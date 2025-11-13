Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Když věřitel zemře, může dlužník složit peníze do úschovy. Někdy se tím ale úrokům z prodlení nevyhne

Když věřitel zemře, může dlužník složit peníze do úschovy. Někdy se tím ale úrokům z prodlení nevyhne

Tomáš Zilvar
Dnes
Doba čtení: 5 minut
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Když je věřitel neznámý a dlužník neví komu zaplatit, může složit peníze do soudní úschovy. To, zda bude platit úroky z prodlení, pak závisí na okolnostech.

Složení peněz do soudní úschovy kvůli smrti věřitele dlužníkovi nemusí pomoci, pokud se do prodlení se splácením dlužník dostal už během života zesnulého. Ilustruje to spor, kdy soudy řešily m.j. i úroky z prodlení z vysoké dlužné částky, na jejíž splacení měl nárok věřitel, který zemřel. 

Časová osa čili Kdy se co stalo

Notářka projednávající dědictví jako soudní komisařka sdělila zástupci dlužníka 21. 12. 2017, že jedinou dědičkou (zesnulého zůstavitele) je pozůstalá manželka. 

Dále, že pozůstalostní řízení je ve fázi zjišťování aktiv a pasiv dědictví a že probíhá jednání o uzavření dohody o odbytném s nepominutelnými dědici (dohody pak byly následně schváleny). 

Zástupce žalovaného nahlížel do pozůstalostního spisu ještě 23. 1. 2018. Dlužník pak podal návrh na přijetí dlužné částky do soudní úschovy 29. 3. 2019.

Jaký význam má složení peněz do soudní úschovy

Pravomocné usnesení soudu o přijetí plnění do úschovy má z hlediska zániku závazků stejné právní následky jako převzetí plnění věřitelem (čili zaplacení dlužníkem). 

Za okamžik uspokojení nároku (zaplacení peněz) se přitom považuje den, v němž byl předmět plnění složen u soudu. Uvedené ovšem platí jen za předpokladu, že dlužník složil předmět plnění do úschovy plně v souladu s § 1953 občanského zákoníku (o. z.).

Jaké jsou podmínky úschovy

Aby mohlo být složení peněz do soudní úschovy považováno za náhradní plnění (s účinky splnění, vyrovnání a zániku dluhu), musí být splněny podmínky § 1953 odst. 1 o. z.: Nelze-li dluh splnit čili uhradit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, že dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně věřitele, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně vynaložené náklady spojené s náhradním splněním jdou k tíži věřitele.

Pochybnosti o osobě věřitele musejí být ze strany dlužníka důvodné, aby mohl být předmět plnění složen do soudní úschovy s důsledkem zániku závazku. Nemůže jít jen o subjektivní pocit nejistoty na straně dlužníka, kdo je jeho věřitelem. 

Komu lze zaplatit dluh v průběhu dědického řízení

Soud proto v popisovaném případě zhodnotil, že dlužníkovi nic nebránilo ve zjištění aktuálního stavu dědického řízení před složením částky do soudní úschovy, když bez vší pochybnosti byla k datu složení peněžité částky do soudní úschovy jedinou dědičkou a držitelkou pohledávky manželka zesnulého.

Přitom podle § 1677 odst. 1 o. z. platí, že povolal-li zůstavitel správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti, spravuje pozůstalost až do potvrzení nabytí dědictví správce pozůstalosti, jinak vykonavatel závěti. 

Nepovolal-li zůstavitel žádného z nich, spravuje pozůstalost dědic; je-li dědiců více a neujednají-li si nic jiného, spravují pozůstalost všichni dědicové. 

Podle § 1677 odst. 2 o. z. může soud nařídit i jiné vhodné opatření, je-li proto vážný důvod. Ovšem o takovém důvodu se musí soud dozvědět.

