Jedno místo pro dopravní agendu. Portál dopravy už něco umí, ale zatím je hlavně rozcestníkem

Ministerstvo dopravy ve čtvrtek 8. 12. 2022 oficiálně spustilo nový Portál dopravy, který má za úkol zpřístupnit lidem veškerou agendu spojenou s řízením vozidel, lodí i letadel. Jde o datum ostrého provozu, samotný web už fungoval pár měsíců předtím v rámci pilotního provozu.

Portál dopravy umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy. Zatím je však jen na začátku.

V době publikace článku elektronicky vyřídíte zatím jen

žádost o výměnu řidičského průkazu,

výpis z bodového konta,

údaje o vašich vozidlech vedených na vás jako soukromé osoby, nebo OSVČ.

Ostatní životní situace pro oblast dopravy jsou na portálu jen jako odkazy na již jinde existující informační sekce. Výhodou tak aspoň je, že je nemusíte hledat a najdete je na jednom místě.

Chceme, aby Portál dopravy byl do budoucna tím místem, kde se potkají všechny dopravní agendy, které musí občan se státem řešit. Aby mohl žádat o řidičský průkaz elektronicky, aby bylo v budoucnu možné ho vyzvedávat nejenom na příslušných úřadech, ale třeba i na poště. To je však zatím hudba budoucnosti. To, co přináší dnešek, je významné rozšíření agend na obstarávání řidičských průkazů, říká ministr dopravy Martin Kupka.

Přihlášení zazlobilo

Portál najdete na stránce www.portaldopravy.cz. Během prvního dne spuštění však přihlášení zlobilo a bylo značně nestabilní.

Nefunkční přihlášení. (8. 12. 2022, 22:38 hod.) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Po přihlášení po vás web bude chtít nejprve ověřit identitu.

Jak se přihlásit do Portálu dopravy pomocí osobní identity Autor: Ministerstvo dopravy

Možnosti přihlášení do Portálu dopravy přes osobní identitu Autor: Ministerstvo dopravy

Portál dopravy je rozdělen na 4 sekce:

Řidič.

Vozidla.

Plavba.

Letectví.

Homepage Portálu dopravy Autor: Ministerstvo dopravy

Řidič

Tato sekce vám ukáže vaše současné řidičské oprávnění, pro jaké skupiny vozidel platí a do kdy je platné. Kliknutím si můžete požádat o vydání nového řidičského průkazu.





Je potřeba dodat, že dané informace vám zobrazí i již existující Portál občana, takže nejde o novinku. Ten ale neumožňuje požádat o řidičský průkaz, jen pasivně přenese aktuální data.

Portál dopravy – sekce řidič Autor: Ministerstvo dopravy

Abyste mohli žádost podat, musíte mít vytvořenou vlastní datovou schránku pro fyzické osoby. Bez datovky to nejde, přestože máte zřízenou digitální identitu.

Jestliže ji nemáte, systém vám nabídne její připojení:

Postup žádosti o vydání řidičského průkazu – Portál dopravy. Je zapotřebí datová schránka. Pokud ji nemáte, můžete si ji vytvořit. Autor: Ministerstvo dopravy

Datovou schránku je možné připojit za pár minut. Jakmile ji máte aktivovanou, můžete si zvolit důvod své žádosti o vydání nového řidičáku.

Doposud bylo možné elektronicky požádat o nový řidičský průkaz jen v případě uplynutí jeho platnosti. Ode dneška však už lidé mohou žádat i z důvodu ztráty, krádeže, nebo změny údajů v průkazu. Zároveň už mohou požádat o vydání nového průkazu v bleskové lhůtě do 5 pracovních dní, říká Martin Kupka.

Co v sekci Řidič můžete udělat a vidět:

údaje o řidičském průkazu,

elektronicky podat žádost o nový řidičský průkaz,

výpis z bodového konta,

údaje o přestupcích,

údaje o zákazech řízení,

údaje o profesní způsobilosti.

Vozidla

V této sekci se můžete podívat do registru vozidel na všechna svá stávající i bývalá vozidla, které jste kdy vlastnili nebo provozovali jako soukromé osoby, nebo OSVČ. Může to být celkem hezký historický exkurz, kdy se podíváte, co se třeba stalo s vaším prvním autem, jestli je ještě v provozu, nebo už ne.

