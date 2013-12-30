Jaký byl finanční rok 2013 a jaký bude rok 2014?

Tento text je názorovým vyjádřením společnosti Partners Financial Services. Redakce serveru Měšec.cz není jeho autorem a nemusí se ztotožňovat s obsahem názoru.
V době publikace textu podle Pavla Kohouta, ekonoma a ředitele pro strategii Partners, není česká ekonomika v nejlepší kondici, a to hned z několika příčin:
V první řadě je to několikeré zvýšení daní během uplynulých několika let. Co stát vezme soukromému sektoru, to zkrátka bude chybět. Výhled na rok 2014 je možná poněkud optimističtější, vzhledem ke kalendářem danému faktu, že formující se koaliční vláda již nestihne zvýšit žádné daně, zdůvodňuje Kohout a dodává:
Druhý pilíř patrně skončí vzhledem k nedostatku zájemců. Bude sloučen s reformovaným třetím pilířem. Na jedné straně je to sice špatná zpráva, na straně druhé, nový třetí pilíř bude z mnoha důvodů atraktivní alternativou pro klienty, domnívá se Kohout.
Výhledy pro evropskou ekonomiku jsou podle Kohouta smíšené. Sice se řada hospodářských čísel zlepšuje, zejména výnosy dluhopisů rizikových zemí, nicméně eurozóně hrozí úvěrová deflace, která bývá spojena s útlumem ekonomické aktivity.
Nyní si netroufám prognózovat, který z obou vlivů převládne. Poměrně dobré výsledky zaznamenávají ekonomiky USA a Velké Británie. Finanční krize je v těchto zemích věcí minulosti. Svědčí o tom zisky a finanční rezervy podniků. V Británii se hovoří dokonce o novém realitním a stavebním boomu. Z hlediska portfoliomanažera lze tvrdit, že je kam investovat.
Hypoteční boom – bude pokračovat i v roce 2014?
Pokud se podíváme na letošní rok z hlediska jednotlivých segmentů finančního trhu, tak lze určitě říci, že hypoteční úvěry letos hrály prim.
Rok 2013 by se dal nazvat rokem hypotečního financování. Díky klesajícím úrokovým sazbám, stagnaci, či dokonce poklesu cen nemovitostí a poměrně příznivé ekonomické situaci českých domácností jsme se dočkali nečekaného – rok 2013 se pravděpodobně zapíše do hypotečních dějin jako rok rekordní, s jistotou říká Josef Uchytil, hypoteční specialista Partners.
Nejenže letos padl rekord v úrokových sazbách, které se v půlce roku dostaly v průměru pod 3 % p. a., zároveň byl překonán rok 2007 v objemu nově zprostředkovaných hypoték, včetně těch refinancovaných. Bez refinancování by sice rekord nepadl, nicméně nemá takovou váhu, jaká se mu často připisuje: podíl refinancovaných hypoték za poslední tři roky narostl z 20 % na cca 30 % z objemu všech zprostředkovaných hypoték.
Nejen celý hypoteční trh trhal rekordy, ale i v rámci Partners jsme sjednali rekordní objem hypoték. Zatímco v roce 2012 celkový sjednaný objem hypoték činil 11,7 miliard, v roce 2013 jsme zprostředkovali zhruba 15 miliard, komentuje výsledky Lucie Drásalová, hypoteční analytička společnosti.
Příští rok nelze očekávat další rekordy: potenciál refinancování postupně klesá, končí totiž fixace ze slabších let. Navíc kroky ČNB mířené k oživení ekonomiky by měly vyvolat vyšší inflaci, a tedy i růst úrokových sazeb. V neposlední řadě může zásadně ovlivnit objem hypoték nový občanský zákoník, který je opředený spoustou nejasností a procesních složitostí.
Banky tvrdí, že jsou připravené, otázkou ale zůstává, zda bude připraven například i katastr nemovitostí. Rok 2014 tak pravděpodobně zůstane ve stínu letošního roku. I tak se bude na hypotečním trhu rozdělovat více než 120 miliard korun: při stále zajímavých cenách nemovitostí, s úrokovými sazbami takřka na úrovni inflace a větší ochotě domácností zvelebit své bydlení, a to i za cenu zadlužení se, zamýšlí se Uchytil.
Investice: nové daně i nové rekordy
Letos v tuzemsku vstoupil v platnost nový fondový zákon, který dává správcům fondů do ruky zajímavé nástroje a mohl by trh výrazně posunout kupředu. Vláda ovšem nadějné vyhlídky poněkud pokazila zmatky kolem zdanění fondů.
Penzijní reforma sice moc účastníků nepřilákala, ale i tak si stále více lidí uvědomuje, že nějaké rezervy na stáří budou potřebovat. Letos k „blbé náladě“ domácích investorů přispěly i zmatky kolem prodloužení časového testu. Pro dlouhodobé investory je ale dopad této změny malý. Příští rok snad bude klidnější a zájem o investování by mohl stoupnout, uvádí analytik Partners Aleš Tůma.
Z pohledu Partners byly letos tradičním tahounem programy pravidelného investování, dobrý nástroj v nejistých dobách. V jednorázových investicích vzhledem k nízkým sazbám klesá zájem o tradiční konzervativní fondy státních dluhopisů. Část klientů je nahrazuje firemními, i když jim v takovém případě musíme vysvětlit i rizika. Někteří klienti ale riskovat vyloženě chtějí – v posledních týdnech dostáváme i dotazy na ‚investice‘ do Bitcoinu, dodává Tůma.
