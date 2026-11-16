Ján Rusnák: Level Up nemá být honbou za body. Chceme, aby se klientům vyplatilo být se Spořkou

Shrnutí v kostce
Být se Spořkou se vyplatí. To je hlavní vzkaz programu Level Up. Banka vás chce přesvědčit, že se vám vyplatí spravovat většinu financí na jednom místě, a získat zpět i ty, kteří část služeb využívají u konkurence.
Třetí úroveň má být dosažitelná pro běžné klienty. Právě tu Spořitelna považuje za hlavní cíl. Čtvrtá úroveň je určena spíše movitějším a finančně aktivnějším klientům.
Nechceme hon za body. Podle Jána Rusnáka nemá smysl sjednávat další produkty jen kvůli vyšší úrovni. Banka chce odměňovat přirozené využívání svých služeb.
Aby vám to ve Spořitelně dávalo smysl. Level Up vás má motivovat, abyste své finance řešili především u České spořitelny. Banka vám chce nabídnout takové podmínky a výhody, abyste neměli důvod hledat výhodnější produkty u konkurence.
Kritiku složitosti programu banka očekávala. Level Up připravovala několik let a testovala na 100 tisících klientů. Do budoucna má paradoxně přispět ke zjednodušení bankovních produktů.
Level Up je teprve začátek. Spořitelna plánuje rozšiřovat nabídku výhod i zapojení dalších produktů. Její dlouhodobou ambicí je posunout milion klientů do vyšší úrovně.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
O vzniku Level Up
Vedle mě je pan Ján Rusnák, který poslední roky na věrnostním programu Level Up intenzivně pracoval. Vy jste tento program vymyslel, jste jeho hlavním tvůrcem, nebo jste hlavní osobou, která za ním stojí?
Co se dozvíte v článku
- O vzniku Level Up
- O složitosti věrnostního programu
- O vývoji programu a testování na Královéhradecku
- O službách pod jednou střechou. Pomoc nebo prodej produktů?
- O jednotlivých úrovních
- O spořicích účtech
- O bodování v programu
- O úvěrech a finančním zdraví
- O pojistkách proti honbě za body a „gamifikací“
- O úrokových sazbách spoření
- O reakci klientů a kritice při spuštění
- O mobilním George a klientech Erste Premier
- O zahraniční inspiraci a plánovaných výhodách
- O zapojených klientech
- O schválení vedením a dalším rozvoji
- O respondentovi
- O sloganu, že Být se Spořkou se vyplatí
- O investičních poplatcích a hodnotě poradenství
Byla to týmová práce. Mojí rolí bylo dovést program do fáze, kdy ho můžeme představit klientům.
Z pohledu banky šlo o zásadní změnu. Proto na projektu pracovalo několik desítek lidí déle než dva roky. První reakce klientů potvrzují, že jsme se vydali správnou cestou.
Co má Level Up změnit? Je to především věrnostní program České spořitelny, použiju váš výraz, nástroj ke zlepšování finančního zdraví klientů, anebo je to akviziční obchodní nástroj České spořitelny třeba pro nové klienty?
Je to odpověď na dlouhodobou zpětnou vazbu klientů, kterým chyběla motivace využívat Spořitelnu naplno. Chceme ukázat, že se jim vyplatí řešit finance pod jednou střechou.
Program odměňuje klienty, kteří se aktivně starají o své finance, aniž bychom po nich požadovali něco nestandardního.
Takže taková forma poděkování: jsme rádi, že jste naším klientem.
Přesně tak. Oceňujeme stávající klienty a zároveň motivujeme ty, kteří jsou na začátku, aby svůj vztah s bankou přirozeně rozvíjeli.
O složitosti věrnostního programu
Našel jsem svůj článek z roku 2008, kdy Spořitelna poprvé spustila novinku po Sporožiru, osobní účet. Už tehdy byl poměrně komplikovaný. Jiný příklad. Na Měšci udržujeme srovnání úrokových sazeb spořicích účtů. Je to matematický srovnávač, takže musíme nabídku rozdělit podle různých možností a různých typů klientů. Před Level Up jsme jich měli jen u Spořitelny 13, teď jich máme 14.
