Kde vám dají roční úrok přes 4 procenta? Srovnali jsme nabídky

Artesa, spořitelní družstvo
Spořicí účty
Ke spoření v Artese potřebujete členský vklad nejméně ve výši 1/10 úročené částky. Členský vklad se neúročí a pojištění vkladů ho nekryje.
|
Výpovědní lhůta
|
Výše vkladu
|
Úroková sazba p.a.
|
Bez výpovědní lhůty
|
Bez horního limitu
|
4,50 %
Termínované vklady
Artesa od 2. 11. 2026 zvýšila sazby delších vkladů. Standard, Premium i Bonus začínají na 20 000 Kč. I u nich potřebujete členský vklad alespoň ve výši 1/10 uložené částky.
U termínovaného vkladu Artesa Premium družstvo vyplatí úrok předem. U Bonusu můžete část peněz vybrat každý rok, ale za každý rok, kdy část vkladu vyberete, přijdete o bonus 1 p. b.
Termínovaný vklad Artesa Standard
|
Doba uložení
|
Úroková sazba p.a.
|
1 rok
|
4,60 %
|
2 roky
|
4,80 %
|
3 roky
|
5,00 %
|
4 roky
|
5,25 %
|
5 let
|
5,50 %
Termínovaný vklad Artesa Premium
|
Doba uložení
|
Úroková sazba p.a.
|
1 rok
|
4,50 %
|
2 roky
|
4,30 %
Termínovaný vklad Artesa Bonus
|
Doba uložení
|
Úroková sazba p.a. včetně bonusu
|
3 roky
|
5,00 %
|
4 roky
|
5,25 %
|
5 let
|
5,5 %
K duálnímu vkladu potřebujete ke složeným penězům vložit další polovinu jako členský vklad. Vedle toho skládáte základní členský vklad 1000 Kč.
|
Další členský vklad (% z termínovaného vkladu)
|
Úroková sazba na termínované části p.a.
|
20 %
|
5,20 %
|
30 %
|
6,00 %
|
40 %
|
6,90 %
|
50 %
|
8,00 %
Banka CREDITAS
Spořicí účty
Pro získání lepšího úroku musíte za měsíc aspoň 10x zaplatit kartou a na běžný účet musí přijít nejméně 20 000 Kč.
Stejný úrok dostanete, pokud přes banku investujete alespoň 3000 Kč měsíčně nebo u ní už máte investice za nejméně 300 000 Kč.
Spořicí účet TOP v CREDITAS One
|
Část zůstatku
|
Za platby a příchozí peníze
|
Za investování
|
Do 500 000 Kč
|
4,25 %
|
4,25 %
Termínované vklady
Pro klienty nového bankovnictví ONE nabízí banka termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu nebo s úrokem s měsíční výplatou.
Termínovaný vklad ONE s úrokem na konci a Termínovaný vklad ONE s měsíční výplatou
|
Doba uložení
|
Úroková sazba p.a.
|
1 rok
|
4,10 %
|
2 roky
|
4,20 %
|
3 roky
|
4,30 %
|
5 let
|
4,50 %
Česká spořitelna
Spořicí účty
Maximum na spořicím účtu je 5,20 % p.a. do 400 000 Kč. Podmínkou je alespoň 18 bodů ve věrnostním programu Level Up a ve všech čtyřech úrovních si musíte vybrat odměnu v podobě vyššího úroku.
Jak se body počítají, najdete v přehledu programu Level Up.
|
Úroveň v programu Level Up
|
Počet bodů
|
Maximum s odměnami pro max. 400 000 Kč
|
3
|
10–17
|
4,70 %
|
4
|
18 a více
|
5,20 %
Každá úroková odměna platí 12 měsíců. Zůstatek nad 400 000 Kč se úročí sazbou 0,01 % p.a.
ČSOB
Spořicí účty
U spořícího účtu Duo Profit je potřeba vklad nejméně 30 000 Kč na spořicí účet a vklad stejné částky do podílových fondů v obsluze ČSOB. Sazba platí podle produktové karty pro část zůstatku do 250 000 Kč.
|
Část zůstatku
|
Úroková sazba p.a.
|
Podmínka
|
Do 250 000 Kč
|
4,25 %
|
Stejnou částku vložíte do podílových fondů
Inbank
Termínované vklady
Vklad na Start je pro lidi, kteří v Inbank dosud neměli vklad. Obě nabídky začínají na minimálním vkladu 5000 Kč.
|
Produkt
|
Doba uložení
|
Úroková sazba p.a.
|
3 měsíce
|
4,20 %
|
6 měsíců
|
4,05 %
J&T Banka
Termínované vklady
Banka připisuje u vkladů delších než rok úrok jednou za rok. Nový klient potřebuje vložit alespoň 1 milion korun. Stávajícímu stačí 100 000 Kč, pokud u banky drží jiné vklady alespoň za milion nebo investice nejméně za 100 000 Kč.
|
Doba uložení
|
Úroková sazba p.a.
|
15 měsíců
|
4,05 %
|
18 měsíců
|
4,05 %
|
2 roky
|
4,10 %
|
3 roky
|
4,15 %
|
4 roky
|
4,20 %
|
5 let
|
4,30 %
|
10 let
|
4,50 %
Termínované vklady s investicí
U J&T COMBI si vyberete, jestli do vkladu vložíte 30 nebo 50 %. Zbytek vložíte do fondu. Uvedená sazba platí jen pro termínovaný vklad.
