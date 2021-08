Srovnání: Jaké stavební spoření pro děti je nejvýhodnější?

Připravili jsme přehled nabídek stavebních spořitelen pro děti a porovnání jejich výhodnosti. Výpočet byl proveden za předpokladu, že na účet stavebního spoření ukládáte každý měsíc 1700 Kč po dobu 6 let.

Ve výpočtu jsou zohledněny poplatky, daně i státní podpora, kritériem výhodnosti je částka naspořená po šesti letech. Autorem výpočtu je provozovatel webu Stavebky.cz.

V tabulce je uvedena čistá úroková sazba, která říká, jak by musel být úročen ideální účet bez poplatků a daní, aby zhodnotil naše vklady stejným způsobem. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen klasický spořicí účet, abychom na něm dosáhli stejného zhodnocení.

Poplatek za uzavření smlouvy jako hlavní marketingový nástroj

Většina marketingových akcí stavebních spořitelen se soustřeďuje na poplatek za uzavření smlouvy. Jeho standardní výše je jedno procento z cílové částky. Zvýhodnění obvykle spočívá v tom, že na poplatek je poskytována sleva ve výši 1 % z cílové částky, přičemž výše slevy je omezená určitou částkou. Například sleva na poplatku až do výše 2000 Kč znamená, že smlouva o stavebním spoření s cílovou částkou do 200 000 Kč je fakticky zdarma. Pro cílové částky nad 200 000 Kč činí poplatek 1 % z cílové částky snížený o 2000 Kč.

Vítězí Buřinka, Moneta a Modrá pyramida

Absolutním vítězem je Buřinka s akční slevou pro děti, ale srovnatelného zhodnocení dosahují i tarify Monety Stavební spořitelny a Modré pyramidy. Rozdíl v naspořené částce u těchto tří spořitelen nepřesahuje dvacet korun, což je s ohledem na způsob spoření zanedbatelný rozdíl.

Jednotlivé nabídky se však liší také svou složitostí a podmínkami, které je nutno splnit pro dosažení vypočteného výnosu. Proto se vyplatí prostudovat nejen souhrnnou tabulku, ale i konkrétní podmínky jednotlivých spořitelen, které uvádíme pod ní.

Tabulka ukazuje, kolik si naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Další poplatky jsou přepočteny na dobu jednoho roku bez ohledu na to, jak jsou účtovány.

Srovnání hlavních parametrů nabídek stavebních spořitelen pro mladé Tarif Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu Naspořeno celkem Buřinka: Akce 2000 Kč pro děti 3,522 % 4,144 % 136 112 Kč Věk. omezení: do 18 let

Úrok vkladu: 1 % p.a.

Poplatek za sjednání: 1 % cílové částky, sleva až 2000 Kč

Další poplatky: 325 Kč ročně Moneta: ProSpoření Kamarád 3,518 % 4,139 % 136 096 Kč Věk. omezení: do 24 let

Úrok vkladu: 1 % p.a.

Popl. za sjednání: bez poplatku pro cílovou částku 200 nebo 500 tis. Kč,

Další poplatky: 324 Kč ročně *), závěrečný výpis z účtu 30 Kč Modrá pyramida: Start 3,517 % 4,138 % 136 093 Kč Věk. omezení: do 26 let včetně,

Úrok vkladu: 0,5 % p.a. + bonus 0,5 % při splnění daných podmínek

Poplatek za sjednání: 1 % cílové částky, sleva až 1500 Kč

Další poplatky: 300 Kč ročně, roční výpis 25 Kč ČSOBS: AktivPlus Spořicí 3,413 % 4,015 % 135 659 Kč Bez věkového omezení

Úrok vkladu: 0,6 % p.a. + bonus 0,4 % při splnění daných podmínek

Popl. za sjednání: 0 Kč

Další poplatky: 360 Kč ročně Raiffeisen stavební spořitelna: Spoření S 213 3,107 % 3,655 % 134 398 Kč Bez věkového omezení

Úrok vkladu: 1 % p.a.

Popl. za sjednání: 1 % cílové částky

Další poplatky: 340 Kč ročně *)

*) Výpis z účtu zaslaný elektronicky je zdarma, výpis zaslaný poštou je za další poplatek. Ve výpočtu byla použita varianta elektronického výpisu, který je zdarma.

