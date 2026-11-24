Zvýšit základní mzdy chce příští rok 91 % dotázaných komerčních zaměstnavatelů a 82 % organizací veřejných služeb. Ukázal to průzkum Trh práce a odměňování 2027, jehož výsledky pořadatelé představili 23. listopadu 2026 v Praze.
„Čtyři procenta se v komerční sféře zdají pro příští rok standardem. Firmy přidávají, ale nepředhánějí se,“ říká Petr Janák, prezident Comp&Ben Asociace, která sdružuje firmy a odborníky na odměňování.
Hotový rozpočet má jen čtvrtina organizací veřejných služeb
Ve veřejných službách plánují zaměstnavatelé přidat více. Rozpočet tam ale zatím dokončilo jen 26 % organizací, v komerční sféře 57 %. Průměrné zvýšení mezd i medián přitom pořadatelé počítají právě z odpovědí zaměstnavatelů s hotovým rozpočtem.
|Ukazatel pro rok 2027
|Komerční sféra
|Veřejné služby
|Podíl zaměstnavatelů plánujících zvýšení základních mezd
|91 %
|82 %
|Podíl zaměstnavatelů s hotovým rozpočtem
|57 %
|26 %
|Průměrné plánované zvýšení základních mezd u hotových rozpočtů
|4,3 %
|6,5 %
|Medián plánovaného zvýšení základních mezd u hotových rozpočtů
|4 %
|5 %
Kolik plánují přidat jednotlivé obory
Ve veřejné správě a vzdělávání plánují zvýšit základní mzdy v průměru o 7,7 %. V komerční sféře počítají s nejvyšším přidáním profesní a podnikové služby a obchod. Nejvíce odpovědí přišlo od firem ze zpracovatelského průmyslu.
|Sféra podle průzkumu
|Vybrané odvětví
|Průměrné plánované zvýšení základních mezd v roce 2027
|Komerční
|Profesní a podnikové služby
|5,2 %
|Komerční
|Velkoobchod a maloobchod
|5,1 %
|Komerční
|Zpracovatelský průmysl
|4,1 %
|Komerční
|Bankovnictví, finance, pojišťovnictví a nemovitosti
|3,9 %
|Veřejná
|Veřejná správa a vzdělávání
|7,7 %
|Veřejná
|Zdravotnictví a sociální péče
|6 %
|Veřejná
|Kultura, sport a další služby
|6 %
Údaje vycházejí z odpovědí zaměstnavatelů s hotovým rozpočtem.
Při rozhodování o přidávání se komerční zaměstnavatelé řídí především hospodářskými výsledky, finančními možnostmi a vývojem mezd na trhu. U veřejných služeb mají větší vliv legislativní změny a růst minimální mzdy, která vzroste z letošních 22 400 na 24 900 korun hrubého.
Průzkum vychází z říjnových odpovědí 832 zaměstnavatelů. Připravily jej Comp&Ben Asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz personalistů ČR. Výsledky podle pořadatelů zachycují plány zapojených firem a organizací a nejsou statisticky reprezentativním obrazem všech zaměstnavatelů v Česku.
Firmy častěji počítají se zachováním týmů
Ve výhledu zaměstnanosti klesá podíl komerčních firem, které očekávají úbytek lidí. Při odhadu letošního vývoje jej uvedlo 26 % respondentů, pro rok 2027 s ním počítá 16 %.
|Očekávaná změna počtu zaměstnanců v komerční sféře
|Odhad pro rok 2026
|Plán pro rok 2027
|Zvýšení
|29 %
|28 %
|Beze změny
|44 %
|51 %
|Snížení
|26 %
|16 %
|Neví
|1 %
|5 %
Posun tedy spočívá hlavně v tom, že více firem chce dosavadní počet zaměstnanců zachovat. Podíl těch, které plánují týmy rozšířit, se téměř nezměnil.