Na burzách bylo ke konci roku tématem kvantitativní uvolňování v USA, přesněji řečeno jeho pokračování. To spolu s některými příznivými čísly z ekonomiky posunulo index S&P 500 na nová historická maxima. Tůma to komentuje:
Akcie nejsou ,za babku’, ale zatím to nepovažujeme za nějakou extrémní bublinu. V „bezpečném“ přístavu státních dluhopisů je bublina možná větší.
V roce 2014 už Fed QE (kvantitativní uvolňování) zmírní, ale to bude postupný proces s cílem zabránit abstinenčním příznakům. Rizikem může konec QE být například pro rozvíjející se trhy. Jejich akcie sice historicky vzato nejsou drahé, ale jsou citlivější na toky horkých peněz.
Hodně pozornosti budila i v roce 2013 cena zlata, tentokrát ovšem se záporným znaménkem, propad činil více než 26 procent.
Otázka, kterou si klade celá řada investorů, zní: je to nákupní příležitost, nebo spíše začátek hlubšího poklesu? Odhadovat další vývoj je ale velmi obtížné, obává se Martin Tománek, investiční specialista Partners, a zdůvodňuje to:
Americká ekonomika pokračuje v postupném zotavování a inflační očekávání jsou relativně nízká, eurozóně hrozí deflace. Pro výraznější růst ceny zlata v tuto chvíli není důvod. Trend se ovšem může obrátit v případě oslabení dolaru nebo obnovení ekonomické nestability.
Ženy versus muži, boj na poli pojištění
V životním pojištění bylo největší změnou zavedení jednotných sazeb pro ženy a muže. Tato „akce“ byla v podstatě ve druhé fázi, protože první část proběhla již ve druhé polovině roku 2012, kdy se pojišťovny soustředily na ženy. V roce 2013 se zaměřily na muže, u kterých došlo ke snížení cen některých tarifů, právě díky sjednocení sazeb.
Některé pojišťovny se vydaly cestou další segmentace klientů, speciálních slev pro nekuřáky, či klienty, kteří vedou zdravý životní styl, upřesňuje Pavel Krejčík, pojistný analytik Partners.
V neživotním pojištění je potřeba zmínit letošní záplavy a množství tajícího sněhu, které způsobily velké škody. Pojišťovny na ně reagovaly tím, že při sjednávání pojištění nemovitostí a domácností zavedly čekací dobu pro riziko povodně či záplavy, která v průměru dosahuje 10 dnů od počátku pojištění.
Nutno zmínit, že po letech konkurenčních bojů mezi pojišťovnami kleslo pojistné u povinného ručení. Jinak tomu bude nyní, kdy musí pojišťovny přispívat tři procenta vybraného pojistného do Fondu zábran škod. Od září 2013 hradí hasičům 5600 korun za každou započatou hodinu zásahu. V neposlední řadě vzrostou náklady na odškodnění hlavně u škod na zdraví, doplňuje Šárka Dušková, likvidační specialistka Partners
Druhá polovina roku pak byla přípravou na nový občanský zákoník, kvůli kterému všechny pojišťovny změnily své pojistné podmínky a upravily současně své produkty. Tyto změny se dotknou i roku 2014.
Lze očekávat hlavně změnu v náhradě škody, ať již na majetkovém pojištění, tak hlavně v případě náhrady škody na zdraví. Zde je potřeba věnovat velkou pozornost a čas správně nastaveným pojistným částkám, respektive limitům pojistného plnění. Lze také proto očekávat, že může docházet ke zdražování pojistného, predikuje Šárka Dušková.
Bankovní trh rozdělen na dva tábory
Bankovní trh v roce 2013 potvrdil nastolený trend z předchozího roku – rozdělení bank na dva základní tábory.
V prvním táboře jsou velké stabilní banky, které disponují významnou klientskou základnou. Ty vsází na stabilitu, širokou nabídku produktů a pohodlnost klientů neměnit zavedené zvyky. Mají nadbytek depozit a chtějí hlavně půjčovat. V druhém táboře jsou banky, jež jsou na začátku. Ty budují klientskou základnu, nemají tolik depozit a přicházejí s účty bez poplatku nebo s výhodným úročením účtů spořicích. Díky zdařilým a vlastně i vzdělávacím televizním spotům, přestává být klientům lhostejné, kolik zaplatí na poplatcích, a jsou ochotní přece jen ke změně. Banky v prvním táboře jsou proto nuceny přiměřeně reagovat na dynamiku „nových štik“ v bankovním rybníku. Zamyslet se nad poplatky a uvažovat o zvýšení úrokových sazeb na spořicích účtech, aby si udržely maximální počet klientů, vysvětluje Dagmar Prajzlerová, manažerka Partners bankovních služeb.
Další oblastí, která banky v prvním táboře začíná znevýhodňovat, je složitost procesů – ať již při založení čí obsluze účtu. Jednoduché a intuitivní internetové bankovnictví bank v druhém táboře se stává společně s výhodnějším úročením účtu atraktivnější zejména pro mladší klienty.
Podtrženo a sečteno rok 2013, díky strategii nových a dynamických bank s jednoduchou a rychlou obsluhou a bez zbytečného papírování, posunul náš bankovní trh alespoň v oblasti účtů zase o kousek dopředu. V roce 2014 očekávám postupné snižování úrokových sazeb na spořicích účtech, neboť i banky v druhém táboře musí začít přemýšlet jak dorovnat ztrátu způsobenou vysokým úročením v předchozích letech. Nejspíš se i ony vydají stejnou cestou jako banky v táboře prvním. Začnou rozšiřovat nabídku, cíleně nabízet svým klientům další produkty a více půjčovat. Obchodní strategie bank dvou zmiňovaných táborů jevící se dnes tak odlišnou, se začne postupně přibližovat, rozdíly se budou stírat a bankovní trh bude opět celistvý, shrnuje Dagmar Prajzlerová.