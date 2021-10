Kdy vám asistovanou reprodukci uhradí stát a kdy komerční pojišťovny?

Asistovaná reprodukce je léčebná technika, při které se nějakou formou manipuluje s tzv. gametami, tedy vajíčky a spermiemi. Asistovaných reprodukcí je několik typů:

IVF – in vitro fertilizace neboli mimotělní oplodnění patří mezi nejznámější formy asistované reprodukce. Nejprve dojde k oplodnění vajíček a následně k jejich transferu do dělohy.

IUI – intrauterinní inseminace neboli nitroděložní inseminace je metoda, při které se spermie zavedou přes vnitřní branku děložního hrdla přímo do děložní dutiny.

ICSI – intracytoplasmatická injekce spermie je metoda, při které je vždy jedna spermie zavedena skleněnou kapilárou přímo do vajíčka.

AH – asistovaný hatching je metoda, kdy dojde k mechanickému, chemickému nebo laserovému narušení obalu embrya, čímž se usnadní uvolnění embrya z obalu a uhnízdění do děložní sliznice.

MESA – mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete je metoda, která se používá při uzávěře chámovodů.

TESE – extrakce spermií z varlete je metoda, při které se provedou pětimilimetrové řezy na varleti a z nich se extrahují semenotvorné kanálky. V nich pak embryolog pod mikroskopem hledá spermie.

KET – kryoembryotransfer je metoda, při které se do dělohy umístí rozmrazené vajíčko.

Z veřejného zdravotního pojištění jen IVF

Za určitých podmínek vám zdravotní pojišťovny proplatí asistovanou reprodukci. První podmínkou je, že musí jít jen a pouze o IVF, tedy o metodu in vitro fertilizaci, kdy dojde nejprve k oplodnění vajíček a pak k jejich následnému vložení do dělohy.

Podmínky, za kterých vám asistovanou reprodukci kryje zdravotní pojištění, stanovuje zákon:

§ 15

(3) Ze zdravotního pojištění se zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), hradí

a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,

b) ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,

nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.

Znamená to, že vám asistovanou reprodukci musí zaprvé doporučit váš gynekolog. A poté hraje roli váš věk.

Pokud máte oboustrannou neprůchodnost vejcovodů, máte na hrazenou asistovanou reprodukci nárok od 18 let do dosažení 39. roku věku.

Pokud tímto problémem netrpíte, máte právo na hrazenou asistovanou reprodukci nárok od 22 let do dosažení 39 let.

Asistovanou reprodukci můžete na účet zdravotního pojištění čerpat maximálně třikrát za život. Ale pokud je splněna podmínka, že v prvních dvou případech asistované reprodukce bylo do dělohy přeneseno vždy jen jedno lidské embryo, máte nárok na 4. hrazený pokus.

Každý další si už musíte zaplatit sami. Nebo si můžete sjednat pojištění asistované reprodukce, které vám náklady na další asistovanou reprodukci pokryje.

Nabízí ho 4 pojišťovny

Pojištění pro případ asistované reprodukce nabízí na českém trhu 4 komerční pojišťovny:

ČSOB Pojišťovna,

Generali Česká pojišťovna,

Kooperativa pojišťovna,

MetLife pojišťovna.

ČSOB Pojišťovna má pojištění asistované reprodukce zahrnuté v rámci pojištění Forte. Pokud podstoupíte 4 neúspěšné pokusy asistované reprodukce, pátý takový pokus už pojišťovna bere jako pojistnou událost. V takovém případě vám vyplatí 50 000 Kč. Jde o pojištění obnosové, což znamená, že pojišťovna vám vyplatí zmíněnou částku bez ohledu na to, jestli ji využijete celou, nebo ne.

Generali Česká pojišťovna vám z pojištění asistované reprodukce uhradí první nehrazený pokus z veřejného zdravotního pojištění. Tedy 4. nebo 5. pokus v závislosti na tom, kolik jich budete smět využít vzhledem k počtu vložených embryí.

Pojištění se sjednává k životnímu pojištění Můj život a pojišťovna vám na tento první nehrazený pokus vyplatí pojistnou částku 50 000 Kč. Jde opět o pojištění obnosové. Toto připojištění si mohou sjednat ženy od 15 do 35 let. Využít ho pak můžete do dosažení 40 let věku.

