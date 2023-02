Kdy můžete zrušit pracovní poměr, když vám zaměstnavatel dluží peníze?

Víte, jaký je rozdíl mezi splatností a výplatním termínem mzdy? Splatnost mzdy upravuje zákoník práce, který říká, že mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku (ust. § 141 odst. 1). Naproti tomu pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu pak musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci období uvedeného paragrafu, tedy v rámci období splatnosti mzdy (ust. § 141 odst. 3).

Výplatní termín si může ujednat zaměstnanec se zaměstnavatelem v pracovní nebo jiné smlouvě či dohodě, dohodnout jej může zaměstnavatel i v kolektivní smlouvě s odborovou organizací. Není-li termín mzdy dohodnut, určí jej zaměstnavatel sám, například ve vnitřním předpisu. Zákoník práce tedy rozlišuje mezi splatností mzdy, platu a náhrady mzdy a platu na straně jedné a výplatou mzdy, platu a náhrady mzdy a platu na straně druhé.

Zatímco splatnost (termín splatnosti) nastává nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu (tedy, řečeno jinak, uplynutím posledního dne takového měsíce), termín výplaty je pak určen v mezích období uvedeného ve výše zmíněném ustanovení zákoníku práce.

Jenomže termín výplaty mzdy není bohužel pro zaměstnavatele v podstatě vůbec závazný. Je to jen jakési pořádkové opatření. Práva a nároky zaměstnance v případě, že mu zaměstnavatel včas nevyplatí mzdu, její náhradu nebo některou jejich složku, se totiž neodvíjí od marného uplynutí výplatního termínu, nýbrž až od marného uplynutí termínu splatnosti mzdy.

Upozorňovali jsme na to především v souvislosti s možností okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Ono totiž okamžité zrušení pracovního poměru v případě, že zaměstnavatel řádně neplatí zaměstnanci mzdu nebo její náhradu, vlastně vůbec není okamžité. Ostatně ani pravidla zákoníku práce neumožňují zaměstnanci nějak rychle na neplacení mzdy reagovat. Jde jen o formální terminologii a odlišení okamžitého zrušení pracovního poměru třeba od výpovědi.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr podle ust. § 56 odst. 1 písm. b), jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. V tomto ustanovení zákoník práce výslovně odkazuje na výše citované ustanovení o splatnosti mzdy. Takže patnáctidenní lhůta, po kterou musí zaměstnanec ještě čekat, jestli přece jen zaměstnavatel nedoplatí zaměstnanci, co mu dluží, se počítá od (až po) uplynutí splatnosti mzdy, ne (jen) výplatního termínu.

Jestliže je sjednán výplatní termín na 10. den v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla práce vykonána a za který mzda náleží, neběží patnáctidenní lhůta lhůta od 11. dne do 25. dne. Zaměstnanec ještě 26. následujícího měsíce pracovní poměr okamžitě zrušit nemůže. Lhůta se odvíjí až od uplynutí termínu splatnosti. A splatnost mzdy je po celý následující měsíc následující po měsíci, za který mzda náleží.

Takže je vlastně jedno, na který den je stanoven, sjednán nebo určen výplatní termín (v měsíci následujícím po měsíci, za který mzda náleží). Když bude v jedné firmě sjednán výplatní termín například na 10. den a v jiné na 20. den, a přitom obě firmy některým zaměstnancům nezaplatí řádně a včas mzdu nebo její část, stejně poběží patnáctidenní lhůta pro zaměstnance, ať je z té, nebo z té firmy, stejně, a to až od 1. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, za který mzda náleží.

Příklad:

Zaměstnavatel nevyplatí mzdu za měsíc leden 2023, a to ani ve sjednaný (např. 15.) den (následujícího měsíce) pro výplatu mzdy, tedy do 15. února, ale ani do konce měsíce února (splatnost mzdy dle zákoníku práce), a tak lhůta pro možnost okamžitého zrušení pracovního poměru začne běžet 1. března a po jejím uplynutí dne 15. března může nejdříve 16. března 2023 zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr pro nevyplacení mzdy.