J&T COMBI s polovinou peněz na vkladu a varianta s 30 % na vkladu
|
Fond
|
Doba uložení
|
Sazba p.a. při 50 % peněz na vkladu
|
Sazba p.a. při 30 % peněz na vkladu
|
J&T Money CZK
|
1 rok
|
4,40 %
|
4,60 %
|
J&T Bond CZK
|
3 roky
|
4,55 %
|
4,70 %
|
J&T Rentier CZK
|
3 roky
|
4,60 %
|
4,75 %
Komerční banka
Spořicí účty
Pro nové klienty banka nabízí 4,20 % p. a.
Stávající klienti mohou bonus získat v aplikaci KB+, pokud do 30 dnů pošlou nejméně 100 000 Kč z jiné banky. Bonusové období trvá 3 měsíce.
Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|
Část zůstatku
|
Úroková sazba p.a. při aktivním bonusu
|
Do 1 000 000 Kč
|
4,20 %
mBank
Spořicí účty
Noví klienti mají bonusovou sazbu první 3 kalendářní měsíce bez podmínek, včetně měsíce založení. Pak je potřeba aspoň 5 plateb kartou za měsíc a příchozí platby celkem nejméně 15 000 Kč. Studentům do 17 let včetně stačí 5 plateb kartou za měsíc.
|
Část zůstatku
|
Úroková sazba p.a. při aktivním bonusu
|
Do 250 000 Kč
|
4,41 %
|
Nad 250 000 Kč do 500 000 Kč
|
4,11 %
MONETA Money Bank
Termínované vklady
Banka dává přes 4 % p.a na tříletý a pětiletý vklad, U obou potřebujete vložit nejméně 15 000 Kč. Sazba 4,30 % p.a. platí po celou dobu uložení.
Termínovaný vklad MONETA Money Bank
|
Doba uložení
|
Úroková sazba p.a.
|
3 a 5 let
|
4,30 %
Oberbank
Termínované vklady
Na dvouletý vklad potřebujete nejméně 100 000 Kč. Úrok 4,375 % p.a. banka garantuje na celé 2 roky.
Termínovaný vklad Top Jistota – Oberbank
|
Doba uložení
|
Minimální vklad
|
Úroková sazba p.a.
|
2 roky
|
100 000 Kč
|
4,375 %
Partners Banka
Spořicí účty
Partners Banka chce v týdnu od 23. 11. 2026 nabídnou v aplikaci spořicí účet Rezerva. Prvních 250 000 Kč bude úročit sazbou 4,43 % p.a.
První 3 měsíce platí vyšší sazba bez podmínek. Pak musíte každý měsíc aspoň 5krát zaplatit debetní kartou a po celý měsíc mít zapnuté hlídání minimálního zůstatku.
Když zůstatek na běžném účtu klesne pod nastavenou hranici, banka převede rozdíl z Rezervy. Převod musí proběhnout alespoň jednou za měsíc.
Při nesplnění podmínek banka úročí zůstatek sazbou 2,03 % p.a.
|
Max. částka
|
Úroková sazba p.a.
|
250 000 Kč
|
4,43 % p.a.
Za každého klienta, který si založí účet na vaše doporučení, vám banka na měsíc zvedne sazbu do 500 000 Kč na 4,06 % p.a. Nový klient ji dostane na 3 měsíce.
Termínované vklady
Akční půlroční vklad se sazbou 4,33 % p.a. platí pro prvních 10 000 zájemců a částky od 15 000 do 500 000 Kč. Ale během 18. a 19. listopadu 2026 banka podmínky změní a sazba klesne pod 4 % p.a.
Termínovaný vklad Partners Banky
|
Doba uložení
|
Sazba p.a.
|
Strop vkladu
|
6 měsíců
|
4,33 %
|
500 000 Kč
Penta Bank
Spořicí účty
Penta Bank dává úrok 4,01 p.a bez podmínky plateb kartou nebo investování. Úroky se vám nedaní, sami je uvádíte v českém daňovém přiznání.
|
Část zůstatku
|
Úroková sazba p.a.
|
Do 10 000 000 Kč
|
4,01 %
Termínované vklady
Sazba ročního vkladu vzrostla na 4,01 % p.a. Minimum je 5000 Kč.
|
Doba uložení
|
Výše vkladu
|
Úroková sazba p.a.
|
1 rok
|
Od 5000 Kč
|
4,01 %
Vklady kryje slovenský Fond ochrany vkladov do ekvivalentu 100 000 EUR na klienta (jedná se o účet v českých korunách vedený na Slovensku).
