Když bance dojde trpělivost. Jak a kdy banky prodávají vaše dluhy vymahačům?

Banky si čas od času rády udělají pořádek v pomyslných skříních, kde jim leží několik měsíců či let nesplácené úvěry, které poskytly svým klientům. I když se každá z bank snaží s dlužníky spojit a dohodnout se na nějakém oboustranně přijatelném způsobu splacení, občas narážejí jen na mlčení a nezájem. Než mít nedobytné pohledávky stále ve svém účetnictví a zaměstnávat právní oddělení něčím, co je v podstatě ztracené, lepší je předat pohledávku někomu jinému, kdo už si najde cestu, jak dlužníka dohnat.

Proto banky občas nesplácené úvěry vezmou do jednoho balíku a prodají je inkasním agenturám, jako to nedávno udělala MONETA Money Bank (MMB). Ta prodala portfolio tzv. nevýkonných nezajištěných úvěrů, tedy jinými slovy prodala balík nesplácených spotřebitelských úvěrů, u kterých není nemovitostní zástava. Dluhy, ke kterým se její klienti neznají, prodala v elektronické aukci společnosti Bohemia Faktoring, která se specializuje na vymáhání pohledávek.

MMB prozradila, že se jednalo již o druhou aukci v roce 2023, přičemž této inkasní společnosti prodala úvěry v dluhu v celkové hodnotě 760 milionů Kč, za což utržila souhrnný zisk 220 mil. Kč. Banka tedy tímto krokem získala zpět alespoň 29 % ze svých půjčených peněz a může tak existenci daných nevýkonných úvěrů ukončit ve svém účetnictví.

Banky dluhy prodávají a další osud už pak není jejich věc

Popsaný krok je pro banky tím nejjednodušším a nejlevnějším řešením, jak se s dlužníky, kteří dluhy nesplácejí a přestanou s bankou komunikovat, konečně vypořádat. MMB není jediná, kdo se nevymožitelných dluhů tímto způsobem zbavuje. Dělají to tak i další banky, například Česká spořitelna, Komerční banka nebo Hello bank! Pokud jste si mysleli, že ignorovat výzvy banky je bezpečnější než mít dluh u nebankovní společnosti, pak jste na omylu. U profesionálních vymahačů můžete skončit tak jako tak.

Zbavovat se nevýkonných úvěrů je naše dlouhodobá politika, děláme to systematicky už odroku 2020. Prodáváme úvěry, které klienti nesplácí, jako jeden balík, potvrzuje mluvčí MMB Zuzana Filipová. První tři měsíce klientům, kteří dluží, posíláme upomínky, voláme jim, kontaktujeme je. Problém je, že 90 % klientů, kteří nám delší dobu dluží, s bankou vůbec nekomunikuje, i když jim nabízíme splátkové kalendáře. V takovém případě po šesti měsících marné snahy domluvit se s klientem úvěr prodáme.

Komerční banka (KB) prodává nevýkonné úvěry zhruba třikrát nebo čtyřikrát ročně, za uplynulé 2 roky roky šlo o pohledávky v hodnotě nižších stovek milionů Kč.

Banka postupuje pouze pohledávky, které jsou soudně vymáhány alespoň 5 let a na které zároveň nebyla po stanovenou dobu (v řádu let) klientem provedena žádná úhrada, říká mluvčí banky Šárka Nevoralová. KB má podle jejích informací s dlužníky velkou trpělivost. Před tím, než zahájíme soudní vymáhání pohledávky, kontaktujeme klienta více než 60krát, a to prostřednictvím SMS, e-mailu, upomínek zasílaných písemně dopisem, telefonátů od našich pracovníků a podobně. Jsme otevření jednat a případně domluvit se na individuálním splátkovém plánu s každým naším klientem, který nás kontaktuje, a to bez ohledu na aktuální fázi vymáhání, ve které se dlužník nachází, popisuje mluvčí.

Česká spořitelna nabízí jednání dlužníkům i v případě, že nevýkonné úvěry už prodala jiné společnosti.

Daří se nám dohodnout na splacení dlužných pohledávek s 95 % našich klientů, u nichž dojde ke zpoždění se splácením v průběhu prvních 3 měsíců od vzniku prodlení se splácením. V průběhu této doby se snažíme s klienty maximálně komunikovat všemi dostupnými kanály od e-mailových upomínek přes telefonáty, zprávy v internetovém bankovnictví a samozřejmě klasické dopisy, říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Když pokusy banky o komunikaci s klientem selžou, přijde na řadu inkasní agentura.





