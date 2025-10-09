Měšec.cz  »  Práce a mzdy  »  Kdy je vaše kritika zaměstnavatele a jeho vedení přípustná? Co když vás firma šikanuje?

Kdy je vaše kritika zaměstnavatele a jeho vedení přípustná? Co když vás firma šikanuje?

Tomáš Zilvar
Dnes
Doba čtení: 5 minut
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Manažerku před lidmi ponížili a posadili do údržbářské dílny, firmě to vrátila veřejnou kritikou. Je to na výpověď, nebo je to přiměřená reakce? Jakou roli hrála obrana vlastní důstojnosti?

Zaměstnankyně pracovala jako obchodní ředitelka ve firmě provozující nákupní centrum. Když se vrátila do práce po dlouhodobé – roční – pracovní neschopnosti, tak jí za přítomnosti nájemců a vedoucích pracovníků obchodního centra bylo sděleno, že byla přestěhována do údržbářské dílny. Od této dílny ani neměla mít klíče, neboť ty měl údržbář, který byl nově určený jako její nadřízený. K výkonu práce jí byl přidělen špinavý a neuklizený stůl, notes a tužka. Dále jí bylo zakázáno vstupovat do prostor obchodního centra a komunikovat s jeho nájemníky a vedoucími pracovníky.

Zaměstnankyně asi zažila dost velký šok, cítila se ponížena a šikanována. V reakci na to zaslala dopis nájemcům a vedoucím pracovníkům, kteří byli shora uvedenému jednání firmy vůči ní přítomni. V něm se kriticky vyjádřila na  adresu zástupců firmy. 

Musí být zaměstnanec vždy loajální nebo má právo na kritiku firmy?

V důsledku toho jí dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. g) zákoníku práce pro závažné porušení pracovní kázně spočívající v tom, že uvedeným dopisem vykročila za mantinely loajality a akceptovatelného chování zaměstnance, neboť v dopise uvedla konkrétní osoby, které mimo rámec přípustné kritiky osočila.

Zaměstnankyně se výpovědi bránila soudní cestou, když napadla její platnost.

Soud prvního stupně vyhověl její žalobě a určil, že výpověď je neplatná. Soud vyšel z toho, že mezi povinnosti zaměstnance se podle § 301 písm. d) zákoníku práce řadí mimo jiné povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

Měl by tedy při plnění pracovních úkolů dbát, aby zaměstnavateli prospíval, hájil jeho zájmy a obecně vystupoval v jeho prospěch. Uvedená zásada zahrnuje i požadavek na určitou míru loajality zaměstnance k zaměstnavateli. 

Této povinnosti zaměstnance ovšem koresponduje povinnost uložená zaměstnavateli § 1a zákoníku práce, zejména zajistit zaměstnanci uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, se zaměstnanci rovně zacházet a nediskriminovat je. 

Soud zhodnotil, že jednání zaměstnankyně v daných souvislostech (jednání zaměstnavatele v rozporu se zákoníkem práce i s dobrými mravy) nedosahuje intenzity závažného porušení pracovní kázně  předvídané v § 52 písm. g) zákoníku práce

Naproti tomu odvolací soud žalobu zamítl. Podle odvolacího soudu je kritika zaměstnance na adresu zaměstnavatele zásadně přípustná, pokud je věcná, pravdivá, přiměřená a zásadně neveřejná. Pracovník musí být loajální ke svému zaměstnavateli. Soud uznal, že jednání firmy bylo šikanózní, a tudíž protiprávní, ale to neopravňovalo zaměstnankyni k tomu, co udělala a za co dostala následně výpověď.

Kritika zaměstnavatele je v zásadě přípustná

Případ se dostal před Nejvyšší soud ČR. Ten ve svém rozsudku ze dne 22. 4. 2025 připomenul, že kritika zaměstnance na adresu zaměstnavatele je zásadně přípustná; omezení v tomto směru může být pouze výjimkou, kterou je nutno interpretovat restriktivně a lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi ( spis. zn. 21 Cdo 71/2024).

Ostatně o tomto tématu jsme psali už dříve. 

Můžete dostat výpověď za kritiku firmy? Přečtěte si také:

Můžete dostat výpověď za kritiku firmy?

Další případy, kdy se zaměstnavateli nelíbila kritika zaměstnance a dostal se s ním do sporu, najdete i v dalším samostatném textu.

