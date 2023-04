Karty Mastercard a Maestro v České spořitelně končí, banka přechází na karty Visa

Už jen platební karty Visa. Česká spořitelna se rozhodla být bankou jen s jedním kartovým brandem. Končí tak období, kdy byla duální bankou vydávající platební karty obou schémat, tj. Mastercard i Visa. Není to jediná banka, která si takto zjednodušila a zlevnila kartový byznys. Z Mastercard plně na Visu v posledních letech přešly i MONETA Money Bank a UniCredit Bank. U ostatních konkurenčních bank však stále převažuje vydávání platebních karet Mastercard.

Zmenší se tím ale počet duálních bank, ve kterých si budete moci vybrat z obou kartových schémat, karty Mastercard i Visa nyní nabídnou už jen 4 české banky:

ČSOB Fio banka mBank Raiffeisenbank

Kartová schémata u retailových bank působících v Česku Vydavatel karty / banka Podporované kartové schéma Air Bank Mastercard Banka CREDITAS Mastercard BNP Paribas Personal Finance (Hello bank!) Mastercard Česká spořitelna Mastercard (do konce roku 2023), Visa Československá obchodní banka Mastercard, Visa Fio banka Mastercard, Visa J&T Banka Mastercard Max banka Mastercard mBank Mastercard, Visa MONETA Money Bank Visa Oberbank Mastercard PPF banka Mastercard Raiffeisenbank Mastercard, Visa Revolut Mastercard, Visa Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Mastercard UniCredit Bank Visa Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz Mastercard

Karty Mastercard využívá zhruba 15 % ze všech klientů s platební kartou, zbývajících 85 % klientů využívá karty Visa. Využívání karet různých karetních asociací bohužel vždy do jisté míry komplikuje možnosti technologických implementací a loajalitních programů nebo slevových akcí dané kartové asociace pro všechny klienty banky, proto jsme se rozhodli nadále využívat pouze platební karty jedné kartové asociace, a to Visa, abychom měli možnost maximálně flexibilně a efektivně reagovat na technologické inovace v oblasti placení a možnost poskytnout benefity všem klientům. Klienty, kteří nyní využívají platební karty Mastercard, jsme již kontaktovali a do konce roku jim doručíme nové platební karty Visa, komentoval na dotaz Měšce Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.

Jinými slovy, držet dvě kartová schémata v produktovém portfoliu banky je nákladné a Spořitelna se rozhodla kartovou nabídku zjednodušit (a zlevnit) a vsadila jen na jednu značku – Visu.

Co se změní pro stávající držitele karet Mastercard a Maestro od České spořitelny

Pokud už u Spořitelny platební karty Visa máte a jiné ne, nemusíte dál číst. Spořitelna mění pouze platební karty Mastercard a Maestro.

Pokud se změnou nesouhlasíte, nic moc s tím nenaděláte. Svým nesouhlasem jen posunete již daný konec platnosti vaší karty Mastercard/Maestro na nejzazší termín. Výměna karet bude probíhat ve dvou etapách.

31. 8. 2023 – soukromé karty

Soukromé karty Mastercard/Maestro budou platit do 31. 8. 2023 do 23:59:59 hodin. Nové karty Visa vám Spořitelna začne posílat od května.

30. 11. 2023 – Erste Premier, privátní bankovnictví a firemní karty

Soukromé karty v segmentu Erste Premier a Erste Private Banking budou platit do 30. 11. 2023 do 23:59:59 hod. Stejné datum a čas platí i pro firemní karty. Nové karty Visa pro tyto segmenty klientů začne Spořitelna rozesílat od září.

Novou kartu Visa dostanete automaticky. PIN se nemění a můžete si jej zobrazit v Georgi. S novou kartou se samozřejmě změní číslo platební karty. Je pak potřeba znovu nastavit platební kartu v mobilu a nositelných zařízeních, případě v předplacených službách.

Lékař na telefonu v ceně

Příjemným benefitem pro držitele prémiových karet Visa (Gold, Infinity) a firemních karet je služba Lékař na telefonu. To je automatická služba poskytovaná přímo Visou od 1. 1. 2022 do ukončení nabídky. Máte max. 3× měsíčně bezplatné konzultace s garancí spojení s lékařem max. do 30 minut od odeslání dotazu. Samotnou službu poskytuje pražská firma MEDDI hub. Standardně tato služba stojí 499 nebo 699 Kč měsíčně, ale v tomto případě to za vás platí Visa.

