Je to krátkozraké, střílíme se do vlastní nohy: Odborníci hodnotí chystané snížení podpory v nezaměstnanosti

Pravidla pro podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci se s velkou pravděpodobností od příštího roku zase změní. Ministr práce Aleš Juchelka to oznámil s tím, že je pracovní trh stabilizovaný a proto takto vysoká dávka není potřeba.
Nová pravidla pro výši podpory přitom platí teprve od letošního roku a byla provázána s flexinovelou tak, aby rozhýbala náš zamrzlý trh práce. Cílem bylo například pomocí vyšších dávek dodat finanční jistotu v prvních měsících nezaměstnanosti a tím motivovat lidi nespokojené na stávajících pozicích k hledání nového místa nebo zvýšení kvalifikace.
Podle Tomáše Ervína Dombrovského je to často právě strach z finančních problémů, který většinu Čechů drží v práci i navzdory vysoké nespokojenosti. Větší fluktuace na pracovním trhu (ta česká patří v Evropě k těm nejnižším) by mohla pomoci firmám najít vhodné lidi a větší odvaha změnit místo by zaměstnancům do ruky dala silnější nástroj např. pro vyjednávání o výši mzdy se zaměstnavatelem.
Vláda chystané změny, které sníží podporu v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci, navíc neschválila cestou klasické novely zákona o zaměstnanosti, který výši podpory stanovuje. Místo toho je narychlo protlačila při hlasování o novele zákoníku práce. Tento způsob tak zabránil tomu, aby je mohl kdokoli připomínkovat. Plánované kroky přitom kritizují zástupci zaměstnavatelů, odborů i někteří členové vládní koalice.
Pravidla pro podporu v nezaměstnanosti se asi opět změní. Chystanou novinku už teď mnozí kritizují
Zajímalo nás
1) Jak hodnotíte chystané kroky vlády, která plánuje snížit podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s tím, že je nezaměstnanost nízká a vyšší podpora tak není třeba?
2) Podle Aleše Juchelky by nakonec mohly být některé skupiny lidí zvýhodněné tak, jak navrhuje SPD (samoživitelky, starší lidé). Je vhodné na trhu práce víc chránit určité skupiny lidí? Kteří jsou ti nejzranitelnější?
3) Co by pomohlo udělat český trh práce pružnější?
4) Jak hodnotíte dosavadní kroky současné vlády související s trhem práce? Oceňujete nějaká ze schválených či chystaných opatření? Které chyby byste naopak vytkli?
Respondenti:
- Tomáš Ervín Dombrovský, analytik trhu práce ve společnosti Alma Career
- Radovan Hauk, odborník na trh práce z Moore Czech Republic
- Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad ČR, prezident Svazu personalistů
- Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz
Jak hodnotíte chystané snížení podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s tím, že je nezaměstnanost nízká a vyšší podpora není třeba?
Tomáš Ervín Dombrovský: Mě ten škrt přijde opravdu nedomyšlený a hloupý. Dopad na samotné nezaměstnané bude tvrdý. Změny týkající se pracovního trhu, které začaly teprve nedávno platit, byly promyšlené jako celek a změny v podpoře a při rekvalifikaci šly ruku v ruce s flexi novelou zákoníku práce, vyvažovaly jí. Flexinovela více podporovala flexibilitu na straně zaměstnavatelů, zatímco změny v podpoře v nezaměstnanosti cílily na flexibilitu na straně zaměstnanců, aby ti mohli snáze procházet změnami práce, v ideálním případě maximálně s krátkodobou nezaměstnaností. Ta reforma tak, jak byla připravená a pro kterou mimochodem hlasovalo i celé ANO, vč. pana Babiše s Juchelkou, byla extrémně dobře odůvodněná, měla obsáhlou důvodovou zprávu vč. řady dat a studií. Shodli se na ní zástupci zaměstnavatelů, odboráři a vesměs i odborníci napříč trhem.
Už samotné tvrzení, že trh práce je stabilizovaný a kdo chce práci, si ji najde rychle, je nesmysl. Máme tady velké skupiny lidí, kteří jsou z pracovního trhu vytěsňovány i na další dobu. Smyslem zvýšení podpory v prvním období na 80 % předchozích čistých příjmů, bylo dát lidem pro ty první měsíce více klidu na hledání adekvátní práce. Aby nebyli pod okamžitým finančním tlakem a nebyli nuceni brát jakoukoli nabídku co nejdřív a jít tak pod svou kvalifikaci. Současné nastavení navíc mělo vyšší podporou rekvalifikací motivovat k doplnění kvalifikace nebo celkové rekvalifikaci v případě, že nezaměstnanost trvá o něco déle.