Střet práv zaměstnance a zaměstnavatele

Právo na zachování dobré pověsti jak fyzické, tak právnické osoby a právo každého na svobodný projev a informace, které v sobě zahrnuje i právo kritiky, patří mezi základní, ústavně zaručená práva. 

Právní praxe v zásadě vychází z principu rovnosti základních práv, podle kterého žádné ústavně zaručené základní právo není samo o sobě nadřazeno jinému.

Jak moc můžete kritizovat zaměstnavatele, aniž by vás mohl vyhodit? Přečtěte si také:

Jak moc můžete kritizovat zaměstnavatele, aniž by vás mohl vyhodit?

Při posuzování otázky (ne)oprávněného zásahu do dobré pověsti fyzické nebo právnické osoby formou zveřejnění difamující informace (kritiky) se zpravidla dostává právo na zachování dobré pověsti a právo na svobodu projevu do střetu. 

Je rozdíl mezi kritikou a urážkou, mezi prezentací faktů a hodnotícím soudem

Je nutné jasně rozlišovat mezi kritikou a urážkou. Podle Nejvyššího soudu je pro posouzení zásahu do práva na dobrou pověst právnické osoby nutné rozlišovat, zda má posuzovaný výrok povahu skutkového tvrzení, či hodnotícího soudu.

Skutkové tvrzení se opírá o fakt, o objektivně existující realitu, která je zjistitelná pomocí dokazování; pravdivost tvrzení je tedy ověřitelná. V zásadě platí, že pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokud není podána tak, že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by odporovala právu na ochranu soukromí a lidské důstojnosti.

Hodnotící soud naopak vyjadřuje subjektivní názor svého autora, který k danému faktu zaujímá určitý postoj tak, že jej hodnotí z hlediska správnosti a přijatelnosti, a to na základě vlastních (subjektivních) kritérií. 

Hodnotící soud proto nelze jakkoli dokazovat, je však nutné zkoumat, zda se zakládá na pravdivé informaci, zda je forma jeho veřejné prezentace přiměřená a zda zásah do osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, tedy zda primárním cílem kritiky není hanobení a zneuctění dané osoby.

K neoprávněnému zásahu do dobré pověsti fyzické nebo právnické osoby nedojde v případě, že jde o kritiku oprávněnou. Má-li jít o kritiku přípustnou (oprávněnou), musí být věcná a konkrétní a současně přiměřená co do obsahu, formy i místa. 

Zhodnocení a řešení případu

V daném sporu se výše uvedenými pravidly řídil soud prvního stupně, uvedl Nejvyšší soud. Ten vzal v úvahu kontext předmětného dopisu, jenž navazoval na jednání zástupců zaměstnavatele vůči zaměstnankyni. Zhodnotil toto jednání jako ponižující, odporující základním zásadám pracovněprávních vztahů. 

K tomu Nejvyšší soud přidal své hodnocení, že klíčové v dané věci je, co bylo skutečným cílem, jenž zaměstnankyně svým dopisem sledovala. Primárním cílem nebylo hanobení nebo zneuctění daných osob ani poškození zaměstnavatele. 

Vyplývá to ze skutečností, jako je časová souslednost dopisu s událostmi, jež se odehrály při návratu zaměstnankyně z dočasné pracovní neschopnosti, dále to, že dopis byl odeslán těm nájemcům, kteří (respektive jejich pracovníci) byli přítomni jejímu ponížení, čemuž odpovídá i úvod dopisu. Zjevným cílem dopisu zaměstnankyně tak byla obrana vlastní důstojnosti.

Dopis nevybočuje v podstatném – tedy v kritice zástupců firmy, kteří se dopustili jejího ponížení – z kontextu situace. Opírá-li kritiku o odkazy na veřejně dostupné zdroje, nebylo o nich v řízení zjištěno, že by nebyly pravdivé, nebo byly použity zavádějícím způsobem. 

školení DPH

O porušení pracovní kázně je možno uvažovat tam, kde zaměstnankyně použila osobní invektivy, ale nejde (třeba s ohledem na použité formulace) o natolik závažný prohřešek, aby byl důvodem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. g) zákoníku práce.

Nejvyšší soud proto potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, výpověď je tak neplatná, zaměstnankyně má možnost získat odškodnění za neplatně rozvázaný pracovní poměr.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Tomáš Zilvar

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Témata:

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 9. 10. 2025

Dále u nás najdete

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).