Když se soudní spor prodraží: Co nabízí pojištění právní ochrany a čím se liší LEXIA

Nová konkurence rozhýbala trh
Neznalost práva, obavy z vysokých nákladů na advokáta i zdlouhavé a nejisté soudní řízení vedou v Česku často k tomu, že lidé na prosazování svých práv rezignují. Pojištění právní ochrany může být finanční i odbornou oporou: při krytém sporu hradí náklady na advokáta, soudní poplatky, znalecké posudky a případně také náklady protistrany, pokud spor prohrajete. Nabízí rovněž telefonické právní poradenství a pomoc s výběrem advokáta, který se na danou oblast specializuje.
Podobně jako pojištění odpovědnosti patří i právní ochrana v Česku k opomíjeným produktům. Podle odhadů ji má sjednanou méně než 5 % lidí, zatímco v Německu se podíl pojištěných blíží polovině.
Až do letošního března nebyla nabídka příliš široká.
Popelka mezi pojištěním: pojištění odpovědnosti. Proč jej mít a jaké má záludnosti
Specializovaná D.A.S. (dnes ERGO) prodala svůj kmen pojištění právní ochrany Generali České pojišťovně, která patřila k hlavním poskytovatelům a nabízela limit milion korun.
D.A.S. po spojení s Generali zvyšuje pojistný limit právní ochrany na 5 milionů. Jde o dvojnásobek, než má konkureční Lexia
ČSOB Pojišťovna měla limit 500 tisíc korun, později jej zvýšila na milion. Nabízela také cenově zajímavé, ale rozsahem omezenější varianty právní ochrany jako připojištění k pojištění domácnosti či nemovitosti. Na trhu působila rovněž Kooperativa.
V březnu vstoupil na trh nový koncept pod značkou LEXIA, o němž jsme na Měšci psali v článku Pojištění právní ochrany dostalo novou konkurenci. LEXIA startuje s vysokým limitem krytí. Při uvedení nabízel limit 2,5 milionu korun, zatímco do té doby býval na trhu obvyklý limit milion. Generali Česká pojišťovna následně zvýšila limit na 5 milionů korun. Stejný limit dnes nabízí také LEXIA. Po letech poměrně malých změn je tak na trhu vidět výraznější pohyb.
Pojištění právní ochrany dostalo novou konkurenci. Lexia startuje s vysokým limitem krytí
Pojištění navíc není jedinou cestou k právní pomoci. Existují i služby založené na smlouvách s právníky, například Právní klinika od EUCS. Sám kvůli výlukám ve svém pojištění kombinuji tuto službu s právní ochranou od ČSOB Pojišťovny. Tam, kde pojistka nepomůže, může Právní klinika někdy nabídnout alespoň úvodní posouzení zdarma nebo zprostředkovat advokáta se slevou.
Shrnutí v kostce
- Soudní spor může stát více než samotný nárok. Výslednou cenu významně ovlivňují odměna advokáta, soudní poplatky, znalecké posudky i náklady protistrany.
- Pojištění právní ochrany není jen pro toho, kdo chce žalovat. Pomáhá také při obraně proti žalobě, při mimosoudním jednání a s nalezením právníka.
- Vstup LEXIA zvýšil konkurenční tlak. Změnily se limity krytí a do popředí se dostávají i rizika, která tradiční produkty často vylučovaly.
- Rozhodující jsou výluky a dílčí limity. Zvláštní pozornost zaslouží rodinné a dědické spory, spoluvlastnictví, daňová řízení a drobné nároky.
- Nejširší pojištění není automaticky nejlepší. Výběr by měl vycházet z vašich konkrétních potřeb, ceny, územní platnosti a rozsahu sjednané ochrany.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Proč uvažovat o pojištění právní ochrany?
Mnoho lidí předpokládá, že advokáta nikdy potřebovat nebudou: jednají poctivě a nikoho nechtějí žalovat. Do sporu vás ale může zatáhnout druhá strana. Příkladem je žaloba Bankeratu o smluvní pokutu u P2P půjčky. Podobně můžete řešit požadavek na náhradu údajné škody, nedostatečné plnění od pojišťovny, spor se sousedem, neoprávněnou výpověď ze zaměstnání nebo výpověď staré smlouvy o stavebním spoření.
