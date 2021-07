Kdy vám zaměstnavatel nemusí připlácet za přesčasy?

Zákoník práce umožňuje, aby mzda (předně) vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců (šéfů), ale i ostatních (řadových) zaměstnanců byla sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas. (A to znamená, že zaměstnanci v případě potřeby vykonávají pro zaměstnavatele přesčasovou práci, aniž by měli nárok na výhody s takovou prací jinak spojenými – třeba na příplatek nebo náhradní volno.) Už jsme to naznačili a vysvětlili dříve v tomto článku.

Co je třeba vědět o přesčasové práci

Prací přesčas jsme se už vícekrát zabývali, a to opakovaně i na žádost čtenářů. Zabývali jsme se kupříkladu limity práce přesčas – vysvětlovali, kolik nejvíce jí může zaměstnavatel po zaměstnancích vyžadovat – nařídit nebo dohodnout se zaměstnancem. O nárocích zaměstnanců za práci přesčas jsme psali v tomto článku. Zde si pak můžete přečíst, jak zaměstnavatelé své povinnosti zkoušejí v praxi obcházet.

Přesčasová práce bez příplatků – její sjednání není jen tak

Sjednání mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas je (však) podmíněno tím, že bude současně sjednán rozsah práce přesčas, ke které je ve mzdě přihlédnuto. (Nelze tedy uvést do smlouvy jenom, že při sjednání výše mzdy je už přihlédnuto i k případné práci přesčas, natož třeba pouze, že zaměstnanec nemá nárok na plnění spojená s výkonem práce přesčas.) Překročí-li skutečná doba výkonu práce přesčas sjednaný rozsah práce přesčas, k němuž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto, přísluší (totiž) zaměstnanci za tuto další dobu práce přesčas dosažená mzda a příplatek, popřípadě náhradní volno. V praxi tak může zaměstnanec za část (přípustného rozsahu) práce přesčas mít nárok na výhody a za jinou část nikoliv.

Jaké je maximum nezvýhodněných přesčasů

Rozsah práce přesčas, k níž je ve mzdě přihlédnuto, není neomezený. Zákoník práce ho omezuje limitem, který je u vedoucích zaměstnanců dán celkovým možným (maximálním povoleným) rozsahem práce přesčas (podle § 93 odst. 4 zákoníku práce), a to je maximálně 416 hodin přesčasové práce za rok. A u ostatních zaměstnanců je limit práce přesčas, k němuž je (může být) již při stanovení výše mzdy přihlédnuto (tedy za něj nenáleží příslušné výhody) rozsahem práce přesčas, kterou lze zaměstnanci nařídit (dle § 93 odst. 2 zákoníku práce), a to je 150 hodin za rok. O těchto limitech a jak se počítají, jsme psali podrobněji v tomto článku.

Takže si to zopakujme: Přihlédnuto při stanovení výše mzdy může být ke 150 hodinám přesčasové práce za rok u řadových zaměstnanců a 416 hodinám u vedoucích zaměstnanců. To je maximum přesčasové práce, za které nemusí zaměstnavatel poskytovat příslušné výhody.

Práce přesčas není zdarma, ani když je k ní přihlédnuto při stanovení mzdy

Ovšem skutečnost, že mzda byla sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas, neznamená, že práci přesčas zaměstnanec koná bez nároku na odměnu, neboť ta je zahrnuta ve sjednané mzdě. (Byť za ni nenáležejí další výhody jako třeba příplatek nebo náhradní volno.) Proto by třeba neobstála jako platná smlouva, respektive její ustanovení, podle něhož by zaměstnanec měl nárok jen na zaručenou úroveň mzdy (to jest zákonné minimum výše odměny za práci), a současně by v ní bylo ujednáno, že je přihlédnuto i k práci přesčas. To prostě není možné. Mzda musí být v takové výši, aby odměňovala práci ve sjednané (základní – týdenní) pracovní době a současně i omezený rozsah přesčasové práce, byť v nižším standardu, tedy bez příplatků a dalších výhod, jak je stanoví zákoník práce.

Jak to vše sjednat? Hlavně sjednat!

Způsob, jakým se ve sjednané mzdě k případné práci přesčas přihlíží, zákoník práce nestanoví a ponechává zcela na smluvní volnosti účastníků pracovněprávního vztahu (popř. účastníků kolektivní smlouvy), jak předpokládaný výkon práce přesčas do mzdy promítnou. Je proto vyloučeno, aby mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas byla zaměstnavatelem stanovena vnitřním předpisem nebo určena mzdovým výměrem, neboť jednostranný postup zaměstnavatele zde neposkytuje záruku, že kompenzace práce přesčas bude dostatečná. Je třeba dvoustranného právního jednání – smlouvy! Zaměstnavatel nemůže rozhodovat jednostranně o tom, že zaměstnancům poskytuje mzdu, u níž je zohledněna případná práce přesčas.

Co musí zaměstnavatel splnit, když zavádí přesčasy bez příplatků?

Nejvyšší soud ČR (v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 1033/2019, ze dne 26. 2. 2021), podal bližší výklad, za jakých podmínek lze sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas. V daném soudně řešeném sporném případě šlo především o otázku přechodu na nově u zaměstnavatele uplatněné pravidlo, že mzda je sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Nejvyšší soud podal následující výklad: