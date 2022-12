Kdy musíte nejpozději poslat platby, aby došly příjemcům ještě do konce roku 2022?

Potřebujete ještě do konce roku 2022 poslat peníze a stále jste se k platbě ještě nedostali? Přinášíme vám přehled podmínek některých bank, do kdy nejpozději musíte platbu zadat, aby příjemci dorazila na účet ještě s letošním datem.

Poměrně bez starostí můžete být, pokud vaše i příjemcova banka nabízí možnost okamžité platby.

Zavedení okamžitých plateb výrazně zrychlilo převody peněz mezi mnohými bankami, a tak lze v řadě z nich platit doslova na poslední chvíli. Nicméně není dobré se na to bezvýhradně spoléhat, proto určitě doporučujeme v důležitých případech posílat peníze s dostatečným předstihem, říká Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace (ČBA) na platební styk a peněžní oběh.

Které banky nabízejí okamžité platby? Air Bank – 3030

Banka CREDITAS – 2250

Česká spořitelna – 0800

Československá obchodní banka – 0300

Fio banka – 2010

J&T banka – 5800

Komerční banka – 0100

mBank – 6210

MONETA Money Bank – 0600

Oberbank – 8040

PPF banka – 6000

Raiffeisenbank – 5500

Podle ČBA by si měli lidé ověřit, zda ještě nepotřebují poslat peníze na stavební nebo penzijní spoření, aby nepřišli o státní příspěvky. Pro příspěvek ve výši 2000 Kč na stavební spoření je nutné poslat v kalendářním roce alespoň 20 000 Kč. Pro příspěvky k penzijnímu spoření je nutné poslat každý měsíc alespoň 300 Kč.

Do kdy můžete nejpozději zadat platby u jednotlivých bank?

Air bank

Platby v rámci banky

I těsně před půlnocí 31. prosince 2022. Peníze mezi účty v Air Bank se převádí

okamžitě.

Do jiných bank v Česku

Běžnou platbu zadejte nejpozději 30. prosince po obědě do 14:00.

Okamžitou platbu lze zadat bez omezení, záleží ale na bance příjemce, do kdy okamžité platby na konci roku přijímá.





SEPA platby

SEPA platby dorazí na cizí účet ještě letos, když je od Air Bank odešlete 29. prosince do 10:30.

Zahraniční platby

Platby v cizí měně pošlete do 30. prosince do 15: 00 hodin odpoledne. Připsání peněz na účet příjemce ale závisí na lhůtách a státních svátcích, které mají v dané zemi.

Banka CREDITAS

Lhůty pro podání elektronického příkazu tak, aby došlo k připsání finančních prostředků z účtu plátce v roce 2022:

Příkaz k úhradě mezibankovní do 29. prosince 2022 do 23:59 hodin.

Příkaz k úhradě v rámci banky do 31. prosince 2022 do 23:59 hodin.

Příkaz k úhradě mezibankovní expresní do 30. prosince 2022 do 14:00 hodin.

Příkaz k úhradě mezibankovní Okamžitá platba do 31. prosince 2022 do 23:59 hodin.

Příkaz k inkasu mezibankovní do 28. prosince 2022 do 23:59 hodin.

Příkaz k inkasu v rámci banky do 31. prosince 2022 do 23:59 hodin.

Cizoměnová platba v rámci banky s konverzí do 30. prosince 2022 do 16:00 hodin.

Cizoměnová platba v rámci banky bez konverze do 31. prosince 2022 do 23:59 hodin.

Lhůty pro podání a zpracování platebních příkazů na pobočce banky (zkrácená otevírací doba poboček 30. prosince 2022 do 12:00 hodin)

Příkaz k úhradě mezibankovní do 29. prosince 2022 do konce otevírací doby poboček.

Příkaz k úhradě v rámci banky do 30. prosince 2022 do konce otevírací doby poboček.

Příkaz k úhradě mezibankovní expresní do 30. prosince 2022 do konce otevírací doby poboček.

Příkaz k inkasu mezibankovní do 28. prosince 2022 do konce otevírací doby poboček

Příkaz k inkasu v rámci banky do 30. prosince 2022 do konce otevírací doby poboček.