Raiffeisenbank
Spořicí účty
Raiffeisenbank dává 4,20 % p.a. do 500 000 Kč, pokud za měsíc alespoň 10krát zaplatíte kartou a zároveň investujete. Pro investiční bonus potřebujete pravidelné investice aspoň 500 Kč za měsíc nebo portfolio nejméně za 400 000 Kč na konci měsíce. Za samotné platby kartou banka dává 4 % p.a.
|
Část zůstatku
|
Pouze za platby kartou
|
Za platby kartou a investice
|
Do 500 000 Kč
|
4,00 %
|
4,20 %
Od 1. 12. 2026 banka zvýší nejvyšší sazbu na 4,50 % p.a., ale jen na prvních 250 000 Kč. Pokud platíte kartou a neinvestujete, na prvních 250 000 Kč si polepšíte. Z dalších 250 000 Kč dostanete méně než dnes.
|
Část zůstatku od 1. 12. 2026
|
Pouze za platby kartou
|
Za platby kartou a investice
|
Do 250 000 Kč
|
4,20 %
|
4,50 %
|
Nad 250 000 Kč do 500 000 Kč
|
3,90 %
|
4,20 %
Trinity Bank
Spořicí účty
Banka dává 4,28 % p.a. do 500 000 Kč. Sazbu zvýšila automaticky i lidem, kteří už Narozeninový Skvělý účet měli. Garantuje ji do 31. 3. 2027.
|
Část zůstatku
|
Úroková sazba p.a.
|
Do 500 000 Kč
|
4,28 %
UniCredit Bank
Spořicí účty
Na 4,30 % p.a. potřebujete 10 plateb debetní kartou za měsíc a pravidelnou investici od 2000 Kč měsíčně nebo jednorázovou investici od 50 000 Kč.
Pokud za měsíc alespoň 10krát zaplatíte debetní kartou a na účet vám musí přijít nejméně 20 000 Kč, úročí se peníze sazbou 4,00 % p.a.
|
Část zůstatku
|
Platby kartou a investice
|
Platby kartou a příchozí peníze
|
Do 500 000 Kč
|
4,30 %
|
4,00 %
Termínované vklady s investicí
Na půlroční vklad DUET PLUS potřebujete aspoň 30 000 Kč. Stejnou nebo vyšší částku investujete do fondu. Sazba 6,50 % p.a. platí jen pro peníze na vkladu.
|
Doba uložení
|
Minimální vklad a investice
|
Úrok na vkladu p.a.
|
6 měsíců
|
30 000 Kč na vklad + 30 000 Kč do fondu
|
6,50 %
Všeobecná úverová banka
Spořicí účty
VÚB bez potvrzení o českém daňovém domicilu strhává slovenskou srážkovou daň. Potvrzení vydá český finanční úřad. Po jeho doložení uvedete úrok v českém daňovém přiznání, pokud ho podáváte.
|
Výpovědní lhůta
|
Výše vkladu
|
Úroková sazba p.a.
|
Bez výpovědní lhůty
|
Bez horního limitu
|
4,10 %
Srovnávač spořicích účtů
Nejvyšší sazby bez povinné investice, doporučení a sbírání bodů
- 4,50 % p.a. Artesa, Spořicí účet Universal s členským vkladem
- 4,28 % p.a. Trinity Bank, Narozeninový Skvělý účet
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS, Spořicí účet TOP za platby a příchozí peníze
- 4,21 % p.a. mBank, mSpořicí účet Plus
- 4,20 % p.a. Komerční banka, Spořicí účet s bonusem
- 4,10 % p.a. VÚB, Spoření bez limitů
- 4,01 % p.a. Penta Bank, Spořicí účet+
Spořicí účty s investicí, doporučením nebo věrnostním programem
- 5,20 % p.a. Česká spořitelna, Level Up na úrovni 4
- 4,70 % p.a. Česká spořitelna, Level Up na úrovni 3
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank, platby kartou a investice
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS, Spořicí účet TOP za investice
- 4,25 % p.a. ČSOB, Duo Profit
- 4,20 % p.a. Raiffeisenbank, Bonusový spořicí účet za platby a investice
- 4,06 % p.a. Partners Banka, Spořicí účet s doporučením
Srovnávač termínovaných vkladů
Nejvyšší sazba každé banky nebo záložny bez povinné investice (pouze ty nad 4 % p.a)
|
Banka nebo záložna
|
Doba uložení
|
Úroková sazba p.a.
|
Artesa
|
5 let, s členským vkladem
|
5,50 %
|
Banka CREDITAS
|
5 let
|
4,50 %
|
J&T Banka
|
10 let
|
4,50 %
|
Oberbank
|
2 roky
|
4,375 %
|
Partners Banka
|
6 měsíců, do vyčerpání akce pro 10 000 klientů
|
4,33 %
|
MONETA Money Bank
|
3 roky
|
4,30 %
|
Inbank
|
3 měsíce, první vklad
|
4,20 %
|
Penta Bank
|
1 rok
|
4,01 %