Katalogoví šmejdi chtějí peníze za „poplatky“ při registraci živnosti. Nic jim neposílejte

Pan Pavel dal výpověď ze zaměstnání. Jako šikovný řemeslník se chtěl začít živit montážemi kuchyní a nábytku, a proto si 21. června 2021 založil živnost. Postupně se registroval k jednotlivým státním orgánům a začal podnikat.

První dopis přišel za měsíc, druhý o pár dnů později a třetí v srpnu. Názvy odesílatelů byly různé, obsah však velmi podobný. Cílem bylo vyvolat dojem, že zápisem do živnostenského rejstříku je pan Pavel povinen uhradit související náklady. Dopisy proto vzbuzují dojem úředního psaní.

Šmejdi totiž s oblibou používají názvy, které mají navozovat dojem, že jde o státní registr. To podporují i razítky nebo předtištěnými poštovními poukázkami pro úhradu „poplatku“.

Nenechte se nachytat. Tyto dopisy jsou jen nabídkami na inzerci služeb. Nejlepším řešením je vyhodit je do tříděného odpadu. Bez sebemenších pochyb je lze označit jako nekalé praktiky, tedy jde o jiné pojmenování v tomto kontextu lidového slova šmejdi.

Jak se projevují katalogoví šmejdi Používají názvy podobné veřejným službám a rejstříkům.

Forma dopisu má vzbudit obavu z neuhrazeného poplatku.

Dopis často doplňují barevná razítka, typicky kulatá (vypadá jako úřední) nebo hranatá v záhlaví (vzbuzuje dojem úředního dopisu)

Součástí může být předtištěná složenka s vaším jménem.

Tučně zdůrazňují datum splatnosti.

Citují zákony a směrnice, které existují, ale šmejdi chtějí vyvolat dojem, že na jejich základě máte povinnost něco hradit.

Pan Pavel během dvou měsíců obdržel tři dopisy/nabídky od těchto společností.

Data Information Service ČR s.r.o Česká komora firem a živnostníků s.r.o. + ČKFaŽ s.r.o VENGERBERG, s.r.o.

Společnosti Data Information Service ČR s.r.o. a ČKFaŽ s.r.o / Česká komora firem a živnostníků s.r.o. tyto nabídky datovaly dnem zápisu do živnostenského rejstříku, tj. 21. 6. 2021. To má vzbudit dojem, že tento dopis souvisí přímo se zápisem podnikatele a musí takový poplatek uhradit.

U dvou firem chvilku zůstaneme. Česká komora firem a živnostníků s.r.o. patří společnosti ČKFaŽ s.r.o. Je to taková akční nabídka dvě za cenu jedné. Dopis je adresován od ČKFaŽ s.r.o., web provozuje Česká komora firem a živnostníků s.r.o. Přehledné, že?

Společnost VENGERBERG, s.r.o., na dopisu uvedla datum 6. 8. 2021, které bylo součástí hranatého červeného podacího razítka v záhlaví dopisu. To má opět vzbudit dojem úředního psaní.

Všechny tyto společnosti mají jedno společné: chtějí vaše peníze. Panu Pavlovi se to nezdálo, proto nás kontaktoval s dotazem, co s tím má dělat, že mu těch poplatků připadá už nějak moc. Opakujeme znovu: tyto a podobné dopisy vyhoďte a nic neplaťte.

Vyhozené peníze za nic

Když se do těchto dopisů začtete, zjistíte, že zmiňované firmy nic netají. V dopisech je uvedeno, že jde o nabídku zápisu do nějakého registru. Přesněji do jejich vlastního registru.

Příklad:

Představte si, že na Měšci vytvoříme webovou stránku, na které bude jen jedno vyhledávací pole. Nebo ještě lépe, budeme provozovat databázi, které budeme říkat „živnostenský registr“. Bude jen na vyžádání zasílán na DVD a na webu vůbec dostupný nebude. Aby se zájemci dychtiví o kontakty na vás dostali k informacím, koupí si někde v bazaru DVD mechaniku, nainstalují si tam speciální program a poté se jim zobrazí váš kontakt. Připadá vám to přitažené za vlasy? To se ale právě děje:

Data Information Service ČR s.r.o.