Cizoměnová platba v rámci banky s konverzí do 30. prosince 2022 do konce otevírací doby poboček.

Cizoměnová platba v rámci banky bez konverze do 30. prosince 2022 do konce otevírací doby poboček.

Česká spořitelna

Poslední den v roce letos připadá na sobotu 31. prosince 2022. Tento den Spořka zpracuje všechny úhrady provedené v rámci České spořitelny (pokud plátce i příjemce má účet u ČS), pokud je platební příkaz zadaný do 23:00 hodin. Platební příkaz na pobočce bude tento den možné zadat pouze do 12:00 hodin kvůli otevíracím dobám poboček.

Úhrady do jiné banky

Pokud klient posílá peníze na účet vedený v jiné bance, měl by platební příkaz zadat už ve čtvrtek 29. prosince 2022 do 23:00 hodin. Zpracování platby totiž závisí také na bance příjemce, proto raději doporučujeme zaslat platbu ve standardním výše uvedeném čase. Příkazy zadané ještě v pátek 30. prosince 2022 do 12:00 Spořka ještě odešle do banky příjemce prostřednictvím České národní banky.

Pokud banka příjemce poskytuje službu okamžité platby a je pro jejich přijetí aktuálně dostupná, ČS provede příkaz okamžitě a příjemce obdrží platbu do několika vteřin.

Pokud je v okamžiku zadávání příkazu banka příjemce nedostupná, ČS odešle platbu jako standardní.

Pro situaci, kdy se jedná pro klienta o velmi důležitou úhradu, pošlete platbu v pátek 30. prosince 2022 jako expresní úhradu, kterou je možné zadat až do 14:30 hodin. Expresní úhrada (za poplatek 125 Kč) je garantovaná služba, na účtu příjemce budou peníze ještě ten samý den.

Úhrady a vklady hotovosti na stavební spoření Stavební spořitelny ČS

Vklad hotovosti na stavební spoření vedené u Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS, kód banky 8060) je možné provést na pobočce během soboty 31. prosince 2022 do konce provozní doby pokladen nebo prostřednictvím vkladového bankomatu ČS do 23:00 hodin.

Pro bezhotovostní úhrady ve prospěch stavebního spoření v SSČS platí stejná pravidla jako pro úhradu do jiné banky.

Úhrady do zahraničí

Při úhradách do zahraničí závisí rychlost platebního styku také na korespondenční bance a na bance příjemce, jak rychle příchozí úhradu připíše na účet příjemce. Úhrady do zahraničí je proto nejlepší zadat nejpozději v pátek 23. prosince 2022 do 20:00 hodin.

Úhrady v EUR v rámci Evropské unie a SEPA úhrady můžete zadat ve čtvrtek 29. prosince do 20:00 hodin.

Úhrady do Slovenské spořitelny v CZK či EUR je možné zadat v pátek 30. prosince do 15:00 hodin.

Úhrady do jiných bank skupiny Erste (tzv. Fit platby) je možné zadat v pátek 30. prosince do 12:00 hodin.

Od 1. ledna 2023 končí platnost chorvatské měny

Poslední den, kdy bude možné zadat platbu v HRK prostřednictvím internetového bankovnictví George, je 29. prosince 2022.

Na pobočce či prostřednictvím telefonního bankovnictví můžete zadat expresní platbu v HRK ještě 30. prosince 2022 do 11:00 hodin.

Všechny platby v HRK zadané po 29. prosinci 2022 (na pobočce a prostřednictvím telefonního bankovnictví do 30. 12. 2022 po 11:00 hodině) už banka neprovede.

Československá obchodní banka a ČSOB Poštovní spořitelna

Tuzemské platby

Na pobočkách (otevírací doba) je nutné zadat nejpozději 30. prosince 2022 do 13:00 hodin, elektronicky nejpozději 30. prosince 2022 do 14:00 hodin. Na poště je musíte zadat nejpozději 28. prosince 2022.

Platby v rámci ČSOB lze elektronicky zadávat 31. prosince 2022 až do 22:00 hodin.