Ta úspora se navíc odehrává v rámci silně přebytkového pojistného účtu. Na aktivní politiku zaměstnanosti, vč. podpor stát vybírá od zaměstnavatelů povinný příspěvek 1,2 % z vyměřovacího základu pracovníků. Loni se takhle vybralo 30 mld. Kč a vyplatilo necelých 15 mld. Kč. Letos se vybere přes 32 mld. Kč kvůli zvyšování mezd a vyplatí se (i po letošním zvýšení podpor) kolem 19 mld. Kč, takže na tom účtu bude pořád veliký přebytek, řádově 13 mld. Kč. A stát tam chce ještě šetřit. Část těch lidí, kteří se při hledání práce ocitnou ve finanční nouzi, se stejně přelijí do nepojistných dávek, takže ta úspora nebude ani v té výši, v jaké si ministerstvo práce nebo premiér slibují. Část peněz vyčerpáme jinde.
A poslední věc se týká letošního, více méně plošného zamítání rekvalifikací nezaměstnaným. To je obrovský průšvih. Jenom z řad nezaměstnaných prošlo loni rekvalifikacemi od ledna do července skoro 35 tis. lidí. Letos to za prvních sedm měsíců roku bylo jen 5407 lidí, více než šestkrát méně. Je to absurdní, protože ti, co jsou nezaměstnaní delší dobu a potřebují rekvalifikace, o ně žádají, ale drtivá většina se letos dozvídá, že nemají z různých zástupných důvodů nárok. Takže nedostanou ani vyšší podporu při rekvalifikaci, což je větší finanční tlak, ale zároveň si nemohou doplnit kvalifikaci, protože většinou na to z vlastního nemají.
Z mého pohledu jsou tyto úspory krátkozraké a zatíží to nakonec všechny. Silně to oslabí vyjednávací pozici lidí, výrazně to zkomplikuje situaci těch, kteří už jsou bez práce a budou pod větším tlakem vzít neadekvátní pozici a opět to zabetonuje pracovní trh. Nakonec budou mít problémy i firmy, které nebudou mít kde brát vhodné lidi a nedokážou vyrůst, jak by mohly. Je to škoda pro celou ekonomiku a společnost.
Radovan Hauk: Snahu hledat v rozpočtu úspory chápu, podpora v nezaměstnanosti ale není místo, kde by se mělo škrtat. Vyšší podpora platí teprve od letošního ledna a byl to určitě krok správným směrem. Jejím smyslem bylo dát lidem, kteří přišli o práci, čas najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci, aniž by se jim zhoršily zásadně jejich životní podmínky. Pro ekonomiku s nízkou produktivitou je to rozumná investice. Podpora by samozřejmě v čase měla významně klesat, aby nutila lidi bez práce si ji najít v relativně krátkém čase.
Argument nízké nezaměstnanosti také úplně nesedí. Podíl nezaměstnaných je v srpnu na pěti procentech, meziročně vzrostl o půl procentního bodu a na jedno volné místo připadají téměř čtyři uchazeči. Podporu přitom dostává jen necelých 29 % z nich.
Nejvíc mi vadí snížení podpory při rekvalifikaci z 80 na 60 %, protože právě rekvalifikace bychom v době proměny průmyslu měli podporovat. Pokud chce vláda šetřit, dává větší smysl zpřísnit podmínky pro ty, kdo jsou v evidenci opakovaně a nespolupracují, než plošně krátit podporu lidem, kteří si roky platili pojištění.
Martin Jánský: Úspory státního rozpočtu chápu, ale plošné škrty v podpoře rekvalifikací jsou krátkozraké. Samozřejmě platí, že státní rekvalifikace je nutné mnohem lépe cílit a přímo je propojovat se skutečnými, aktuálními a zejména budoucími potřebami zaměstnavatelů. Nízká nezaměstnanost je totiž pouze kvantitativní údaj, který maskuje hluboký strukturální nesoulad na trhu.
Vlivem umělé inteligence se poločas rozpadu dovedností zkrátil na jeden až dva roky. Z našich dat víme, že 45 % firem letos plánuje přijmout méně absolventů právě kvůli AI. Pokud plošně omezíme podporu v rekvalifikacích přesně ve chvíli, kdy firmy potřebují transformovat role a lidé se musí učit zacházet s novými technologiemi, střílíme se do vlastní nohy. Tlačit lidi do jakékoliv práce rychlým zrušením podpory je jedna věc, ale vzít jim nástroje k tomu, aby získali novou, byznysem reálně žádanou kvalifikaci pro ekonomiku 21. století, je strategická chyba.
