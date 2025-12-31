Kde neplatí vaše zelená karta? Na jednoduché otázce pojišťovny pohořely (test)

Varování: Článek popisuje syrovou realitu a obsahuje vysoké dávky ironie a sarkasmu. A navíc používá hovorové výrazy a slangy. Není určený pro seriózní povahy.
Zelená karta, přesněji doklad o pojištění motorového vozidla, je dokument, který potřebujete mít při cestě mimo Česko. Přirozeně se s ním prokazujete, že jste pojištění, v opačném případě si musíte na hranicich zakoupit pojištění pro daný stát.
Zelená karta má vždy na sobě všechny státy, které jsou součástí tzv. zelenokaretního systému. V rámci zelené karty jsou automaticky pojištěné všechny EU/EHP státy. Je to povinnost pojišťoven.
Zda budou pojištěná rizika i v ostatních státech, které jsou také na zelené kartě uvedené, je už na komerčním rozhodnutí každé pojišťovny.
Kde vždy platí česká zelená karta
- Země EU a EHP
- Andorra, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Vatikán, Velká Británie
Kde volitelně platí zelená karta (je to na uvážení pojišťovny)
- Albánie
- Ázerbájdžán (fakticky tam od 03/2020 může jen nákladní doprava a držitelé zvláštního povolení, oficiální výmluvou je stále trvající covid)
- Bosna a Hercegovina
- Černá Hora
- Maroko
- Moldavsko
- Severní Makedonie
- Srbsko
- Tunisko
- Turecko
- Ukrajina
Kde už neplatí zelená karta (země byly vyloučeny)
- Bělorusko (suspendace od 1. 7. 2023)
- Írán (suspendace od 1. 1. 2024)
- Rusko (suspendace od 1. 7. 2023)
Kde přestala platit zelená karta (dobrovolná výpověď ze strany dané země)
- Izrael (od 1. 1. 2022)
Kde nikdy neplatila a stále neplatí zelená karta
- Kosovo
- turecká část Kypru
- a žádné další země mimo geografickou Evropu s výjimkami výše
Měl to být článek určený primárně pro autíčkáře a motorkáře s tipy, na jakou zelenou kartu pojišťovy se můžete spolehnout, pokud chcete procestovat hodně zemí nejen po Evropě.
A protože tyto informace na webech pojišťoven až na jednu výjimku (a ještě je špatně) nenajdete, tak jsem se pojišťoven zeptal na jednoduchou otázku:
Prosím o informaci, ve kterých zemích NEPLATÍ zelená karta vaší pojišťovny (BY, RUS, IR a IL uvádět neumusíte, tam neplatí obecně).
A tuto otázku jsem zaslal přes jejich kontaktní formulář, nebo e-mailem, podle toho, co daná pojišťovna nabízela. Samozřejmě, jsem novinář, mohl jsem oslovit tisková oddělení pojišťoven a dostal bych odpovědi na zlatém podnose, protože tiskové by to zjistilo od správného produktového manažera. Jenže zákazník toto privilegium nemá a přece s takovou prkotinou nebudu otravovat mluvčí. Tak si to pojďme vyzkoušet.
Z původního záměru se nechtěně stal trošku jiný článek.
Na jednoduchou otázku by měla následovat jednoduchá odpověď. Když pominu automatické odpovědi z kontaktních formulářů, očekával jsem, že během pár dnů dostanu přesnou odpověď o výlukách pro dané země, nebo že výluky nejsou.
Jenže to se úplně moc nepovedlo.
Allianz pojišťovna ❌
ALLIANZ:
Povinné ručení platí na území států, které pojistitel na tzv. Zelené kartě vyznačil. Ostatní pojištění (včetně asistence) platí pouze na území Evropy (vč. evropské části Turecka a řecké části Kypru) s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
Neděkuji za odpověď, která mi nic nezodpověděla. Naopak zmínka o „ostatním pojištění“ nabízí nepřesnou informaci, že existuje nějaká výluka jen pro evropskou část Turecka a na Ukrajinu. Ano, existuje, ale ne pro povinné ručení, ta se týká připojištění. Oslovil jsem klienta Allianz pojišťovny a zjistil jsem si to sám. Co si člověk sám neudělá, znáte to.