V takové chvíli narazíte na nepříjemnou realitu: soudní spor může být drahý, dlouhý a jeho výsledek nejistý. V uvedeném případu s Bankeratem skončilo první kolo řízení pro žalovaného neúspěchem, zatímco další přineslo úplné vítězství.
Kolik může stát v Česku soudní spor
Pokud chcete hájit svá práva nebo se musíte bránit žalobě, náklady mohou vznikat na několika stranách:
Odměna advokáta
Smluvní hodinová sazba zkušeného advokáta se běžně pohybuje mezi 2500 a 5000 Kč, u renomovaných kanceláří může být i vyšší. Středně složitý případ může vyžadovat 30 až 80 hodin práce. V některých věcech je možné dohodnout odměnu podle advokátního tarifu.
Soudní poplatky
U peněžitých žalob činí běžný soudní poplatek
- 5 % z žalované částky,
- u sporů do 20 000 Kč jde podle uvedeného příkladu o 1 000 Kč.
Při žalobě na milion korun tak jen poplatek může dosáhnout 50 000 Kč. Pokud je mezi stranami alespoň částečná shoda, může být užitečné oddělit nespornou část nároku od té sporné. Sníží se tím částka, o kterou se soudíte, a někdy to může pomoci i kvůli limitům pojistného krytí.
Znalecké posudky
Posudek z oboru stavebnictví, zdravotnictví nebo financí může stát 15 000 až 50 000 Kč i více. V některých případech má smysl nejprve podat podnět či stížnost příslušnému úřadu. Ten si může potřebný posudek opatřit sám a náklady pak nemusíte nést přímo vy.
Náklady protistrany
Když spor prohrajete, může vám soud uložit zaplatit také náklady druhé strany. Pokud uspějete, můžete naopak získat náhradu svých nákladů. Přiznaná částka ale nemusí odpovídat tomu, kolik jste skutečně zaplatili advokátovi.
Soud při výpočtu náhrady zpravidla vychází z advokátního tarifu a počtu úkonů, ne z hodinové sazby dohodnuté s advokátem. Rozdíl tak může zůstat na vás. Pojištění právní ochrany jej za splnění pojistných podmínek může pokrýt. Ani stoprocentní úspěch u soudu tedy neznamená, že dostanete zpět veškeré výdaje.
Vymáhání přiznaných nákladů
Ani pravomocné vítězství nezaručuje, že vám protistrana skutečně zaplatí. Někdy následuje exekuce, insolvenční či dědické řízení. Po letech sporu se také může ukázat, že peníze už není z čeho vymoci.
Ve sporu s Bankeratem dosáhly celkové náklady přibližně hodnoty samotného sporu. Někdy ji mohou i několikanásobně převýšit. Při rozhodování proto často nehraje roli jen to, kdo má pravdu, ale také kdo má prostředky a trpělivost dovést řízení do konce.
Kupujete si nejen pojištění, ale jistotu
Pojištění však nepřináší pouze finanční výhodu. Může vám dodat jistotu při prosazování nároku, který byste jinak kvůli nákladům vzdali. Pojišťovna vám také může pomoci najít advokáta s odpovídající specializací a volnou kapacitou.
Když máte na reakci třeba jen 30 dní, není to samozřejmost. Někdy stačí protistraně sdělit, že máte sjednanou právní ochranu. Nemusí od sporu ustoupit, ale komunikace může být rychlejší a věcnější.
Zároveň není rozumné očekávat, že pojišťovna zaplatí jakýkoli spor. Pokud například projedete na červenou a důkazy jsou jednoznačné, nemusí financovat řízení s mizivou šancí na úspěch.