Michal Španěl: Současné nastavení podpor platí teprve od ledna, takže na hodnocení dopadů je brzy. Pro skutečné vyhodnocení by byla třeba alespoň celoroční data, nejlépe data za dva roky, ideálně za období zahrnující různé sezónní fáze pracovního trhu.
Argument, že nízká nezaměstnanost znamená nepotřebnost vyšší podpory, není přesvědčivý. Právě v době relativně nízké nezaměstnanosti může vyšší krátkodobé zajištění vytvořit podmínky pro to, aby lidé nehledali pouze první dostupné místo, ale práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem. OECD ve své analýze ČR označilo reformu platnou od roku 2026 za potenciálně užitečný nástroj pro podporu mobility, zároveň ale výslovně upozornilo na potřebu její dopady pečlivě sledovat. OECD také konstatuje, že příliš slabé zajištění při nezaměstnanosti může lidi motivovat k tomu přijmout rychleji práci bez ohledu na její kvalitu nebo vhodnost spojení zaměstnance a zaměstnavatele.
Snížení krátkodobého zajištění může dopadat na pracující, kteří si mnoho let platili pojistné a ocitnou se na krátkou dobu bez zaměstnání. Může také omezovat ochotu opustit špatně placenou, neproduktivní nebo jinak nevyhovující práci, protože člověk bez větší finanční rezervy si nemůže dovolit riskovat několik měsíců výrazně nižšího příjmu.
Z pohledu ekonomiky navíc potřebujeme, aby se lidé dokázali přesouvat tam, kde budou jejich schopnosti využity produktivněji. OECD uvádí, že zaměstnanci v ČR, kteří přejdou přímo mezi dvěma zaměstnavateli, dosahují v průměru přibližně 12% růstu mzdy. Při přechodu přes evidenci úřadu práce je průměrný růst okolo 8 %. Mobilita tak není něco, co by měl stát automaticky brzdit. Je jedním z mechanismů, kterým se pracovní síla přesouvá do produktivnějších firem.
S tím souvisí i přenos zkušeností a znalostí mezi firmami a odvětvími – efekt dobře známý např. z dynamických technologických center typu Silicon Valley. Člověk při změně firmy nepřenáší jen svoji pracovní sílu, ale také zkušenosti, pracovní postupy, kontakty a znalost technologií.
Podle A. Juchelky by nakonec mohly být některé skupiny lidí zvýhodněné, jak navrhuje SPD (samoživitelky, starší lidé). Je vhodné víc chránit určité skupiny lidí? Kdo jsou ti nejzranitelnější?
Tomáš Ervín Dombrovský: Já jsem rozhodně pro chránit některé zranitelné skupiny lidí trochu více, více je zabezpečit a cílit třeba i na rychlejší rekvalifikace. To dává smysl, ale Úřad práce ČR, potažmo ministerstvo práce to letos moc nedělá, v podstatě na to rezignovali. Pro následující období třeba něco chystají, ale zatím to prostě nefunguje.
Řada lidí opravdu hledá práci zdlouhavěji. Třeba lidé ve vyšším věku (50+) jsou z trhu práce vytěsňováni, jsou diskriminováni, není o ně takový zájem. Přesně na tohle jsme cílili i v té reformě. Byla navržena tak, aby více chránila lidi nad 52 let, potažmo lidi nad 57 let (prodloužením období vyplácení vyšší podpory i delší podpůrčí dobou).
Horší postavení mají i pečující osoby, které nemohou pracovat na plný úvazek nebo obecně lidi vracející se do práce po delší době, např. po rodičovské. Část z nich ztrácí původní zaměstnání a ocitají se na pracovních úřadech. A i tuhle podporu pro osoby bez předchozích příjmů chce v prvních měsících vláda snížit, což opět lidi dostane pod větší tlak.
Pravidla pro podporu v nezaměstnanosti se asi opět změní. Chystanou novinku už teď mnozí kritizují
Ty ústupky pana Juchelky vůči SPD jsou ústupky v rámci rozbití celé té reformy, kde byla ochrana starších a pečujících velmi silně zakomponovaná. Jakmile budou zaměstnanci ve slabším vyjednávacím postavení, o to hůř se budou mít i ti zranitelní a ta jejich vyšší ochrana nemusí fungovat. Když nebude celý trh fungovat pružněji a zaměstnavatelé nebudou pod větším tlakem více vycházet lidem ve vyjednávání vstříc, část zranitelných stejně dříve nebo později spadne do dlouhodobé nezaměstnanosti a akorát se přelijí do nepojistných dávek (např. do superdávky).
