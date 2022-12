Jak to bude s datovými schránkami od 1. ledna 2023? Otázky a odpovědi

V posledních měsících roku 2022, s blížící se povinností vlastnit datovou schránku, se na Finanční správu začali obracet lidé s dotazy, jak to přesně s datovými schránkami bude. Kdo je musí od 1. ledna 2023 mít a jaké další povinnosti jsou s jejich schránkami spojené? Finanční správa proto zveřejnila odpovědi k vybraným otázkám. Jsou platné k datu 13. prosince 2022.

Bude to každá právnická osoba zapsaná v rejstříku osob. Tedy:

A dále:

V případě výše uvedených osob zřídí datovou schránku Ministerstvo vnitra automaticky, tedy aniž byste podávali žádost o její zřízení.

O zrušení datové schránky není možné žádat, v některých případech je však možné požádat Ministerstvo vnitra o její znepřístupnění (ve své podstatě o deaktivaci). Deaktivovat datovou schránku můžete jedině tehdy, pokud:

Toto možné je. Přesné technické informace jsou uvedeny v Provozním řádu ISDS (str. 14).

Nevyužívání datové schránky, kterou máte zřízenou ze zákona a kterou nesmíte na žádost znepřístupnit, samo o sobě není důvodem pro uložení pokuty, ale může to mít jiné důsledky.

Právní předpisy v některých případech stanoví povinnost komunikovat se správcem daně (slovy zákona „činit podání“) výhradně elektronicky. Jde například o zasílání daňových přiznání. Tuto povinnost lze splnit právě například komunikací prostřednictvím datové schránky, ale i jinými způsoby elektronické komunikace na dálku, například aplikací Elektronická podání pro Finanční správu nebo Online finanční úřad.

Pokud podání neučiníte elektronicky, i když jiná forma není v konkrétním případě přípustná, pak vám hrozí pokuta, nebo se může stát, že vaše podání bude považováno za neúčinné. Tedy jako kdybyste ho vůbec nepodali.

Dokud vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky, můžete ho podat ještě v listinné (papírové) formě, i kdybyste už reálně očekávali, že vám povinnost podat přiznání v brzké době vznikne. Nemusíte tedy vyčkávat do okamžiku, kdy dostanete ke schránce přístupové údaje.

Ostatně, důležitý není okamžik zřízení datové schránky, ale až jejího zpřístupnění. K tomu dojde v den, kdy se do své datové schránky poprvé přihlásíte. Přístupové údaje zasílá Ministerstvo vnitra bezodkladně po zřízení datové schránky. Zpřístupnit ji musíte do 15 dnů po doručení přístupových údajů.

Existence povinnosti podat přiznání výhradně elektronicky se posuzuje k okamžiku, kdy je daňové přiznání podáváno, a to ve vztahu ke konkrétnímu podateli.

Pokud by však za tento daňový subjekt podal 22. července 2022 daňové přiznání zástupce mající k tomuto dni zpřístupněnu svoji datovou schránku zřízenou ze zákona, musel by uvedené daňové přiznání podat výhradně elektronicky.

Protože se od 1. ledna 2023 rozšiřuje okruh osob, které musí mít povinně zřízenou datovou schránku, byl ke stejnému datu novelizován daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.).

Příklad:

Pokud by byla datová schránka podnikající fyzické osoby zřízena 12. února 2023 a k jejímu zpřístupnění by došlo 20. února 2023, a přitom tento daňový subjekt by chtěl podat daňové přiznání sám, měl by povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky, počínaje dnem 20. února 2023 (bez zohlednění povinnosti ověřené účetní závěrky).