Jaké chyby vás při sjednání povinného ručení mohou vyjít draho?

Povinné ručení je „nedílnou výbavou“ každého aktivního motoristy. Vyplatí se však v souvislosti s ním myslet na několik věcí, které by vás při zanedbání mohly přijít draho.
Vybírejte přes srovnávače
Často se v praxi stává, že pojišťovna svým klientům na další období nabízí cenu povinného ručení, která není tak atraktivní, jak by mohla být. I když si nakonec vyberete stejný produkt u stejné pojišťovny, dosáhnete většinou na nižší cenu, pokud si produkt sjednáte přes nějaký ze srovnávačů. Je to paradox, protože kdyby pojišťovny nabízely klientům nižší cenu už v rámci nabídky na další období, nehnali by je do náruče srovnavačů, kterým platí provizi a zároveň pak přes ně stejně poskytnou daný produkt za nižší cenu. Osobně mám pravidelnou zkušenost s tím, že si stále sjednávám týž produkt, ale abych dosáhla na nižší cenu, musím nejprve vypovědět původní smlouvu a sjednat si ten samý produkt na další období právě přes srovnavač.
Porovnat si ceny povinného ručení můžete i přes srovnávač povinného ručení na Měšci.
Cena není všechno
Je tedy žádoucí hledat nejnižší cenu v rámci produktu, který jste sis vybrali. Zároveň by ale cena neměla být bez dalšího tím jediným měřítkem. Vždy byste měli vzít v úvahu to, kolik toho najezdíte a kde. Pokud máte nízký nájezd a jezdíte se svým starším autem jen „kolem komína“, můžete se asi s klidem opravdu zaměřit na ty nejlevnější pojistky, které nemají vyšperkované asistenční služby a vysoké limity.
V případě, že ale jezdíte i daleko od domova nebo rovnou do zahraničí, nemusela by se vám ta nejlevnější pojistka vyplatit.
V praxi to pak může znamenat, že při nehodě budete muset část škody doplácet z vlastní kapsy. V opravdu krajních případech mohou škody dosahovat astronomických částek – například při srážce na železnici, nebo pokud zaviníte nehodu s tahačem převážejícím nové a luxusní vozy. Často se také zapomíná na samotný obsah asistenčních služeb – některé pojišťovny mají v základní asistenci jen odtah při nehodě, ale už ne při technické poruše. Před sjednáním se proto vždy vyplatí prostudovat rozsah asistence a zvolit variantu, která vás opravdu ochrání i v méně očekávaných situacích, vysvětlila Andrea Brádlerová z online pojišťovací služby Rixo.cz.
Základní limit, inflace a vyšší náhrady
Loni v dubnu došlo k navýšení minimálního limitu pojistného plnění u povinného ručení pro riziko újmy na zdraví či smrti (na jednu osobu) či na majetku (na celou škodu). Do té doby byl limit nastaven na 35 mil. Kč, od dubna 2024 platí minimální limit 50 mil. Kč. Růst základního limitu souvisí s tím, jak rostou ceny vozů a majetku obecně, ale i náhrady za nemajetkové újmy.
Odborníci doporučují volit vyšší krytí, protože poměr ceny a rozsahu ochrany jasně hovoří ve prospěch vyšších limitů. U osobních automobilů se doporučuje alespoň 70 mil. Kč, zatímco u motocyklů a přívěsných vozíků bývá postačující základní limit 50 mil. Kč, uvedla Brádlerová.
Máte-li novější auto, ale jezdíte bez havarijního pojištění, měli byste zvážit i to, jestli si k základní pojistce nesjednat ještě dodatečné krytí dalších rizik. Typicky může jít o pojištění čelního skla, jehož výměna může i kvůli případným senzorům nebo vyhřívání vyjít i na desítky tisíc korun.
Podle Brádlerové jsou časté i nehody se zvěří, které tu podle ní každoročně postihnou 15–20 tis. řidičů, nebo škody kvůli krupobití či jiné živelní události. Ze statistik Rixo.cz vyplývá, že mezi nejčastěji sjednávaná doplňková připojištění patří úrazové pojištění pro řidiče (více než 65 % klientů), pojištění skel (cca 40 % klientů) a pojištění střetu se zvěří (přes 35 % klientů).
Přecházíte jinam? Nezapomeňte zrušit původní smlouvu
Nezapomeňte na to, že když přejdete na příští období ke konkurenci nebo i jen absolvujete kolečko sjednání smlouvy na stejný produkt, ale přes srovnavač, vždy je nutné vypovědět původní smlouvu. Sjednáním nové smlouvy na povinné ručení se ta původní totiž automaticky nezruší.
Starou smlouvu je navíc nutné vypovědět nejpozději 6 týdnů před výročím pojištění. Rozhodující je přitom den, kdy pojišťovna obdrží výpověď.
Platbu pošlete včas
Od loňského října platí, že vznik pojištění (přesněji začátek jeho platnosti) je přímo navázaný na platbu. Bez včasného zaplacení tedy pojistka vůbec nevznikne, takže je nutné ji uhradit ještě před začátkem platnosti.
Pokud si toto nepohlídáte, můžete ve sladkém nevědomí řídit auto, které je bez povinného ručení. Za provoz auta, které není pojištěno a není vyřazeno z provozu vám ale Česká kancelář pojistitelů (ČKP) začne účtovat příspěvky do garančního fondu, od policie můžete při kontrole dostat vysokou pokutu a v případě, že byste způsobili nehodu, půjdou všechny škody za vámi. Výši denních příspěvků za provoz nepojištěného vozu najdete na webu ČKP.
Povinné ručení by měl mít každý provozovatel motorového vozidla, které je provozováno na veřejných komunikacích. Tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jak se povinné ručení oficiálně nazývá, musíte mít sjednané, i když vozidlo dočasně nepoužíváte.
Pokud byste se chtěli povinnosti platit povinné ručení zbavit, musíte ho tzv. vyřadit z provozu a jeho registrační značky odevzdat do tzv. depozitu.
Aktualizujte smlouvu
Pojišťovny poskytující povinné ručení horlivě segmentují. To znamená, že jinou cenu na pojistku může dostat mladý řidič ve velkoměstě a jinou matka od rodiny žijící na vesnici. Pokud necháte svou smlouvu neaktualizovanou, můžete na to buď doplatit vyšší cenou nebo pojistkou, která není nastavena na vaše aktuální potřeby.
Výslednou cenu povinného ručení podle Brádlerové výrazně ovlivňuje věk řidiče, jeho bezeškodní historie i místo trvalého bydliště
Není proto výjimkou, že za totožný automobil zaplatí jeden motorista přibližně 4000 Kč ročně, zatímco jiného může povinné ručení vyjít i na dvojnásobek. Za nejdražší lokality lze jednoznačně označit Prahu a další velká města, kde se kvůli hustotě provozu a vysokému počtu vozidel zvyšuje riziko nehod, uvedla s tím, že řidiči s bydlištěm ve městě zaplatí více než motoristé na venkově, rozdíly v ceně se ale najdou i mezi kraji a okresy. Nejvýznamnějším faktorem je ale podle ní velikost obce, v níž má řidič trvalé bydliště.