I teď je mezi lidmi nad 55 let velký podíl těch, kteří jsou bez práce déle než rok či dva a už nemají nárok na podporu, většinou už se nedočkají ani rekvalifikací a tak skončí jen na dávkách. Ke konci srpna bylo kolem 373 tis. nezaměstnaných na úřadu práce a z toho 142 tis. lidí (skoro 40 %) je ve věku 50+. Z těch lidí, co čerpají podporu (ze všech nezaměstnaných je to jen třetina), je kolem 49 tis. ve věku 50+ (dvě třetiny padesátníků tedy nyní už nemá nárok na podporu). Takže řadě lidí jen lepší ochrana přes podporu v nezaměstnanosti sama o sobě nepomůže, pokud nebude lépe fungovat celý trh. Zaměstnavatelé nebudou pod větším tlakem vycházet ve vyjednávání lidem vstříc, mladí tak často nebudou měnit práci a firmy proto nebudou muset častěji nabírat lidi ze zranitelných skupin, kteří pro ně jinak nejsou ideálními kandidáty. Když jenom nastavíte silnou ochranu a zbytek trhu bude zabetonovaný, tak to prostě fungovat samo o sobě nebude.
Pro doplnění bych ještě zmínil, že zranitelní jsou na trhu práce i lidé se sníženou pracovní schopností, se zdravotním znevýhodněním nebo přiznaným stupněm invalidity. Ti nám také častěji padají do dlouhodobě nezaměstnanosti. A pak tam máme ještě jednu skupinu, kde se vyplatí uvažovat nad tím, jak ji více podpořit. Jde o absolventy vstupující na pracovní trh poprvé po dokončení školy. Navzdory tomu, že jsme 20 let v tomhle ohledu neměli žádný problém a absolventi se u nás uplatňovali snadno a rychle, v posledních dvou, třech letech se jejich situace mění (u těch s nižším vzděláním výrazněji) a i tam vidíme u některých specializací určité problémy, protože se neotevírá tolik příležitostí pro juniorní lidi bez větších zkušeností (např. kvůli technologickým změnám).
Radovan Hauk: Cílená pomoc zranitelným skupinám smysl má, otázka je jakým nástrojem. Podpora v nezaměstnanosti je pojištění odvozené od předchozího výdělku. Sociální situaci, jako je samostatná péče o děti, by měly řešit spíš sociální dávky, jinak se systém zbytečně komplikuje.
Za nejzranitelnější považuji lidi nad 55 let, protože víc než 40 % nezaměstnaných šedesátníků nakonec žádá o předčasný důchod. Dále samoživitele, jejichž rodiny jsou podle ČSÚ z 34 % ohrožené příjmovou chudobou. A také rodiče vracející se z rodičovské a lidi ve slabých regionech, jako je Karvinsko nebo Mostecko.
Paradoxní je, že vládní návrh dopadá právě na některé z nich. Lidem nad 52 let zkracuje období s vyšší podporou a lidem po rodičovské nebo po péči o blízkého ji snižuje ze 40 na 30 %. Nejlepší ochranou ale není vyšší dávka, nýbrž šance rychle najít novou práci.
Martin Jánský: Nejzranitelnějšími skupinami jsou lidé nad 50 let a rodiče malých dětí, primárně samoživitelky. Z dat HR Trends víme, že plných 58 % firem nemá absolutně žádnou strategii pro práci s generací 50+. Dlouhodobě nezaměstnaní padesátníci přitom stojí stát 61 mld. Kč ročně. Ochrana ale nesmí vypadat tak, že z těchto lidí uděláme legislativně „nevyhoditelné“ zaměstnance. To povede k jedinému: firmy je přestanou úplně nabírat. Skutečná ochrana spočívá v odstranění bariér a v nabídce reálné flexibility. Samoživitelky nepotřebují umělou politickou ochranu, potřebují funkční zkrácené úvazky a stlačené pracovní týdny. Dokud u nás na částečný úvazek pracuje jen zhruba 10 % lidí a tradiční management se děsí ztráty kontroly, žádný zákonný „chráněný status“ situaci na trhu nezlepší.
