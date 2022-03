Je důvodem k vydědění neposkytnutí pomoci nemohoucímu, nebo nezájem o předka?

Jaký je rozdíl mezi vyděděním z důvodu neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi a neprojevováním zájmu o předka? Kdy může předek, který nemá rád potomka, k vydědění přistoupit? A co když potomek vůbec starému člověku nepomáhá a spoléhá na to, že pomáhá někdo jiný z rodiny? Je to na vydědění, nebo ne?