- Hodnocení komunikace: 5
- Výluky na země: bez omezení
Česká podnikatelská pojišťovna ❌
ČPP:
Vážený kliente, reagujeme na níže uvedený e-mail.
Bohužel neuvádíte údaj, dle kterého bychom mohli ověřit předmětnou pojistnou smlouvu.
Prosíme o sdělení následujícího:
- číslo pojistné smlouvy,
- rodné číslo / IČ pojistníka,
E-mail bude vyřízen, jakmile dojde k doplnění některého z výše uvedených údajů.
Předem děkujeme za odpověď.
Nejprve se identifikujte, pak se s vámi budeme bavit! Nemám problém se plně identifikovat (a nepsal jsem anonymně), ale to číslo pojistné smlouvy byl oříšek. Ledaže bych si ji rychle sjednal, ale pak už to budu vědět, protože mi přijde zelená karta, ne? Zkouším to znovu:
Nejsem vaším klientem. K poskytnutí informace o platnosti zelené karty se přece klientem stát nemusím, ne? Když se jím stanu, už to budu vědět…
ČPP:
Na zelené kartě je uvedena územní platnost tohoto dokumentu. Pokud máte u nás sjednanou smlouvu, prosím o sdělení jejího čísla a následně Vám zelenou kartu zašleme. Pro další dotazy ohledně platnosti zelené karty – ověření jednotlivých států doporučuji kontaktovat přímo ČKP.
Hele, Chvátale, neotravuj! Naštěstí znám klienta této pojišťovny a do hodiny mám od něj jeho platnou zelenou kartu.
- Hodnocení komunikace: 5
- Výluky na země: bez omezení
ČSOB Pojišťovna ❌
ČSOB: Státy, ve kterých povinné ručení platí, jsou uvedeny ve spodní části zelené karty.
Aha. To mě nenapadlo! Jenže co když nejsem jejím klientem? Nemáte, vážení čtenáři, náhodou zelenou kartu od ČSOB Pojišťovny? A mohl bych ji vidět? Následuje druhý pokus a druhá odpověď.
ČSOB: Obecné informace, kde platí zelená karta naleznete zde: https://ckp.cz/o-povinnem-ruceni/zelena-karta. Konkrétní seznam je uveden na kartě samotné a může se lišit v závislosti na konkrétní smlouvě a pojistných podmínkách.
To je ale překvapení! Kdybych se jako správný potenciální zákazník předem podíval na web České kanceláře pojistitelů, nemusel bych ČSOB pojišťovnu otravovat s takovou hloupou otázkou. Jenže… na webu ČKP nic nenajdete o zelené kartě vydané ČSOB Pojišťovnou. Čím to asi bude? Takže, zákazníku, najdi si informace jinde. Inu, našel jsem je, u jiného klienta této pojišťovny.
- Hodnocení komunikace: 5
- Výluky na země: bez omezení
Direct pojišťovna ✅
DIRECT:
Územní platnost zelené karty je taková:
A následovala příloha se zelenou kartou. Ukázkový příklad, v jednoduchosti je krása.
- Hodnocení komunikace: 1
- Výluky na země: Maroko, Tunisko
Euro Insurances
Irská pojišťovna skupiny Ayvens, působící v Česku na základě přeshraniční licence, pojišťuje výhradně auta na operativní leasing od Ayvens Česká republika, a to jen pro havarijní pojištění a pojištění skel. Leasingová společnost vznikla spojením ALD Automotive a LeasePlan.
Protože je však členem České kanceláře pojistitelů, pro pořádek jsem ji uvedl.
Generali Česká pojišťovna 🟠
GČP:
Zelená karta platí vždy ve státech uvedených na ní, krom států proškrtlých nebo s omezením v poznámce. Nemáme seznam, kde zelená karta neplatí, pouze kde platí.
Zelená karta neplatí v zemích, které jste uvedl, dále pak například na území Kosova nebo na územích Srbska a Kypru, která nejsou pod kontrolou tamních vlád. Více informací najdete také zde: http://gc-territorial-validity.cobx.org
GČP:
Kde je naše zelené karta v platnosti?
