Koalice chce v roce 2027 zrušit poplatky za TV a rozhlas. Lidé s nízkými příjmy je nemusí platit ani teď

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Rozhlasové a televizní poplatky (ilustrační snímek)
Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini
Rozhlasové a televizní poplatky (ilustrační snímek)
Jaký příjem je pro osvobození potřeba a co dalšího je nutní splnit? Projděte si náš článek a rovnou si i spočítejte, zda na úlevu dosáhnete.

Politici ANO, SPD a Motoristů v pondělí uvedli, že se na jednání koaliční rady shodli na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Tento krok je ostatně jedním z bodů jejich programového prohlášení.

Co se dozvíte v článku
  1. Osvobození pro lidi s nízkými příjmy
  2. Kdo další TV a rozhlasové poplatky nehradí?
  3. Koncesionářské poplatky: Pravidla pro rok 2026

Detaily chystané změny nechtěli členové Babišova kabinetu prozatím komentovat. Dříve nastíněnou variantou ale může být financování veřejnoprávních médií přímo ze státního rozpočtu. 

Na tiskové konferenci po jednání vlády premiér alespoň potvrdil, že by ke změnám mělo dojít nejdříve v roce 2027. Podle ministra kultury Oto Klempíře nyní není ve hře ani původní plán na zavedení přechodného období, během kterého by byli od poplatků osvobození lidé nad 65 let.

Již nyní přitom některé skupiny lidí televizní a rozhlasový poplatek hradit nemusí.

Osvobození pro lidi s nízkými příjmy

Osvobození od koncesionářských poplatků se týká například lidí s nízkými příjmy. Konkrétně těch, jejichž příjem je nižší než 2,15násobek životního minima.

Životní minium domácnosti se odvíjí od počtu členů, toho, zda jde o dospělé, či děti, případně od věku těchto dětí. Například pro rodinu ve složení 1 dospělý a 2 děti ve věku mezi 6 a 15 lety odpovídá životní minimum částce 10 570 Kč. 

Od televizních poplatků bude domácnost osvobozená, pokud bude součet čistých příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí nižší než 68 177 Kč – měsíčně tedy 22 725,5 Kč.

Od května 2026 by navíc životní minimum mělo stoupnout pro jednotlivce (na 5500 Kč) a první společnou osobu v domácnosti (na 5000 Kč) – tedy se do nároku na osvobození vejde širší okruh lidí z nízkopříjmové skupiny.

V případě naší modelové rodiny bude životní minimum nově odpovídat částce 11 210 Kč. K osvobození od poplatků jí pak bude stačit čistý měsíční příjem nižší než 28 025 Kč.

Kalkulačka pro osvobození

Pokud si chcete propočíst, zda se osvobození od poplatku týká i vaší domácnosti, můžete si pomocí následujícího odkazu stáhnout kalkulačku ve formátu XLS: Výpočet splnění podmínky nízkého příjmu pro osvobození od platby koncesionářských poplatků.

Autorem kalkulačky je Česká televize.

I pro domácnosti s nízkými příjmy ovšem platí, že se musí k platbě koncesionářských poplatků nejprve přihlásit. Po přihlášení je třeba prostřednictvím formuláře doložit příjem a následně jeho výši prokazovat každého půl roku.

Kdo další TV a rozhlasové poplatky nehradí?

Vedle osob s nízkými příjmy se osvobození od TV a rozhlasového poplatku týká také:

  • lidí s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí (osoba musí žít sama, nebo musí podmínku současně splňovat všichni členové domácnosti),
  • lidí s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou (osoba musí žít sama, nebo musí podmínku současně splňovat všichni členové domácnosti),
  • cizinců, kterým nebylo na území ČR uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu.
Koncesionářské poplatky: Pravidla pro rok 2026

Od května 2025 činí poplatek za TV 150 Kč měsíčně, za rozhlas 55 Kč měsíčně.

Rozšířil se také okruh poplatníků – vedle každé fyzické osoby, která vlastní rozhlasový či radiový přijímač se týká také všech vlastníků jakéhokoli zařízení, které umožňuje přijímat vysílání prostřednictvím internetu. V praxi tedy i všech vlastníků počítačů, notebooků, tabletů, chytrých mobilních telefonů, ale i chytrých hodinek. Kompletní výčet si můžete projít například na webu Českého rozhlasu.

Ačkoli obecná pravidla mluví o fyzických osobách, platí, že se za jednu domácnost – bez ohledu na to, kolik fyzických osob v ní žije, vždy hradí jen jeden poplatek. 

Stejně tak výši poplatku neovlivňuje ani počet televizí, radiopřijímačů, ani dalších zařízení, které doma máte. Obdobně se pravidlo uplatňuje ani v momentě, kdy jedna osoba či jedna rodina vlastní několik nemovitostí. Pokud jste tedy vlastníkem rodinného domu, chalupy a máte byt na pronájem, koncesionářské poplatky nehradíte 3×, ale pouze 1×. Za domácnost, ve které skutečně žijete.

