Měšec.cz  »  Spoření a investice

Kde vám dají roční úrok přes 4 procenta? Srovnali jsme nabídky

Ondřej Chlup
Dnes
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Modré spořicí kasičky ve tvaru prasátek stojí naproti růžové spořicí kasičce ve tvaru prasátka.
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Srovnali jsme nabídky všech bank a spořitelních družstev, u kterých v listopadu dostanete na korunovém spořicím účtu nebo termínovaném vkladu přes 4 % ročně. V tabulkách najdete, do jaké částky vyšší sazba platí a co pro ni musíte splnit.
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Artesa, spořitelní družstvo

Spořicí účty

Ke spoření v Artese potřebujete členský vklad nejméně ve výši 1/10 úročené částky. Členský vklad se neúročí a pojištění vkladů ho nekryje.

Spořicí účet Artesa Universal

Výpovědní lhůta

Výše vkladu

Úroková sazba p.a.

Bez výpovědní lhůty

Bez horního limitu

4,50 %

Termínované vklady

Artesa od 2. 11. 2026 zvýšila sazby delších vkladů. Standard, Premium i Bonus začínají na 20 000 Kč. I u nich potřebujete členský vklad alespoň ve výši 1/10 uložené částky.

U termínovaného vkladu Artesa Premium družstvo vyplatí úrok předem. U Bonusu můžete část peněz vybrat každý rok, ale za každý rok, kdy část vkladu vyberete, přijdete o bonus 1 p. b.

Termínovaný vklad Artesa Standard

Doba uložení

Úroková sazba p.a.

1 rok

4,60 %

2 roky

4,80 %

3 roky

5,00 %

4 roky

5,25 %

5 let

5,50 %

Termínovaný vklad Artesa Premium

Doba uložení

Úroková sazba p.a.

1 rok

4,50 %

2 roky

4,30 %

Termínovaný vklad Artesa Bonus

Doba uložení

Úroková sazba p.a. včetně bonusu

3 roky

5,00 %

4 roky

5,25 %

5 let

5,5 %

Duální vklad

K duálnímu vkladu potřebujete ke složeným penězům vložit další polovinu jako členský vklad. Vedle toho skládáte základní členský vklad 1000 Kč.

Další členský vklad (% z termínovaného vkladu)

Úroková sazba na termínované části p.a.

20 %

5,20 %

30 %

6,00 %

40 %

6,90 %

50 %

8,00 %

Banka CREDITAS

Spořicí účty

Pro získání lepšího úroku musíte za měsíc aspoň 10x zaplatit kartou a na běžný účet musí přijít nejméně 20 000 Kč.

Stejný úrok dostanete, pokud přes banku investujete alespoň 3000 Kč měsíčně nebo u ní už máte investice za nejméně 300 000 Kč.

Spořicí účet TOP v CREDITAS One

Část zůstatku

Za platby a příchozí peníze

Za investování

Do 500 000 Kč

4,25 %

4,25 %

Termínované vklady

Pro klienty nového bankovnictví ONE nabízí banka termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu nebo s úrokem s měsíční výplatou.

Termínovaný vklad ONE s úrokem na konci a Termínovaný vklad ONE s měsíční výplatou

Doba uložení

Úroková sazba p.a.

1 rok

 4,10 %

2 roky

 4,20 %

3 roky

 4,30 %

5 let

 4,50 %

Česká spořitelna

Spořicí účty

Maximum na spořicím účtu je 5,20 % p.a. do 400 000 Kč. Podmínkou je alespoň 18 bodů ve věrnostním programu Level Up a ve všech čtyřech úrovních si musíte vybrat odměnu v podobě vyššího úroku.

Jak se body počítají, najdete v přehledu programu Level Up.

Úroveň v programu Level Up

Počet bodů

Maximum s odměnami pro max. 400 000 Kč

3

10–17

4,70 %

4

18 a více

5,20 %

Každá úroková odměna platí 12 měsíců. Zůstatek nad 400 000 Kč se úročí sazbou 0,01 % p.a.

ČSOB

Spořicí účty

U spořícího účtu Duo Profit je potřeba vklad nejméně 30 000 Kč na spořicí účet a vklad stejné částky do podílových fondů v obsluze ČSOB. Sazba platí podle produktové karty pro část zůstatku do 250 000 Kč.

Duo Profit

Část zůstatku

Úroková sazba p.a.

Podmínka

Do 250 000 Kč

4,25 %

Stejnou částku vložíte do podílových fondů

Inbank

Termínované vklady

Vklad na Start je pro lidi, kteří v Inbank dosud neměli vklad.  Obě nabídky začínají na minimálním vkladu 5000 Kč.

Produkt

Doba uložení

Úroková sazba p.a.

Vklad na Start

3 měsíce

4,20 %

Termínovaný vklad

6 měsíců

4,05 %

J&T Banka

Termínované vklady

Banka připisuje u vkladů delších než rok úrok jednou za rok. Nový klient potřebuje vložit alespoň 1 milion korun. Stávajícímu stačí 100 000 Kč, pokud u banky drží jiné vklady alespoň za milion nebo investice nejméně za 100 000 Kč.

