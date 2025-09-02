Kolik budou stát energie? Měli byste fixovat? A jak reagovat na emisní povolenky pro domácnosti?

Současné nabídkové ceny dodavatelů elektřiny a plynu odráží to, za kolik nakoupili energie na burzách v minulosti. Jak jsou na tom ale ceny energií na burzách nyní? Jak příznivé budou ceny příští rok a měly bychom si je raději zafixovat nebo vyčkávat na smlouvách bez závazku? Čtyř odborníků na energetiku jsme se ptali také na to, jak si poradit s emisními povolenkami pro domácnosti, jejichž systém bude spuštěn od roku 2027.
Odpovídá:
Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energie ve společnosti Kalkulátor.cz
Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií, Skupina Klik.cz
Jakub Odložilík, ředitel společnosti TEDOM energie
Tomáš Vrňák, energetický analytik společnosti Ušetřeno.cz
Zajímalo nás:
- Jak se nyní vyvíjí na trzích cena plynu a elektřiny a co je nyní ovlivňuje?
- Jaké budou nabídkové ceny dodavatelů pro elektřinu a plyn v roce 2026 (pokud se nestane něco nečekaného)? Čeká nás zlevňování, stagnace, nebo spíš růst cen?
- Končí mi fixace u smlouvy na elektřinu a na plyn. Co byste mi nyní doporučili? Nějaký spotový tarif, smlouvu bez závazku nebo fixaci?
- Jak by si spotřebitel měl vybírat a porovnávat nabídky fixací, které budou zasahovat i do roku 2027, kdy už ceny naplno ovlivní i emisní povolenky pro domácnosti?
Jak se nyní vyvíjí na trzích cena plynu a elektřiny a co je nyní ovlivňuje?
Lukáš Kaňok
Dodavatelé nyní nakupují plyn za cenu okolo 900 Kč bez DPH, elektřinu pak okolo ceny 2400 Kč bez DPH za 1 MWh. Nazval bych to „klidem před bouří“, plynu je dost, vítr fouká, slunce svítí, nevidíme žádné dramatické eskalace válečných konfliktů, naopak snad i něco jako příslib lepších zítřků. Uvidíme, jak dlouho takové ceny na burze vydrží.
Miren Memiševič
Ceny plynu i elektřiny jsou dnes oproti krizovým rokům relativně nízko. U plynu hraje hlavní roli to, že evropské zásobníky jsou dobře naplněné a poptávka po topné sezóně byla nižší. Elektřina kopíruje plyn, protože ten určuje cenu v mnoha evropských elektrárnách. U nás má navíc velký vliv i počasí – pokud je zima mírná, klesá spotřeba plynu a tím i tlak na růst cen. Naopak v létě zase může elektřinu zdražit vyšší poptávka po klimatizacích nebo nižší výroba z obnovitelných zdrojů, třeba při bezvětrném počasí.
Jakub Odložilík
Cena na trzích je v současnosti poměrně volatilní a výrazně ji ovlivňuje vývoj jednání o válce na Ukrajině. Pozitivní zprávy zpravidla tlačí ceny komodit dolů, negativní je naopak posouvají výše. Tento faktor tak bude klíčový i pro další vývoj cen.
Tomáš Vrňák
V současnosti ceny plynu spíše stagnují. Hlavním důvodem jsou vysoké dodávky LNG a silná konkurence mezi dodavateli. U elektřiny se navíc daří navyšovat výrobu z obnovitelných zdrojů, což vedlo i k mírnému zlevnění. Krátkodobě ceny ovlivňuje počasí a poptávka, dlouhodobě pak investice do zdrojů a vývoj emisních povolenek.
Jaké budou nabídkové ceny dodavatelů pro elektřinu a plyn v roce 2026 (pokud se nestane něco nečekaného)? Čeká nás zlevňování, stagnace, nebo spíš růst cen?
Lukáš Kaňok
S ohledem na to, za kolik dodavatelé nakupují je s podivem, že je možné za celkem podobnou cenu uzavřít i smlouvu koncového zákazníka, když by každý dodavatel měl mít v ceně zahrnutou odchylku spotřeby, náklady na smlouvu, náklady na marketing a také nějakou marži. Logická prodejní cena by tak měla být cca 1300 Kč za plyn a minimálně 3000 za elektřinu, jsme ale na cenách 1000 Kč za plyn a 2500 za elektřinu. Tohle ale nemůže vydržet dlouho a tak se dá očekávat, že akviziční ceníky budou příští rok dražší, než nyní na konci „netopné“ sezony.
Miren Memiševič
Pokud se nestane nic mimořádného, ceny se pravděpodobně udrží blízko současné úrovně. Neočekává se výrazné zlevňování, ale ani prudký růst. U elektřiny může mírně zdražit regulovaná složka ceny – tedy poplatky za distribuci a emisní povolenky, u plynu rozhodne, jak dobře se podaří naplnit zásobníky před zimou. Celkově to ale spíše vypadá na období stability než na velké výkyvy.
Jakub Odložilík
Pokud nedojde k pozitivnímu posunu ve vývoji konfliktu na Ukrajině, lze očekávat spíše stagnující ceny i v roce 2026. Výraznější poklesy proto v dohledné době nepředpokládám. Naopak v případě příznivého vývoje na Ukrajině by se dal zejména u plynu očekávat pokles cen.