Český firemní rejstřík je vydáván na DVD a lze ho lehce nainstalovat do PC nebo MACu. Data lze exportovat ve formě textu, v Excelu, PDF, DBF nebo jako etiketu.

Ale pojďme zpět k našemu imaginárnímu „živnostenskému registru“. My budeme sledovat nově vnikající subjekty (to je veřejná informace) a posílat jim dopis s poplatkem. Kdo se nachytá a zaplatí nám, toho zaregistrujeme do našeho „živnostenského registru“. K čemu to platícímu bude? Inu k ničemu, ale my máme jeho peníze. A přesně takto fungují katalogoví šmejdi.

Není v tom žádná přidaná hodnota, jde o vaše vyhozené peníze. Bohužel, každým rokem se na tyto finty nachytají noví živnostníci. Stačí si do vyhledávacího pole těchto „registrů“ provozovaných šmejdy zadat třeba jméno Pavel a zjistíte, že se jich nachytaly desítky.

Za zápis do „registru“ si katalogoví šmejdi účtují poplatky. Porovnává je tato tabulka:

Nabídka zápisu do „registru“ Společnost Jednorázová cena ČKFaŽ s.r.o 2631 Kč Data Information Service ČR s.r.o 1677 Kč VENGERBERG, s.r.o. 2690 Kč

A teď si uděláme podrobný přehled nabídek.

ČKFaŽ s.r.o + Česká komora firem a živnostníků s.r.o.

Takto vypadá nabídkový dopis od společnosti ČKFaŽ s.r.o.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Dopis od ČKFaŽ s.r.o., IČO 10687874. Firma vznikla 19. 3. 2021. (08/2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Šmejdi nabídkové faktury posílají obyčejnou poštou.

Za poplatek 2631 Kč vás zaregistruje do svého „registru“.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Web a „registr“ firem ČKFaŽ s.r.o., IČO 10687874, a Česká komora firem a živnostníků s.r.o., IČO 08804257. (13. 9. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Web a „registr“ firem ČKFaŽ s.r.o., IČO 10687874, a Česká komora firem a živnostníků s.r.o., IČO 08804257. (13. 9. 2021)

A bohužel lidé se na tento lep chytají. Tady je reálný výpis po zadání slova „Pavel“.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Web a „registr“ firem ČKFaŽ s.r.o., IČO 10687874, a Česká komora firem a živnostníků s.r.o., IČO 08804257. Zobrazené výsledky po zadání slova „Pavel“ 13. 9. 2021

Neplatíte však za to, že jste v jejich (zbytečném) registru, ale za „zvýraznění profilu“. To je ta věta napsaná kurzívou.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Web a „registr“ firem ČKFaŽ s.r.o., IČO 10687874, a Česká komora firem a živnostníků s.r.o., IČO 08804257. Zobrazené výsledky po zadání slova „Pavel“ 13. 9. 2021

ČKFaŽ s.r.o., IČO 10687874 Vznik: 19. 3. 2021

Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Základní jmění: 1000 Kč

Web: https://ceskakomora.cz/ Jednatel i společník Milan Manák, nar. 5. září 1966

Hurbanova 3154/66, 916 01 Stará Turá, Slovensko

Den vzniku funkce: 27. dubna 2021

VENGERBERG, s.r.o

Živnostenský portál je jen líbivý název pro webovou stránku společnosti VENGERBERG, s. r. o. Ta k nabídkovému dopisu přikládá rovnou i složenku.