Pojistné podmínky obvykle počítají s možností odmítnout neúčelné vedení sporu a s výlukami pro úmyslné jednání. Bránit se můžete i na vlastní náklady. Pokud nakonec uspějete, některé produkty umožňují za stanovených podmínek náklady zpětně proplatit. Běžná jsou také omezení podle hodnoty sporu; spory o několik tisíc korun mohou být vyloučené.
Právní předpisy jsou složité, často se mění a ani jejich výklad nemusí být jednoznačný. Někdy nejde jen o peníze, ale například o řidičské oprávnění či trestní řízení. Závažné právní důsledky mohou mít i citlivé rodinné a zdravotní situace, například úmrtí dítěte při domácím porodu, kdy se rodina vedle osobní tragédie musí vypořádat také s postupem úřadů.
Některé pojistky umožňují také preventivní kontrolu smluv před podpisem. Pozor ale na omezení podle typu smlouvy i na roční počet kontrol. Může se stát, že limit vyčerpáte u méně důležitých dokumentů a na další už nezbude.
Nezapomínejme, že nejlevnějším řešením bývá dohoda. I pokud pojišťovna zaplatí advokáta a soudní poplatky, nikdo vám plně nevrátí čas, stres ani případné dopady na zdraví, osobní život či práci. Výhodou pojištění je především to, že máte na výběr: můžete se bránit nebo nárok uplatnit, aniž by vás hned na začátku odradily náklady. A stále se můžete rozhodnout, že do sporu nepůjdete.
Modelové situace: co pojistky kryjí a kde mají mezery
Rozdíly mezi produkty nejlépe ukazují konkrétní případy. U každého je ovšem nutné zkontrolovat sjednané moduly, limity, výluky a územní platnost. Tyto situace bylo možné alespoň u některých pojišťoven řešit i před vstupem LEXIA na trh. Rozhodující je, zda máte potřebné riziko skutečně sjednané.
Soused vám vytopí byt
Odmítá zaplatit škodu na nábytku a výmalbě, například protože nemá pojištění odpovědnosti a spoléhá na to, že se soudit nebudete. Právní ochrana může pomoci s mimosoudním i soudním vymáháním nároku.
Pronajímatel nevrátí kauci
Po skončení dlouhodobého nájmu bez vysvětlení zadržuje jistotu 40 000 Kč a přestane komunikovat.
Zaměstnavatel nevyplatí odstupné
Po skončení pracovního poměru pro nadbytečnost vám dluží zákonné odstupné i schválené cestovní náhrady.
Prodejce neuzná reklamaci
U nefunkční pračky tvrdí, že jste závadu způsobili nesprávným používáním.
Po dopravní nehodě nedostanete odpovídající odškodnění
Viník nebo jeho pojišťovna odmítá uhradit požadované bolestné či ušlý výdělek. Příslušná ochrana může být součástí modulu Řidič nebo Vozidlo.
Pošlete peníze na chybný účet
Omylem odešlete 100 000 Kč cizímu člověku. Banka příjemce vyzve k vrácení částky, ale ten nereaguje a k získání jeho identity je potřeba další právní postup.
Servis špatně opraví auto
Za neprovedenou či vadnou opravu žádá 80 000 Kč, automobil je nepojízdný a servis jej odmítá vydat bez zaplacení faktury.
Soused neoprávněně zasáhne do vašeho pozemku
Postaví nepovolenou stavbu, odvádí z ní dešťovou vodu k vám a odmítá nápravu.
Ubytování neodpovídá nabídce
Přijedete do apartmánu v Česku či Chorvatsku, který je ve špatném stavu, a provozovatel odmítá vrátit zálohu 30 000 Kč. Zde je zvlášť důležité ověřit územní rozsah krytí; pomoci může i právní asistence v cestovním pojištění.
Potřebujete posoudit smlouvu
Některé produkty umožňují jednorázovou kontrolu vybraných dokumentů, například pracovní, nájemní či kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. Obvykle platí roční limity.
Kde LEXIA nabízí širší krytí
Právě u následujících situací má podle mého srovnání LEXIA zajímavou výhodu. Neznamená to ovšem automatické krytí bez omezení.
