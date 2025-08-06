Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?

O důchod nebo mateřskou dnes můžeme žádat online přes ePortál České správy sociálního zabezpečení, sociální dávky nebo podporu v nezaměstnanosti vyřídíte prostřednictvím klientského portálu Ministerstva práce a sociálních věcí Jenda, daně v aplikaci Finanční správy MOJE daně.
Vedle MPSV a Ministerstva financí samozřejmě digitalizují i další resorty a úřady. Namátkou lze zmínit třeba Portál dopravy Ministerstva dopravy nebo online aplikaci Katastru nemovitostí.
Kdo chce online služby veřejné správy využívat, musí ale vždy splnit zásadní podmínku – mít aktivovaný některý z nástrojů pro vzdálené ověření totožnosti. Jenže takových identifikačních prostředků je hned několik a v praxi není úplně jednoduché se v nabídce mobilních klíčů, identit a dalších vyznat.
Řešením může být následující přehled, pomocí kterého zjistíte, jaké máte při online identifikaci možnosti, a co jejich aktivace obnáší.
Co je co?
Na úvod se hodí udělat si pořádek v pojmech. Jakmile se totiž člověk do přihlašování k online službám veřejné správy pustí, narazí na pojmy jako Identita občana, mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identita či MOJE ID, a na první dobrou nemusí být na webech úřadů přehledně vysvětlené, co a kde využít.
Základním pojmem je zde Identita občana, což je pojmenování systému elektronické identifikace spravované státem. Jenže abyste se mohli prostřednictvím této elektronické identity prokazovat u jednotlivých úřadů, respektive jejich online služeb, musíte se napřed do Identity občana přihlásit, a to pomocí některého z povolených identifikačních prostředků.
Identifikační prostředky jsou přitom být dvojí – státní a soukromé. Obě skupiny ale vždy musí mít akreditaci Ministerstva vnitra a být napojené na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).
Pokud jde o státní identifikační prostředky, můžete zvolit:
- Mobilní klíč eGovernmentu,
- NIA ID,
- eObčanku.
Identifikační prostředky od soukromých poskytovatelů:
- Bankovní identita,
- MojeID.
Krom BankiD a MojeID můžete narazit také na První certifikační autoritu, která nabízí čipové karty, které jsou ovšem zpoplatněné, nadto se neobejdete bez čtečky karet. My se ale zaměříme pouze na ty poskytovatele služeb, kteří si poplatky neúčtují.
Online přístup zařídíte osobně
Výše uvedené prostředky si můžete aktivovat všechny, nebo si vybrat jeden, jehož aktivace vám přijde nejsnazší. Než se pustíme do samotného přehledu, máme pro vás jednu špatnou zprávu s dobrým koncem: pokud s online identitou v rámci veřejné správy teprve začínáte, dost možná se nevyhnete osobní návštěvě Czech POINTu, kde si vaši totožnost ověří pracovník za přepážkou.
Při zřízení většiny identifikačních prostředků totiž narazíte na to, že k prokázání totožnosti je potřeba jiný, v minulosti aktivovaný identifikační prostředek. Krom výše popsaných může jít například o datovou schránku – pokud jste si ji nechali zřídit už v minulosti, máte vyhráno. Jestliže datovku nemáte, museli byste opět na Czech POINT.
Jedna šance, jak se úplně vyhnout návštěvě úřadu či pošty, tu ale přeci jen je, a to Bank iD. Bankovní identitu budete mít automaticky zřízenou u banky, u které jste se někdy prokazovali osobním dokladem na pobočce. Stačí ji tedy aktivovat a následně se její pomocí přihlásit k Identitě občana. Pokud byste žádný takový účet neměli, ani vás by osobní návštěva banky neminula.
Mobilní klíč eGovernmentu
Mobilní klíč eGovernmentu je mobilní aplikace, která funguje na principu skenování QR kódu. Při přihlášení do daného portálu veřejné správy kliknete na možnost přihlášení Mobilním klíčem. Otevřete aplikaci, zadáte heslo, které jste si určili při aktivaci klíče (PIN, klasické nebo obrázkové heslo), vyfotíte zobrazený QR kód a jste přihlášení.
Aby vám Mobilní klíč eGovernmentu fungoval, je krom stažení příslušné aplikace samozřejmě potřeba prokázat vaši totožnost. To lze udělat pomocí dalších identifikačních prostředků, skrze datovou schránku, nebo si klíč aktivovat osobně na pobočce Czech POINTu.