Michal Španěl: Za nejzranitelnější považuji hlavně dlouhodobě nezaměstnané, u nichž postupně dochází ke ztrátě pracovních návyků a kvalifikace; osoby starší 50 let (hlavně při kombinaci se zdravotním omezením a zastarávající kvalifikací); osoby se zdravotním postižením; samoživitele a rodiče malých dětí; pečující osoby vracející se po delší době na pracovní trh; absolventy bez praxe a osoby s nízkou nebo obtížně využitelnou kvalifikací.
Důležité je přitom nesledovat pouze jednu nálepku. Samotný věk nad 50 let ještě nemusí znamenat zásadní problém, podobně jako samoživitel nemusí být automaticky dlouhodobě nezaměstnatelný. Největší riziko vzniká při kumulaci několika bariér (např. vyšší věk, zdravotní omezení, nízká kvalifikace). Právě na takové případy by měla aktivní politika zaměstnanosti reagovat individuálně.
Zvýhodnění proto může mít podobu individuálního poradenství, kvalitních rekvalifikací, pomoci s péčí o děti, podpory zkrácených úvazků či příspěvku zaměstnavateli na zapracování. U osob se zdravotním postižením už například existuje systém pracovní rehabilitace zahrnující přípravu na povolání, poradenství, zprostředkování i vytváření vhodných podmínek pro výkon práce.
Z ekonomického pohledu dává smysl oddělit dvě věci. Podpora v nezaměstnanosti je pojistkou proti krátkodobému výpadku příjmu, zatímco konkrétní bariéry jednotlivých skupin by měla řešit aktivní politika zaměstnanosti. U samoživitele může být největší překážkou nedostupná školka, u člověka nad 55 let chybějící digitální dovednosti a u dlouhodobě nezaměstnaného náklady firmy na jeho zapracování. Zvýšení nebo snížení jedné dávky všechny tyto problémy nevyřeší.
Navíc čím víc výjimek, věkových hranic a zvláštních sazeb vznikne, tím složitější bude rozhodování úřadů a tím častěji budou vznikat situace, kdy dva lidé ve velmi podobné ekonomické situaci dostanou výrazně odlišnou podporu jen proto, že jeden z nich formálně spadá do některé zvýhodněné kategorie.
Co by pomohlo udělat český trh práce pružnější?
Tomáš Ervín Dombrovský: To byl právě smysl té reformy, flexinovely zákoníku práce vyvážené reformou podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikacích. Zároveň ale musí fungovat nástroje aktivní politiky nezaměstnanosti. Tedy i peníze z rozpočtu vyčleněné na rekvalifikace – primárně nezaměstnaných, ale sekundárně u zaměstnaných např. na rozšiřování digitálních kompetencí a práci s AI. Tedy průběžné doplňování kvalifikace a lepší cílení na vzdělávání dospělých při práci, protože to je prevence budoucí nezaměstnanosti nebo těžké uplatnitelnosti. Tyto věci mohou pracovnímu trhu extrémně pomoci.
Reforma cílila i na posílení vyjednávací pozice lidí u současných zaměstnavatelů. Měla zvýšit v celém systému tzv. flexicurity, tedy tu část zajištění a bezpečí pro první měsíce nezaměstnanosti. Cílem bylo, aby se lidé nebáli vyjednávat o svých podmínkách i se svým stávajícím zaměstnavatelem a když nejsou dlouhodobě adekvátní nebo se nezlepšují, aby se nebáli práci dobrovolně změnit. Není to tak, že bychom cílili na to, ať jdou lidé na pracovní úřad a pak teprve si hledají práci. Většina změn práce v ČR i nyní probíhá tak, že si lidé nejprve hledají místo jinde a až když mají jistotu nástupu, pak řeší výpověď u současného zaměstnavatele.
I tak máme jednu z nejnižších fluktuací v celé Evropě. Nyní u nás ročně změní práci kolem 12 % lidí, dlouhodobý evropský průměr je kolem 21 – 22 % a ty hodně pružné země mají fluktuaci kolem 27 %.
Nízká fluktuace nás velice brzdí, protože tolik nevzniká tlak na zlepšování podmínek zaměstnanců. Ale má dopady i na zaměstnavatele. Dvě třetiny firem hlásí, že nemají kde brát lidi na kvalifikované pozice, díky kterým by firma mohla nejvíce vyrůst. Ti lidi sedí v nevhodných firmách, pracují v nevhodných podmínkách a bojí se práci změnit, přestože už se nikam neposouvají. Řádově 40 % lidí je s něčím v práci hrubě nespokojeno (většinou mzda, přístup nebo náplň práce a možnost postupu). Fluktuace je nízká navzdory tomu, že máme vyšší nezaměstnanost než před dvěma lety a pozvolna roste dál, ale i tomu, že celkově je náš pracovní trh větší o příchozí cizince.
