Jaký budete mít důchod a vyjdete s ním? Představu si můžete udělat už teď. Poradíme, kde hledat informace

Finanční gramotnost Čechů se mírně zvyšuje, příliš si ale nevědí rady s přípravou na důchod a často předpokládají, že jim bude stačit státní penze. Informace vyplývají z průzkumu České bankovní asociace (ČBA) a agentury Ipsos.
Podle výsledků dosáhl Index finanční gramotnosti ČBA 58 bodů (loni 57 bodů, mezi lety 2022–2024 pak 56 bodů). Nejlépe dopadli lidé ve věku 50–64 let (60 b.) a ti s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním (65 b). Nejhorších výsledků naopak dosáhla respondenti nad 65 let (57 b.) a lidé se základním vzděláním nebo výučním listem (52 b.). Největší zlepšení ve výsledcích pak dosáhli lidé ve věku 18–34 let, stejně jako loni.
Největší záhadou je pro účastníky průzkumu oblast investování (14 %). V úvěrech a půjčkách se orientuje pětina respondentů, nejsilněji se cítí v hospodaření s rozpočtem domácnosti (53 %). Třetina dotázaných uvedla, že informace o financích čerpá z vlastních zkušeností, pětina se spoléhá na poradce.
Podle průzkumu si řada lidí nevěří v oblasti investování, dlouhodobého finančního plánování a přípravy na důchod. Více než tři pětiny lidí, kterým je více než padesát let, nemají jasno v tom, jak si v penzi udržet životní úroveň. Mnoho lidí se v předdůchodovém věku spoléhá jen na státní důchod. Neví ale, jak vysoký bude.
Skoro polovina respondentů očekává, že jim starobní důchod nahradí 51–70 % současného čistého příjmu. ČBA upozorňuje, že průměrný starobní důchod odpovídá přibližně 43 % průměrné hrubé mzdy a pro zachování vyšší životní úrovně může lidem v penzi chybět asi 10 až 15 tis. Kč měsíčně.
Otázky kolem toho, jakou částku by si měli našetřit nebo jak k ní dojít, jim může pomoci zodpovědět nový projekt České bankovní asociace „Máš to spočítaný?“.
Finanční gramotnost dnes neznamená jen umět si sestavit domácí rozpočet. Stále více znamená také rozumět tomu, jak pracuje čas, inflace, riziko a dlouhodobé zhodnocování peněz. Pokud lidé těmto principům nerozumí, často odkládají rozhodnutí, která jsou pro jejich budoucí životní úroveň zásadní, upozornil Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.
Spočítejte si, jak na tom jste
Na platformě Máš to spočítaný najdete kalkulačky, kde si můžete stanovit vaše měsíční výdaje nebo čisté jmění (majetek vs. dluhy). Na webu najdete i texty věnující se kromě penze také investování, spoření, pojištění nebo texty varující před podvody.
Platforma tak může pomoci získat přehled i o tom, kolik peněz by vám mohlo chybět v penzi vzhledem k výši vašich běžných nákladů nebo jak dlouho, kam a kolik byste si měli pravidelně odkládat, abyste si na penzi vytvořili finanční polštář.
Web obsahuje samozřejmě i důchodovou kalkulačku, která určí váš důchodový věk podle aktuální legislativy, ale i datum, kdy budete moci nejdříve do předčasné penze nebo odloženého důchodu v případě, že byste nesplnili základní podmínky pro přiznání starobní penze.
Dále kalkulačka určí orientační výši penze podle současných pravidel na základě pohlaví, odhadované získané doby pojištění, výše dosažených příjmů a jejich druhu (zaměstnanec vs. OSVČ). Při jejím vyplňování ale můžete narazit na problém, jaké údaje sem vlastně vyplňovat. Kalkulačka totiž umožňuje zadat průměrné příjmy nebo příjmy po životních etapách, ale např. u OSVČ máte zadat průměrný hrubý měsíční příjem v dnešních Kč bez ohledu na to, jaké výdaje nebo paušál jste k nim uplatnili, jak vysoký vyměřovací základ jste měli. Může vám tedy poskytnout poměrně zkreslený obrázek.
Podrobné informace o důchodu najdete u ČSSZ
Podrobnější informace o tom, jak si z hlediska budoucí penze stojíte, hledejte proto spíš na ePortálu ČSSZ, kam se přihlásíte snadno třeba přes bankovní identitu. Můžete si tu zkontrolovat, jestli stát vede v patrnosti všechny získané doby pojištění ze zaměstnání či podnikání nebo náhradní doby (např. za péči o malé děti či jiné osoby). Pokud vám v evidenci nějaké doby chybí (je to v praxi velice časté), je ve vašem zájmu si je co nejdříve doplnit, protože byste se v opačném případě zbytečně připravili o důchod.
Přes nedávno spuštěnou novinku ePortálu Moje konto můžete sledovat evidované záznamy, ale také je osobně spravovat a korigovat, a to i online. Můžete přes službu doplnit chybějící doby včetně příloh, které je dokládají, navrhnout prověření nebo úpravu už evidovaných dob, odeslat žádost o zápis nebo prověření dob a jednou ročně požádat o konsolidaci konta bez doložení dokladů (tedy nechat zkontrolovat celý přehled dob referentem ČSSZ). Pokud máte radši svět papíru, můžete si informativní výpis vytisknout v PDF.
Doklady není nutné skenovat, můžete je jednoduše vyfotit, pokud tak zůstanou čitelné.
Až se vám po doplnění dob údaje nahrají na ePortál, můžete využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA) pro orientační výpočet důchodu. Berte výsledek jako orientační, ČSSZ provede přesný výpočet až v souvislosti s řízením o důchodu. Služba IDA je propojena se službou Moje konto, tzn. že i prostřednictvím IDA můžete vložit podklady k chybějícím dobám pojištění.
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Průzkum realizovala agentura Ipsos na konci června 2026 na vzorku 1004 respondentů, kteří byli ve věku 18–79 let. Index finanční gramotnosti ČBA sestavuje na základě série jedenácti stálých otázek, prostřednictvím kterých sleduje vývoj finančních znalostí a chování.