Ještě nemáte nový ceník plynu nebo elektřiny? Prohledejte e-mail a weby, ať neprošvihnete termín

Léto se chýlí ke konci a spolu s ním přicházejí nové nabídky dodavatelů energií na úpravu cen. S koncem roku totiž nejspíš přestane platit vládní cenový strop, který držel vysoké ceny na maximálních cenách 6050 Kč/MWh (vč. DPH) u silové elektřiny a 3025 Kč/MWh u plynu.

Někteří velcí dodavatelé už své nové nabídky svým zákazníkům poslali, jiní se to chystají v nejbližší době udělat. Co když však patříte mezi zákazníky, kteří si sjednali smlouvu v době neúnosně vysokých cen, které drží na uzdě jen cenový strop, ale váš dodavatel se vám ještě s novou nabídkou neozval?

Někteří dodavatelé doposud vyčkávali, zda vláda skutečně ukončí k 31. prosinci 2023 (či dokonce dříve) cenový strop, nebo nikoli. Nakonec před pár dny, při vyhlašování makroekonomické prognózy Ministerstva financí, oznámil ministr Zbyněk Stanjura, že v příštím roce už strop nebude pokračovat a není pro něj ani místo ve státním rozpočtu. Definitivně však vláda ještě nerozhodla.

Co tedy dělat, když se vám dodavatel ještě neozval?

Protože se však dá konec cenového stropu s pravděpodobností hraničící s jistotou očekávat, začíná být přechod na nové smlouvy nanejvýše aktuální. Pokud se vám dodavatel ještě neozval, začněte se sami aktivně starat.

Nejdříve zkontrolujte webové stránky svého dodavatele, zda už jsou na nich zveřejněné nové ceníky pro stávající zákazníky. Také zde můžete najít informaci, kdy se dodavatel chystá ceníky rozesílat a do kdy je nutné potvrdit souhlas s novou smlouvou.

Zkontrolujte svoji e-mailovou schránku, jejíž adresu jste dodavateli uvedli jako kontaktní, a zejména se zaměřte na složky hromadné pošty nebo spamu (zkušenost autorky tohoto textu, nabídka spadla do hromadné pošty). Pokud zjistíte, že už vám e-mail od dodavatele v poště leží nepovšimnut delší dobu, rychle zkontrolujte datum, do kdy platí nabídka na uzavření nové smlouvy. Pokud ji do daného termínu neakceptujete, pak to dodavatel bude brát tak, že změnu nechcete a zůstáváte u původních cen.

Například společnost Innogy ve smlouvě uvádí, že lhůta pro přijetí nabídky a doručení podepsané smlouvy končí uvedeným dnem. Smlouvy, které budou doručeny později, nebudou akceptovány a považují se za neuzavřené . Innogy však jedním dechem dodává, pokud smlouvu doručíte po termínu a dodavatel ji ve lhůtě 30 dnů akceptuje, pak je tato nová smlouva platná. Slušný dodavatel vás nenechá platit horentní ceny, ani když jste prošvihli možnost novou smlouvu podepsat včas, ať už kvůli otálení, nebo opominutím.

V případě, že po nové cenové nabídce není ani vidu, ani slechu, pak se neostýchejte svého dodavatele sami kontaktovat s žádostí o nové ceny.

Jak to bude s poplatkem za obnovitelné zdroje?

Kromě samotných cen energií je v případě plateb za elektřinu stále ještě ve vzduchu otázka, jak to bude s poplatky za obnovitelné zdroje energie (POZE). Tyto poplatky dostávají majitelé solárních elektráren. Do chvíle, kdy přišla energetická krize, šel tento poplatek ve výši 599 Kč/MWh na vrub spotřebitelům. Od listopadu 2022 ho v rámci úlevy před vysokými cenami převzal stát, celkem šlo zhruba o 23 mld. Kč za rok.

Stát už však tento poplatek kompenzovat nechce, a tak hledá, kdo by jej měl od roku 2024 hradit. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se přiklání k variantě, že by bylo nejlepší dotace na obnovitelné zdroje úplně škrtnout. To však dost dobře nejde, protože by to bylo v rozporu s legislativou.

Nyní jsou v legislativním procesu tři materiály. Jejich cílem je využít výnosy z emisních povolenek na kompenzaci vysokých cen energií. To, jestli je resort využije právě na proplacení POZE za zákazníky i pro další rok nebo na jiná opatření na pomoc s vysokými cenami, bude předmětem diskuze, uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí MPO Marek Vošahlík.





Zajímají vás ceny energií? Přečtěte si: Nové ceníky energií jsou o polovinu nižší než loňské „vražedné“ ceny. Vyplatí se delší fixace?

Jednou z navrhovaných variant je najít peníze na pokrytí POZE z Modernizačního fondu, do kterého jdou prostředky z prodeje evropských emisních povolenek. Tomu se však brání Ministerstvo životního prostředí, protože tento fond je určen zejména na investice do opatření souvisejících s energetickými úsporami, energetickou účinností a výstavbou nových obnovitelných zdrojů energie.