Vyzkoušejte si to, funguje to dobře.

Portál dopravy – sekce Vozidla Autor: Ministerstvo dopravy

Novinkou je tzv. Datová kostka. Jde o odkazy na vybrané statistiky a veřejně publikovatelná data z registru silničních vozidel.

Nenajdete tady však sportovní, historické a diplomatické vozy, ty zde zahrnuty nejsou.

Vázne i zobrazení jednotlivých typů vozidel. Pokud by vás třeba zajímalo, kolik v Česku jezdí Aygo nebo Camry od Toyoty, online databáze toto obchodní označení nezná.

Web má odkazy na elektronickou dálniční známku a platbu mýta.

Užitečnou funkcí může být odkaz na kontrolu tachometru. Tato služba funguje od ledna 2015 a byla by lepší její integrace do portálu než odkazy.

Portál dopravy – podstránka Kontrola tachometru v sekci Vozidla Autor: Ministerstvo dopravy

Plavba

V této sekci si můžete podat žádost o vydání náhradního dokladu při ztrátě, odcizení či zničení, anebo pokud potřebujete změnit údaje.

Můžete se přihlásit na zkoušku spojenou s vydáním nového a případně rozšířením toho stávajícího průkazu.

Letos ještě do sekce Plavba přibudou:

údaje z registru Státní plavební správy,

údaje o plavidlech,

e-podání technických prohlídek plavidel,

údaje o průkazech vůdců plavidel.

Portál dopravy – sekce Plavba Autor: Ministerstvo dopravy

Letectví

Pokud potřebujete něco vyřídit v oblasti letectví, tato sekce vás propojí s Úřadem pro civilní letectví, kde můžete:

nahlédnout do registru provozovatelů a pilotů bezpilotních systémů,

ověřovat spolehlivost,

podat žádost o kompenzaci v případě zrušení či opoždění letu a podobně,

podívat se do leteckého rejstříku,

najít potřebné formuláře.

Zatím však jde jen o odkazy, resp. rozcestník. Také se z něj dostanete na stránky Letecké amatérské asociace, kde si vyřídíte záležitosti spojené s pilotními a technickými průkazy sportovních létajících zařízení.

Portál dopravy – sekce Letectví Autor: Ministerstvo dopravy

Ještě letos do sekce Letectví přibudou:

údaje o držených průkazech

a údaje o letadlech

Taxíky a jízdenky

Portál dopravy má integrovaný odkaz na web pro ověření vozidla taxislužby a ověření průkazu řidiče taxislužby. To je funkce využívaná hlavně různými zprostředkovateli taxislužby (např. hotely, radnice se senior taxi, Bolt, Liftago, Uber a další), protože jim hrozí vysoké sankce, pokud jejich prostřednictvím přijede vozidlo, které není v evidenci taxíků.

Data jsou zásadní i pro pojišťovny poskytující povinné ručení, případně havarijní pojištění. Taxi má totiž kvůli riziku několikanásobně dražší pojistku. Pokud si někdo auto pojistí jako ne-taxi, ale přitom je v evidenci vozidel taxislužby, kromě tučné faktury od pojišťovny s doplatkem dlužného pojistného riskuje, že pojišťovna může odmítnout plnění.

Samotná databáze taxíků je aktualizovaná každý den, je veřejná a online přístupná již od 1. 7. 2020.

A konečně, že jde o skutečný taxík, a ne „černý taxík“, si takto může kdykoli v mobilu ověřit jakýkoli pasažér, který jede s nějakým řidičem za peníze. Není to taxi? Neplaťte za jízdu, řidič se s vámi hádat nebude. Sankce pro něj jsou vysoké a on to ví. Data využívají při kontrole i státní orgány (policie, úřady apod.).

Další odkaz vede na nákup jízdenek One Ticket pro různé spoje od různých dopravců, a nakonec také na Portál občana, kde si můžete zařídit ostatní záležitosti se státní správou.

Portál dopravy zatím slouží pouze pro fyzické osoby. Pro potřeby firem se má začít rozšiřovat od roku 2023 a dále.

Například zmiňovaní taxikáři si budou muset počkat přibližně do roku 2024, kdy přijde možnost žádostí o vydání či výměny průkazů řidičů taxislužby, nebo na zařazení, změnu či vyřazení vozidla taxislužby online bez návštěvy úřadu.