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr (území pod kontrolou tamní vlády), Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.
Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbská republika (území pod kontrolou tamní vlády), Turecko, Ukrajina, Vatikán, Írán, Moldavsko, Maroko, Tunisko, Ázerbajdžán.
Potěšilo mě milé brněnské „krom“. Podle této odpovědi pojištění od GČP neplatí v mimoevropských zemích, které jsem uvedl. A co jsem vlastně GČP psal? To se nedozvím, protože citace, nebo kopie mého dotazu na e-mail tazatele neodchází. Musím se podívat do odeslané pošty. Škoda. Tato dlouhá odpověď GČP by se dala shrnout do jedné věty: nemáme omezení pro platnost ZK.
Jenže pojišťovna se sekla v informaci že její zelená karta platí i v Íránu (kéž by). Ale ne, neplatí, a dokonce už od 1. 1. 2024. Opravte si to.
Dobře. vyzkoušíme to zase na lidech, opravuji, na systémech. Jdu si pojištění u GČP pro kontrolu sjednat. GČP dočasně z kreditky půjčuji 245 Kč a současně odstupuji od smlouvy. Zelená karta je v e-mailu. Jsem spokojený.
- Hodnocení komunikace: 3
- Výluky na země: bez omezení
Hasičská vzájemná pojišťovna ✅
HVP:
Územní platnost zelené karty je vždy uvedena na zelené kartě. V příloze zasílám kopii ze zelené karty, kde je uvedena platnost.
A v příloze byla. Jednoduché jak facka a vše vyřešeno.
- Hodnocení komunikace: 1
- Výluky na země: Ázerbájdžán, Maroko, Moldavsko, Tunisko
Kooperativa, pojišťovna 🟠
KOOP:
Zelená karta neplatí v těch zemích, které na zelené kartě nejsou uvedeny. Pokud Vás zajímá nějaká konkrétní země, dejte nám vědět v odpovědi na tento e-mail s uvedením čísla pojistné smlouvy.
Nenapadlo mne, že bych to mohl zjistit na zelené kartě Kooperativy. Možná bych si nejprve u Kooperativy mohl sjednat pojistnou smlouvu, poté bych dostal zelenou kartu a nemusel se tak hloupě ptát. Moje chyba. Zkusím se Kooperativy zeptat jinak, třeba jsem to poprvé napsal nesrozumitelně:
Ano, chápu, že zelená karta neplatí v zemích, které nejsou uvedeny, přesněji, které jsou v ní přeškrtnuté. A které to u Kooperativy jsou? Proto se ptám. Nemám u vás pojistku, zvažuji ji, hodně cestuji.
KOOP:
Zde zasílám odkaz na Českou kancelář pojistitelů https://ckp.cz/o-povinnem-ruceni/zelena-karta. Děkuji za využívání našich služeb.
Bingo! Že mě to hned nenapadlo! Tato odpověď mi dává jasný návod, že Kooperativu nemám otravovat a že to zjistím na webu ČKP (ne, tam se to vážně nedozvím). Ale začíná mě to bavit a nedám se:
Ano, ten odkaz znám, ale neřeší moji otázku. Má KOOP výluky pro Ázerbájdžán, Moldavsko, Maroko, Tunisko? To jsem se stále nedozvěděl.
KOOP:
Aktuálně je zelená karta platná na území Tuniska, Maroka, Moldavska i Ázerbájdžánu.
Po pár dnech se to napotřetí podařilo. Sláva. A to všichni komunikujeme v češtině.
- Hodnocení komunikace: 3
- Výluky na země: bez omezení
Pillow pojišťovna 🟠
PILLOW:
Pojištění platí po celé Evropě a v Turecku.
PILLOW:
Výjimky: Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kosovo, Moldavsko a Rusko. Pamatujte, že Kanárské ostrovy do Evropy nespadají. V těchto zemích bude nutné si sjednat tzv. Hraniční pojištění při vstupu.
Důležité: Pojištění se nevztahuje na území, kde probíhá ozbrojený konflikt nebo kde území není pod plnou kontrolou vlády příslušného státu.
