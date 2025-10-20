Jste připraveni na situaci, že náhle budete bez bankovního účtu? Co pak dělat? A co nejlépe dělat předem?

Znám osobně několik lidí, kteří už přišli aspoň o jeden účet. Málokdo se tím veřejně chlubí – je tu obava, že by se další banky mohly zbavit takových podezřelých či jinak problémových klientů. (Pozn. editora: Editor článku už přišel o 3 bankovní účty bez udání důvodů.)
Podobně jako u půjčky či životního pojištění jsou bankovní služby posuzovány pečlivěji, pokud existuje informace o tom, že konkurence se zdráhala s klientem uzavřít smlouvu, nebo mu smluvní vztah vypověděla. Poslední případ překvapil i mě, protože nastal náhle a bez varování.
Jednoho dne můj klient zjistil, že se nepřihlásí do internetového bankovnictví, nedostane se k penězům na účtech banky a nezaplatí kartou. Zpětně zjistil, že už několik dní má uzavřený účet. Šlo o hlavní účet, kde měl nastavené trvalé příkazy, inkasa – ani už neměl přehled, kde všude jej uvedl pro přeplatky a platby.
Najednou do seznamu svých vysokých priorit si musíte dát vyřešit platby, které jinak odcházejí trvalými příkazy, inkasy nebo naopak příchozí platby, protože jinak hrozí, že se vám váš moderní život založený na účtu sesype jak domeček z karet.
Změna účtu je nejen komplikace a riziko z nezaplacení plynoucí, ze zpoždění příchozích plateb, ale má vliv i na vaši reputaci:
Co jste to za člověka, že mění účet, že vám banka účet zrušila? Nejste kriminálník? Nebo možná bílý kůň? Však mně jako řádnému občanovi účet banka ještě nezrušila!
Výpověď poslali doporučenou poštou
Pojďme k našemu příběhu. Klient měl účet u Banky CREDITAS. Ta odstoupení od smlouvy poslala poštou. Doručování zásilek obecně funguje tak, že když si je z různých důvodů nepřevezmete (např. se o ní ani nedozvíte), dopis se vrátí a nastane fikce doručení.
Přesne v den, kdy z pohledu práva nastala fikce doručení, banka uzavřela účet. Co na tom, že během života účtu banka se svým klientem komunikovala e-mailem, posílala mu elektronické výpisy, upozornění na transakce – toto zásadní odstoupení od smlouvy poslala poštou.
Že přišel o účet zjistil až za pár dnů
Proč majitel účtu zjistil až po několika dnech, že byl jeho účet uzavřen?
Když pravidelné platby platíte pomocí povolení k inkasu nebo trvalým příkazem, běžné nákupy platíte kartou, tak se nemusíte do bankovnictví přihlašovat i několik měsíců. Navíc banky v zájmu bezpečnosti některé klienty k pravidelnému přihlašování na účet do internetového bankovnictví spíše odrazují čím dál více komplikovanějším způsobem přihlašování, takže dává smysl účet co nejvíce automatizovat.
Majitel účtu v tomto příběhu od dodavatele služeb obdržel e-mailem upomínku kvůli nezaplacenému trvalému příkazu. Jako naschvál od společnosti, která mu pár měsíců předtím poslala upomínku omylem. Takže to bral jako další jejich chybu a už to neřešil. Řešil to až poté co zjistil, že nemá účet.
Bez účtu, bez vzorů plateb a bez historie transakcí
Dobře, nevadí, asi nějaká chyba, přihlásím se do internetového bankovnicví a zjistím, co se děje. Jenže přihlásit se nešlo. Poté, co si ověřil, že zadává správné údaje přihlášení na účet, ale bez výsledku, mu všechny ty indicie došly a našel aspoň poslední výpis z účtu, který mu naštěstí chodil na e-mail.
Majitel účtu začal tušit, že mu banka v minulosti asi poslala nějakou korespondenci, kterou nepřevzal. Proto použil datovou schránku a jejím prostřednictvím bance napsal dopis, ve kterém položil několik otázek:
- Žádám o sdělení, jestli a případně přesně kdy jste mě upozornili na výpověď nebo vypověděli účet. Pokud jste využili služeb České pošty, pošlete mi označení zásilky a kdy byl/byly pokusy o doručení. Jaký byl důvod zrušení účtu takovým způsobem?
- Jaký byl důvod ke zrušení účtu?
- Byli byste tak laskaví a zaslali nastavení trvalých příkazů a povolení inkas v nějakém elektronicky čitelném formátu, jako je CSV, případně XLS, ODS apod.?
- Očekávám neprodlené vrácení zůstatku, např. na účet č. : xxx (mnohokrát jsem z něj převáděl peníze na účet u vás).
- Ke kterému dni byl účet ukončen? Ke kterému dni byl/bude ukončen smluvní vztah?
Banka na všechny body obratem reagovala.
