splátky zůstalo pouhých 5400 korun. Taková částka by zjevně nestačila na běžný provoz domácnosti.
Pokud vyděláváte 40 tisíc korun, zůstane vám 15 400 korun. Při příjmu 50 tisíc korun byste měli k dispozici 25 400 korun a při příjmu 60 tisíc korun 35 400 korun.
I u levnějšího bytu může zvýšení úrokové sazby výrazně zasáhnout do rodinného rozpočtu, zejména pokud už původní splátka tvořila velkou část příjmů domácnosti.
Je tu ještě jeden důležitý rozdíl.
Při posuzování nové hypotéky ČNB doporučuje bankám prověřovat vaši schopnost splácet i při sazbě zvýšené nejméně o dva procentní body. U našeho původního úvěru na nový rodinný dům by roční sazba 7,79 % a třicetiletá splatnost znamenaly splátku přibližně 82 700 korun. Aby taková splátka nepřesáhla 40 % čistého příjmu, potřebovali byste zhruba 207 tisíc korun čistého měsíčně.
U hypotéky 3,5 milionu korun na panelový byt by při stejném zvýšení sazby a třicetileté splatnosti dosahovala splátka přibližně 25 200 korun měsíčně. Aby nepřesáhla 40 % příjmů, potřebovali byste čistý měsíční příjem zhruba 63 tisíc korun.
Tyto výpočty nepředpovídají skutečný vývoj sazeb. Ukazují pouze modelové zvýšení o dva procentní body.
Jak velkou rezervu byste měli mít
Pokud si vezmete vysokou hypotéku, potřebujete mít peníze stranou nejen na splátky, ale také na běžný život a nečekané výdaje. Finanční rezerva vám pomůže překlenout období, kdy přijdete o práci, onemocníte nebo budete muset zaplatit drahou opravu.
Pro ilustraci počítejme s dalšími 30 tisíci korunami měsíčně na nezbytné výdaje mimo hypotéku. Tato částka je pouze modelová. Vy si musíte spočítat vlastní náklady na potraviny, energie, dopravu, pojištění, děti a údržbu nemovitosti. U domácností s nižšími příjmy mohou být skutečné výdaje odlišné.
|
Situace
|
Splátka hypotéky
|
Ostatní nezbytné výdaje
|
Celkové výdaje
|
Rezerva na 3 a na 6 měsíců
|
Dům: při sazbě 5,79 %
|
67 400 Kč
|
30 000 Kč
|
97 400 Kč
|
292–584 tis. Kč
|
Dům: po refixaci na 7,79 %
|
80 900 Kč
|
30 000 Kč
|
110 900 Kč
|
333–665 tis. Kč
|
Byt: při sazbě 5,79 %
|
20 500 Kč
|
30 000 Kč
|
50 500 Kč
|
152–303 tis. Kč
|
Byt: po refixaci na 7,79 %
|
24 600 Kč
|
30 000 Kč
|
54 600 Kč
|
164–328 tis. Kč
Rezervu počítáme z nezbytných výdajů, nikoli z celého příjmu. Pokud potřebujete každý měsíc 97 400 korun, tři měsíce bez příjmu znamenají téměř 292 tisíc korun, které musíte mít k dispozici. Při vyšší splátce a stejných ostatních výdajích už potřebujete nejméně 333 tisíc korun na tři měsíce.
U panelového bytu by při stejných dalších výdajích 30 tisíc korun měsíčně činila potřebná rezerva na tři měsíce přibližně 152 tisíc korun. Po zvýšení úrokové sazby by vzrostla na zhruba 164 tisíc korun.