Ale ani Mastercard není pozadu. Pro držitele prémiových karet (Gold, Platinum, World, World Elite) a firemních karet má obdobnou službu U lékaře. Ta nabízí online poradnu v režimu 24/7. Odpověď praktického lékaře či pediatra dostanete do 6 hodin od položení svého dotazu. Pokud specialista doporučí osobní návštěvu lékaře, pomohou vám s objednáním, ale objednat se můžete i přímo, bez položení dotazu. Službu provozuje pražská společnost uLékaře.cz. Standardně se platí 249 Kč za odpověď praktického lékaře nebo pediatra, ale za vás to platí Mastercard.

Design platebních karet Visa České spořitelny od 12/2020 Autor: Česká spořitelna a. s.

Debetní karty

Mastercard Standard se změní na → Visa Classic

Design platebních karet Visa České spořitelny od 16. 12. 2020 Autor: Česká spořitelna a. s.

Mastercard Business se změní na → Visa Business

Benefity

Debetní karta Mastercard Business (03/2019) Autor: Česká spořitelna a. s.

Mastercard Gold se změní na → Visa Gold

Benefity

Vstup do letištního salónku FastTrack Lounge na Terminálu 2 na Letišti Václava Havla v Praze máte za tyto zvýhodněné ceny:

Dospělá osoba, která je držitelem karty Visa – 500 Kč.

Dospělá osoba – doprovod držitele karty Visa (maximálně 4 dospělé osoby) – 500 Kč.

Dítě ve věku od 3 do 14 let – 350 Kč.

Děti do 3 let v doprovodu dospělé osoby zdarma.

Design debetní karty Visa Gold (04/2023) Autor: Česká spořitelna a. s.

Debetní karta Mastercard Gold (03/2019) Autor: Česká spořitelna a. s.

Mastercard World Elite se změní na → Visa Infinite

Benefity

Neomezený počet bezplatných vstupů do letištních salónků Mastercard na Terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze, Vídni a Bratislavě.

počet bezplatných vstupů do letištních salónků Mastercard na Terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze, Vídni a Bratislavě. 8 volných vstupů do letištních salónků v rámci Lounge Key po celém světě.

do letištních salónků v rámci Lounge Key po celém světě. Neomezený počet vstupů do salónku Erste Premier Lounge na Terminálu 2 Letiště Václava Havla v Praze.

počet vstupů do salónku Erste Premier Lounge na Terminálu 2 Letiště Václava Havla v Praze. VISA Lékař na telefonu 24/7

Mastercard World Elite Metal se změní na → Visa Infinite Metal

Benefity

Neomezený počet bezplatných vstupů do letištních salónků Mastercard na Terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze, Vídni a Bratislavě.

počet bezplatných vstupů do letištních salónků Mastercard na Terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze, Vídni a Bratislavě. Neomezený počet volných vstupů do letištních salónků v rámci Lounge Key po celém světě.

počet volných vstupů do letištních salónků v rámci Lounge Key po celém světě. Neomezený počet vstupů do salónku Erste Premier Lounge na Terminálu 2 Letiště Václava Havla v Praze.

počet vstupů do salónku Erste Premier Lounge na Terminálu 2 Letiště Václava Havla v Praze. VISA Lékař na telefonu 24/7

Design debetní karty Visa Infinite (04/2023) Autor: Česká spořitelna a. s.

Debetní karta Mastercard World Elite (03/2019) Autor: Česká spořitelna a. s.

Kreditní karty

Mastercard World a Mastercard Business/Commercial se změní na → Visa Classic/Visa Business.

Benefity pro Visa Business kreditní





Design kreditní karty Visa. (04/2023) Autor: Česká spořitelna a. s.

Kreditní karta Mastercard World (03/2019) Autor: Česká spořitelna a. s.

Kreditní karta Mastercard Business (03/2019) Autor: Česká spořitelna a. s.

Předplacené karty

Platební karty Maestro obecně v Evropě končí, takže Česká spořitelna s nimi vyřeší najednou dvě potřeby.

Předplacená karta Maestro se změní na → Visa Classic Prepaid

Se změnou předplacených karet Maestro na Visu začneme letos od června, komentuje změny pro Měšec Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny.

Předplacená platební karta od České spořitelny je vydávána jako služební i soukromá a můžete ji používat, i když nemáte účet ve Spořitelně. K jednomu účtu můžou být vydané max. tři předplacené karty. Technicky je to běžný účet.

V naší bázi evidujeme okolo 2000 předplacených karet. Více jsou využívané pro business účely, kdy jde nejčastěji o potřebu poskytnout zaměstnancům prostředky v limitované výši – zaměstnanec nemá přístup k běžnému účtu společnosti, vysvětlil pro Měšec.cz Lukáš Kropík.

Design předplacené karty Visa (04/2023) Autor: Česká spořitelna a. s.