Kooperativa pojišťovna má pojištění asistované reprodukce zařazené jako jedno z onemocnění v rámci rizik trvalých následků nemocí. Pojišťovna vám uhradí 4. provedenou asistovanou reprodukci, ale jen za podmínek, že IVF podstupujete z důvodu neplodnosti.

I pojišťovna MetLife nabízí pojištění asistované reprodukce, a to v rámci připojištění Pro Ženy. To si můžete sjednat v rámci životních rizikových produktů OneLife, Garde a Vision. Pojišťovna kryje první a druhý cyklus umělého oplodnění IVF metodou, který už vám nehradí veřejné zdravotní pojištění. Uhradí za vás až 100 % nákladů, maximálně ale do výše 10 % sjednané pojistné částky pro připojištění Pro Ženy. Maximální sjednaná pojistná částka může činit 2 000 000 Kč, takže pojišťovna vám v případě pojistné události vyplatí maximálně 200 000 Kč. Pojištění můžete využít do dosažení 40 let věku.

Pojišťovna Výstupní věk Hrazené pokusy ČSOB Pojišťovna 40 let Pátý pokus asistované reprodukce. Generali Česká pojišťovna 40 let První pokus nehrazený ze zdravotního pojištění. Kooperativa pojišťovna Poslední den měsíce předcházejícího měsíci, kdy vám bude 45 let. 4. provedená asistovaná reprodukce. MetLife pojišťovna 40 let První a druhý nehrazený pokus ze zdravotního pojištění.

Ve výjimečném případě plnění poskytneme?

Někdy pojišťovny daný produkt nenabízí, ale umějí udělat výjimku. Jako produkt toto nenabízíme, nicméně v některých specifických zdravotních situacích bychom z životního pojištění plnění poskytli. Jedna se ale o výjimečné případy, a nikoli systematickou nabídku, uvedla Marie Petrovová, tisková mluvčí Allianz pojišťovny.

O jak specifické případy by se muselo jednat, už nám ale pojišťovna nesdělila.

Kdo pojištění chystá?

Další pojišťovna toto krytí pro své klienty chystá. Uniqa pojišťovna plánuje v roce 2022 spustit pojištění asistované reprodukce jako fakultativní připojištění k životnímu programu DOMINO.

Pojistnou událostí budou v tomto případě 4 neúspěšné pokusy asistované reprodukce formou IVF. V tomto případě můžete pojišťovnu požádat o úhradu dalších pokusů z připojištění. Počet hrazených pokusů zatím pojišťovna nestanovila. Toto pojištění můžete využít do dosažení 40 let.

Znamená to, že pokud byste ze zdravotního pojištění vyčerpaly 3 pokusy a na 4. neměly nárok, protože v prvních dvou případech by došlo k přenesení více než jednoho lidského embrya, musely byste si 4. pokus zaplatit samy a až pak byste mohly využít plnění z pojištění.

Na co si dát pozor?

Některé pojišťovny mohou mít ve výlukách situaci, kdy podstoupíte umělé přerušení těhotenství z jiného než zdravotního důvodu. Pak vám asistovanou reprodukci neuhradí.

Rovněž může být problém, pokud asistovanou reprodukci podstoupíte už před počátkem pojištění, i kdyby od ní uplynulo mnoho let.

A pozor si dejte i na to, jaké pokusy pojišťovny vlastně hradí. Někde jde o první nehrazený pokus z veřejného zdravotního pojištění. Pak nezáleží na tom, zda z veřejného zdravotního pojištění absolvujete 3 pokusy, nebo máte nárok i na čtvrtý, protože v prvních dvou případech došlo k přenesení vždy pouze jednoho embrya.

Jiné pojišťovny mají ale podmínky nastaveny tak, že hradí až pátý pokus asistované reprodukce. Pokud tedy na ten čtvrtý nemáte ze zdravotního pojištění nárok, musíte si ho zaplatit sami. A pokud nevyjde, až u dalšího pokusu vám vzniká nárok na pojistné plnění.

A někdy mají pojišťovny v pojistných podmínkách, že hradí 4. pokus asistované reprodukce. Pokud na něj naopak máte nárok ze zdravotního pojištění, pak toto připojištění prakticky nevyužijete.