Poslala formulář, který majitel účtu prostřednictvím datové schránky poslal vyplněný zpět a poté dojde k vyplacení zůstatku na účtu.
Poslal i seznam trvalých příkazů a inkas, které byly na platebním účtu nastaveny. Jenže k těmto platbám už chyběly variabilní symboly a specifické symboly. Takže nešly použít jako seznam použít pro zadání v jiné bance, ale spíše jako vzpomínka, co tam bylo. Ale i tak díky za tyto dary. Riziko, že by původní majitel účtu na nějaký trvalý příkaz zapomněl, bylo velké. Důsledkem může být, že neúmyslným nezaplacením trvalé platby či inkasa můžete přijít o nějakou službu, kterou třeba už za původních výhodných podmínek neseženete.
Z dokumentů zaslaných bankou bylo zjištěno, že banka poslala výpověď smlouvy nejen poštou (datována 19. 8. 2025, uložena 28. 8. 2025), ale i do internetového bankovnictví (20. 8. 2025), o čemž v daný den přišla obecná informace do e-mailu (máte v „IB“ dokument). Tím, že se klient nepřihlásil do IB a dopis nepřevzal, po vrácení dopisu došlo k naplnění výpovědi a zrušení účtu.
Banka odpověděla i na důvod zrušení účtu: důvodem byla víceméně pravdomluvnost klienta. Ale o tom se dozvíte v dalším článku s názvem: Jak nás nejen finanční instituce učí říkat nepravdu. Pojďme zpět k našemu příběhu.
Kdykoli a komukoli. A neuděláte s tím nic
Banka je soukromá firma a prostě vám může zrušit účet víceméně kdykoliv se jí zlíbí. Jistou ochranu mají lidé v exekuci, kteří mohou využít tzv. chráněný účet (peněžní ústav je povinen jej vám otevřít a vést), ale co ostatní? Ti ochranu nemají.
Je to zvláštní, máme plno ochran v oblastech, kde je mnozí ani nechtějí. Ale nemáme žádnou ochranu, pokud jde o platební účet. Na jednu stranu je to dobře – mnohá spotřebitelská ochrana je spíše ke vzteku, na druhou stranu v kombinaci s jinými regulacemi být bez účtu v dnešní společnosti je, alespoň pro mne, nepředstavitelné.
Existují částečné alternativy jako je SIPO, ale to je z bláta do louže, nárok na něj taky nemáte a rovněž tato služba vám může být vypovězena. Nejvíce možností získáváte s jen platebním účtem.
Mnohé společnosti nepočítají s tím, že nemáte účet a skoro vůbec nepočítají s tím, že nemáte chytrý mobil. Zkuste používat nemobilní číslo, nedoručí vám ani balík, některé doručovací služby číslo ve tvaru pevné linky přímo odmítají. (Pozn. editora: S rozmachem mobilních aplikací mnoho e-shopů nepodporuje pevnou linku zákazníka, protože chce jeho číslo ověřit přes SMS. To pevná linka sice umí, ale vývojáři aplikací s tím, dle zadání jejich klienta, záměrně nepočítají. Stejný problém je u přepravních služeb. Pevnou linku nezadáte třeba ani u České pošty.)
Jak postupovat, kdy přijdete o účet?
Tady jsou mé doporučené zásady pro případ, že přijdete o účet.
Mějte dostatek hotovosti
Sice přijdete o úrok na spořicím účtu, ale abyste potřebovali hotovost, nemusíte přijít zrovna o účet. Mnohokrát se mi už stalo, že z různých důvodů:
- platební karta nefungovala (technické problémy na straně banky, na straně mého mobilu, karta se přepůlila),
- nemohl jsem zaplatit kartou (banka vyhodnotila váš pohyb za nestandardní a preventivně zablokovala kartu, když jste na dovolené a nejvíce ji potřebujete),
- nebrali kartu, bankomat byl daleko.
A není to problém jen Česka, ale třeba i Austrálie, o čem svědčí video níže.
Video: Australské banky diktují, co smíš dělat s penězi.
Nelze pominout ani teoretické riziko blackoutu nebo války. Protože zatím co digitální peníze jsou pod kontrolou, hotovost vám nikdo nevypne.
Mějte více bankovních účtů
Měli byste mít v každém okamžiku minimálně 2 platební účty u 2 různých bank, záložen nebo platebních institucí.
V současnosti to není problém, je plno účtů bez poplatků, na kterých nemusíte mít žádné pohyby. Dokonce k nim někdy dostanete bonus za založení. Navíc založit účet pomocí již existujícího účtu je snadnější, rychlejší. Já vzhledem k tomu, co vše znamená vypovězený účet, preferuji mít aspoň 3 účty.
Nepužívejte banky, které s vámi neumějí komunikovat
Banky, které s vámi nekomunikují přijatelným způsobem, nepoužívejte. Bohužel se rozmáhá nešvar, že banka s vámi komunikuje jen přes internetové či mobilní bankovnictví, následně vám zruší účet a už se k ničemu nedostanete.