Jinými slovy mi připadá, že různé programy pro klienty Spořitelny jsou pořád nějak komplikované. Když se podívám na věrnostní nebo bonusový program konkurenční banky, připadá mi jednodušší: „Tady máš, podívej se, něco ti nabízím, a tím to končí.“ Připadá vám také, že to tak musí být, nebo to jen mně připadá složité?
Jednoduchý program může odměňovat jedinou aktivitu. My chceme pokrýt celou oblast finančního zdraví, proto nabízíme více cest přes tvorbu rezervy, investice i další oblasti.
Každý si tak může zvolit cestu, která odpovídá jeho současné situaci.
Nechceme diktovat jedinou podmínku, například platby kartou nebo zasílání výplaty. Klient si může vybrat spoření, investice, hypotéku či další služby.
Mně připadá, že je to jen jiný název pro podmínky, ale ano, je tam víc možností. Je tam sice volba, nemusím nutně desetkrát zaplatit kartou, ale musím mít nějaký konkrétní produkt.
Ano, s tím jsme počítali. Při spuštění může program působit složitě, zvlášť dokud si ho klienti sami nevyzkoušejí. Takovou zpětnou vazbu jsme také dostali. Podstatné ale je, že klient má na výběr, jak výhody získá.
Možná to zní paradoxně, ale program je zároveň prvním krokem k tomu, abychom mohli naše produkty v budoucnu zjednodušit. Dosud byly výhody navázané na konkrétní produkty. Podle toho, jaké výhody jsme chtěli nabídnout a kterým klientům, tak vznikaly různé produktové varianty.
Věříme, že když výhody přesuneme z jednotlivých produktů na úroveň klienta, nebude už takové členění potřeba. Uvidíme, jak se nám to podaří, ale naším cílem je v dalším kroku výrazně zjednodušit i nabídku produktů.
Ján Rusnák
Má na starost program Level Up v České spořitelně a vede tým, který stojí za jeho vznikem a rozvojem.
Má více než 20leté zkušenosti z bankovnictví, řízení obchodních aktivit, rozvoje pobočkové sítě a produktového managementu.
Před příchodem do České spořitelny působil více než 12 let ve Slovenské spořitelně, kde zastával mimo jiné pozici Head of Branch Network Development a vedl tým odpovědný za transformaci pobočkové sítě.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a doktorát v oboru management získal na Univerzitě Komenského v Bratislavě.
O vývoji programu a testování na Královéhradecku
Říkal jste, že to není otázka několika měsíců. Testovali jste program v Královéhradeckém kraji. Jak dlouho jste ho tam testovali a jak dlouho jste vůbec vymýšleli a připravovali Level Up, než jste ho začali testovat?
Přípravy začaly na přelomu let 2023 a 2024. Po ověření několika konceptů vznikla v polovině roku 2024 myšlenka, která vedla k současné podobě Level Upu.
Hledali jsme takovou podobu programu, která klientům přinese skutečný užitek a zároveň bude finančně udržitelná.
A pak jste to začali testovat.
Pilot jsme spustili začátkem května 2025 pro 100 000 klientů v Královéhradeckém kraji. Půlroční test potvrdil, že odměny motivují klienty rozšířit u nás správu financí.
Program jsme od začátku připravovali společně s klienty.
Co jste přesně navrhovali? Ptali jste se klientů, co by se jim líbilo, jaké služby nebo odměny by tam chtěli mít?
Opakovaně jsme zjišťovali jejich potřeby, představovali jim koncepty a získávali zpětnou vazbu.
Třeba ta dálniční známka jako odměna, to je přání klientů?
Ano, například dálniční známka vzešla z přání klientů. Testovali jsme benefity i konstrukci programu a ověřovali, které odměny jsou nejatraktivnější. Největší zájem je o bankovní benefity, zejména výhodnější spoření a investování.
Partneři jako Alza nebo Mapy.cz přidávají emoce a konkrétní zážitky, těžiště programu ale zůstává v bankovnictví.
Takže v pilotu lidi nejvíc využívali, nebo chtěli právě bankovní služby, že chtěli spořák, nebo slevy na investování. Co konkrétně se jim nejvíc líbilo, nebo co oceňovali?