Jakmile projdete stahováním aplikace a ověřením totožnosti, které probíhá skrze web Identity občana, kde opět naskenujete vygenerovaný QR kód a poté pouze potvrdíte zobrazené bezpečnostní heslo, je využití mobilního klíče jednoduché a pohodlné, odpadá nutnost vypisovat přihlašovací údaje.
NIA ID
Dalším přihlašovacím prostředkem je NIA ID, který funguje na základě zadání jména, hesla a jednorázového SMS kódu, který vám dorazí na mobil. Zřízení NIA ID se neobejde bez Identity občana, datové schránky nebo osobní návštěvy Czech POINTu.
NIA ID může dobře posloužit například v případě seniorů, kteří nemají chytrý telefon, ale nevadí jim práce na PC. K založení jim bude stačit e-mailová adresa a telefonní číslo, na které jim budou chodit ověřovací SMSky.
NIA ID si lze založit prostřednictvím formuláře na portálu Identity občana. Pro aktivaci služby, pokud nemáte aktivovaný jiný identifikační prostředek, je pak potřeba zajít na nejbližší pobočku Czech POINTu a zde podat Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě. Krom občanky pak bude potřeba znát také identifikační kód, který vám po dokončení registrace účtu dorazil na e-mail.
eObčanka
Jednou z variant, jak ověřit svoji totožnost na dálku, je samozřejmě i eObčanka. Občanky vybavené elektronickým čipem začaly úřady vydávat v roce 2018. Samotný čip je ovšem potřeba nejprve aktivovat – což jste mohli udělat už při převzetí průkazu, nebo to lze zařídit i zpětně na jakémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností.
K využívání eObčanky je ovšem nutné pořídit si čtečku čipových karet – tu můžete mít buď v počítači, nebo si pořídit čtečku externí. Vždy ale musí jít o čtečku, která je v souladu s normou ISO 7816.
Bankovní identita
Alternativou ke státem spravovaným identifikačním prostředkům jsou služby soukromých společností, jednou z nich je Bankovní identita.
Výhodou těchto služeb je, že se neomezují pouze na státní instituce. V případě bankovní identity například získáte také možnost elektronického podepisování některých dokumentů (netýká se dokumentů pro úřady) nebo můžete nakupovat v bezobslužných prodejnách.
Bankovní identita funguje už od roku 2020, aktuálně ji svým klientům poskytuje 11 bank:
- Air Bank,
- Banka Creditas,
- Česká spořitelna,
- ČSOB,
- Fio banka,
- Komerční banka,
- mBank,
- MONETA Money Bank,
- Partners Banka,
- Raiffeisen Bank,
- UniCredit Bank.
Jak jsme psali v úvodu článku, Bank iD banky zřizují automaticky bez poplatku, pro jejich aktivaci je ovšem nutné, abyste se v bance alespoň 1× prokázali fyzickým průkazem totožnosti.
Bankovních identit lze mít několik, aktivovat si je můžete u všech bank, kde máte běžný účet. Navíc jakmile máte první bankovní identitu, můžete si na jejím základě online zřizovat identity i u ostatních bank.
Samotné přihlášení do portálů veřejné správy pak probíhá na základě zadání přihlašovacích údajů do vašeho internetového bankovnictví, následně bývá nutné přihlášení ještě ověřit či povolit v aplikaci vaší banky, načtením QR kódu apod.
Přihlášením přes Bank iD nedochází k propojení s vaším bankovním účtem, banka pouze potvrzuje vaši totožnost a vaše data. Obavy, že úředníci uvidí stav vašich financí, tedy nejsou na místě.
MojeID
Alternativou k bankovní identitě může být služba MojeID, kterou od roku 2010 provozuje sdružení CZ.NIC. Mimo jiné také správce národní domény .cz a provozovatel národního kybernetického bezpečnostního týmu CSIRT.
Aktivace účtu MojeID se neobejde bez e-mailu a telefonního čísla, obojí je spolu se jménem a příjmením potřeba zadat na webových stránkách služby. MojeID funguje na dvoufaktorovém ověření, proto je nutné vedle založení účtu stáhnout také aplikaci MojeID Klíč (dostupná pro Android i iOS), případně lze využívat také fyzický klíč (například USB, NFC, bluetooth klíč, softwarový klíč na Android 7+ nebo Windows Hello).
Ani využívání MojeID se neobejde bez ověření totožnosti. Buď prostřednictvím datové schránky, osobně na Czech POINTu, pomocí NIA ID nebo eObčankou.