Firma skutečně svůj vlastní „registr“ provozuje. Vypadá takto:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Webová prezentace společnosti VENGERBERG, s.r.o., IČO 09556915 (13. 9. 2021)

A i ona je ve svém podnikání úspěšná. Lidé se opět nechávají nachytat. Pak takový placený zápis vypadá takto:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Do „registru“ s názvem „Živnostenský portál“ se lidé stále nechají nachytat. Příklad výpisu po zadání jména „Pavel“. Je na webu http://zp-cr.cz, provozuje jej společnost VENGERBERG, s.r.o., IČO 09556915 (13. 9. 2021)

Dopis, který přišel do schránky obyčejnou poštou.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Dopis od VENGERBERG, s.r.o., IČO 09556915. Firma vznikla 1. 10. 2020 (08/2021)

VENGERBERG, s.r.o., IČO 09556915 Vznik: 01. 10. 2020

Sídlo: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

Základní jmění: 200 000 Kč

Web: http://zp-cr.cz/ Jednatel i společník Jiří Schovanec, dat. nar. 13. dubna 1955

Šmeralova 725/20, 664 34 Kuřim

Den vzniku funkce: 5. listopadu 2020 Seznam všech společností, jimiž je jednatelem

Data Information Service ČR s.r.o

Vypadá to jako Rejstřík obchodu a živností, ale je to jen komerční nabídka společnosti Data Information Service ČR s.r.o. na zápis do zbytečného registru. Je však unikátní ve způsobu. Společnost je zastáncem klasiky, takže na požádání údaje o vás předá zájemcům na DVD, nač kvůli tomu dělat web.

Ale abychom firmě nekřivdili, zase byla nejlevnější, zhruba o tisícovku oproti konkurenci, a navíc k prohlídce zápisů nepotřebujete internet, protože data prý posílá na DVD.

Webová prezentace



Autor: Dalibor Z. Chvátal Webová prezentace společnosti Data Information Service ČR s.r.o., IČO 09280529



Autor: Dalibor Z. Chvátal Webová prezentace společnosti Data Information Service ČR s.r.o., IČO 09280529

Dopis, který přišel do schránky obyčejnou poštou.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Dopis od Data Information Service ČR s.r.o., IČO 09280529. Firma vznikla 26. 6. 2020 (08/2021)

Bez vyjádření

Ve článku zmiňovaným společnostem jsme dali prostor na vyjádření na tyto otázky:

Proč zasíláte nevyžádané nabídky poštou zvláště nově registrovaným podnikatelským subjektům? Proč vaše nabídky evokují pocit, že jde o úřední dopis a příjemce je „povinen“ uhradit nějaký poplatek? Jde přece o nekalé praktiky. Jakou formu registru provozujete a jak konkrétně je užitečný pro vašeho klienta, který nabídku uhradí? Jde o jednorázový poplatek, nebo pravidelně se obnovující? Pokud platícímu dojde, že naletěl, vrátíte mu peníze? Pokud ano, do kdy? Pokud ne, proč ne? Pokud platící už nemá zájem pokračovat s vašimi službami, musí vám toto sám aktivně oznámit a smlouvu ukončit, anebo smlouva skončí automaticky?

Do termínu 29. 9. 2021 neodpověděly, ani do data publikace článku. Čtenář nám však poskytl reakce, které obdržel po svém dotazu. Všechny jsou původní a bez úprav.

Zaslaný e-mailový dotaz osloveného živnostníka:

DOBRY DEN,PRIŠLA MI OD VAS FAKTURA NA PLACENI DO ZAPISU V REGISTRU ŽYVNOSTI.CHTEL JSEM SE ZEPTAT CO TO JE A DO KDY TO MUSIM ZAPLATIT.UZ SEM PLATIL JEDEN POPLATEK 1000KČ PŘI ZŘIZENY ŽYVNOSTI TAK JESTLI TO NENI OMYL.DEKUJI.

VENGERBERG, s.r.o

m.krulisova@zp-cr.cz

Dobry den nas zapis i poplatekje dobrovolny je jen na vas zda chcete byt zapsan do naseho registru. Pekny den M.Krulisova

Data Information Service ČR s.r.o.

rejstrik@ceskyinfoservice.cz

Dobrý den,



zaslali jsme Vám nabídku na zápis do Rejstříku obchodu a živností kterou můžete, ale nemusíte akceptovat. Pokud byste projevil zájem být v tomto Rejstříku zapsán, uhradíte jednorázově částku na přiložené složence. V případě, že zájem nemáte – nabídku vyhoďte.



S pozdravem



Český firemní rejstřík

ČKFaŽ s.r.o.

Bez reakce.