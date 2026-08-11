Klienti Partners Banky už si mohou koupit přes aplikaci bitcoin. Některé zájemce o krypto ale nová služba neuspokojí

Partners Banka ve své mobilní aplikaci spustila službu, která umožňuje nákup bitcoinu. Může vyhovovat těm, pro které jsou bitcoinová ETF málo, ale přímo s bitcoinem se bojí sami nakládat. Banka je druhá, která tuto službu spouští. Jako první nákup bitcoinu umožňovala v minulosti Expobank přes svůj účet Neo. Po prodeji Max bance ale byla služba zrušena, takže Partners je v současnosti jediná, která ji nyní nabízí. Brzy se to však může změnit.
Jednoduchý nákup a prodej
Jak už jsme zmínili v úvodu, bitcoin se dá koupit přes Partners apku, aniž byste se museli registrovat na kryptoměnové burze nebo v online směnárně, kde můžete bitcoin koupit napřímo (další variantou je pořídit bitcoin bez identifikace). Obchodování a úschovu zajišťuje online směnárna Anycoin, která už od České banky obdržela licenci podle evropské regulace MiCA. Při nákupu se však v aplikaci setkáte s názvem společnosti MP Developers, která Anycoin provozuje.
Než si přes aplikaci bitcoin koupíte, musíte si založit kryptoměnový účet. Cestu k němu najdete přes záložku Nabídka produktů, kde v sekci Naše služby zvolíte možnost Kryptoměny. Za krypto účet neplatíte poplatky za vedení, hradíte jen poplatky související s transakcemi, a to ve výši 1,5 % bance a dále pak společnosti MP Developers zhruba ve výši 0,5 %. V apce je vidíte vyčíslené před dokončením obchodu, odečtou se vám od investované částky, takže ve finále vkládáte do bitcoinu o tyto dva poplatky méně).
Nakupovat bitcoin v rámci jedné transakce můžete od 500 Kč do 1 mil. Kč (pozor, v TZ banky byla chyba, uváděla 1,5 mil. Kč). Po velkých částkách bychom to však nedoporučovali. Může se stát, že ho koupíte zrovna v období jeho vysokého růstu a přijde vás tak zbytečně draho. Lepší je nákupy rozložit do několika menších částek v různých obdobích (pokud tedy nechcete vyloženě spekulovat) a jít cestou DCA (dollar cost averaging), tedy pravidelných nákupů, které snižují dopad volatility ceny bitcoinu. Tak či tak, pokud budete zadávat nákup za stejný počet korun, vždy nakoupíte kvůli volatilitě jiný počet satoshi (menší jednotky, na které se dělí bitcoin, jeden satoshi je jedna stomiliontina bitcoinu).
V aplikaci najdete:
- aktuální hodnotu drženého bitcoinu,
- historii nákupů a prodejů,
- možnost bitcoin přikoupit nebo ho prodat.
Nákup bitcoinů v aplikaci jsme si vyzkoušeli i my. Jak celé prostředí a proces nákupu vypadá, se můžete podívat v naší galerii.
Bitcoin dnes zajímá významnou část české veřejnosti, cesta k jeho nákupu je ale pro mnoho lidí stále zbytečně složitá. Chceme klientům umožnit, aby ho mohli nakoupit jednoduše a přehledně v Partners apce, kterou znají a běžně používají, uvedl ke spuštění novinky generální ředitel Partners Banky Petr Borkovec, podle kterého bitcoin zůstává rizikovým aktivem, takže by měl investiční portfolio pouze doplňovat, nikoli tvořit jeho základ.
Služba pro ty, co se bojí s bitcoiny manipulovat
Bitcoin je vždy uložený na konkrétní veřejné adrese, jež sestává z písmen a číslic, může mít i formu QR kódu. Abyste s ním ale mohli nakládat, musíte mít ještě tzv. privátní klíč, který veřejný není a vy byste ho neměli nikomu sdělovat. I ten má formu číslic a písmen nebo QR kódu.
Služba je přehledná a jednoduchá a bude lákavá pro ty, kteří nechtějí investovat do ETF navázaných na bitcoin, chtějí kupovat přímo virtuální mince, zároveň se ale bojí manipulovat s nimi napřímo. V krypto světě totiž neexistuje žádná zákaznická linka, která by vám pomohla v případě, že při manipulaci s bitcoiny uděláte nějakou chybu. A tak leží veškerá odpovědnost za to, že uděláte vše správně, jen na vás.
Bitcoiny se totiž přesouvají pomocí adresy a pokud v ní uděláte chybu, pošlete svá aktiva buď na cizí peněženku (ale nebudete vědět komu) nebo na neexistující adresu. V obou případech jsou pro vás ztracené. O své bitcoiny se můžete připravit sami i tím, že zapomenete přístupy nebo tzv. seed ke své peněžence (hesla pro obnovu i s obsahem), kde je máte uložené nebo že naletíte na podvod či si nainstalujete škodlivý kód.