Na první pohled odpověď Pillow vypadá jako vyčerpávající. Hodně slov v reakci ale ještě neznamená, že se tazatel něco dozví. Tak si to rozebereme.
Kanárské ostrovy
Jde o zámořské území Španělska. Pravdou je, že geograficky patří k Africe a nejde tak o kontinentální území Evropy. A právě v tom je háček, záleží totiž na pojistných podmínkách (nějaké) pojišťovny. Pokud má pojišťovna platnost pojištění omezeno na geografické území Evropy (byť na zelené kartě), tak poté povinné ručení na Kanárských ostrovech (stále španělské území) neplatí. To je případ Pillow. Ale třeba ČSOB Pojišťovna toto omezení v pojistných podmínkách nemá.
Pojištění se nevztahuje na území, kde probíhá ozbrojený konflikt.
Jinými slovy to znamená, že neplatí na Ukrajině, protože na jejím celém území ozbrojený konflikt probíhá, byť na západě Ukrajiny létají „jen“ drony a rakety. Pillow sice Ukrajinu na zelené kartě má, ale s případným plněním z vámi způsobené dopravní nehody raději nepočítejte. Nebo že by ta výluka platila jen pro havarijní pojištění? Nebo pro jiné? Babo raď. Láká mě to vyzkoušet v praxi, žel, já nebourám a nepotřebuji ani nové auto, třeba při cestě na komunikaci s předností zprava.
Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kosovo, Moldavsko a Rusko.
Je mi záhadou, proč Pillow v odpovědi uvádí Bělorusko a Rusko. Státy Bělorusko a Rusko byly ze systému zelené karty suspendovány. Jen pro pořádek dodávám, že ze stejných důvodů (války) byl ze systému zelené karty suspendován rovněž Írán, jehož Šáhidy Rusko používá. Takže uvádět tyto země je zbytečné, v podstatě už nemají na zelené kartě co dělat.
Kosovo nikdy nebylo součástí zelené karty. Stále jde o sporné území, nad nímž drží ochrannou ruku OSN. Při vjezdu uzavíráte hraniční pojištění.
Gruzie a Kazachstán. To jsou nádherné cestovatelské státy, ale nikdy, opakuji, nikdy v nich neplatila zelená karta. Gruzie sice o členství zelené karty stála, ale když zjistila, kolik jí to bude stát, raději si vytvořila vlastní domácí systém. Kazachstán je už úplně mimo a nemá v odpovědi co dělat. Faktem je, že některé pojišťovny umí tyto státy pojistit na havarijní riziko, ale nikdy na povinné ručení (ani v minulosti).
Stále mi něco chybí. Z odpovědí vyplývá, že Maroko a Tunisko je pojištěno, protože Pillow o nich nic nezmiňuje. Nebo že by ne? Další dotaz do pojišťovny a následuje odpověď:
PILLOW:
Platnost pojištění je v Tunisku a Maroku také vyloučena.
Hurá! Po pár e-mailech všechno vím. Já si to užívám, ale chudák nevědomý klient, který se chce jen zeptat.
- Komunikace: 3
- Výluky: Ázerbájdžán, Maroko, Moldavsko, Tunisko, v praxi ale také Ukrajina
Pojišťovna VZP 🟠
PZVP:
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které během trvání pojištění nastanou na území Evropy včetně evropské části Turecka s výjimkou Arménie, Ázerbájdždánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny; dále se územní platnost pojištění nevztahuje na části území, které nejsou pod kontrolou vlád států, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak.
Proč je tam zase Gruzie? A proč vůbec Arménie? V obou státech je (už) hraniční pojištění, Arménie jej měla dokonce dřív, než Gruzie. V těchto zemích nikdy zelené karty neplatily. Nechce se mi navíc věřit, že by zelená karta platila jen v evropské části Turecka, tak informaci ověřuji vlastní metodou: sjednávám si úplně zbytečné pojištění.
Platím pojištění a přichází mi zelená karta. Překvapení! PVZP nekryje ani Tunisko, naopak Ukrajinu a celé Turecko ano. Čert aby se v tom vyznal, zvláště když dojde k pojistnému plnění, že? Pak se spolehněte na to, co vám kdo řekne nebo napíše… Pamatujte, že u soudu rozhodují vždy jen pojistné podmínky.