Reforma samozřejmě nejvíce řeší situaci už aktuálně nezaměstnaných, ale sekundárně měla rozhýbat i zbytek trhu. Podle zahraničních dat to vede k rychlejšímu růstu mezd a vyššímu budoucímu výběru odvodů.
Pracovní trh už se nadechoval k větší mobilitě, flexibilitě, ke změnám práce, k adekvátnímu nabírání tam, kde firmy potřebují vyrůst. Říkat po šesti měsících, že data ukazují na nefunkčnost, je scestné. Mechanismy na trhu práce mají mnohem delší setrvačnost. Je to o postojích a přístupu lidí, o odbourání obav atd. Nehledě na to, že i v otevřených datech ministerstva práce o struktuře nezaměstnanosti vidíme, že rostl mimo jiné hlavně ten podíl lidí v krátkodobé nezaměstnanosti. Jinými slovy měnili práci, ale nepadali tak často do dlouhodobé nezaměstnanosti.
Tomáš Dombrovský nám nedávno o bolestech trhu práce povídal i v našem podcastu S Měšcem v plusu:
Radovan Hauk: Oblastí je více. První je určitě větší otevření pracovního trhu cizincům. To bude klíčové v dalších letech, kdy bude na pracovním trhu přirozený deficit pracujících vlivem demografického vývoje. Do důchodu bude odcházet z pracovního trhu významně více lidí, než něj vstoupí ze skupiny mladých lidí po ukončení vzdělání.
Další oblastí jsou zkrácené úvazky. U nás na ně pracuje necelých 10 % lidí, v EU přes 17 %. Sleva na pojistném ukázala, že motivace funguje, a měla by zůstat. Pomáhá hlavně rodičům malých dětí a lidem před důchodem. V případě pracujících důchodců se musí ještě více vylepšit podmínky jejich zaměstnání formou daňových úlev pro ně samotné, ale i jejich zaměstnavatele.
Významnou oblastí je i vzdělávání. Rekvalifikace by měly být kratší, praktičtější a víc navázané na potřeby firem. K tomu je potřeba víc míst ve školkách, aby se rodiče mohli vracet do práce dřív.
Poslední je i stabilita pravidel. Flexinovela platí od loňského června a je potřeba ji nechat působit, ne pravidla přepisovat každý rok. Zjednodušit by se mělo i zaměstnávání kvalifikovaných cizinců.
Martin Jánský: Základem je radikální modernizace zákoníku práce, který mentálně zamrzl v průmyslové éře. Trh uvolní takzvaná flexicurity, tedy jednodušší nabírání i propouštění zaměstnanců, vyvážené silnou záchrannou sítí pro rychlý přechod na novou pozici a masivní podporou celoživotního vzdělávání. Dále potřebujeme odstranit administrativní a daňovou nevýhodnost zkrácených úvazků pro firmy. A v neposlední řadě musíme radikálně zrychlit a zjednodušit ekonomickou migraci. Nedostatek lokálních talentů dnes trápí 39 % firem a 65 % z nich plánuje hledat pracovníky mimo EU (např. na Filipínách). Zdlouhavá byrokracie spojená s jejich náborem naši ekonomiku zcela zbytečně brzdí.
Michal Španěl: Pružnější trh práce nevznikne pouze změnou výše podpory. Potřebujeme prostředí, ve kterém lidé mohou bezpečněji měnit zaměstnání, doplňovat si kvalifikaci a přecházet mezi profesemi a odvětvími bez toho, že je krátké přechodné období existenčně ohrozí.
Základem by měly být kvalitní rekvalifikace navázané na skutečnou regionální a oborovou poptávku. Úřad práce by měl průběžně spolupracovat se zaměstnavateli, profesními svazy a školami, sledovat požadované dovednosti a hodnotit nejen počet lidí, kteří kurz dokončili, ale především kolik absolventů získalo odpovídající práci a udrželo si ji například 6 nebo 12 měsíců.
Rekvalifikace by se podle mě měly daleko více hodnotit podle výsledku. Není úspěchem, že stát zaplatil tisíc kurzů; úspěchem je, pokud po půl roce pracuje podstatná část jejich absolventů v oboru, pro který se vzdělávali. Stát má díky datům úřadu práce možnost stále přesněji sledovat, které profese v jednotlivých regionech chybějí, a podle toho nabídku vzdělávání průběžně měnit.