Pro propočet, jak tedy vlastně budou vypadat ceny za elektřinu v příštím roce, je určující, kdo tedy bude POZE nakonec platit.

Měšec.cz získal od společnosti Centropol čerstvou predikci cen elektřiny a zemního plynu pro rok 2024. Nejedná se o ceny Centropolu, ale průměrné ceny na trhu, vycházející z nákupních cen na lipské burze EEX a nákupních strategií. Tabulka níže ukazuje optimistický scénář cen elektřiny, kdy domácnosti nebudou muset hradit POZE. Ceny jsou uvedeny na nejběžnější sazbě D02d pro bytovou jednotku, kde se svítí, vaří a používají se běžné spotřebiče. Při tomto scénáři zaplatíte v roce 2024 o 8–15 % méně než v roce 2023.

Optimistický scénář: Domácnosti nebudou hradit POZE. Sazba D02d. Ceny uvedeny s DPH POROVNÁNÍ CENY ZA MWH, BEZ FIXNÍCH PLATEB ZA JISTIČ A OSTATNÍCH FIXŮ Ceny v roce 2021

(před zvyšováním)

v Kč/MWH Cenový strop od 1. 1. 2023

v Kč/MWh Ceny pro rok 2024

v Kč/MWh Cena silové elektřiny 1936 6050 4961 Distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 20%) 1975,93 1949,31 2339,17 Systémové služby (pro rok 2024 Y2Y + 20%) 137,34 137,34 160,45 Daň z elektřiny 34,24 34,24 34,24 POZE (obnovitelné zdroje) 599 0,00 0,00 Cena s DPH 21 % 4682,50 8170,89 7499,3 Cenový růst jedné MWh v uvedených obdobích X 174 % 91,8 % Cenový růst jedné MWh (2021–2024) 160 % 160 % 160 % Průměrná roční spotřeba 3,8 MWh 3,8 MWh 3,8 MWh Roční náklady v Kč (spotřeba) 21 529,53 37 570,50 28 498 Zvýšení ročních nákladů v Kč (meziročně) X 16 039,76 −3087,92

Jak by ceny vypadaly při znovuzavedení platby za podporované zdroje elektřiny?

Návrat POZE: Domácnosti budou opět hradit POZE. Sazba D02d. Ceny uvedeny s DPH POROVNÁNÍ CENY ZA MWH, BEZ FIXNÍCH PLATEB ZA JISTIČ A OSTATNÍCH FIXŮ Ceny v roce 2021

(před zvyšováním)

v Kč/MWH Cenový strop od 1. 1. 2023

v Kč/MWh Ceny pro rok 2024

v Kč/MWh Cena silové elektřiny 1936

6050

4961

Distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 20%) 1975,93

1949,31

2339,17

Systémové služby (pro rok 2024 Y2Y + 20%) 137,34

137,34

160,45

Daň z elektřiny 34,24

34,24

34,24

POZE (obnovitelné zdroje) 599

0,00

599

Cena s DPH 21 % 4682,50

8170,89

8092,2

Cenový růst jedné MWh v uvedených obdobích X

174 %

99,1 %

Cenový růst jedné MWh (2021–2024) 173 %

173 %

173 %

Průměrná roční spotřeba 3,8 MWh

3,8 MWh

3,8 MWh

Roční náklady v Kč (spotřeba) 21 529,53

37 570,50

37235,33

Zvýšení ročních nákladů v Kč (meziročně) X 16 039,76 −333,96

Jak by vypadaly ceny elektřiny bez cenového stropu, které mají někteří lidé zafixovány ještě v původních smlouvách, které podepsali ve 2. polovině 2022? V takovém případě mohou krátkodobě platit i o 50 % více než v roce 2023.

Návrat cen nad strop i s POZE. Sazba D02d. Ceny uvedeny s DPH POROVNÁNÍ CENY ZA MWH, BEZ FIXNÍCH PLATEB ZA JISTIČ A OSTATNÍCH FIXŮ Ceny v roce 2021

(před zvyšováním)

v Kč/MWH Cenový strop od 1. 1. 2023

v Kč/MWh Ceny pro rok 2024

v Kč/MWh Cena silové elektřiny 1936

6050

9075

Distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 20%) 1975,93

1949,31

2339,17

Systémové služby (pro rok 2024 Y2Y + 20%) 137,34

137,34

160,45

Daň z elektřiny 34,24

34,24

34,24

POZE (obnovitelné zdroje) 599

0,00

599

Cena s DPH 21 % 4682,50

8170,89

12 212,2

Cenový růst jedné MWh v uvedených obdobích X

174 %

149 %

Cenový růst jedné MWh (2021–2024) 261 %

261 %

261 %

Průměrná roční spotřeba 3,8 MWh

3,8 MWh

3,8 MWh

Roční náklady v Kč (spotřeba) 21 529,53

37 570,50

56 151,26

Zvýšení ročních nákladů v Kč (meziročně) X 16 039,76 18 581,97

Odhad cen zemního plynu na lipské burze pro rok 2023

Za zemní plyn budou domácnosti platit v roce 2024 o čtvrtinu méně než s cenovým stropem v roce 2023.