Nejžádanější bylo spoření. Co do produktů, díky kterým se ale klienti posouvali o úroveň výš, dominovalo investování. Snažíme se vedle tvorby rezerv podporovat i dlouhodobou prosperitu skrz investice.
A už tehdy jste tam měli ty úrovně Level Up, tedy do deseti bodů, osmnácti?
Klienti v pilotu zažívali v zásadě stejný program jako dnes jenom s drobnými rozdíly. To zásadní bylo, že při celostátním spuštění jsme sjednotili způsob určování sazeb spořicích účtů.
Spořicí účty jsou prvním produktem, jehož sazby řídíme podle úrovní Level Up. Program ale budeme dál rozvíjet.
O službách pod jednou střechou. Pomoc nebo prodej produktů?
V diskusi pod naším článkem Spořitelna odpověděla, že smyslem programu je, aby váš klient, cituji, „řešil finance komplexně na jednom místě“. Dá se tedy říct, že to je nejpřesnější definice Level Upu? Čím větší část finančního života svěřím Spořitelně, tím více benefitů a výhod budu mít?
Ano. Čím více oblastí svého finančního života klient řeší u nás, tím více výhod mu můžeme nabídnout.
Úroveň 3 je dosažitelná pro běžného klienta, který spoří, investuje a zabezpečuje rodinu. Získá nejvyšší základní sazbu spoření a tři benefity.
Úroveň 4 je náročnější a míří spíše na movitější nebo finančně aktivnější klienty. Běžné klienty chceme dostat především do úrovně 3.
K těm úrovním se dostaneme. V jedné odborné diskusi zaznělo, že největší smysl dává úroveň 3, ale k tomu se ještě vrátíme.
Teď na vás budu trošku nepříjemný. Postavím proti sobě slogan „podpora finančního zdraví“ a názor, že jde vlastně o klasický cross-selling, tedy prodej různých finančních služeb a produktů v rámci skupiny Erste a spřízněné Vienna Insurance Group.
Typický klient by ani z hlediska finanční gramotnosti neměl mít všechny finanční produkty jen u jedné instituce. Když je bude mít částečně jinde, ačkoliv jde o produkty, za které Spořka přiděluje body, bude za to v uvozovkách sankcionován horším bodovým hodnocením, protože je nemá v České spořitelně.
Nechceme nikoho nutit k umělým přesunům. Někteří klienti ale využívají jiné banky, protože jsme jim dosud nenabídli dostatečně atraktivní podmínky.
Začali jsme spořením. Chceme, aby klienti nemuseli rozdělovat finance mezi instituce jen kvůli lepším podmínkám jinde. Většina klientů podle mě hledá především jednoduchost. Nabízíme proto konkurenceschopné podmínky i kvalitní služby.
V žebříčcích spořicích účtů jsme nyní mezi nejlepšími a cesta k výhodným podmínkám nevyžaduje dramatické kroky.
Já mezi řádky slyším odpověď, že chcete zpátky ty klienty, kteří ne kvůli diverzifikaci, ale třeba kvůli lepším produktům jsou částečně u konkurence.
Chceme získat zpět klienty, kteří část financí přesunuli ke konkurenci. Komplexní přehled o jejich situaci nám umožňuje poskytovat kvalitnější poradenství.
Klient, který s námi řeší finance naplno, by neměl odcházet jinam kvůli krátkodobě výhodnější nabídce.
Je to stále čerstvý, nově spuštěný program, takže se to ještě nedá zjistit. Ale zkoušeli jste při testování také nějaké simulace negativních scénářů? Například kolik lidí si po zavedení nového systému oproti původní nabídce České spořitelny pohorší a kolik naopak polepší?
Záleží, zda srovnáváme jen sazby spoření, nebo celou nabídku benefitů. Pilot potvrdil, že klienti na program reagují a posouvají se mezi úrovněmi.
Během zhruba pěti let chceme posunout o úroveň výš jeden milion klientů, aby byli lépe připraveni na životní situace.
Čím aktivnější klienti budou, tím více výhod jim můžeme nabídnout. Program budeme dál rozvíjet podle jejich reakcí.
