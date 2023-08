Je váš lékař na dovolené? Musí za sebe mít zástup. Ten ale může být i 2 hodiny daleko

Pokud váš lékař pojede na dovolenou nebo není z nějakého důvodu přítomen v ordinaci během ordinačních hodin, musí za sebe sjednat zástup. Musí vás zkrátka vždy informovat o tom, na koho se máte obrátit v jeho nepřítomnosti. Informaci o svém zástupu a o jeho ordinačních hodinách tak může zveřejnit na svých webových stránkách, pokud je má, případně klasicky přilepit list papíru na dveře ordinace.

Za tímto zástupem můžete zajít s jakýmkoli problémem, se kterým byste se bývali obrátili na všeho absentujícího lékaře. Ačkoli to neznamená, že vám vyhoví, jak jsme o tom psali v článku Na zásobu léků myslete před dovolenými, zastupující lékař vám je napsat nemusí.

Ať už vám dojdou léky, nebo potřebujete vyšetřit s akutním problémem, mějte na paměti, že zastupující lékař nemusí být ve vedlejší ordinaci. Nebo budově. Nebo vesnici. Někdy se můžete projet hodně daleko.

Dostupná zdravotní péče? Ano, ale…

Dostupnost zdravotní péče u nás upravuje Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. V něm je závazně uvedena dojezdová vzdálenost jednotlivých odborností. A ta platí jak pro vašeho běžného lékaře, tak i pro jeho zástup. A ačkoli můžete mít vašeho lékaře standardně minutu chůze od domu, jeho zástup může být i přes 3 města daleko.

Dojezdové vzdálenosti se liší podle jednotlivých odborností:

dojezdová vzdálenost do 35 minut – všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví, zubní lékař, lékárna,

– všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví, zubní lékař, lékárna, dojezdová vzdálenost do 45 minut – diabetologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, ortopedie, radiologie a zobrazovací metody (jen ultrazvukové a rentgenové a skiagrafické vyšetření), rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, urologie, vnitřní lékařství,

– diabetologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, ortopedie, radiologie a zobrazovací metody (jen ultrazvukové a rentgenové a skiagrafické vyšetření), rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, urologie, vnitřní lékařství, dojezdová vzdálenost do 60 minut – gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, hematologie a transfúzní lékařství, revmatologie, hemodialýza, psychiatrie, psychologie, logopedie, dermatovenerologie,

– gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, hematologie a transfúzní lékařství, revmatologie, hemodialýza, psychiatrie, psychologie, logopedie, dermatovenerologie, dojezdová vzdálenost do 90 minut – alergologie a klinická imunologie, angiologie, endokrinologie, nefrologie, klinická onkologie, dětská chirurgie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, ortodoncie, počítačová tomografie,

– alergologie a klinická imunologie, angiologie, endokrinologie, nefrologie, klinická onkologie, dětská chirurgie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, ortodoncie, počítačová tomografie, dojezdová vzdálenost do 120 minut – dětská gynekologie, foniatrie a audiologie, radiační onkologie, magnetická rezonance, nukleární medicína, kardiochirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, infekční lékařství, lékařská genetika, plastická chirurgie, geriatrie, sexuologie.

Například k praktickému lékaři, ať už pro děti, nebo pro dospělé, byste se měli dostat do 35 minut. Pokud ale budete mít dermatovenerologický problém, můžete si zajet až hodinu. V případě potíží z oblasti alergologie a imunologie musí být zástup dostupný do hodiny a půl. A na magnetickou rezonanci můžete jet i dvě hodiny.

Jak se taková vzdálenost počítá? Autem

Uvedené časy vám pravděpodobně mnoho neřeknou, když zákon neuvádí, jakým dopravním prostředkem počítá, že se k lékaři dopravíte. Jde o dojezdovou vzdálenost na kole? Nejrychlejším MHD spojem na dané trase? Pěšky? Nebo osobním automobilem po nejrychlejší trase s využitím placených úseků? Zeptali jsme se. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že dojezdovou dobou se rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí, která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích, uvedl pro Měšec.cz Ondřej Jakob, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví.

A protože zákon nespecifikuje způsob dopravy, nabízí také ustálený výklad. Ustálený výklad je takový, že se jedná o dopravu osobním automobilem (nikoliv např. na kole) nejkratší trasou, kterou může automobil využít. Tato doba tak většinou odpovídá času dojezdu zobrazenému v běžných navigačních systémech, informuje Ondřej Jakob.

Podle ministerstva jde však o nejzazší časy a zpravidla není situace tak zlá. Dle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb jsou dojezdové doby stanovené pro jednotlivé obory nebo služby chápány jako nejzazší možné a zpravidla bude odpovídající poskytovatel zajištěn v dojezdové době výrazně kratší, uzavírá Ondřej Jakob.

Když auto nemáte, začíná dobrodružství

Ne každý autem disponuje. Pokud patříte mezi ty, kteří neřídí, můžete se dostat do opravdu nepříjemné situace. Tam, kam by cesta autem trvala půl hodiny, můžete jet městskou či meziměstskou dopravou i přes hodinu. V situaci, kdy vám není dobře, nebo takto cestujete s nemocným dítětem, je to o to nepříjemnější.





Pokud byste bez auta měli jet s dítětem na dětskou gynekologii, může se taková cesta proměnit v ne úplně příjemný celodenní výlet.

Něco lze zařídit dopředu

Akutní stavy si nevybírají a předejít jim můžete jen těžko. V takovém případě vám možná bude i jedno, že musíte cestovat daleko. Hlavně, že vám někdo uleví. Ale vyrazit bez auta na několikahodinový výlet na kardiologii jen proto, že vám došly léky a váš lékař má dovolenou, to už naštve.

Zejména v době dovolených se proto doporučuje poprosit s předstihem o napsání receptu na pravidelně užívané léky, případně si pro další recept jít s předstihem a ne až na poslední chvíli.

Samozřejmě pokud zapomenete, nic se neděje, zástup je vám k dispozici. Záleží však, kde to bude.