Max banka

Tuzemské platby do jiné banky (standard)

předané písemně nejpozději 29. prosince 2022 do 14:00 hodin

zadané elektronicky nejpozději 29. prosince 2022 do 19:00 hodin

Tuzemské platby do jiné banky (expres)

předané písemně nejpozději 30. prosince 2022 do 12:30 hodin

zadané elektronicky nejpozději 30. prosince 2022 do 12:00 hodin

Tuzemské platby v rámci Max banky

předané písemně nejpozději 30. prosince 2022 do 14:00 hodin

zadané elektronicky nejpozději 30. prosince 2022 do 19:00 hodin

Komerční banka

Všechny pobočky Komerční banky (KB) budou 30. prosince 2022 v provozu ve standardních otevíracích hodinách.

Pobočky s víkendovým provozem budou 31. prosince 2022 otevřené do 13:00 hodin s výjimkou pobočky Olomouc-Šantovka, která bude otevřená pouze do 12:00 hodin.

1. ledna 2023 budou pobočky zcela uzavřené.

Odchozí úhrady v českých korunách, které mají být připsány na účet příjemce v jiné bance v ČR ještě v roce 2022, můžete zadat ještě 30. prosince 2022 jako standardní prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na přepážce pobočky.

Okamžité příchozí a odchozí úhrady přijaté a zaúčtované na účtu v KB 31. prosince 2022 do 16:00 hodin budou připsány ještě téhož dne.

Jednotlivé standardní odchozí úhrady v českých korunách je možné zadávat v internetovém bankovnictví v pátek 30. prosince 2022 do 13:00 hodin.

Dávky příkazů v online režimu do 12:00 hodin.

Expresní odchozí úhrady v českých korunách můžete zadávat v internetovém bankovnictví v pátek 30. 12. 2022 do 14:30 hodin.

Příkazy ke standardním odchozím úhradám v českých korunách budou dne 30. prosince 2022 přijímány na pobočkách do 15:00 hodin.

Příkazy k super expresním odchozím úhradám do 13:00 hodin. Později podané příkazy mohou být zpracované pouze na straně KB a do jiných bank mohou být předané až v roce 2023.

Odchozí nekonverzní úhrady v rámci KB je možné zadat v internetovém bankovnictví jako jednotlivé příkazy nebo dávky příkazů v online režimu ještě 30. prosince 2022 do 20:30 hodin, příkazy ke konverzním úhradám do 17:00 hodin a na přepážce pobočky do 15:00 hodin.

Služba Expresní linka KB bude 30. prosince 2022 standardně k dispozici od 8:00 hodin do 20:00 hodin jako v jiných obchodních dnech KB.

Příkazy k běžným SEPA platbám a zahraničním platbám

Příkazy v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD, které budou předané do 11:00 hodin obchodního dne, Komerčka zpracuje tak, aby byly ještě tentýž den připsány na účet banky příjemce.

Příkazy k odchozím úhradám do zahraničí v měně AUD, CNY a JPY je možné předat do 28. prosince 2022, příkazy k platbám v ostatních měnách kurzovního lístku včetně SEPA plateb do 29. prosince 2022 (se splatností v uvedených dnech).

Příkazy k nekonverzním platbám je nutné zadat prostřednictvím internetového bankovnictví v uvedených dnech do 20:30 hodin a ke konverzním platbám do 17:00 hodin.

Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v jiných bankách v ČR, které mají být připsané na účet příjemce ještě v roce 2022, můžete poslat bez omezení ještě 30. prosince 2022 do 13:00 hodin jako super expresní vklad na přepážce pobočky KB, včetně vkladů na účty vedené v dceřiných společnostech KB (týká se také stavebního spoření Modré pyramidy) a v ČNB.

Vklady na účty vedené v KB můžete uskutečnit dne 30. 12. 2022 na přepážkách poboček KB během jejich otevírací doby. Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v KB lze provádět také prostřednictvím vkladových bankomatů. Pro připsání ještě v roce 2022 je třeba vklad prostřednictvím vkladového bankomatu provést nejpozději 30. prosince 2022 do 20:00 hodin.

mBank

Tuzemské platby

Standardní odchozí mezibankovní platby zadané do 13:00 hodin budou doručeny příjemcům ve stejný den.