Dostáváte se tím do důkazní nouze, protože nevíte, zda vám a kdy něco banka poslala. Nejenže je otravné složitě se přihlašovat do internetového bankovnictví kvůli každé e-mailové notifikaci, ale když tam navíc na vás čeká jen nepodstatný dokument, přirozeně to otupí vaši ochotu reagovat na další podobné vzkazy, které mohou být pro vás už naopak zásadní.
Např. Conseq posílá pravidelně výzvy se stejným předmětem Conseq – Upozornění na nový dokument na stažení, kde ani v těle e-mailu nenaleznete moc říkající upřesnění. Např. pod slovním spojením Důležité oznámení poté na portálu zjistíte, že zde máte zjevně hromadně zasílané upozornění na změny, které mohly být klidně někde pod veřejným odkazem.
Podobně výpisy z účtů naleznete někde u někteých bank už jen v internetovém bankovnictví, nebo v mobilní aplikaci. Pokud vám banka není schopna či ochotna poslat výpis do vašich rukou, pryč s ní. Až vám zruší účet, jste bez výpisů, i když vlastně ne tak docela: po vaší žádosti vám za poplatek výpisy pošle… I datová schránka je už v upozornění na příchozí zprávu je výrazně sdílnější…
Mějte na záložním účtu dostatek peněz a záložní platební kartu
Na záložním účtě musíte mít bezhotovostní peníze a k nim vydanou kartu. Proč? Ne vše lze zaplatit hotovostí, např. letenky ale i půjčení auta, nebo aspoň máte na výběr mezi více poskytovateli, když můžete mít kartu.
Navíc může trvat, než se dostanete ke svým penězům na zrušeném účtu. Může to být případně i samostatně vedená kreditka nebo nějaký fintech s regulérním platebním účtem (Pozn. editora: Revolut, Wise, Zen.com apod.)
Co když máte firmu, nebo podnikáte?
OSVČ bych poradil to samé jako u běžných občanů s tím, že bych byl pečlivější, protože přijít o podnikatelský účet může firmu i položit. Navíc je běžné, že z různých důvodů mají občané více účtů (kvůli hypotéce, kvůli bonusům), u firem to až tak běžné není.
U jedné firmy jsem viděl, že měla na smlouvě o dílo uvedené dva účty, nicméně u jedné banky. Z toho vychází moje rada, mějte min. 2 účty u různých bank a klidně je rovnou uvádějte přímo na smlouvách.
Jiné firmy mají několik účtů u různých bank se stejným číslem účtu a dávají klientům vybrat, kam platí (ne vždy jsou poplatky nulové a převod okamžitý) – současně je to záloha na to, když vám některý účet vypoví, resp. zruší. (Pozn. editora: Takto to má např. T-Mobile.)
Problém fikce doručení v době digitálního světa
Máme zde fikci doručení při doručování Českou poštou, což je z mého pohledu ve spojení s (ne)spolehlivostí České pošty velmi nebezpečné ustanovení. Jednou za čas sám nechtěně dělám pošťáka zásilkám, které jsou k nám do domu mylně doručeny nad poštovní schránky.
Jsem přesvědčcem že existují oblasti, kde pošťáci vzorně doručují. I mně chodí běžně dopisy, zásilky, časopisy, ale chodí mi i dopisy pro někoho jiného, třeba od exekutora i do vlastních rukou. Několikrát se mi stalo, že u doporučené zásilky pro mne mi došla až „opakovaná výzva“, tedy první výzva se někde ztratila. Mohu se jen domýšlet, kolik dopisů mi nedošlo vůbec… Přitom v době datových schránek a e-mailů tyto dva nástroje vnímám spolehlivější než běžnou poštu.
Fikce doručení je z různých důvodů potřebná, to je bez debat. Měla by však nastat až poté, pokud byly použity, resp. vyčerpány pokusy o komunikaci přes všechny dostupné kanály, které daný klient a jeho smluvní partner mají k dispozici
Právě datová schránka, pokud ji jedna strana druhé sdělí, je levnější a spolehlivější.
Nepřenositelné číslo účtu
Už roky máme dostupnou přenositelnost telefonních čísel a stále se hledají výmluvy, proč přenositelnost čísel bankovních účtů není možná. Kdo ale chce, najde způsoby, jak to udělat.
Od mobilních operátorů by se banky mohly inspirovat i tím, že operátoři svým klientům kromě dopisu od České pošty pošlou bez problémů SMS, která informuje o důležité události související se smluvním vztahem. Banky by třeba mohly poslat haléř na účet s krátkým vzkazem, ten by poté klientovi díky oznámení o transakci přišel rychleji a spolehlivěji než dopis… (Pozn. editora: Některé zahraniční banky toto umí, provedou nulovou transakci s důležitou zprávou.)