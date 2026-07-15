Platební karta na jedno použití vás ochrání při online nákupech. Přehled bank, které ji nabízejí

Ačkoli karetní společnosti, banky i evropská regulace v posledních letech posílily zabezpečení online plateb, podvodníci z internetu nezmizeli. Stále můžeme narazit na falešné e-shopy, podvodné platební brány nebo služby, které z jedné objednávky udělají pravidelné předplatné.
Kdo nakupuje online pravidelně, většinou ví, čeho si všímat, a pro placení využívá například virtuální peněženky, které obchodníkům nepředávají skutečné údaje z karty. Pro lidi, kteří s internetovými platbami nemají tolik zkušeností, ale může být orientace v rizicích složitější.
Proto, pokud patříte do druhé skupiny, nebo máte například rodiče, kteří si kvůli strachu ze zneužití karty připlácejí za dobírku nebo vám rovnou přeposílají svoje nákupní seznamy, můžete jim zkusit nabídnout jednorázovou platební kartu nebo její alternativy.
Jednorázová karta: Jak funguje
Kdo chce na internetu nakupovat s co nejmenším rizikem zneužití údajů, může sáhnout po jednorázových virtuálních kartách. Ty se dají použít pouze 1krát a poté se veškeré údaje jako číslo karty a CVV kód nenávratně smažou. I kdyby si tedy podvodník karetní údaje uložil, budou mu k ničemu.
Počítejte ale s tím, že jednorázové karty jsou primárně určené jen pro placení na internetu. Nelze s nimi platit v kamenných obchodech, vybírat z bankomatu, ani si je nahrát do digitální peněženky nebo uložit pro strhávání předplatného.
Co naopak i s jednorázovou kartou funguje, je chargeback – možnost reklamovat problematickou platbu u vaší banky.
Stejně jako při placení s klasickou kartou funguje i vrácení platby v případě, že objednávku e-shopu nakonec pošlete zpět. Peníze přijdou na účet, ke kterému byla jednorázová karta vydaná.
Které banky jednorázovou platební kartu nabízí?
Jednorázovou virtuální platební kartu aktuálně nabízí pouze dvě tuzemské banky a jedna zahraniční: Česká spořitelna, Partners Banka a Revolut Bank. Zřízení karty se ale neobejde bez mobilní aplikace, a tedy ani chytrého telefonu s přístupem na internet.
U České spořitelny jednorázovou kartu aktivujete v aplikaci George, když vpravo dole kliknete na nabídku Extra. Nejprve si pro kartu nastavíte limit – může být třeba jen 100 Kč – a požádáte o její vytvoření. Do pár vteřin je hotovo a vy poté máte hodinu na provedení nákupu. Jakmile časový limit vyprší, karta se automaticky smaže. Případně ji můžete dřív zrušit sami. Za vydání karty ani samotné platby si banka neúčtuje žádné poplatky.
Podobně jednoduché je zřízení jednorázové karty v aplikaci Partners Banky – hledejte pod záložkou Menu. Kartu si nejprve aktivujete, což je opět otázkou pár vteřin, a poté si můžete nastavit denní limit nebo kartu pojmenovat. Karta se po zaplacení zruší a rovnou se vystaví nová. Pokud už byste nechtěli mít kartu aktivovanou, můžete ji smazat kliknutím na příslušné tlačítko. I u Partners Banky je jednorázová platební karta zcela bez poplatků.
V příštích měsících by se jednorázové platební karty mohli dočkat také klienti Raiffeisenbank.
Jednorázová virtuální karta je ve fázi příprav. Bude to v podstatě vydaný token k plastové kartě se svým číslem a omezenou časovou platností, vysvětlila na dotaz redakce mluvčí banky Tereza Kaiseršotová s tím, že kartu banka nabídne možná už do konce letošního roku.
Jednorázovou kartu si jednoduše zřídíte také u Revolutu – opět v mobilní aplikaci v sekci Karty. Pokud ale patříte mezi méně zkušené nebo hledáte řešení pro své rodiče, je otázka, zda pro vás nebude bude zřízení a spravování účtu u této digitální banky příliš složité.
Virtuální i předplacené. Co najdete jinde?
Pokud jde o ostatní banky, specifické řešení nabízí mBank se svojí eKartou. Jde vlastně o předplacenou kartu, na kterou si můžete pár minut před nákupem dobít určitou částku. A pokud byste nakonec utratili méně, peníze si pošlete zpátky na účet. eKarta je zcela virtuální, v plastu ji banka nevydává. Vydání, vedení i transakce provedené eKartou nabízí mBank bez poplatku.
I ostatní banky nabízí virtuální karty – buď jako digitalizovanou verzi vaší plastové karty, nebo jako další kartu s vlastním číslem a bezpečnostním kódem. Tuto další virtuální kartu můžete mít třeba právě čistě jen pro internetové platby a nastavit si na ní nižší denní limit. Oproti jednorázové má tu výhodu, že ji lze přidávat i do digitálních peněženek a ukládat.
Samostatně fungující virtuální kartu začala letos na jaře nabízet například Komerční banka.
Virtuální karta Visa je samostatná karta. Ve své podstatě se chová stejně jako debetní karta k tarifu, jen nemá plastik. Každá karta má své číslo, které si může klient zobrazit spolu s jejími dalšími údaji v aplikaci KB+, vysvětluje Zuzana Čepelková z Komerční banky.
Další virtuální karty si ke své hlavní kartě můžete jednoduše zřídit také u Air Bank – týdně vám jich banka povolí až sedm, karty pak můžete libovolně odemykat a zamykat.
Fio banka začala na jaře nabízet možnost digitalizovat platební kartu ještě předtím, než klient dostane její plastový ekvivalent domů poštou. Na samostatné virtuální karty se banka nyní chystá.
Zavedení virtuálních karet je dalším krokem, kterým chceme v průběhu letošního roku modernizovat naše služby klientům. Konkrétní datum spuštění včas oznámíme, říká tiskový mluvčí banky Karel Kopeček.
A samozřejmě pořád tu zůstává možnost pro toho, kdo nechce řešit žádnou novou kartu – upravovat si limity pro karetní transakce po každém nákupu.
Zpátky do minulosti
Předplacená platební karta není na českém trhu žádnou novinkou. Blesk peněženka, Cool karta od ČSOB nebo Biip od České spořitelny se objevily už v roce 2014 a mnozí jim předpovídali velkou budoucnost. Krom bezpečnosti placení, respektive nemožnosti dostat se na váš bankovní účet, uživatelům předplacenek vyhovovala také jejich anonymita. U nižších částek totiž zprvu nebylo nutné udávat žádné identifikační údaje. Se zpřísněním zákona o praní špinavých peněz už to ale nebylo možné a pro řadu uživatelů se tak karty staly prakticky nepoužitelné a pro jejich vydavatele tím pádem nevýdělečné.