Nebyl důvod platit do úschovy, dlužník mohl platit dědičce

V předmětném pozůstalostním řízení však nebyl povolán ani jmenován správce pozůstalosti (ani vykonavatel závěti). V popisovaném pozůstalostním řízení nebylo vydáno usnesení podle § 151 z. ř. s. (zákona o soudním řízení správním), kterým by soud uložil dlužníkům zůstavitele, aby plnění skládali do úschovy soudu, s upozorněním, že plnění provedená jinam nebudou mít za následek splnění dluhu. 

V pozůstalostním řízení nebylo vydáno ani usnesení podle § 149 nebo 152 z. ř. s., kterým by soud uložil dlužníkům zůstavitele, aby plnění skládali do úschovy soudu.

Proč dluh nezanikl složením peněz do soudní úschovy a nabíhaly úroky z prodlení

Dluh proto nebyl splněn v okamžiku uložení peněz do soudní úschovy, ale až poté, co manželka tuto částku skutečně obdržela. (Až dne 8. 9. 2022 bylo potvrzeno nabytí dědictví jediné dědičce ze závěti, a to manželce.)  Do té doby proto nabíhaly úroky z prodlení.

Soud totiž zhodnotil, že v době podání návrhu na zahájení řízení o soudní úschově bylo, resp. přinejmenším mělo být dlužníkovi již známo, že v pozůstalostním řízení vystupuje v postavení dědice toliko manželka zesnulého. 

Před podáním návrhu na zahájení řízení o soudní úschově byly též uzavřeny dohody o odbytném se všemi nepominutelnými dědici. 

Dlužník měl možnost před podáním návrhu (29. 3. 2019) zjistit od soudního komisaře (notářky) stav pozůstalostního řízení, když oproti stavu v době nahlížení do spisu dne 23. 1. 2018 došlo k uzavření dohody o odbytném s posledním nepominutelným dědicem dne 22. 11. 2018. 

V době zahájení řízení o soudní úschově tak nebylo žádného sporu o platnost či pravost závěti. 

Rozhodnutí a zhodnocení případu nižším soudem shledal jako souladné s právem i Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 27. 8. 2025 (spis. zn. 24 Cdo 829/2025), a tak můžeme shrnout výklad pravidel ohledně plnění dlužníka do soudní úschovy po úmrtí věřitele (a řešení popisovaného sporu).

Když si dlužník způsobí nejistotu ohledně věřitele vlastní vinou

Jestliže dlužník plnil do soudní úschovy po úmrtí věřitele až poté, co se ohledně celého dluhu dostal do prodlení během života věřitele, není ve smyslu  § 1953 o. z. bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem. 

Tvrdí-li dlužník, že je v nejistotě, komu má plnit kvůli tomu, že zůstavitel zemřel a není rozhodnuto o tom, kdo je jeho dědicem, potom si tento stav tvrzené nejistoty způsobil vlastní vinou, neboť nebýt prodlení dlužníka, potom by jím tvrzené pochybnosti o tom, komu plnit, nevznikly.

Nebyl-li v pozůstalostním řízení povolán ani jmenován správce pozůstalosti (ani vykonavatel závěti), nebylo vydáno usnesení podle § 156 z. ř. s., a soudní komisař sdělil během probíhajícího pozůstalostního řízení dlužníkovi, že dědické právo svědčí jediné dědičce (přičemž ke dni podání návrhu na přijetí do úschovy zde již nebyl ani spor o dědické právo), nebyl dlužník ve stavu objektivní nejistoty, kdo je jeho věřitelem. 

V situaci, kdy dlužník neinicioval vydání usnesení podle § 151 z. ř. s. a takové usnesení vydáno nebylo, mohl dlužník plnit jediné dědičce jako osobě spravující pozůstalost. 

Důvody pro složení plnění do úschovy soudu podle § 289 a násl. z. ř. s. proto nebyly dány a dluh nebyl složením do soudní úschovy splněn.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Tomáš Zilvar

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Aktuální kurzovní lístek - dne 12. 11. 2025

Dále u nás najdete

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Roboti už jdou, už tady jsou…

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).