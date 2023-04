„Jdu k vám zkontrolovat hygienické podmínky“ nakonec neuslyšíte. Byrokracie v pravidlech pro home office trochu vychladla

Nabízí vám zaměstnavatel možnost pracovat z domova? V průběhu tvorby novely zákoníku práce, kterou má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), hrozilo, že firmy začnou práci z domova raději omezovat, aby se vyhnuly chystané byrokracii. Vypadalo to, že se oblíbený benefit stane noční můrou pro zaměstnavatele, kteří chtějí svým pracovníkům tuto příjemnou a hojně využívanou formu práce poskytnout.

Původně totiž úředníci MPSV stanovili řadu těžko splnitelných povinností, které by museli zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci dodržovat. Mezi ty nejkontroverznější patřilo:

Úředníci ministerstva chtěli, aby „domácí“ pracoviště splňovalo všechny podmínky pro bezpečný výkon práce, tedy i hygienické a požární standardy.

Právo na práci z domova. Home office měl zaměstnavatel povinně odsouhlasit, pokud by byl jeho zaměstnanec tzv. pečující osobou, což znamená, že je na jeho péči odkázaná druhá osoba, třeba staří rodiče, malé dítě a podobně.

Zaměstnavatel měl svému zaměstnanci poskytovat finanční kompenzaci v minimální výši 2,80 Kč za každou odpracovanou hodinu z domova jako náhradu za spotřebovanou elektřinu, protopený plyn či vodu.

Vláda však z novely na poslední chvíli před schválením tyto body vyškrtla. K velké úlevě všech, kterých se home office týká.

Od počátku jsme prosazovali, aby si podmínky práce z domova mohli zaměstnanci se svým zaměstnavatelem svobodně dohodnout. A jsem rád, že nám nakonec vláda na své schůzi při schvalování vládního návrhu zákona vyhověla. Původní návrh, který chtěl stanovovat zákonem detaily práce z domova, jsme považovali za absurdní, administrativně i finančně náročný postup, protože pro mnoho zaměstnanců je práce z domova vítaným benefitem, říká viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Jaký návrh tedy nyní míří do Poslanecké sněmovny, kde bezpochyby nastanou další vášnivé diskuse, co v novele má, nebo nemá být?

Pro práci na dálku nebude zapotřebí samostatná smlouva

Abyste mohli pracovat z domova (nebo prakticky odkudkoli chcete), budete muset mít se zaměstnavatelem podepsanou dohodu, která může být jako samostatný dokument, ale také nemusí. Může se stát i součástí vaší pracovní smlouvy. Dohoda bude obsahovat:

Označení místa nebo míst výkonu práce na dálku,

způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly,

rozsah konané práce na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby,

způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem,

dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá.

Bod, který z novely vypadl, je způsob zajištění a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve vaší domácnosti.

Máte to doma dost hygienické? A co na zahradě?

Zástupci firem, kteří měli možnost vidět původní verzi novely zákoníku práce, se zděsili, když si představili, jak budou muset nejspíš vyslat své personalisty a specialisty na BOZP do domácností na chalupy svých lidí pracujících na dálku, aby zkontrolovali, jestli jsou vůbec jejich domovy bezpečné a uzpůsobené k práci (nejčastěji s počítačem).

To si asi nikdo neumíme představit, že by domů přišla personalistka a dívala se, jestli pracujete u stolu, nebo v posteli, a pak vám ještě zakazovala, že nesmíte pracovat na balkóně, protože byste se mohli spálit na sluníčku, kroutí hlavou nad původními plány Tomáš Prouza.

Zástupcům Hospodářské komory se podařilo dostat i tuto část z novely pryč, nakonec tedy bude odpovědnost ležet na zaměstnanci, aby sdělil, zda je jeho domácnost nebo místo, které si při práci na dálku určí, vyhovující.

2,80 Kč. Částka, která nemusí nutně platit

Jak se vlastně určí, kolik stojí – kromě vaší měsíční mzdy či platu – práce z domova? Jak a kdo dospěl právě k částce 2,80 Kč za hodinu? Dá se skutečně reálně spočítat, kolik elektřiny spotřebujete, když máte do sítě zapojený notebook (ale pak už jedete na baterii), kolik elektřiny prosvítíte, abyste na práci viděli (v zimě, když jsou temné dny, nebo v létě za jasného slunečního svitu?), kolik vody jste prosplachovali na záchodě a kolik kafí jste si uvařili?

Vznikla představa, že to musí být 2,80 Kč, což jsme říkali, že je absolutní nesmysl. Nehledě na to, že je spousta firem, které zaměstnancům přispívají daleko víc a berou to jako bonus. Na poslední chvíli se Hospodářské komoře podařilo prosadit změnu až na jednání vlády, která novelu schvalovala. Teprve až vláda usoudila, že rozhodovat z moci úřední, že 2,80 je to správné číslo, nedává smysl, konstatuje Tomáš Prouza.

Novela zákoníku práce nově umožní, aby se zaměstnavatelé se svými pracovníky jednoduše domluvili, zda nějaká kompenzace za práci z domova bude zapotřebí, a případně v jaké výši, nebo nikoli.

Mohou jít třemi cestami:

Buď se dohodnou na paušální hodinové náhradě, která bude vycházet z údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) o spotřebě domácností, který je upraven pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu.

Podle okolností se mohou domluvit na úhradě vyšších nákladů, než odpovídá údajům ČSÚ.

Mohou se domluvit i tak, že zaměstnanci žádná úhrada nákladů nepřísluší.

Automatické právo na home office pro pečující osoby nevznikne

Povinnost umožnit home office pečujícím osobám se nám jevila jako kontroverzní. Kdokoli si řekne, tak musí dostat home office? Někde to dává smysl, ale pak jsou zaměstnání, kde to úplně dobře nejde, říká Tomáš Prouza.





Přednostně mohou o práci na dálku žádat:

Těhotné zaměstnankyně,

lidé pečující o dítě mladší 9 let,

lidé, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiného člověka ve II., III. nebo IV. stupni.

Ovšem i v těchto případech dostal zaměstnavatel možnost zaměstnanci nevyhovět, pokud práci z domova brání vážné provozní důvody. Zaměstnavatel však musí zaměstnanci své zamítnutí písemně vysvětlit.

Jak často firmy možnost práce z domova svým zaměstnancům nabízejí?

Hospodářská komora udělala průzkum mezi členskými firmami a zjistila, že:

více než třetina z nich (35 %) práci z domova nenabízí, protože to neumožňuje charakter práce,

29,4 % firem umožňuje práci z domova spíše sporadicky, méně než jednou týdně,

v 10,1 % firem pracují lidé z domova alespoň jednou týdně,

několikrát týdně pracují z domova zaměstnanci 14,8 % firem,

práci z domova na denní bázi umožňují 2,3 % firem.

Nyní novelu čeká jistě bouřlivá diskuse a schvalovací proces v Parlamentu, poté ji musí schválit Senát a podepsat prezident. Novela by měla začít platit od 1. ledna 2024.