O jednotlivých úrovních
Podle Martina Podávky, který má svůj finančně gramotnostní projekt Eligot, zřejmě největší smysl dává maximálně 3. úroveň. I vy jste řekl, že není nijak zvlášť složité jí dosáhnout pomocí některých produktů. Čtvrtá úroveň už je asi složitější.
Jak osobně vnímáte, kolik klientů a jaké typy klientů se dostanou na jednotlivé úrovně? Kdo podle vás bude na jedničce, dvojce, trojce a pro koho je čtyřka?
Už jste řekl, že ta je hlavně pro mohovitější klientelu, případně pro klienty transakčně či finančně aktivnější. Ale co předchozí úrovně? A nakolik má smysl hledat cesty z úrovně 3 do úrovně 4 jen proto, abych byl ve čtyřce?
Čtvrtá úroveň nabízí zdarma například dálniční známku nebo akcii Erste, která může vztah klienta s bankou posunout až k akcionářství, co je unikátní a mimořádně zajímavá propozice, kterou jinde na trhu nedostanete, takže to určitě stojí minimálně za zvážení.
Mimochodem, kolik teď stojí akcie Erste?
V den našeho rozhovoru akcie Erste stojí 116 eur. (Pozn. red.: v den publikace je to cca 115 eur, zhruba 2800 Kč.)
Tedy plus minus cena roční dálniční známky.
Hodnota benefitů je mezi úrovněmi relativně vyvážená, každý ji ale vnímá jinak. Platí, že čím vyšší úroveň, tím atraktivnější výhoda.
Chci jen zdůraznit, že kvůli bodům nemá smysl dělat umělé kroky; i bankéře instruujeme, že mají vycházet z potřeb klienta.
Pojďme zpět k úrovním a rozdělení klientů.
Do druhé úrovně se dostane klient nejčastěji díky spoření a investování.
Třetí už je o více potřebách, ale stále je dostupná běžnému klientovi a chceme do ní postupně dostat co nejvíce lidí.
Čtvrtá je nadstandardní, ale například při řešení bydlení s námi se klient může do čtvrté úrovně dostat celkem přirozeně, díky bodům za objem hypotéky.
O spořicích účtech
Jak jsme si povídali, Češi milují spořicí účty. Proč je Level Up spojen se spořicím účtem? Nemohl být bez něj, třeba nějak oddělený?
Spořicí účty byly předchůdcem Level Upu. Už dříve jsme si díky nim ověřili, že klienti pozitivně reagují na vyšší sazbu navázanou na investování a penzijní produkty.
Level Up tuto myšlenku rozšiřuje. Nemělo smysl provozovat dva systémy, proto jsme spořicí účty začlenili do programu.
Sazby jsme nastavili tak, aby aktivním klientům neklesaly a měli prostor k dalšímu růstu.
Původně jste měli pro spořicí účty dvě pásma, 200 000 a 400 000 korun.
Ano, obě pásma jsme sjednotili.
Proč tato hranice a ne třeba 500 000 nebo víc?
Hranice 400 000 korun představuje horní strop finančně zdravé rezervy. Další prostředky je vhodnější směřovat do investic a dlouhodobých produktů.
O bodování v programu
Jak jste stanovili počty bodů za jednotlivé produkty? Za životní pojištění tři body, majetkové dva, cestovní pojištění jeden. Vychází ten počet bodů z přínosu pro Spořku, nebo pro klienta?
Je to kombinace několika faktorů.
Tajemství šéfkuchaře.
Chtěli jsme jednoduché bodové hodnoty. Zohlednili jsme četnost využívání, dlouhodobou profitabilitu i přínos pro klienta. Životní pojištění má například vyšší hodnocení, protože je dlouhodobé a nesjednává se často, je to celkem zásadní rozhodnutí.
Body se tedy získávají hlavně postupnými kroky, například založením spoření, pravidelným odkládáním peněz nebo tvorbou rezervy.
Přesně tak. Především jsme chtěli, aby bylo bodování jednoduché. Abychom nepracovali s hodnotami jako 7,8 nebo 2,5 bodu, ale s celými čísly.
