Jak „vrátit“ přes internet koupenou e-knihu nebo předplatné časopisu?

Pokud nakupujete přes internet nebo přes telefon, máte podle zákona nárok od takto uzavřené objednávky odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí. Důvod udávat nemusíte, stačí, že jste si to prostě rozmysleli.

Tato pravidla platí, když nakupujete hmotné věci. Například jste si objednali fén na vlasy, myčku nádobí, kabát na zimu atd. Samozřejmostí je, že v případě, že odstupujete od smlouvy, vracíte zboží nepoužité a nepoškozené. Například si vyzkoušíte svetr a zjistíte, že velikost vám nesedí. Nebo vám myčka nepasuje rozměrově do kuchyňské linky. Není to ale tak, že byste zboží 14 dnů používali, pak si to „rozmysleli“ a vrátili ho výrobci s tím, že už ho nechcete.

Pokud si ale kupujete tzv. digitální obsah, jsou pravidla trochu jiná.

Co spadá do digitálního obsahu?

Sousloví digitální obsah se používá pro označení nehmotného zboží. Pokud si například zakoupíte CD vašeho oblíbeného interpreta a necháte si ho fyzicky poslat poštou, nejde o digitální obsah, protože fyzicky obdržíte ono CD.

V případě, že si zaplatíte za službu nabízející streamování hudby a podcasty, jde o digitální obsah. Ke službě se připojujete zpravidla skrze aplikaci v chytrém telefonu a fyzicky žádné zboží neobdržíte.

Totéž platí, když si zaplatíte členství na seznamce, když si zakoupíte nějakou aplikaci, počítačovou hru, program na editaci fotek atd. Pokud jste nic z toho neobdrželi fyzicky na hmotném nosiči, nejde o zboží a ani o službu. Jde o digitální obsah. A pro ten platí jiná pravidla.

Na odstoupení máte také 14 dnů

I v případě digitálního obsahu vám zákon nabízí možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů. V tomto případě se ale lhůta počítá jinak. U hmotného zboží se lhůta počítá až od převzetí zboží, případně od převzetí její poslední části, je-li jich více.

U digitálního obsahu, například u počítačové hry, začíná 14 denní lhůta běžet okamžikem uzavřením smlouvy. Tedy při platbě kartou začne lhůta běžet prakticky okamžitě, u platby převodem až ve chvíli, kdy obchodník zaeviduje vaši platbu a obsah vám zpřístupní.

Následující den po uzavření smlouvy je tedy prvním dnem ze zmíněných 14, během kterých můžeme od smlouvy odstoupit. Pokud by 14. den připadal na sobotu, neděli nebo na státní svátek, lhůta se posouvá na následující nejbližší pracovní den.

Podnikatel nemusí do 14 dnů na vaše odstoupení od smlouvy reagovat nebo ho odsouhlasit. Zákon ukládá povinnost, abyste mu nejpozději do 14 dnů odeslali odstoupení od smlouvy z vaší strany. Pokud máte jak prokázat, že jste mu odstoupení od smlouvy odeslali, i kdyby poslední den lhůty, pak je platné.

Jsou ale situace, které vás o možnost odstoupení od smlouvy připraví.

Jak o právo odstoupit od smlouvy nepřijít?

U hmotného zboží ztrácíte možnost odstoupit od smlouvy tím, že ho začnete používat. Pokud například svetru odstřihnete cedulky, vyperete ho a nosíte ho, pak už odstoupit od smlouvy nemůžete. Zbývá vám jen možnost reklamace, pokud má svetr nějaké vady.

U digitálního obsahu je to jiné.

Podle České obchodní inspekce můžete od smlouvy odstoupit v případě, že neodsouhlasíte zpřístupnění digitálního obsahu. V tom případě se k tomu, co jste si už zaplatili, sice nedostanete, takže si hru nemůžete zahrát, případně nemůžete využít zaplacenou aplikaci, ale zároveň neztrácíte právo na odstoupení od smlouvy. V podstatě si zakoupíte obsah, neodsouhlasíte jeho zpřístupnění a díky tomu si můžete celou věc až 14 dní promýšlet. Pokud se rozhodnete, že si hru nakonec chcete zahrát, spustíte si ji a právo na odstoupení tím zaniká. Pokud si to během 14 dnů naopak rozmyslíte, odstoupíte od smlouvy a peníze se vám vrátí.

Takovou možnost využívají například ti, kteří využívají různé platformy, které jsou určené k distribuci počítačových her. Některé hry mají různě časově omezené akční nabídky. Během té si například hráč koupí hru se slevou, ale nespustí ji. A během 14 dnů se rozmyslí, zjistí, zda i jeho přátelé s ním chtějí hru hrát, a případně odstoupí od smlouvy a nechá si vrátit peníze.

Co když nemáte možnost zpřístupnění neodsouhlasit?

Jsou ale i služby, kde nemáte možnost zpřístupnění obsahu neodsouhlasit. Zaplacením za obsah se vám automaticky zpřístupní. Například elektronická kniha.

Pak jsou dvě možnosti. První je, že vás na to obchodník upozorní a varuje vás, že zaplacením dochází k okamžitému zpřístupnění obsahu, a tím ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy. Pak opravdu tuto možnost ztrácíte a musíte si celou věc nejdřív promyslet, a pak buď zaplatit, nebo nic nekupovat.

Pokud vás ale obchodník dopředu neupozorní a vy to zjistíte až po zaplacení, právo na odstoupení od smlouvy vám zůstává.

Ovšem pozor, rozhodně nestačí, že bude mít obchodník takovou informaci uvedenou v obchodních podmínkách. Naopak. Informaci, že vám po zaplacení ihned obsah zpřístupní a vy tím už nemůžete odstoupit od smlouvy, vám musí aktivně sdělit. A vy tuto informaci musíte potvrdit a souhlasit s ní. Například tím, že zaškrtnete příslušné políčko v nějakém z kroků objednávky.

Odstupte ideálně písemně

Odstoupit od takové smlouvy se doporučuje vždy písemně. Ideálně tedy napište alespoň e-mail, kde specifikujete, o co jde, kdo jste, o jakou jde objednávku a jaké jsou vaše požadavky. Obchodník má pak na vrácení peněz 14 dnů od obdržení vaší zprávy.

Řada poskytovatelů nabízí zkušební lhůtu

Řada poskytovatelů služeb také nabízí zkušební lhůty. U různých aplikací se můžete setkat s tím, že máte první týden bezplatně na vyzkoušení, a pokud vám aplikace vyhovovat nebude, můžete od smlouvy odstoupit. V takových případech vás aplikace po týdnu vyzve k zaplacení, nebo vás ještě před bezplatným spuštěním požádá o zadání čísla platební karty. A po týdnu se platba strhne sama. Pokud si ale vše rozmyslíte včas, můžete celou akci stornovat a k platbě ani nedojde.

Některé platformy pro distribuci počítačových her jdou ještě dál. Někdy máte možnost si hru zakoupit a během 2 hodin vyzkoušet. Pokud se během prvních dvou hodin hraní rozmyslíte, nabízí vám platforma provést storno a nechat si vrátit peníze.

Takové služby jsou ale vždy projevem dobré vůle a vstřícnosti obchodníků, nikoli jejich zákonnou povinností.