Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Nástup dítěte do školky a školy s sebou obvykle nese zvýšenou finanční zátěž. Nejvíce výdaje logicky narůstají se začátkem školního roku, kdy je třeba nakoupit nové oblečení a do školy také nejrůznější pomůcky. O kolik letos výdaje na pořízení školních potřeb stoupnou, jsme řešili v článku: Výdaje na začátek školního roku budou letos zase vyšší. Pomoci může stát, loni přispíval v průměru 2000 Kč
Rodinám s nízkými příjmy ale může působit problém také úhrada školkovného nebo poplatku za školní družinu. Pokud takové rodiny splní určité podmínky, můžou být přitom od těchto plateb osvobozené, nebo jim je může ředitel školy snížit.
Školkovné: Kolik se platí?
Výše takzvané úplaty za předškolní vzdělávání není v Česku nastavená plošně, liší se město od města. Právě obce, ale i kraje, jakožto zřizovatelé mateřských škol o výši poplatku rozhodují. Při stanovení školkovného jsou ovšem zřizovatelé vždy omezení shora – podle vyhlášky o předškolním vzdělávání nesmí školkovné přesáhnout 8 % základní sazby měsíční minimální mzdy platné v době jeho stanovení. Pro letošek tedy nesmí úplata za předškolní vzdělávání přesáhnout 1664 Kč měsíčně.
Školkovné pak nemusí řešit rodiče předškoláků – ti sice chodí do školky povinně, zato bezúplatně.
Pro zajímavost
Rodiče, kteří dávají dítě do státem podporované dětské skupinky, musí počítat s odlišnými částkami. I pro ně ale zákon stanovuje maximální úhradu, kterou může dětská skupinka od rodičů měsíčně požadovat. Aktuálně se odvíjí od nařízení vlády a jde o částku 5059 Kč měsíčně bez stravy.
Od roku 2026 pak dojde ke změně pravidel, kdy se bude maximální úhrada počítat jako podíl 4násobku měsíční minimální mzdy a koeficientu 261 (v průměru odpovídá počtu pracovních dní v roce). V roce 2026 tedy bude denní limit činit 343 Kč, což při 21 pracovních dnech odpovídá částce 7203 Kč bez stravy.
Kdo je od plateb školkovného osvobozený?
Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání můžou ředitelé mateřských škol školkovné odpustit rodinám, které pobírají určité sociální dávky. Konkrétně jde o dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky pěstounské péče a od roku 2024 také přídavek na dítě.
Co se týče dávek v hmotné nouzi, musí jít o jednu z opakujících se dávek. V praxi tedy příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Jestliže do této skupiny rodičů spadáte a budete žádat o osvobození od plateb školkovného, počítejte s tím, že budete muset řediteli mateřské školy pravidelně dokládat, že váš nárok na tyto dávky trvá.
U příspěvku na péči se osvobození od školkovného týká pouze rodin, které vzhledem k nízkým příjmům dosáhly na jeho zvýšení. Buď v situaci, kdy příspěvek na dítě pobírá přímo nezaopatřené dítě, nebo pokud je příjemcem příspěvku na péči rodič, který o nezaopatřené dítě pečuje. Na takové zvýšení mají nárok rodiny, jejichž příjem společně s příjmem společně posuzovaných osob nepřesahuje 2násobek životního minima rodiny.
U přídavků na děti a dávek pěstounské péče se osvobození týká všech příjemců bez dalších podmínek.
To, že jste příjemce jedné z výše uvedených dávek, je vždy třeba prokázat řediteli dané mateřské školy, například potvrzením o přiznání dávky. Většinou je také nutné vyplnit žádost, kterou vám poskytne daná školka.
Jak změní pravidla superdávka?
Od října 2025 začnou úřady práce vyplácet novou superdávku, která do jedné spojuje 4 aktuálně vyplácené dávky, mezi nimi i zmíněné opakující se dávky v hmotné nouzi a přídavek na dítě. Říjnový termín se ovšem týká pouze osob, které budou o dávku žádat úplně poprvé. Aktuální příjemci sociálních dávek na nový systém přejdou až na jaře 2026.
