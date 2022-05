Tisícovka, nebo procento navíc. Kde dostanete bonus ke sjednání penzijního spoření?

Kde v květnu 2022 získáte bonus při založení doplňkového penzijního spoření? Nabídku akčních bonusů jsme našli u čtyř společností z devíti.

ČSOB Penzijní společnost

U ČSOB Penzijní společnosti dostanete 1000 Kč na penzijní účet, pokud si založíte novou smlouvu nejpozději do 30. června 2022.

Počátek platnosti smlouvy musí být vyznačen k nejpozdějšímu datu 1. prosince 2022.

Váš vlastní měsíční příspěvek musí být ve výši alespoň 500 Kč.

Peníze musí být připsány na penzijní účet nejpozději do 3 měsíců od počátku smlouvy.

Pro získání bonusu je podmínkou mít na účtu alespoň 2 zaslané příspěvky.

Bonus se týká i smluv pro nezletilé dítě.

Pro získání bonusu je nutné založit penzijko online přes webové stránky ČSOB Penzijní společnosti, případně call centrum ČSOB.

Generali Penzijní společnost

Generali Penzijní společnost nabízí za založení penzijního spoření poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup v internetovém obchodu Mall.cz.

Smlouva si sjednáte prostřednictví online sjednávače či klientského portálu.

Smlouvu musíte uzavřít mezi 1. 4. 2022 a 31. 12. 2022.

Na účet nové smlouvy vložte nejpozději do konce 3. měsíce od její účinnosti nejméně 500 Kč.

Po splnění podmínek smlouvy vám přijde SMS zpráva, že váš poukaz na 1000 Kč máte uložený ve svém klientském portálu. Vyzvednutí poukazu bude možné pouze v klientském portálu vaší nově založené smlouvy. Platnost poukazu je 1 rok od jeho vystavení internetovým obchodem Mall.cz.





KB Penzijní společnost

Při sjednání penzijka u KB Penzijní společnosti získáte 1000 Kč, pokud:

uzavřete smlouvu nejpozději do 31. prosince 2022 s minimálním měsíčním příspěvkem 500 Kč.

Nejpozději do 28. února 2023 pak musí být na váš účet připsány alespoň 2 měsíční vklady.

Penzijní společnost připíše bonus na váš účet nejpozději do 2 měsíců po splnění všech podmínek.

Bonus je možné získat za stejných podmínek i pro smlouvy uzavřené pro děti.

Dospělá osoba si musí sjednat penzijko výhradně přes aplikaci Mobilní banka .

. Pro dítě je možné sjednat penzijko libovolným způsobem, na pobočce, nebo online.

Rentea penzijní společnost

Rentea sice nenabízí jednorázový příspěvek, ale v rámci svého veřejného příslibu připočítává ke smlouvám uzavřených nejpozději do 1. prosince 2022 každých 5 let příspěvek ve výši 1 % z průměrného zůstatku prostředků, které budete mít na svém penzijním účtu za období bezprostředně předcházejících 5 let před vyhodnocovacím dnem. Tím je 31. prosinec 2026 a poté každých 5 let, tedy 31. prosinec 2031 atd.

To znamená, že při založení penzijka do uvedeného data vám vzniká první nárok na vyplacení bonusu 31. prosince 2026 a poté každých dalších 5 let.

Penzijní společnost pracuje také s výší výnosů účastnických fondů a ročními poplatky ze zhodnocení. Cílové výnosy má stanoveny:

Povinný konzervativní fond 2 %

Dluhopisový fond 3 %

Akciový fond 5 %

V případě, kdy výnosy jednotlivých účastnických fondů překročí stanovený cílový výnos, s nímž se pojí i vyšší poplatek ze zhodnocení, vrátí vám Rentea polovinu tohoto poplatku. Tedy například pokud budete mít v akciovém fondu výnos 8 % namísto cílových 5 %, vznikne zde rozdíl 3 %, ze kterých si společnost účtuje poplatek z výnosu. Tento poplatek vám však Rentea naúčtuje jen v poloviční výši.

Akce penzijních společností v květnu 2022 Název penzijní společnosti Bonus Platnost akce do Podmínky Platí i pro dětské DPS Způsob sjednání Allianz penzijní společnost – – – – - Conseq penzijní společnost – – – – - Česká spořitelna – penzijní společnost – - - - - ČSOB Penzijní společnost 1000 Kč příspěvek na penzijní účet 30. června 2022 Minimální měsíční příspěvek 500 Kč.

Peníze na účet připsány nejpozději do 3 měsíců od platnosti smlouvy, alespoň 2 měsíční příspěvky na účtu Ano Webové stránky ČSOB Penzijní společnosti, případně call centrum ČSOB Generali penzijní společnost Poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup v Mall.cz 31. prosince 2022 Minimální měsíční příspěvek 500 Kč.

Alespoň 1 měsíční příspěvek na účtu do 3 měsíců od sjednání smlouvy Ano Online sjednávač či klientský portál KB Penzijní společnost 1000 Kč

příspěvek na penzijní účet pro dospělou osobu 31. prosince 2022 Minimální měsíční příspěvek 500 Kč.

Pro připsání vkladu nutno mít alespoň 2 měsíční příspěvky na účtu Ano Sjednání výhradně přes aplikaci KB mobilní banka KB Penzijní společnost 1000 Kč

příspěvek na penzijní účet pro dítě 31. prosince 2022 Minimální měsíční příspěvek 500 Kč.

Pro připsání vkladu nutno mít alespoň 2 měsíční příspěvky na účtu Ano Sjednat lze jakýmkoli způsobem NN Penzijní společnost – – – – - Rentea penzijní společnost 1 % z průměrného zůstatku prostředků po 5 letech trvání smlouvy 1. prosince 2022 Nárok na bonus je podmíněn trváním smlouvy do 31. 3. následujícího roku po vyhodnocovacím dni, ke kterému dojde k připsání bonusu za předchozí období – tzv. výplatní termín (např. do 31. 3. 2027 bude účastníkům připsán podíl na zisku za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026 a dále obdobně). Ano Bez uvedení podmínky UNIQA penzijní společnost – – - - -

Jak jsou na tom jednotlivé penzijní společnosti se zhodnocováním úspor svých klientů?

Z dynamických účastnických fondů v letech 2015 až 2021 na tom byli se zhodnocením nejlépe (průměrné roční zhodnocení za toto období):

ČSOB dynamický ÚF 8,39 % p.a.

Conseq dynamický ÚF 6,47 %

Česká spořitelna dynamický ÚF 6,35 % p.a.

Z vyvážených či dluhopisových fondů nejlépe uspěly tyto fondy:

ČSOB vyvážený ÚF 3,89 % p.a.

Česká spořitelna vyvážený ÚF 3,53 % p.a.

Generali vyvážený ÚF 3,11 p.a. %

Povinné konzervativní fondy měly nejvyšší zhodnocení (i když podle výsledků by se to dalo nazvat spíše tragédií) u těchto společností:

Allianz PKF 0,22 %

Conseq PKF 0,04 %

Česká spořitelna PKF −0,09 %