U vybraných dlouhodobě nezaměstnaných nebo obtížně umístitelných uchazečů bych posílil podporu jejich zapracování ve firmě. Úřad práce už dnes může zaměstnavateli přispět na část nákladů spojených se zapracováním obtížně umístitelného uchazeče (např. na čas zaměstnance, který se nováčkovi věnuje, nebo na zkušební materiál). Příspěvek je nenárokový a je podmíněn dohodou s úřadem práce.
Tento princip by bylo možné u specifických případů dlouhodobé nezaměstnanosti výrazně posílit. Modelově by stát mohl po dobu jednoho až dvou měsíců uhradit například až 80 % prokazatelných nákladů na zaškolení – mzdu mentora, odborné školení nebo část nákladů souvisejících s nižší počáteční produktivitou pracovníka – pokud se firma současně zaváže ho udržet alespoň 6 měsíců.
Největším rizikem člověka bez aktuální praxe je totiž právě začátek pracovního poměru. Zaměstnanec první týdny ještě nevytváří plný výkon a současně spotřebovává čas zkušenějších kolegů. Pokud část tohoto rizika ponese stát, může být firma ochotnější dát šanci i člověku, kterého by jinak kvůli dlouhé nezaměstnanosti nebo chybějící přesné zkušenosti nepřijala. Zároveň je nutné systém svázat s minimální dobou zaměstnání (například 6 měsíců i rok) a kontrolou, aby se z něj nestal jen mechanismus pro opakované nabírání levně dotovaných pracovníků.
Pružnost ale není jen rekvalifikace. V Česku ji omezuje i nízká dostupnost zkrácených úvazků, nedostatek školek, náklady na dojíždění a bydlení, pomalé uznávání některých zahraničních kvalifikací a stále složitá administrativa. Nestačí říkat člověku z regionu s vysokou nezaměstnaností, že práce je o sto kilometrů dál, pokud by polovinu rozdílu ve mzdě vydal za dopravu nebo nájem.
Stejně důležité je podporovat přenos znalostí mezi firmami a sektory. OECD ukazuje, že změna zaměstnavatele bývá v ČR spojena s růstem mzdy a že mobilita pomáhá přesouvat pracovníky do produktivnějších podniků. Pružný trh práce proto není trh, na kterém je snadné člověka propustit. Je to především trh, na kterém je pro člověka relativně snadné najít další smysluplné uplatnění.
Jak hodnotíte dosavadní kroky současné vlády související s trhem práce? Oceňujete nějaké? Které byste vytkli?
Tomáš Ervín Dombrovský: Za mě je asi největší problém, že o některých důležitých změnách, vč. třeba těch podpor, vláda vůbec nejednala např. se zástupci zaměstnavatelů ani odborů v rámci tripartity. Zavázaly se k tomu všechny předchozí vlády a vždy to respektovaly. A letos se to neděje. Kdyby ta diskuze probíhala a mohly se k tomu vyjádřit dotčené strany, asi by to neprobíhalo tak chaoticky, nepromyšleně a krátkozrace, protože vláda by dostala feedback. Proti osekání podpor se staví zástupci odborů i zaměstnavatelů a také většina odborníků. Nedává to z pohledu celé společnosti smysl.
Když vezmu konkrétní věci, tak bych chtěl pochválit hlídáčkovné pro studenty, kteří si díky němu budou moci dovolit pokračovat ve studiu a dosáhnout vyšší kvalifikace i pokud už mají malé děti. To je krok správný směrem. Ale jsou to spíš takové drobné malé změny, které můžou potěšit.
Nová dávka pro studující rodiče odstartuje v září. Na hlídání dostanou 7467 korun měsíčně
Je tady naopak spousta věcí, které vláda nedomyslela nebo je neprosazuje adekvátně. V rámci transpozice evropské legislativy tady máme dvě velké věci. Transpozici evropské směrnice o transparentním odměňování, která z mého pohledu bude extrémně bezzubá. Dám příklad za všechny: povinnost zaměstnavatele informovat lidi o nabízené mzdě. Evropská úprava směřovala k tomu, že buď o tom budou firmy informovat v inzerátech nebo před pozváním k pohovoru nebo v rámci vyjednávání u pohovoru. Naše současná podoba ale vypadá tak, že zaměstnavatel musí uvést informaci o mzdě před nástupem, což je současný stav, je to absurdní.
Dále musím zmínit transpozici o platformové práci. Tam se problematicky jeví třeba článek o novém posuzování znaků závislé práce a to, co už může být u kontraktorů hodnoceno jako švarcsystém. Problematické je, že z předchozích čtyř znaků závislé práce je nyní šest, které ale musí platit současně.