Při nastavování bodů jsme zohledňovali, jak jsou jednotlivé produkty rozšířené, jaký mají přínos pro klienta, jejich dlouhodobou profitabilitu i to, jak často je klient řeší.
Životní pojištění si například nesjednáváte často a ani jeho převedení jinam není jednoduché. Je to tedy poměrně závazné rozhodnutí, což se odráží i ve vyšším bodovém ohodnocení.
Za životní pojištění jsou například tři body, za hypotéku v průměrné výši osm a k tomu ještě bod za produkt, tedy až devět bodů. Takto vysoké ohodnocení je ale spíš výjimkou a týká se méně rozšířených produktů.
Základem jsou drobné kroky. Jeden bod získáte za založení spoření, další za to, že si na něj začnete posílat peníze, další za vytvoření rezervy 25 000 korun a další při dosažení 75 000 korun.
Chceme klientům umožnit, aby takto postupně zlepšovali své finanční zdraví. Nechceme, aby jedním produktem všechno splnili a měli hotovo.
O úvěrech a finančním zdraví
Jak souvisí vyšší zadlužení s lepším finančním zdravím? Body lze totiž získat i za úvěr. Jedna z kritik čtenářů se týkala půjčky Peníze na klik.
Z odborného hlediska chápu, že budete raději, když si klient půjčí u vás, než když půjde k nějaké nebankovní společnosti s vysokou úrokovou sazbou. Ale i tato půjčka se do programu počítá.
Mluvil jste také o hypotéce. Jak tedy úvěry souvisejí s finančním zdravím?
Je to téma, o kterém lze dlouze diskutovat.
Takže o tom diskutujete i u vás v bance?
Samozřejmě, každý na to má nějaký názor, klientský, odborný a podobně. Úvěr do debaty o finančním zdraví patří. V osobních financích záleží především na jeho účelu a načasování.
Kontokorent nebo půjčka mohou například překlenout dočasný výpadek cash flow a zabránit větším problémům. Sám jsem to ostatně zažil.
Poslouchám.
Sám jsem při krátkodobém výpadku příjmu využil kreditní kartu. Úvěr může dávat smysl i u větších plánovaných výdajů, například na vzdělání, pokud by jinak klient vyčerpal celou rezervu. Vždy záleží na konkrétní situaci.
Je zdravé si půjčit?
Level Up neposuzuje vhodnost úvěru pro konkrétního klienta. K tomu slouží procesy řízení rizik a odpovědného úvěrování. Půjčky neposkytujeme kvůli bodům.
Říkal jste, že za hypotéku je klidně i osm bodů.
Body se u hypotéky odvíjejí od objemu. Program odměňuje nejen produkty, ale také objem prostředků a změnu chování klienta.
Za každých 500 000 korun u nás, ať už vlastních prostředků, nebo například hypotéky, získá váš klient bod. A to potvrzuje vazbu na finanční zdraví?
Klienti mají tři možnosti, jak sbírat body, díky bilanci, kde je hypotéka důležitým přispívatelem, díky novému produktu nebo díky změně nastavení využívání banky směrem k lepším finančním návykům.
Ta třetí dominuje. Klienti začínají pravidelně spořit a investovat nebo upravují příspěvky na penzi, aby využili státní podporu a daňové zvýhodnění. To považujeme za důležitý přínos programu a potvrzení vazby na finanční zdraví.
Takže když máme průměrnou hypotéku pět milionů korun, což je dnes cena úplně běžného základního bytu, má za ni klient deset bodů.
Ano, deset bodů. To je solidní začátek. A automaticky úroveň 3, tedy tři odměny pro klienta.
Ten objemový limit platí pro jakýkoliv typ úvěru? Tedy spotřebitelský úvěr, kreditní kartu i kontokorent?
Ano. Bod získává za každých 500 000 korun a započítávají se i vlastní prostředky, nejen úvěry.