Termínovaný vklad J&T Banky

Doba uložení

Úroková sazba p.a.

15 měsíců

4,05 %

18 měsíců

4,05 %

2 roky

4,10 %

3 roky

4,15 %

4 roky

4,20 %

5 let

4,30 %

10 let

4,50 %

Termínované vklady s investicí

U J&T COMBI si vyberete, jestli do vkladu vložíte 30 nebo 50 %. Zbytek vložíte do fondu. Uvedená sazba platí jen pro termínovaný vklad.

J&T COMBI s polovinou peněz na vkladu a varianta s 30 % na vkladu

Fond

Doba uložení

Sazba p.a. při 50 % peněz na vkladu

Sazba p.a. při 30 % peněz na vkladu

J&T Money CZK

1 rok

4,40 %

4,60 %

J&T Bond CZK

3 roky

4,55 %

4,70 %

J&T Rentier CZK

3 roky

4,60 %

4,75 %

Komerční banka

Spořicí účty

Pro nové klienty banka nabízí 4,20 % p. a.

Stávající klienti mohou bonus získat v aplikaci KB+, pokud do 30 dnů pošlou nejméně 100 000 Kč z jiné banky. Bonusové období trvá 3 měsíce.

Spořicí účet s bonusem a podmínkami

Část zůstatku

Úroková sazba p.a. při aktivním bonusu

Do 1 000 000 Kč

4,20 %

mBank

Spořicí účty

Noví klienti mají bonusovou sazbu první 3 kalendářní měsíce bez podmínek, včetně měsíce založení. Pak je potřeba aspoň 5 plateb kartou za měsíc a příchozí platby celkem nejméně 15 000 Kč. Studentům do 17 let včetně stačí 5 plateb kartou za měsíc.

mSpořicí účet Plus

Část zůstatku

Úroková sazba p.a. při aktivním bonusu

Do 250 000 Kč

 4,41 %

Nad 250 000 Kč do 500 000 Kč

 4,11 %

MONETA Money Bank

Termínované vklady

Banka dává přes 4 % p.a  na tříletý a pětiletý vklad, U obou potřebujete vložit nejméně 15 000 Kč. Sazba 4,30 % p.a. platí po celou dobu uložení.

Termínovaný vklad MONETA Money Bank

Doba uložení

Úroková sazba p.a.

3 a 5 let

4,30 %

Oberbank

Termínované vklady

Na dvouletý vklad potřebujete nejméně 100 000 Kč. Úrok 4,375 % p.a. banka garantuje na celé 2 roky.

Termínovaný vklad Top Jistota – Oberbank

Doba uložení

Minimální vklad

Úroková sazba p.a.

2 roky

100 000 Kč

4,375 %

Partners Banka

Spořicí účty

Partners Banka chce v týdnu od 23. 11. 2026 nabídnou v aplikaci spořicí účet Rezerva. Prvních 250 000 Kč bude úročit sazbou 4,43 % p.a.

První 3 měsíce platí vyšší sazba bez podmínek. Pak musíte každý měsíc aspoň 5krát zaplatit debetní kartou a po celý měsíc mít zapnuté hlídání minimálního zůstatku.

Když zůstatek na běžném účtu klesne pod nastavenou hranici, banka převede rozdíl z Rezervy. Převod musí proběhnout alespoň jednou za měsíc.

Při nesplnění podmínek banka úročí zůstatek sazbou 2,03 % p.a.

Spořicí účet Rezerva

Max. částka

Úroková sazba p.a.

250 000 Kč

4,43 % p.a.

Za každého klienta, který si založí účet na vaše doporučení, vám banka na měsíc zvedne sazbu do 500 000 Kč na 4,06 % p.a. Nový klient ji dostane na 3 měsíce.

Termínované vklady

Akční půlroční vklad se sazbou 4,33 % p.a. platí pro prvních 10 000 zájemců a částky od 15 000 do 500 000 Kč. Ale během 18. a 19. listopadu 2026 banka podmínky změní a sazba klesne pod 4 % p.a.

Termínovaný vklad Partners Banky

Doba uložení

Sazba p.a.

Strop vkladu

6 měsíců

4,33 %

500 000 Kč

Penta Bank

Spořicí účty

Penta Bank dává úrok 4,01 p.a bez podmínky plateb kartou nebo investování. Úroky se vám nedaní, sami je uvádíte v českém daňovém přiznání.

Spořicí účet Penta Bank

Část zůstatku

Úroková sazba p.a.

Do 10 000 000 Kč

4,01 %

Termínované vklady

Sazba ročního vkladu vzrostla na 4,01 % p.a. Minimum je 5000 Kč.

Termínovaný vklad Penta Bank

Doba uložení

Výše vkladu

Úroková sazba p.a.

1 rok

Od 5000 Kč

4,01 %

Vklady kryje slovenský Fond ochrany vkladov do ekvivalentu 100 000 EUR na klienta (jedná se o účet v českých korunách vedený na Slovensku).