Pohledávky přeprodáváme výhradně respektovaným subjektům (investorům), které nám při přeprodeji pohledávky smluvně garantují, že dlužník bude mít vůči nim stejná práva, jaká mu zákon o spotřebitelském úvěru a další právní předpisy přiznávají vůči původnímu poskytovateli úvěru, tedy České spořitelně. I po prodeji pohledávky má klient možnost kdykoli kontaktovat naše poradce nebo ombudsmana České spořitelny, má-li pocit, že investor nebo exekutor postupují neeticky nebo v rozporu se smlouvou, kterou je upraven prodej pohledávky, dodává.

Když trpělivost dojde, ať se dál o dluhy stará někdo jiný

V okamžiku, kdy banka váš úvěr v dluhu prodá někomu jinému, už nedlužíte bance, ale novému majiteli. Dozvíte se to tak, že vám banka napíše poslední zprávu s informací, komu váš dluh prodala (alespoň by to správně měla udělat), anebo vám přijde výzva k uhrazení dluhu už od nového vlastníka vaší pohledávky. Banka už poté nemá s vaším dluhem a s důsledky, které pak dlužníky nejspíš čekají, nic společného.

My to čím dál víc vnímáme jako problém. Některé pohledávky si banky vymáhají samy a měly by to tak dělat i nadále. Když pak dojde na tu dravou praxi, mobiliární exekuce a podobně, svede se to na Bohemia Faktoring nebo jiné firmy. Banky si tím trochu umyjí ruce a nejsou pak označeny za „viníka“ exekuce. Ale pokud mají banky svůj byznys postavený na půjčování peněz a část z úvěrového portfolia je defaultní, tak by měly nést i nějakou etickou odpovědnost za to, jakým způsobem budou ty pohledávky vymáhané, říká vedoucí programu dluhového poradenství Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Můžete to zkusit s promlčením. Když budete mít štěstí

Pokud se stane, že necháte svůj dluh zajít tak daleko, až se dostane k inkasní agentuře, ještě existuje možnost, že už může být promlčený. Doba promlčení dluhu je obecně 3 roky od splatnosti pohledávky po podání žaloby k soudu.

Jestli je váš dluh promlčený, zjistíte nejlépe tak, že se okamžitě obrátíte na některou z dluhových poraden, nebo na právníka. A to tím spíš, pokud nový majitel vašeho dluhu už podal k soudu návrh na platební rozkaz. V takovém případě totiž máte jen 15 dní od doručení čas na to, abyste podali odpor proti platebnímu rozkazu s námitkou, že je dluh promlčený.

S tím, že inkasní agentury vymáhají i promlčené dluhy, mají zkušenost i právníci v advokátní kanceláři advokat-zlinsko.cz, kteří na svých webových stránkách popisují, jak se proti vydaným platebním rozkazům bránit, a zmiňují jmenovitě inkasní agentury, které v některých případech soudu zjevně promlčené dluhy posílají. Jmenují právě Bohemia Faktoring, Invest Capital, M.B.A. Finance a další.

Jediný, kdo může v takovém případě soud stopnout, aby nedošlo k exekuci, je právě sám dlužník, který včas podá odpor. Soud sám od sebe případné promlčení zkoumat nebude, a nepřijde-li včas dlužníkova reakce, pak platební příkaz vydá. Když ani poté dlužník nezaplatí, dluh putuje k exekutorovi.

Bohemia Faktoring je dnes jedna z nejsilnějších inkasních agentur na trhu, má velmi silné postavení i v exekuci. Pravděpodobně obhospodařuje desítky tisíc pohledávek a exekutoři stojí o takový balík. Jedna malá pohledávka pro exekutora tak zajímavá není, říká Daniel Hůle.