Vyšší výnosy než letos očekává pro rok 2027 celkem 38 % komerčních zaměstnavatelů, nižší 10 %. Stejné výnosy předpokládá 19 % a třetina je zatím nedokáže odhadnout.
Největší náborovou potřebu firmy uvádějí u výrobních a operátorských pozic, následují technické, vývojové a výzkumné profese. Mezi další často zmiňované skupiny patří obchod, marketing a zákaznický servis či řemeslné, provozní a stavební profese. Ve veřejných službách je největší poptávka po zdravotních, sociálních a pečujících profesích.
Při náboru naráží 24 % komerčních zaměstnavatelů na nedostatek uchazečů, 22 % na chybějící dovednosti a zkušenosti a 21 % na vysoká mzdová očekávání.
Jednoduché administrativní práce pro juniory ubývá
Firmy mohou postrádat zaměstnance a zároveň omezovat nábor lidí po škole. Podle Martina Jánského, prezidenta Svazu personalistů ČR a generálního ředitele Randstadu v Česku, je jedním z důvodů úbytek jednoduché administrativní práce. Technologie přebírají část rutinních úkolů, na které dříve stačil začátečník se základními dovednostmi.
Část firem proto juniory nenabírá, jiné od nich už při nástupu očekávají jinou kvalifikaci. Na některé jednodušší pozice se přitom podle Jánského hlásí desítky nebo stovky lidí. Firmy mezi nimi ale nemusejí najít uchazeče s požadovanými dovednostmi.
„Dneska firmy spíše trápí to, že mají nedostatek lidí se správnými dovednostmi a kvalifikací,“ říká pro Měšec.cz Jánský.
Z nabídky tím ubývá i práce, na které by absolvent mohl získat první praxi. Podle Jánského musí firmy s mladými lidmi dál pracovat a do jejich vzdělávání investovat. Pokud jim zaměstnavatelé pomohou potřebné dovednosti získat, mohou v nich mít zaměstnance na dlouhou dobu.
Doplňovat znalosti si podle něj budou muset i lidé, kteří už mají praxi. Firmy také přijímají uchazeče z jiných oborů a samy je rekvalifikují.
Automatizaci části úkolů pomocí umělé inteligence bez výrazného dopadu na počet zaměstnanců očekává 33 % dotázaných komerčních firem. Snížení potřeby lidí na některých pozicích předpokládá 8 % firem.
Dorovnání mezd může jít z peněz na běžné přidávání
Zaměstnavatelé se připravují také na pravidla transparentního odměňování. Vládní návrh, který představilo ministerstvo práce, počítá například s informací o odměně ještě před vznikem pracovního vztahu. Zaměstnanec by si mohl vyžádat také údaje o průměrné odměně lidí ve stejné skupině prací, rozdělené podle pohlaví. Návrh má pomoci odhalovat a napravovat neodůvodněné rozdíly v odměnách žen a mužů.
|Příprava na transparentní odměňování
|Komerční sféra
|Veřejné služby
|Podíl zaměstnavatelů se všemi interními procesy připravenými
|9 %
|11 %
|Podíl zaměstnavatelů plánujících samostatný rozpočet na dorovnání neodůvodněných rozdílů
|13 %
|7 %
V komerční sféře je dalších 70 % firem ve fázi příprav. Samostatný rozpočet na dorovnání rozdílů ale podle pořadatelů nebude mít většina zaměstnavatelů. Případnou nápravu chtějí ostatní pokrýt z běžných mzdových rozpočtů. Firma tak může dorovnání zaplatit ze stejných peněz, ze kterých plánuje i ostatní zvyšování mezd.
Pravidla práce z domova se většinou měnit nemají
Stávající pravidla pro home office chce v roce 2027 zachovat 96 % komerčních firem a 93 % organizací veřejné sféry. Podle organizátorů se po pandemii covidu-19 systémy dálkové práce ustálily a většina firem je tak neplánuje měnit.