Raiffeisenbank

Spořicí účty

Raiffeisenbank dává 4,20 % p.a. do 500 000 Kč, pokud za měsíc alespoň 10krát zaplatíte kartou a zároveň investujete. Pro investiční bonus potřebujete pravidelné investice aspoň 500 Kč za měsíc nebo portfolio nejméně za 400 000 Kč na konci měsíce. Za samotné platby kartou banka dává 4 % p.a.

Bonusový spořicí účet

Část zůstatku

Pouze za platby kartou

Za platby kartou a investice

Do 500 000 Kč

4,00 %

4,20 %

Od 1. 12. 2026 banka zvýší nejvyšší sazbu na 4,50 % p.a., ale jen na prvních 250 000 Kč. Pokud platíte kartou a neinvestujete, na prvních 250 000 Kč si polepšíte. Z dalších 250 000 Kč dostanete méně než dnes.

Část zůstatku od 1. 12. 2026

Pouze za platby kartou

Za platby kartou a investice

Do 250 000 Kč

4,20 %

4,50 %

Nad 250 000 Kč do 500 000 Kč

3,90 %

4,20 %

Trinity Bank

Spořicí účty

Banka dává 4,28 % p.a. do 500 000 Kč. Sazbu zvýšila automaticky i lidem, kteří už Narozeninový Skvělý účet měli. Garantuje ji do 31. 3. 2027.

Narozeninový Skvělý účet

Část zůstatku

Úroková sazba p.a.

Do 500 000 Kč

4,28 %

UniCredit Bank

Spořicí účty

Na 4,30 % p.a. potřebujete 10 plateb debetní kartou za měsíc a pravidelnou investici od 2000 Kč měsíčně nebo jednorázovou investici od 50 000 Kč.

Pokud za měsíc alespoň 10krát zaplatíte debetní kartou a na účet vám musí přijít nejméně 20 000 Kč, úročí se peníze sazbou 4,00 % p.a.

Spořicí účet KARTA + INVEST

Část zůstatku

Platby kartou a investice

Platby kartou a příchozí peníze

Do 500 000 Kč

4,30 %

4,00 %

Termínované vklady s investicí

Na půlroční vklad DUET PLUS potřebujete aspoň 30 000 Kč. Stejnou nebo vyšší částku investujete do fondu. Sazba 6,50 % p.a. platí jen pro peníze na vkladu.

Program DUET Plus

Doba uložení

Minimální vklad a investice

Úrok na vkladu p.a.

6 měsíců

30 000 Kč na vklad + 30 000 Kč do fondu

6,50 %

Všeobecná úverová banka

Spořicí účty

VÚB bez potvrzení o českém daňovém domicilu strhává slovenskou srážkovou daň. Potvrzení vydá český finanční úřad. Po jeho doložení uvedete úrok v českém daňovém přiznání, pokud ho podáváte.

školení pro účetní lEET 2.0d

Spoření bez limitů

Výpovědní lhůta

Výše vkladu

Úroková sazba p.a.

Bez výpovědní lhůty

Bez horního limitu

 4,10 %

Srovnávač spořicích účtů

Nejvyšší sazby bez povinné investice, doporučení a sbírání bodů

  • 4,50 % p.a. Artesa, Spořicí účet Universal s členským vkladem
  • 4,28 % p.a. Trinity Bank, Narozeninový Skvělý účet
  • 4,25 % p.a. Banka CREDITAS, Spořicí účet TOP za platby a příchozí peníze
  • 4,21 % p.a. mBank, mSpořicí účet Plus
  • 4,20 % p.a. Komerční banka, Spořicí účet s bonusem
  • 4,10 % p.a. VÚB, Spoření bez limitů
  • 4,01 % p.a. Penta Bank, Spořicí účet+

Spořicí účty s investicí, doporučením nebo věrnostním programem

  • 5,20 % p.a. Česká spořitelna, Level Up na úrovni 4
  • 4,70 % p.a. Česká spořitelna, Level Up na úrovni 3
  • 4,30 % p.a. UniCredit Bank, platby kartou a investice
  • 4,25 % p.a. Banka CREDITAS, Spořicí účet TOP za investice
  • 4,25 % p.a. ČSOB, Duo Profit
  • 4,20 % p.a. Raiffeisenbank, Bonusový spořicí účet za platby a investice
  • 4,06 % p.a. Partners Banka, Spořicí účet s doporučením

Srovnávač termínovaných vkladů

Nejvyšší sazba každé banky nebo záložny bez povinné investice (pouze ty nad 4 % p.a)

Banka nebo záložna

Doba uložení

Úroková sazba p.a.

Artesa

5 let, s členským vkladem

5,50 %

Banka CREDITAS

5 let

4,50 %

J&T Banka

10 let

4,50 %

Oberbank

2 roky

4,375 %

Partners Banka

6 měsíců, do vyčerpání akce pro 10 000 klientů

4,33 %

MONETA Money Bank

3 roky

4,30 %

Inbank

3 měsíce, první vklad

4,20 %

Penta Bank

1 rok

4,01 %
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Autor článku

Ondřej Chlup

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