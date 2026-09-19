Knihy od Albatrosu až o 70 % levněji a Raiffeisenbank vrací polovinu za online zábavu

Stovky knih se slevou 70 %
Nakladatelství Albatros Media pokračuje v prázdninovém výprodeji, ve kterém nabízí stovky knih se slevou 70 %. Za cenu jedné novinky tak můžete pořídit hned několik titulů – ať už pro sebe na podzimní večery, nebo do zásoby na dárky. Výprodej běží do 30. září, takže je dobré nečekat, oblíbené tituly obvykle mizí jako první.
Polovina zpět za online zábavu
Pokud uvažujete o změně banky, Raiffeisenbank teď k běžnému účtu nabízí zajímavý bonus: prvních 12 měsíců vám vrátí 50 % z plateb za online zábavu. Pro každého, kdo platí několik předplatných najednou, to může za rok udělat slušnou částku. Přesné podmínky – tedy co všechno se do online zábavy počítá a jestli je vratka nějak omezená – najdete na stránce akce, vyplatí se je projít ještě před založením účtu.
Tipy z Alzy: ALZADNY se slevou až 35 %
Na Alze teď běží slevové kódy ALZADNY, se kterými u vybraného zboží ušetříte až třetinu ceny. Kód stačí vložit do košíku, u některých produktů se uplatní automaticky po kliknutí.
- Parní pračka AEG 7000 ProSteam LFR73964CC – 9kg pračka s předním plněním, parním ošetřením prádla a energetickou třídou A. S kódem ALZADNY20 ji pořídíte za 14 392 Kč místo 17 990 Kč, tedy o 3 598 Kč levněji. Po registraci navíc získáte doživotní záruku na invertorový motor.
- Elektrický zubní kartáček Oral-B iO 6 – magnetická technologie iO, senzor tlaku na ochranu dásní, 5 režimů čištění a OLED displej. Místo 3 749 Kč zaplatíte s kódem ALZADNY25 jen 2 812 Kč.
- LEGO Harry Potter 76433 Mandragora – stavebnice s 579 dílky pro děti od 10 let, která se hodí i jako dárek s předstihem. S kódem ALZADNY35 vyjde na 968 Kč místo 1 489 Kč.
Kosmetika a parfémy druhé jakosti o 30 % levněji
Kdo nelpí na dokonalém balení, může na Vivantis.cz ušetřit na kosmetice a parfémech. Na zboží druhé jakosti, u kterého se obvykle jedná o vady vzhledu obalu, platí s kódem OUTLET30 sleva 30 %. Akce trvá do 30. září.
Malé kuchyňské spotřebiče Gorenje se slevou 30 %
Chystáte se obnovit vybavení kuchyně? Gorenje nabízí na malé spotřebiče pro přípravu pokrmů slevu 30 % po zadání kódu MALESPOTREBICE30-AFF. Výhodou je dlouhá platnost – kód můžete použít až do konce roku, takže se hodí i na nákup vánočních dárků s předstihem.
Neomezená data za 648 Kč měsíčně
Mobilní tarif patří k výdajům, které se opakují každý měsíc, a proto má smysl ho čas od času přehodnotit. Vodafone nabízí neomezený tarif BezLimitu M za 648 Kč měsíčně, a to napořád, ne jen na první měsíce. Nabídka platí do 30. září.
Prací a úklidové prostředky o čtvrtinu levněji
Na praní a úklid se dá ušetřit hlavně nákupem do zásoby ve chvíli, kdy je sleva. Teta drogerie teď dává 25 % na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambi Pur. Pozor, akce končí už 22. září, takže je potřeba se rozhodnout rychle.
Fotoaparát OM-3 levněji až o 7 000 Kč
Fanoušci fotografování by neměli přehlédnout akci OM System, ve které při nákupu fotoaparátu OM-3 ušetříte až 7 000 Kč. U techniky této cenové hladiny je to znatelná částka. Nabídka platí do 27. září.
Zážitek nad Prahou
Luxusní pětichodové menu v Žižkovské věži: kozí sýr, krevety, kachní prsa, cheesecake a signature koktejly. To si dám.
SkyShowtime od 199 Kč měsíčně
Streamovací služba SkyShowtime nabízí roční předplatné, se kterým vyjde od 199 Kč měsíčně. Pokud ji sledujete pravidelně, je roční varianta výhodnější než měsíční placení. Akce platí do 30. září.
Repasovaný počítač se slevou až 600 Kč
Repasovaná technika je jednou z nejrozumnějších cest, jak pořídit kvalitní počítač nebo notebook za nižší cenu. Počítače24.cz k tomu přidávají slevu: při nákupu nad 10 000 Kč ušetříte s kódem mamslevu600 600 Kč. Pro menší nákupy fungují kódy mamslevu200 (2 000–4 999 Kč) a mamslevu400 (5 000–9 999 Kč). Kupóny nelze kombinovat a platí do konce roku.
Data na cesty se slevou 15 %
Pokud vás na podzim čeká cesta do zahraničí, hlavně mimo EU, může vám eSIM ušetřit starosti i peníze za roaming. Airalo nabízí novým zákazníkům slevu 15 % s kódem NEWTOAIRALO15. Kód platí do konce roku.
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