Tomáš Vrňák
Dodavatelé jsou při stanovování cen obezřetní, protože nakupují energie s předstihem a stále promítají do ceníků i méně výhodné kontrakty z minulosti. V roce 2026 se očekává spíše růst cen, a to kvůli emisním povolenkám, regulačním opatřením, jako jsou například nutné masivní investice do distribučních sítí z důvodu přetoků, a pokračující geopolitické nejistotě. Výrazné zlevnění by bylo spíše překvapením.
Končí mi fixace u smlouvy na elektřinu a na plyn. Co byste mi nyní doporučili? Nějaký spotový tarif, smlouvu bez závazku nebo fixaci?
Lukáš Kaňok
Nejenom těm, kterým končí smlouva na dobu určitou, ale úplně všem bych doporučil rychle využít možnosti sepsat si smlouvu na 2 roky a zafixovat si aktuální ceny. Určitě bych nedoporučoval spotové nebo měsíční ceníky, nebo rozhodně ne těm, kdo se o elektřinu a plyn pravidelně nestarají. Naopak většině doporučuji zafixovat si cenu, nyní jsou nejvýhodnější ceníky na 2 roky a smlouvy je možné uzavírat až rok dopředu. Takže i pokud vám končí smlouva až příští prázdniny, doporučuji uzavřít novou právě nyní, kdy se dají sehnat smlouvy s cenou, která je často nižší, než za kolik se kupuje elektřina a nebo plyn na burze. Taková šance nebude trvat dlouho a myslím, že příští rok se nebude opakovat.
Miren Memiševič
V současnosti jsou ceny příznivé, proto se vyplatí zvolit fixaci na dva roky. Taková varianta vám zajistí jistotu proti případnému zdražení a zároveň si necháte otevřená vrátka pro případ, že by se v budoucnu objevily výhodnější nabídky. Delší fixace dnes smysl nedávají, protože není jasné, jak se bude vyvíjet regulovaná složka cen. Spotové tarify (tedy přímo navázané na trh) mohou krátkodobě vyjít levněji, ale při náhlém růstu cen hrozí vyšší účty. Proto pro většinu domácností dává největší smysl dvouletá fixace.
Jakub Odložilík
Doporučil bych zvolit strategii podle komodity. U plynu doporučuji spíše kratší fixaci, ideálně na 12 měsíců. Dobrou variantou je také krátkodobý fix na zimní sezónu, který poskytuje stabilitu v nejrizikovějším období. U elektřiny bych se naopak nebál přijmout nabídku na 24 až 36 měsíců, pokud by byla skutečně výhodná.
Tomáš Vrňák
Je důležité řešit to včas, ideálně 4 – 6 měsíců před koncem fixace. Spotřebitelé mají nyní výhodu, protože dodavatelé soupeří s akvizičními cenami. Rozumným řešením je dvouletá fixace, u plynu se dostanete pod 1000 Kč/MWh a u elektřiny pod 2500 Kč/MWh bez DPH. Tříletá fixace s degresivním ceníkem je pak vhodná pro ty, kdo chtějí mít částečně pokryté i budoucí riziko emisních povolenek. Nefixované produkty jsou stále dražší o několik stokorun na MWh, což může znamenat tisíce korun ročně navíc.
Jak bychom měli vybírat a porovnávat nabídky fixací, které budou zasahovat i do roku 2027, kdy už ceny naplno ovlivní i emisní povolenky pro domácnosti?
Lukáš Kaňok
U plynu nás čeká zavedení emisních povolenek a je pravda, že není úplně jasné, jak to vlastně všechno bude. Možná právě proto máme od dodavatelů ceníky, které mají smlouvu do konce roku 2026. Já bych ale volil ceník, kde bude závazek delší, cena plynu jako takového se totiž po zavedení emisních povolenek nezmění.
Miren Memiševič
Pokud nabídka zasahuje až do roku 2027, je důležité si pečlivě přečíst podmínky smlouvy – tedy na jak dlouho se zavazujete, jak vysoké jsou případné poplatky za ukončení a co přesně je fixováno. Některé nabídky fixují jen část ceny, zatímco regulované složky (například distribuční poplatky nebo povolenky) se mohou zvyšovat. Do toho navíc vstupují i změny vyplývající z tzv. balíčků LEX, které postupně mění pravidla pro obnovitelné zdroje a mohou se promítnout do konečné ceny elektřiny i podmínek dodavatelů. Proto je dobré si vše porovnat v online srovnávači, který ukáže, zda je daná nabídka výhodná i v delším časovém horizontu.
Jakub Odložilík
Emisní povolenky a nejistota kolem jejich nastavení ukazují na nezvládnutou energetickou politiku na národní i nadnárodní úrovni. Vývoj cen plynu pro rok 2027 je v tuto chvíli velmi obtížně predikovatelný, proto bych doporučil fixovat cenu maximálně do 31. prosince 2026.
Tomáš Vrňák
Pro ty, kdo nechtějí riskovat, je nejatraktivnější tříletá fixace s degresivním ceníkem. U nefixovaných produktů hrozí, že si v součtu připlatíte tisíce korun ročně navíc. Fixace jednoznačně nabízí větší jistotu a částečně eliminuje i vliv budoucího růstu cen emisních povolenek.