Výživné a péče o nezletilé děti
Bývalý partner neplatí stanovené výživné nebo chce změnit úpravu péče. U běžných pojistek bývají podobné rodinné spory ve výlukách, mimo jiné kvůli možnému střetu mezi pojištěnými. LEXIA je kryje, ovšem s nižším limitem 100 000 Kč a čekací dobou tří let.
U LEXIA je navíc potřeba věnovat pozornost výluce pro spory vedené proti pojistníkovi. Podle vyjádření, které mám písemně k dispozici, může být tato výluka při individuálním sjednání zrušena. To může být důležité, pokud si pojištění sjednávají a platí oba partneři a chtějí mít ochranu skutečně pro oba. Takovou úpravu je ale nutné dobře promyslet: v případě sporu mezi nimi může mít zásadní důsledky.
Dědický spor
Po smrti rodiče se objeví sporná závěť nebo se dědicové neshodnou na nepominutelném dílu či započtení darů. U ČSOB existuje výluka pro spory mezi pojistníkem a pojištěnými; výluka pro osoby blízké se však na dědické spory nevztahuje. Krytí proto závisí na konkrétních okolnostech. LEXIA dědické spory kryje, opět s upozorněním na podmínky sporů mezi pojistníkem a pojištěnými.
Spor mezi spoluvlastníky nemovitosti
S příbuzným vlastníte dům a neshodnete se na opravě střechy ani na jeho užívání. Právě tyto spory pojišťovny často vylučují, přestože spoluvlastnické vztahy mohou přetrvávat celé generace.
Spor mezi členy jedné pojištěné domácnosti
Například při majetkovém vypořádání může narazit běžné pojištění na výluku pro střet zájmů osob blízkých či dalších pojištěných.
Daňová kontrola a správní řízení
Finanční úřad vám doměří daň a vy potřebujete právní zastoupení už při kontrole. Některé jiné produkty poskytují ochranu až v navazujícím soudním řízení, nikoli v samotném daňovém či správním řízení.
Spor o 1500 Kč
LEXIA podle popsaných podmínek neuplatňuje plošnou výluku jen proto, že hodnota sporu je nízká. Také u hodnotnějších sporů může nabídnout paušální vyrovnání, které klient nemusí přijmout. U drobných nároků však může za stanovených podmínek vyplatit spornou částku namísto financování výrazně dražšího řízení.
To může být praktické, pokud řešíte například reklamaci bot. Pro toho, komu jde především o princip, to však nemusí být ideální řešení.
Právní problém v „šedé zóně“
Jde o případ, který není mezi krytými riziky výslovně uveden, ale není ani ve výlukách. LEXIA pro tyto situace nabízí limit 10 000 Kč na právní poradenství a 50 000 Kč na zastoupení.
Nejde o vysoké částky, přesto mohou být užitečné. Zároveň pojišťovně ukážou, s jakými problémy se klienti potýkají, a mohou posloužit jako podnět k úpravám produktů.
Kdy může být výhodnější konkurence
Žádné pojištění není nejlepší ve všem. Také LEXIA má oblasti, kde někomu může více vyhovovat jiné řešení.
Spor o malou částku, ve kterém jde o princip
Pokud se chcete soudit kvůli 3000 Kč, nemusí vám LEXIA financovat soudní řízení. Může místo toho vyplatit hodnotu sporu a případ tím uzavřít. Kdo chce dosáhnout soudního rozhodnutí, nemusí být spokojen.
Současné pojištění vlastního auta i řízení cizích vozidel
LEXIA podobně jako dřívější D.A.S. rozlišuje moduly Vozidlo a Řidič. Částečně se překrývají. Kdo nevlastní auto, může využít modul Řidič; kdo řeší jen své vozidlo, modul Vozidlo.
Pokud ale vlastníte automobil a zároveň řídíte služební či půjčená auta, můžete potřebovat oba moduly. ČSOB má tuto oblast řešenou jednodušeji jedním balíčkem pro konkrétní vozidlo a řidiče v rodině, ovšem s jiným rozsahem krytí a výlukami.