Pokud se stanete novým příjemcem superdávky, bude se vás osvobození od školkovného a také plateb za školní družinu týkat, jestliže vám úředníci do superdávky započítají složku živobytí a bonus na dítě. Podrobnosti o chystané novince najdete v článku: Výpočet superdávky: Komu pomůže a kdo si nejspíš pohorší?
Školní družina: Poplatek může ředitel odpustit, nebo jen snížit
Obdobná pravidla platí také pro poplatky za školní družinu. Ovšem s tím rozdílem, že ředitel školy může rodinu, která splňuje vymezené podmínky od poplatků za družinu osvobodit úplně, nebo jí je pouze snížit. Na tuto úlevu konkrétně dosáhnou rodiny, kde:
- dítě nebo jeho zákonný zástupce patří mezi příjemce opakujících se dávek v hmotné nouzi,
- dítěti nebo jeho rodiči náleží zvýšení příspěvku na péči (týká se rodin s příjmem do 2násobku životního minima),
- je dítě svěřené do pěstounské péče a má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (jedna z dávek pěstounské péče),
- se čerpá přídavek na dítě.
Chystá se: Garance místa ve školce
Pokud vaše dítě předškolní vzdělávání teprve čeká, možná vás potěší novinka, která začne platit na začátku příštího roku. Podle aktuálních pravidel platí, že nárok na přijetí do školky má dítě nejdřív ve 3 letech. Pokud je dítě mladší, vždy ale minimálně dvouleté, školka ho přijmout může, ale není to její povinnost.
Když školka místo pro tříleté dítě (věkovou hranici musí dítě dosáhnout před začátkem nového školního roku) nemá, musí mu sehnat místo jinde. Uvedené pravidlo se ovšem netýká dětí, které slaví 3. narozeniny v průběhu školního roku. Ty teď mnohdy musí na přijetí do školky čekat až do dalšího září, což může značně zkomplikovat situaci rodičům, kterým nyní končí rodičovská dovolená již ve 3 letech věku dítěte.
Ministerstvo práce a sociálních věcí proto prosadilo změnu, podle které budou mít obce povinnost zajistit dětem, které mají 3. narozeniny až v průběhu školního roku, a na které nezbývá místo ve spádové mateřské školce, výchovnou péči jinak.
Řešení nedostatku míst ve spádové školce přitom může být několik:
- přijetí dítěte do dětské skupiny zřizované obcí,
- přijetí dítěte do dětské skupiny jiného poskytovatele,
- obec může také dítěti najít místo mimo školský obvod spádové mateřské školy, s čímž ale musí souhlasit rodiče dítěte.
Pokud ani jednu z výše uvedených variant obec nezajistí a rodiče si budou muset péči v některé z dětských skupinek zařídit sami, obec bude mít povinnost zaplatit jim prokazatelně vynaložené náklady. Vždy ale pouze do výše maximální úhrady, kterou stanovuje zákon pro dětské skupinky čerpající státní příspěvek. Připomeňme, že pro letošek je stropem částka 5059 Kč a od příštího roku se limit zvedne na 7203 Kč.
Výše uvedené se bude vždy týkat jen rodičů s vazbou na trh práce. To znamená, že alespoň jeden z rodičů musí:
- být v pracovním (či služebním poměru),
- studovat ve formě denního studia,
- být v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání,
- mít povinnost platit si sociální pojištění,
- být OSVČ s povinností hradit zálohy na sociální pojištění,
- pečovat o osobu blízkou ve II. až IV. stupni závislosti.
Obědy do škol a školek
Uvedené osvobození (a snížení) se nijak netýká poplatků spojených se stravováním. I platby za stravu ale můžou pro sociálně slabé rodiny představovat problém.
Právě pro tyto rodiny funguje dotační program Obědy do škol, v rámci kterého můžou školky a školy požádat o zajištění bezplatného stravování pro děti z nízkopříjmových rodin.
Dle materiálů programu pro školní rok 2025/2026 pak můžou školy tuto podporu směřovat do rodin, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci a zároveň splňují podmínky nároku na přídavek na dítě.