O pojistkách proti honbě za body a „gamifikací“
Máte nějakou pojistku, která by třeba v rámci aplikace George sdělila: ‚Myslíme si, že by ses neměl honit za levely, protože podle nás tento produkt pro tebe není vhodný a nepotřebuješ ho. Jsi si jistý, že ho chceš sjednat?‘
Tedy aby to nebyla jen hra, že se chci za každou cenu dostat na čtyřku. Máte něco, co dokáže přemýšlet i za klienta a sdělí mu, že ‚Možná to, co už teď máš, stačí‘?
Pokud se ukáže, že je taková pojistka potřeba, můžeme ji připravit. Už nyní ale poradce upozorňujeme, že klient nemá sjednávat produkt kvůli bodům, ale proto, že ho potřebuje.
Podstatné jsou úrovně, body pouze ukazují cestu. Smyslem je zlepšovat finanční situaci a využívat výhody, ne sbírat body za každou cenu.
Poradce má nejprve zhodnotit situaci a potřeby klienta a teprve potom představit vhodná řešení. Rozhodnutí je vždy na klientovi.
Nemá jít o tlak ani hru, ale o smysluplnou cestu ke konkrétním výhodám.
Takže označení „gamifikace bankovních služeb“ není správné?
Do určité míry o gamifikaci jde, nebyla ale naším hlavním cílem. Chtěli jsme vytvořit srozumitelný a transparentní systém.
Jeho podoba má klienty motivovat k péči o finanční zdraví, nikoli ke hře s bankovními službami.
O úrokových sazbách spoření
Úroková sazba 5,20 procent působí naprosto magicky. Je potřeba říct, že ji uvádíme i v našich srovnávačích a na dalších místech. Dokážete odhadnout třeba procentuálně, kolik lidí se dostane na tu čtvrtou hranici, tedy na čtvrtou úroveň? Kolika klientů se to může týkat?
Čtvrtá úroveň není masová. Může se týkat desítek tisíc, potenciálně až stovek tisíc klientů.
Klíčová je třetí úroveň se sazbou 4,70 procent. Je dostupná široké skupině klientů a podle našich dat o ni mají největší zájem.
Jinými slovy, když si to shrnu, cílem Spořky je, aby se co nejvíc lidí dostalo na třetí úroveň?
Ano. Třetí úroveň je dostupná široké skupině klientů a další služby je mohou motivovat pokračovat.
Motivovat stoupat dál v úrovních?
Přesně tak, nejprve směrem k čtvrté úrovni a možná i dál. Nejprve potřebujeme ověřit, že program klienty oslovil, funguje a zvládli jsme počáteční problémy, ale již teď uvažujeme o tom, že budeme program rozšiřovat dál.
O reakci klientů a kritice při spuštění
Česká spořitelna pod našimi články aktivně odpovídala v diskusích. Musím vyjádřit velký obdiv osobě, která se toho za Spořitelnu trpělivě zhostila. Čekali jste tak vášnivou diskusi a možná i takovou vlnu kritiky při spuštění programu?
Označení vlna kritiky považuji za přehnané. Šlo spíše o jednotlivé reakce, kterých si vážíme. Potěšilo nás například, jak rychle diskutující pochopili smysl třetí úrovně. A souhlasím, že kolegové, kteří pečlivě zvládají odpovídat v diskuzích, si skutečně zaslouží obdiv.
Zásadní bylo, že informace se dostala ven o dva dny dříve. Vysvětlovali jsme proto, že program v tu chvíli ještě nebyl dostupný a bude až ve čtvrtek 1. 10. od devíti hodin. Zájem byl i díky tomu od začátku velký.
A program byl k dispozici v mobilní aplikaci.
Diskuse začala už v úterý, program se ale v mobilní aplikaci zpřístupnil až ve čtvrtek v devět. Před spuštěním už se na něj klienti i bankéři těšili.
Rozhodující bylo, jak klienti zareagují, až program uvidí v Georgi a pochopí nový systém sazeb a odměn. Ukázalo se, že po vysvětlení programu rozumějí a vnímají ho pozitivně.
I samotné zapojení spořicích účtů přispělo k velké pozornosti, naštěstí opravdu většinově s pozitivními reakcemi.
O mobilním George a klientech Erste Premier
Level Up je jenom v mobilní aplikaci, nebo je i v internetovém bankovnictví?