Buřinka: Akce 2000 Kč pro děti

Od 1. srpna do 30. září letošního roku nabízí Buřinka slevu na vstupním poplatku pro děti mladší 18 let. Podmínky jsou jednoduché, smlouvu je třeba uzavřít v srpnu nebo v září (nabídka je časově omezená) a během 4 měsíců je nutno naspořit alespoň 2000 Kč. Výše slevy je limitována částkou 2000 Kč.

Nabídka Buřinky nabízí momentálně nejvyšší zhodnocení pro mladé klienty. Výhodou jsou jednoduché a dobře srozumitelné podmínky, Buřinka je také jediná stavební spořitelna, která umožňuje uzavřít smlouvu o stavebním spoření přes internet i pro nezletilé. Smlouvu za děti uzavírá jeden z rodičů, který kromě vlastních dokladů potřebuje i rodný list dítěte.

Moneta: ProSpoření Kamarád

Se ztrátou několika korun za první Buřinkou je tarif Kamarád Moneta Stavební spořitelny. I zde jsou podmínky jednoduché. Nabídka platí pro mladé, kteří nedovršili 24 let věku. Zvláštností je, že můžeme volit jednu ze dvou možných cílových částek: 200 nebo 500 tisíc korun. V obou případech je uzavření smlouvy bez vstupního poplatku, pokud během prvních čtyř měsíců naspoříme alespoň jedno procento z cílové částky (tj. 2000 nebo 5000 Kč). Tarif Kamarád je nabízen dlouhodobě, do odvolání.

Modrá pyramida: Start

Třetí speciální nabídkou pro mladé je Start Modré pyramidy. Sleva na vstupním poplatku je limitována částkou 150 tisíc korun, podmínkou je věk klienta do 26 let včetně. I tento tarif nabízí výnos srovnatelný s předchozími, na první Buřinku ztrácí necelých 20 korun. Nepříznivě však působí řada podmínek a omezení.

Pro slevu na vstupním poplatku sice stačí splnit jednoduchou podmínku věku klienta, složitější je to však s úročením. Základní úroková sazba je 0,5 % p.a. která se navyšuje o úrokový bonus 0,5 %. Tímto bonusem je však úročeny pouze zůstatek do výše 300 tisíc korun, a to pouze po dobu prvních šesti let.

Navíc je nutno pravidelně spořit: celkové roční vklady musí činit alespoň 0,5 % cílové částky za každý ukončený měsíc v kalendářním roce. Klient nesmí během prvních šesti let změnit tarif, vypovědět smlouvu ani nesmí uzavřít smlouvu o úvěru. Porušení jakékoli z těchto podmínek znamená ztrátu úrokového bonusu. Jednotlivé podmínky sice nejsou nikterak tvrdé, ale jejich množství je nepříjemné.

ČSOB: AktivPlus Spořicí

ČSOB Stavební spořitelna (Liška) momentálně nemá žádnou speciální nabídku pro mladé. Od července však zrušila vstupní poplatek, takže uzavření smlouvy je zdarma pro všechny klienty a pro libovolnou cílovou částku. Pouze vinou vyššího poplatku za vedení účtu je na čtvrtém místě.

ČSOBS má (podobně jako Modrá pyramida) složitější podmínky úročení. Základní úroková sazba je 0,6 % p.a. s úrokovým bonusem 0,4 % p.a. Úrokový bonus platí po dobu prvních šesti let, podmínkou je dodržení průměrného vkladu 0,5 % cílové částky měsíčně, na rozdíl od Modré pyramidy si však můžeme tuto částku „předplatit“ mimořádnými vklady. I zde se však nárok na bonus ruší při ukončení smlouvy před uplynutím šesti let nebo přijetím nabídky úvěru.

Raiffeisen: Spoření S 213

Ani Raiffeisen stavební spořitelna dnes nenabízí žádné zvýhodnění pro mladé. Její podmínky jsou sice jednoduché a transparentní, ale s plným poplatkem za uzavření smlouvy může ostatním stavebním spořitelnám konkurovat jen obtížně.