Jednoduchost má svou cenu
To jsou často důvody, proč se manipulace s mincemi širší veřejnost bojí. Tohle může být cesta, jak se k nim pohodlně dostat. Přesto má celé řešení od Partners jednu vadu, kvůli které budou službu využívat jen ti, kteří v bitcoinu vidí pouze další formu investice. Bitcoineři, kteří vnímají tuto kryptoměnu v širším kontextu, se jí pravděpodobně vyhnou.
Jak jsme uvedli, mince má v úschově směnárna Anycoin a privátní klíč k vašim bitcoinům drží ona (jen ona má tedy schopnost s nimi nakládat, jedná se o tzv. custodial úschovu). V Partners apce nenajdete žádný způsob, jak si nakoupená aktiva převést k sobě do vlastní kryptopeněženky, abyste měli privátní klíče plně pod svou kontrolou. Banka nám potvrdila, že na tom zatím neplánuje nic měnit.
A to bude pro řadu lidí z krypto komunity problém, protože se řídí pravidlem „not your key, not your coin“. Volně přeloženo to znamená, že dokud nemáte své bitcoiny plně pod svou kontrolou (tzn. nemáte privátní klíč), tak vám úplně nepatří. Praxe už to navíc několikrát potvrdila. Subjekty, které měly bitcoiny v úschově, o ně přišly buď vlastní chybou, záměrným podvodem nebo kvůli útoku hackerů. Anycoin je ověřený, důvěryhodný a licencovaný subjekt, který je regulován pravidly, jež se právě podobným případům snaží zabránit. Pro řadu bitcoinerů, kteří jsou zvyklí mít mince „ve svých rukou“, to však bude i tak „no go“ varianta. Navíc by nemělo valného smyslu platit bance poplatek za transakci, kterou dělají běžně sami.
Došlo jen k tomu, co bylo nevyhnutelné a co už delší dobu pozorujeme v zahraničí. České banky si ale dávaly na čas a je možná trochu překvapivé, že premiantem se v tomto stala právě Partners Banka, jejíž zakladatel, spolumajitel a generální ředitel je známý odpůrce bitcoinu, který se tak vydal podobnou cestou jako například Jamie Dimon z JPMorgan Chase – ten také bitcoin veřejně shazuje, ale klienti jeho banky si ho mohou pořídit, poukazuje na střet osobního a byznysového pohledu Borkovce Tomáš Krause, provozovatel portálu Bitcoinvkapse a spoluzakladatel našeho podcastu Bitcoin a blondýna.
Pokud jde o samotnou službu, oceňuje Tomáš, že bitcoin udělal další krok k mainstreamu a lidé si ho mohou koupit na klik ve svém bankovnictví. Zároveň však podle něj nabízené řešení znamená značné omezení.
Problematické je to, že s bitcoinem nebudou moci nic dělat, protože momentálně ho nejde po nákupu přesunout do vlastní peněženky a využít všechno, co nabízí – platit s ním, použít ho jako kolaterál a hlavně ho mít pod svojí kontrolou bez nutnosti věřit jakékoliv třetí straně. Je tak degradován pouze na aktivum, u kterého spekuluji na růst ceny a pak ho v té samé bance prodám. Nic jiného dělat nemohu. A co by mohlo zapadnout – na rozdíl od korun na účtu není bitcoin v bance ani nijak pojištěný, upozornil bitcoiner s tím, že lidé tak dostanou to samé, jako když si koupí bitcoinové ETF, které už nabízí několik bank na českém trhu.
Na druhou stranu naprosto chápu, proč to tak banka udělala – vlastní správa a úschova bitcoinu určitě není pro každého, byť to už dnes nic extrémně složitého není.
Zajímá vás bitcoin, chcete se o něm dozvědět víc a chcete si ho „osahat“ víc než jen vzdáleně přes bankovní apku? Sledujte náš podcast Bitcoin a blondýna, kde zjistíte potřebné informace i užitečné tipy. Najdete ho na všech hlavních platformách – Spotify, Apple Podcasts i dalších nebo na našem kanálu na YouTube.
Partners Banka brzy nebude jediná
I když je Partners Banka nyní jediná banka, která umožňuje nákup bitcoinu, dlouho to tak nezůstane, protože podobnou službu chystá také Raiffenbank a vážně ji zvažuje i jedna z největších bank.
V blízké budoucnosti plánujeme umožnění přímé investice do kryptoměn prostřednictvím aplikace Raiffeisen investice, kterou už využívají naši klienti jako hlavní kanál pro investování, řekla serveru Měšec.cz mluvčí Tereza Kaiseršotová.
Právě Raiffeisenbank, Česká spořitelna a Fio banka v současnosti nabízí možnost investovat do ETF, která jsou na bitcoin navázaná (jde o cenné papíry, jejichž hodnota kopíruje vývoj hodnoty dané kryptoměny).