A jak je to s tou územní platností zelené karty od PVZP? Podle pojistných podmínek je to jasné: jejich karta platí na celém území Turecka i na Ukrajině. Výhrada pro evropskou část Turecka a pro celou Ukrajinu totiž platí jen pro doplňkové havarijní pojištění, ne pro povinné ručení. Chyba infolinky, inu to se tak někdy stane. Skoro furt, že? Děkuji kreditní kartě za půjčených 1384 Kč, které díky platným zákonům do konce ledna dostanu zpět v plné výši.
Přesto mám jednu pochvalu. Hned následující den jsem obdržel potvrzení odstoupení od smlouvy. To zase respekt. Generali to bude trvat cca měsíc a Uniqa občas usne, už se nevzbudí a pak prostě jen přijdou peníze.
Perlička na závěr. Pro online sjednání musíte zadat číslo mobilu, pevnou linku pojišťovna odmítne a pojistku neuzavřete.
- Komunikace: 3
- Výluky: Ázerbájdžán, Maroko, Moldavsko, Tunisko
Slavia pojišťovna ❌
SLAVIA:
Platnost systému zelených karet je uvedena na zelené kartě, případně na stránkách www.cobx.org.
Strohá odpověď a hledej, šmudlo. Neptal jsem se na ústřední kancelář zelenokaretního systému, nýbrž kde platí zelená karta Slavie pojišřovny. Ach jo. Poprosil jsem proto známého, který je u ní pojištěný a na její zelené kartě je vidět, že Slavia nemá výluky.
- Komunikace: 5
- Výluky: bez omezení
UNIQA pojišťovna ❌
UNIQA:
MessageTel dvojtecka 483040404 e minus mail lukas.janata zavinac uniga.cz
MessageLuká š| Janata, specialista prodeje minus Call Centrum UNIQA pojistovna.
To se mi nerozbila klávesnice. V tomto tvaru mi přišla SMS na zadané telefonní číslo pevné linky jako reakce na můj dotaz. Šlo o druhou odpověď, první byla „Děkujeme za e-mail. Vaším požadavkem se zabýváme a naší snahou je vyřídit ho v co nejkratším možném termínu.“
A nedají si říct a nedají. Inu, jdeme na to. Sjednávám si online pojištění, kreditkou platím 1175 Kč a vzápětí od smlouvy opět odstupuji, České poště věnuji dalších 10 Kč za datovou zprávu Ale mám tu zelenou kartu, heč! Když vás to baví… (mně to baví).
- Komunikace: 5
- Výluky: bez omezení
Závěrem
Informace z infolinek pojišťoven nejsou spolehlivé. Problém je, že v případě zelených karet nelze předem zjistit, ve kterých státech u dané pojišťovny neplatí a tuto informaci musíte získat nějakým způsobem sami. Buď budete mít štěstí na dobrého, informovaného operátora, nebo to zjistíte až při uzavření pojistné smlouvy. A nebo u nás – na Měšci. 😎
Tabulka: Územní omezení pro zelené karty českých pojišťoven
|Pojišťovna
|Kde neplatí její zelená karta
|Allianz pojišťovna
|bez omezení
|Česká podnikatelská pojišťovna
|bez omezení
|ČSOB Pojišťovna
|bez omezení
|Direct pojišťovna
|Maroko (MA)
Tunisko (TN)
|Generali Česká pojišťovna
|bez omezení
|Hasičská vzájemná pojišťovna
|Ázerbájdžán (AZ)
Maroko (MA)
Moldavsko (MD)
Tunisko (TN)
|Kooperativa, pojišťovna
|bez omezení
|Pillow pojišťovna
|Ázerbájdžán (AZ)
Maroko (MA)
Moldavsko (MD)
Tunisko (TN)
Ukrajina na zelené kartě sice je,
ale po dobu války je ve výluce
|Pojišťovna VZP
|Ázerbájdžán (AZ)
Maroko (MA)
Moldavsko (MD)
Tunisko (TN)
|Slavia pojišťovna
|bez omezení
|UNIQA pojišťovna
|bez omezení