Standardní mezibankovní platby přijaté 31. prosince 2022 budou klientům mBank připsány ve stejný den.

Okamžité odchozí/příchozí platby dostupné v režimu 24 hodin denně.

Přeshraniční platby SEPA

Pokud chcete, aby vaše odchozí platba byla připsána na účet příjemce ještě v

roce 2022, je třeba provést platební příkaz SEPA v mBank nejpozději 31. prosince

2022 do 11:10 hodin.

Přeshraniční platby SWIFT

Pokud chcete, aby vaše odchozí platba byla připsána na účet příjemce ještě v

roce 2022, je třeba provést platební příkaz SWIFT v mBank nejpozději 28. prosince 2022 do 13:00 hodin.

PPF banka

Bezhotovostní platební styk

Vnitrobankovní „papírový“ příkaz v CZK nejpozději do 30. prosince 2022 do 12:00 hodin s datem splatnosti 30. 12. 2022.

Elektronický příkaz do 30. prosince 2022 do 18:00 hodin.

Vnitrobankovní příkaz k inkasu v CZK

Papírový příkaz nejpozději 2 hodiny před ukončením provozní doby pobočky s datem splatnosti 28. prosince 2022.

Elektronický příkaz nejpozději do 18:00 hodin s datem 29. prosince 2022.

Vnitrobankovní cizoměnový příkaz

Papírový příkaz nejpozději 30. prosince 2022 do 11:00 hodin.

Elektronický příkaz nejpozději 30. prosince do 15:00 hodin.

Raiffeisenbank

Tuzemské platby

Pokud máte víceměnové účty (např. AKTIVNÍ účet, eKonto Komplet) a odesíláte elektronicky (mobilní či internetové bankovnictví):

platební příkaz k úhradě do 30. prosince 2022 do 22:00 hodin,

platební příkaz k inkasu do 29. prosince 2022 do 24:00 hodin,

expresní platba do 30. prosince 2022 do 14:00 hodin,

okamžitá platba do 30. prosince 2022 do 24:00 hodin.

Pokud máte jednoměnové účty (např. Profikonto, Benefitkonto) a odesíláte elektronicky (mobilní či internetové bankovnictví):

platební příkaz k úhradě do 30. prosince 2022 do 16:00 hodin,

platební příkaz k inkasu do 29. prosince 2022 do 18:00 hodin,

expresní platba do 30. prosince 2022 do 14:00 hodin.

Pro všechny typy účtů při zadávání papírového příkazu na pobočce:

platební příkaz k úhradě do 30. prosince 2022 do 15:00 hodin,

platební příkaz k inkasu do 29. prosince 2022 do 15:00 hodin,

expresní platba do 30. prosince 2022 do 13:00 hodin.

Vnitrobankovní platební styk není nijak omezen.

Platby do zahraničí

Standardní do 29. prosince 2022 do 16:00 hodin elektronicky, do 15.00 hodin na pobočce.

Urgentní do 30. prosince 2022 do 12:00 hodin elektronicky, do 11:00 hodin na pobočce.

Vnitrobankovní cizoměnová úhrada do 30. prosince 2021 do 16:00 hodin elektronicky, do 15:00 hodin na pobočce.

UniCredit Bank

Platby mezi tuzemskými bankami

Na přepážce: Papírové platební příkazy pro platby do jiné banky nejpozději do 30. prosince do 14:00 hodin, expresně do 30. prosince do 12:00.

Přes internetové bankovnictví: Přímé bankovnictví nejpozději do 30. prosince do 20:00, expresně do 30. prosince do 13:30.

Platby do zahraničí (vč. UniCredit Bank na Slovensku)

Prostřednictvím přepážky: Papírové platební příkazy pro platby do zahraničí nejpozději do 30. prosince do 14:00 hodin, expresně do 30. prosince do 12:00 (SEPA).

Přes internetové bankovnictví: Přímé bankovnictví nejpozději do 30. prosince do 15:00, expresně do 30. prosince do 13:00.