Vyjádření společnosti Bohemia Faktoring Otázka serveru Měšec.cz: Jakou dostanou dlužníci lhůtu pro úhradu svého dluhu? Naši klienti dostanou lhůtu na základě svých platebních možností a s ohledem na výši a stáří dluhu. Standardně se sjednávají splátkové kalendáře i více jak 5leté, především u vyšších dluhů. Měšec.cz: Přidáváte k dlužné jistině a dosud připsaným úrokům z prodlení ještě další sankce (poplatky)? Pokud ano, v jaké výši? Žádné nezákonné navyšování nad rámec podmínek sjednaných již bankou v našem případě neprobíhá. Neúčtujeme žádné skryté poplatky, pokuty ani náklady na fyzické doručování apod. Měšec.cz: Co se děje v případě, že dlužníci nereagují? Předáváte pohledávku rovnou exekutorovi, nebo dáte žalobu k soudu? Případně jiný postup? Naše společnost volí obecně pouze zákonné postupy i v souladu s procesy aplikovanými standardně bankami. V počátku se snažíme kontaktovat klienta telefonicky, SMS kontaktem nebo dopisem a snažíme se dohodnout na splácení, sepsání notářského zápisu. Máme individuální podmínky v sociálních případech nebo tam, kde jsou k tomu důvody. Až po měsících nekontaktnosti nebo nehrazení se přistupuje k dalším standardním právním procesům, stejně jako postupují i banky v těchto věcech. Dále i v průběhu soudního nalézacího řízení má klient možnost se dohodnout na přiměřených splátkách formou smíru a i po ukončení soudního řízení má stále možnost platit v přiměřených splátkách a dle jeho možností. Až v případě, že není hrazeno ani po ukončení soudního řízení, se následně přistupuje k exekuci.

Podle Daniela Hůle z Člověka v tísni obvykle posílají inkasní agentury k soudu na jednotlivé dlužníky žaloby, které jsou si podobné jak vejce vejci, liší se jen v uvedených jménech, osobních údajích a výši dluhu. Také se jim říká „formulářové žaloby“, byť zákon tento pojem nezná. Problém je v tom, že dlužníkovi často naúčtují právní zastoupení, které však výší poplatků odpovídá individuálně sepsané žalobě, nikoli šabloně.

Co je tzv. formulářová žaloba podle soudce Ústavního soudu Jaromíra Jirsy Zpravidla se bude jednat o návrh mající podobu využitého vzoru, jenž se od něj bude odlišovat jen v minimální míře, a to právě takové, aby mohl být návrh co do určitosti osob účastníků a předmětu řízení dostatečně individualizován; základ právní argumentace včetně její stylizace a formálního vyjádření však bude totožný či jen s drobnými odchylkami. Soudy prvního stupně jej „odhalí“ i díky jednotě v osobě žalobce, jejího právního předchůdce anebo jejího advokáta. Z takových okolností je nutné uzavřít, že sepsání tzv. formulářové žaloby představuje spíš administrativní úkon než provedení úkonu právní služby, uvádí soudce v nálezu Ústavního soudu ÚS 3923/11–2.

Inkasní agentury často dlužníkovi napíšou, že musí uhradit navíc náklady právního zastoupení, a ty si vyčíslí, jako by nešlo o formulářovou žalobu, čili i několikrát vyšší. A to je vyloženě nemravné. Spoléhají na to, že dlužníci netuší, na co má věřitel ve skutečnosti nárok. Jedině, když skutečně dojde k soudu, ten už si výši poplatků zkoriguje, říká Dalibor Hůle.

Takto vypadají náklady řízení v případě formulářových žalob u bagatelních pohledávek do výše 50 000 Kč:

Náhrada nákladů řízení Výše tarifní hodnoty (dluhu) Sazba (náklady řízení) Do 10 000 Kč 200 Kč Od 10 000 do 30 000 Kč 300 Kč OD 30 000 do 50 000 Kč 500 Kč

A toto jsou odměny za právní úkon (sazba mimosmluvní odměny)

Sazba mimosmluvní odměny Výše tarifní hodnoty (dluhu) Sazba (tarif) Do 500 Kč 300 Kč Od 500 Kč do 1000 Kč 500 Kč Od 1000 do 5000 Kč 1000 Kč Od 5000 do 10 000 Kč 1500 Kč Od 10 000 do 200 000 Kč 1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč Od 200 000 Kč do 10 mil. Kč 9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč, Od 10 mil. Kč 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Pokud jste se dostali až k okamžiku, kdy vám přijde oznámení o zahájení exekuce, pak už nemáte jinou šanci, jak zastavit další růst svého dluhu, než požádat o insolvenci. A to i v případě, kdybyste měli jen tuto jedinou exekuci. Insolvence je totiž definována úpadkem a ten se vyznačuje pohledávkami po splatnosti. V případě exekuce máte v podstatě dva věřitele. Jedním je oprávněný, u kterého máte dluh, a druhým je exekutor, který dluh vymáhá.