Vč. třeba toho, že zaměstnavatel rozvrhuje práci a určuje pracovní dobu. Odborníci upozorňují, že pokud musí platit všech šest znaků současně, vzniká obrovský prostor z toho vyklouznout, například u firem s vývojáři, obchodními zástupci, pojišťováky apod. Stačí říct: máte flexibilitu, autonomii, rozvrhněte si práci v čase po svém. Přestože pracujete jen pro nás, máte u nás provize, vybavení, ale práci si rozvrhujete po svém a rázem můžete pracovat jako kontraktoři. Je tam tedy riziko legalizace velké části současného švarcsystému a možná motivace i pro ostatní zaměstnavatele, aby s některými lidmi přešli na kontrakt, protože to pro ně bude znamenat velkou úsporu na odvodech. To by znamenalo velké výpadky pro státní rozpočet, protože daňová zátěž se výrazně liší, zejména u vysoko příjmových živnostníků vs. kmenových zaměstnanců.
No a pak zmíním také ty ad hoc vypouštěné nápady motoristů, které krátkodobě podpořil i pan Juchelka, tedy znovuzavedení karenční doby, neproplácení prvních třech dnů nemoci. To mi přijde jako úplný nonsense a čisté odvádění pozornosti od problémů, které potřebujeme řešit.
Radovan Hauk: Oceňuji, že vláda zachovala předvídatelný mechanismus růstu minimální mzdy. Správným směrem jde i zaměření na lidi v předdůchodovém věku, pro které ministerstvo zvažuje slevu na pojistném a víc flexibilních úvazků. Rozumná je také reforma odměňování ve veřejném sektoru, která zjednodušuje platový systém, nikoliv však samotný nárůst tarifů.
Výhrady mám k tomu, jak se opatření připravují. Řada kroků je prvoplánově populistických a přichází bez shody v koalici a bez vyhodnocení toho, co platí dnes a jaké to bude mít dopady do budoucna. Příkladem je karenční doba, o jejímž návratu se během několika týdnů začalo jednat a koalice ji pak odložila. Takový vývoj firmám plánování neusnadňuje.
Za rizikový považuji záměr vrátit strop důchodového věku na 65 let. Populace stárne, pracovníků je málo a každý rok, o který lidé zůstanou v práci, je pro ekonomiku důležitý. Revize zaměstnávání cizinců by pak měla vést ke zrychlení procesů, ne k dalšímu omezování.
Martin Jánský: Kladně hodnotím postupnou elektronizaci HR agendy, která firmám konečně rozvázala ruce při digitálním podepisování smluvní dokumentace. Naopak zásadní výtku mám k nedávným změnám u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Vláda pod heslem narovnání podmínek a výběru daní vytvořila obrovský administrativní moloch, který firmy spíše odrazuje od toho, aby tuto formu základní flexibility vůbec nabízely. Český trh práce nutně potřebuje koncepční reformu založenou na datech a byznysové realitě, nikoliv neustálé lepení děr, které nakonec vždy skončí jen další přidělanou byrokracií pro zaměstnavatele.
Michal Španěl: Za zajímavé opatření považuji zpřísnění pravidel proti nelegálnímu a nehlášenému zaměstnávání. Vláda schválila legislativu navazující na iniciativu KOBRA 26. Návrh počítá mimo jiné s vyvratitelnou domněnkou délky nelegální práce a s možností následně doměřovat odpovídající pojistné. U vybraných forem nelegální práce návrh pracuje s domněnkou období až 12 měsíců a s odměnou odvozenou od 1,5násobku průměrné mzdy, pokud nebude prokázána jiná skutečnost. Silnější vymahatelnost pravidel může odstranit konkurenční výhodu firem, které práci systematicky nepřiznávají. Současně jsou právě domněnka 12měsíčního trvání a modelová výše odměny poměrně silné právní nástroje, takže bude důležité, jak snadno a rychle bude moci zaměstnavatel prokázat skutečnou dobu a výši odměny. Například Hospodářská komora tyto konkrétní parametry kritizuje, přestože samotný cíl boje s nelegální prací podporuje.
U iniciativy KOBRA 26 bude skutečný význam záviset méně na tiskových konferencích a více na kapacitě kontrolních orgánů vymáhat. Pokud má stát výrazně zvýšit kontrolu nelegální práce, musí tomu odpovídat počet kontrolorů, analytické kapacity, sdílení dat mezi institucemi a schopnost případ skutečně dotáhnout. Legislativní pravomoc bez dostatečné kapacity jejího vymáhání sama o sobě chování trhu výrazně nezmění.