Zvýšení úrokové sazby se týká klientů používajících George. Odměny navíc jsou určeny uživatelům mobilní aplikace.
Možná jsem se špatně zeptal. Když používám webové rozhraní George, vidím v něm také jednotlivé úrovně Level Upu, nebo je to specialita jen mobilního George?
Program je zatím připravený pro mobilního George. Klienti se s ním mohou seznámit také na pobočkách.
Co chystáte pro stávající a nové zákazníky Erste Premier? Budou mít tento typ služby, nebo pro ně připravíte něco jiného?
Nejprve jsme představili nabídku pro masový trh. Podle jejích výsledků budeme dál uvažovat o nabídce pro klienty Premier. U Premier jde méně o gamifikaci a více o atraktivní benefity, například letištní salonky nebo cestovní pojištění.
O zahraniční inspiraci a plánovaných výhodách
Je to unikát České spořitelny, nebo je tato služba i v jiných bankách v rámci Erste, případně se tam chystá?
V rámci skupiny jsme částečně průkopníky a částečně se inspirujeme Rumunskem, kde má Banca Comercială Română podobný systém úrovní a bodování.
Rumunský systém ale nenabízí dodatečné odměny. Podle úrovně upravuje základní ceny produktů, například sazby úvěrů.
My jsme na základě zpětné vazby zvolili konkrétní výhody a benefity. Rumunskou zkušenost dál sledujeme.
Dostal jsem se k internímu dokumentu České spořitelny, kde byly v první verzi programu zmíněné také lepší kurzové marže při platbě kartou. Z oficiálního dokumentu tato informace zmizela. Chystáte tento benefit, případně nějaké další změny?
Hlavními bankovními benefity jsou výhodnější sazba spoření a investiční cashback, který s vyšší úrovní roste. Připravujeme ale také odměny v oblasti cestování a směnárenských transakcí.
A týkalo by se to debetních, nebo i kreditních karet?
Zatím to nechám otevřené. Konkrétní nabídku představíme, až bude připravená.
O zapojených klientech
Budete po nějaké době veřejně publikovat data a zpětné ohlédnutí za programem? Co vidíte, co se změnilo a co třeba budete muset změnit?
Nemáme s tím problém.
Kolik máte k dnešnímu dni už uživatelů nového programu? (Pozn. red.: k 6. 11. 2026)
Program Level Up už využívá více než 600 000 klientů, většina digitálně. Největší zájem je o vyšší sazbu na spoření a jednorázový příspěvek na investice. Z nebankovních odměn vedou doprava zdarma v AlzaPlus+ a poukázky do lékáren Dr. Max.
Potvrzují se tak poznatky z pilotu: nejhodnotnější jsou pro klienty bankovní odměny, partnerské výhody jsou vítaným doplňkem.
Kolik klientů používá mobilního George?
Přibližně 2,5 milionu klientů.
Dva a půl milionu, tedy jedna pětina už má Level Up.
Ano, více než pětina uživatelů mobilního George se již zapojila. Klienty informujeme postupně, abychom nezatížili klientské centrum ani pobočky.
O schválení vedením a dalším rozvoji
Když jste s programem Level Up přišli za vedením, za představenstvem České spořitelny, museli jste je hodně přesvědčovat, že to dává smysl, nebo jste všichni věděli, že to je cesta, kterou chcete jít?
S představenstvem jsme se od začátku shodli, že je potřeba změnit vztah s klienty a nabídnout jim za využívání více produktů hmatatelnou hodnotu.
Program musel být srozumitelný a finančně udržitelný, proto jsme ho ověřovali v Královéhradeckém kraji.
Rozhodnutí vycházelo z analýz, simulací a dat. Soustředili jsme se na dobré uvedení programu do praxe a jsme teď právě ve fázi, kde se chceme hodně učit a ladit program dál.
O respondentovi
Jak dlouho jste Vy v České spořitelně?
V Erste působím 21 let, začínal jsem v Slovenské spořitelně a věnoval se podpoře poboček a technologickým inovacím. Přes Vídeň jsem pak zakotvil v Praze.