Co na trhu pojištění právní ochrany stále chybí
Vstup LEXIA ukázal, že i na zdánlivě ustáleném trhu je prostor pro nové přístupy. Vidím nejméně pět možností, jak nabídku zlepšit.
Zpětné proplacení úspěšného „principiálního“ sporu
Vyplacení hodnoty drobného nároku je praktické, ale někdo chce dosáhnout rozhodnutí soudu. Zajímavá by byla možnost, aby klient vedl takový spor na vlastní náklady a po úspěchu mu pojišťovna podle předem daných pravidel výdaje zpětně proplatila.
Krátkodobá ochrana při řízení cizího auta
Klient s modulem Vozidlo by mohl v aplikaci oznámit, že si na několik dnů půjčuje auto z autopůjčovny, carsharingu nebo od známého. Pojišťovna by mu například až na 30 dní ročně nabídla dočasné krytí řidiče bez dalšího doplatku a bez nutnosti celoročního připojištění. Podobně by se dal řešit pronájem dodávky při stěhování.
Dočasné rozšíření územní platnosti
Právní pomoc mimo Evropu, například v Egyptě či Saúdské Arábii, se často pojí s omezenými limity cestovního pojištění. Hodila by se možnost rozšířit stávající právní ochranu na konkrétní cestu, přinejmenším pro trestní a přestupkové záležitosti. Užitečný by byl i přehled místních právních zvláštností.
Celosvětová pomoc v akutních případech
Jednodušší a dostupnější alternativou by mohlo být rozšíření základní garance pro naléhavé právní problémy mimo Evropu.
Vyšší spoluúčast výměnou za nižší cenu
Někomu stačí ochrana proti závažným sporům a drobné případy si raději zaplatí sám. Například připojištění pracovní oblasti stojí podle uvedeného sazebníku dalších 1089 Kč ročně. Možnost vyšší spoluúčasti nebo užšího krytí by mohla zpřístupnit právní ochranu i lidem s omezeným rozpočtem.
Pro koho dává LEXIA smysl a kdy hledat jinde
LEXIA má podle mého hodnocení největší přínos v šíři krytí. Zahrnuje i některé rodinné, dědické nebo spoluvlastnické spory a poskytuje omezenou pomoc v případech, které nejsou výslovně popsány ani vyloučeny.
Kdy může dávat největší smysl
- Vlastníte nebo pronajímáte nemovitost, řešíte spoluvlastnictví nebo plánujete stavbu.
- Chcete právní ochranu i při jednání s úřady, dědických sporech nebo ve vybraných otázkách rodinného práva.
- Záleží vám na vysokém základním limitu a možnosti vybrat si vlastního advokáta za smluvní odměnu, pokud se vejde do sjednaných podmínek. U některých méně obvyklých sporů však platí nižší dílčí limity.
- Oceňujete poměrně stručné pojistné podmínky, pravidla pro změny ceny a možnost ukončit smlouvu i mimo její výročí.
- Vyhovuje vám princip širšího krytí případů, které nejsou výslovně vyloučeny, při respektování limitů a územní platnosti.
Kdy zvažovat konkurenci nebo jiné řešení
- Potřebujete jen základní a co nejlevnější ochranu, i za cenu užšího krytí.
- Pravidelně cestujete mimo území, na které se pojištění vztahuje, a potřebujete širší právní asistenci v zahraničí.
- Často řídíte vlastní i cizí auta a nechcete platit za dva částečně se překrývající moduly.
LEXIA podle mého názoru patří k nejkomplexnějším nabídkám právní ochrany na českém trhu. Vyšší cena oproti nejlevnějším pojistkám souvisí především s širším rozsahem rizik, která přebírá. Neznamená to však, že bude nejlepší volbou pro každého.
Doufám, že změny na trhu budou pokračovat. LEXIA už nabízí právní ochranu pro jednotlivce, domácnosti, podnikatele a firmy i zvláštní produkt pro finanční poradce a realitní zprostředkovatele. Na svých stránkách naznačuje přípravu dalších produktů. Právě rozšíření nabídky a větší konkurenci tento trh potřebuje.