Od roku 2020 jsem měl v bance na starosti finanční zdraví a jeho podobu v digitálu a na to vše Level Up navazuje. Mimochodem, v mládí jsem začínal jako autor na Peníze.cz.
Vida, u naší spřátelené seriózní konkurence.
Ještě při studiu na Vysoké škole ekonomické mi dali příležitost, za což jsem moc vděčný.
Byl jsem v té době jako novinář taky kritický vůči bankám, musím ale přiznat, že úroveň služeb a klientský přístup se obecně v bankovnictví posunuly úplně na jinou, daleko lepší úroveň.
Co ještě máte na starosti kromě programu Level Up?
Aktuálně se naplno věnuji právě Level Upu, po rolloutu jeho adopci, ale už přemýšlím, jak celkově pomoct tomu, abychom dotáhli dobře rozběhnuté aktivity k tomu, že klienti České spořitelny opravdu pocítí hmatatelnou hodnotu za to, že jsou s námi.
Program vznikl pro stávající klienty, ale má i akviziční potenciál. Hledáme proto další příležitosti, například jak oslovit mladé.
O sloganu, že Být se Spořkou se vyplatí
Co má Level Up změnit pro vašeho klienta?
Chceme, aby klienti mohli říct: „Být se Spořkou se vyplatí.“ Má jít o oboustranně výhodný vztah.
Zároveň je chceme motivovat k aktivnější péči o finance, která jim pomáhá zvládat důležité životní situace.
Program ukazuje, že péče o finance přináší výhody už dnes, a motivuje klienty potřebné kroky neodkládat.
Co si od toho slibujete vy jako Spořitelna?
Chceme být první volbou klientů při řešení finančních potřeb. K tomu musíme nabídnout konkurenceschopné podmínky a ukázat, že se jim vyplatí řešit finance s námi.
Přeji si, aby klienti zlepšovali svou finanční situaci, neodkládali přípravu na důchod ani investování a vnímali nás jako partnera.
O investičních poplatcích a hodnotě poradenství
Proč bych měl investovat se Spořitelnou, když si můžu koupit investiční nástroj přes Trading 212, XTB a další cenově příjemné obchodníky?
Vzpomínám si na rozhovor, který jsem vedl před možná patnácti či více lety s někým ze Spořitelny. Vyčítal jsem mu výši poplatků a on mi řekl: ‚My ale nejsme levná banka. Nechceme být levná banka, chceme, aby lidé věděli, že se nás nemusí bát a mohou nám věřit.‘
V mé sociální bublině lidé poplatky řeší a budou investovat jinak. Ale myslíte si, že opravdu velká část vašich klientů řeší například poplatek 1,5 až 3 procenta za investiční pokyn do podílového fondu?
Investování jsme již teď hodně zatraktivnili, zdigitalizovali v Georgi a udělali ho obecně více dostupným. Klienti na to reagují pozitivně a i pro klienty v Level Upu je to zdaleka nejvíc poskytovaný produkt.
Obecně při jakémkoliv produktu nejde jen o poplatky, ale o konkurenceschopnost produktu i celé nabídky. Nekonkurenceschopný produkt by Level Up nezachránil.
Nemusíme být nejlevnější, nabídka ale musí dávat smysl sama o sobě. Level Up její hodnotu zvyšuje, nemůže však kompenzovat výrazně dražší produkt.
Musím uznat, že letos v únoru jste výrazně sáhli do ceníku investic a poplatky snížili. Tím jste s konkurencí srovnali krok.
Přesně tak a klienti to hned ocenili a obracejí se na nás víc a víc. Klient se rozhoduje podle získané hodnoty.
Hodnota přitom není jen o ceně. My ji budujeme prostřednictvím našeho komplexního poradenství, které stavíme na podpoře finančního zdraví, kvalitních a spolehlivých systémech, datech a na odbornících v pobočkách i v klientském centru.
Level Up tuto hodnotu ještě víc zviditelňuje konkrétními výhodami, například vyšší sazbou na spoření. A další budou následovat.
Program má vztah s bankou zprůhlednit. Nechceme být nejlevnější pro jednorázový nákup, ale dlouhodobým partnerem klientů.
Děkuji Vám za rozhovor.